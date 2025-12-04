Grecia, afectată de proteste. Moldovenii care călătoresc sunt avertizați să evite zonele blocate

12:20

Doi bărbați ar fi comis cel puțin cinci furturi din apartamente în capitală, prejudiciul fiind estimat la peste 800.000 de lei. Suspecții, cu vârste de 37 și 44 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, au fost reținuți de polițiștii din Chișinău. Potrivit anchetei, cei doi ar fi pătruns în locuințe prin metoda „culegerii […]