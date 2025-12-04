Descoperire periculoasă în câteva raioane ale țării: Peste 70 de obiecte explozive, distruse de geniști
Realitatea.md, 4 decembrie 2025 13:40
79 de obiecte explozive rămase din perioada celui de-al Doilea Război Mondial au fost depistate și distruse de geniști. Pe parcursul lunii noiembrie 2025, angajații Ministerului Apărării au desfășurat 15 misiuni de deminare în localitățile și raioanele Ștefan Vodă, Ungheni, Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Leova, Cimișlia, Florești și Dubăsari. „Una dintre cele mai complexe misiuni […] Articolul Descoperire periculoasă în câteva raioane ale țării: Peste 70 de obiecte explozive, distruse de geniști apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
14:00
Planul lui Putin pentru „Noua Rusie” vizează regiuni învecinate cu România; liderul rus amenință cu forța # Realitatea.md
Planul lui Vladimir Putin pentru „Noua Rusie” cuprinde regiuni ucrainene aflate în vecinătatea României. Președintele rus afirmă că Rusia este pregătită să preia controlul asupra regiunilor Donbas și Novorosia prin acțiuni militare sau prin retragerea trupelor ucrainene, susținând că Moscova a oferit Kievului o șansă de a evita conflictul, dar aceasta a fost respinsă. În […] Articolul Planul lui Putin pentru „Noua Rusie” vizează regiuni învecinate cu România; liderul rus amenință cu forța apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
13:40
Descoperire periculoasă în câteva raioane ale țării: Peste 70 de obiecte explozive, distruse de geniști # Realitatea.md
79 de obiecte explozive rămase din perioada celui de-al Doilea Război Mondial au fost depistate și distruse de geniști. Pe parcursul lunii noiembrie 2025, angajații Ministerului Apărării au desfășurat 15 misiuni de deminare în localitățile și raioanele Ștefan Vodă, Ungheni, Anenii Noi, Călărași, Căușeni, Leova, Cimișlia, Florești și Dubăsari. „Una dintre cele mai complexe misiuni […] Articolul Descoperire periculoasă în câteva raioane ale țării: Peste 70 de obiecte explozive, distruse de geniști apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Perciun, despre scandalul cu acordarea unui mandat suplimentar consecutiv rectorilor: Va fi ultimul # Realitatea.md
Dan Perciun susține că mandatul suplimentar consecutiv, acordat rectorilor universităților care vor fuziona cu alte instituții superioare de învățământ și le vor absorbi va fi ultimul. Conform ministrului, asemenea modificări la Codul Educației sunt necesare pentru a duce procesul de comasare la bun sfârșit. Șeful de la Educație consideră că în ultimii ani mai multe comunități […] Articolul Perciun, despre scandalul cu acordarea unui mandat suplimentar consecutiv rectorilor: Va fi ultimul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
13:30
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a început astăzi, 4 decembrie, o vizită care va dura două zile în India. Vizita sa are loc într-un context în care apelurile internaționale pentru încheierea războiului din Ucraina se blochează, iar New Delhi se confruntă cu presiuni crescânde din partea Statelor Unite din cauza relațiilor sale cu Moscova, scrie Al […] Articolul Putin în vizită la India: agenda extinsă a relațiilor ruso-indiene apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Băiețel de doi ani, găsit lângă părinții morți. Se juca cu ei fără să știe ce s-a întâmplat # Realitatea.md
O crimă cutremurătoare a avut loc în statul Georgia, SUA. Un băiețel de doi ani a fost găsit plin de sânge lângă părinții săi, care fuseseră împușcați în propria locuință, scrie antena3.ro. Justin Hicks, pompier, și soția lui, Amber, au fost uciși de vecinul lor, Matthew Scott Lanz. În momentul atacului, copilul dormea la etaj […] Articolul Băiețel de doi ani, găsit lângă părinții morți. Se juca cu ei fără să știe ce s-a întâmplat apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Vineri, Chișinăul dă start oficial sărbătorilor de iarnă. Află cum va circula transportul public # Realitatea.md
Vineri, 5 decembrie, ora 09:00, și sâmbătă, 6 decembrie, ora 05:00, circulația transportului public va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Mitropolit Bănulesc-Bodoni și Alexandr Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Iată cum va circula: TROLEIBUZE: rutele nr. 1, nr. 5, nr. 8 și nr. 22 vor fi […] Articolul Vineri, Chișinăul dă start oficial sărbătorilor de iarnă. Află cum va circula transportul public apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar record nu este satisfăcător, dar reprezintă alegere strategică # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor declară că deficitul bugetar record prognozat pentru anul 2026 în sumă, în valoare de 20,9 miliarde de lei, echivalentul a 5,5% din PIB, nu este unul satisfăcător. În opinia ministrului, este vorba despre o alegere strategică, pentru a nu opri investițiile majore planificate de Guvern, notează BANI.MD. „Nu este un deficit care mă […] Articolul Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar record nu este satisfăcător, dar reprezintă alegere strategică apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:50
Anatol Șalaru la RLIVE TV: Moldovenii trebuie să știe că NATO nu a ocupat nici o țară # Realitatea.md
Alianța Nord-Atlantică are nevoie de unitate, pentru ca Europa să nu fie dezbinată de Putin, consideră fostul ministru al Apărării Anatol Șalaru. Fostul oficial a declarat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că Ucraina luptă și pentru UE, astfel încât liderul rus să nu anexeze mai multe țări și să nu […] Articolul Anatol Șalaru la RLIVE TV: Moldovenii trebuie să știe că NATO nu a ocupat nici o țară apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
„A venit acum un milion. Și 400.000 o dat?”. AUDIO din dosarul de corupție de la Direcția locativ-comunală din Chișinău # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat interceptările audio din dosarul de corupție la Direcția Generală Locativ-Comunală din Chișinău, unde câteva persoane, printre care șeful instituției, au fost reținute. „A venit acum un ”лям” (milion). – Ale noastre? – Da. – Și patru (400 000) o dat ? – Patru (400 000). – Nu, amu vineri […] Articolul „A venit acum un milion. Și 400.000 o dat?”. AUDIO din dosarul de corupție de la Direcția locativ-comunală din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Cât va costa polița de asigurare medicală în 2026? Lista celor care vor avea reduceri # Realitatea.md
Polița obligatorie de asigurare medicală va costa 12.636 de lei. Mai multe categorii de persoane vor benefica de reduceri. Mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii şi administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau […] Articolul Cât va costa polița de asigurare medicală în 2026? Lista celor care vor avea reduceri apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Profesorii, nemulțumiți de buget: sindicatele cer majorări salariale și ajustări după inflație # Realitatea.md
Sindicaliștii din domeniul educației se declară nemulțumiți de intenția Guvernului de a menține și în anul viitor valoarea de referință pentru salarizare la nivelul de 2 500 de lei, în condițiile în care prognozele arată o inflație de 7-9%. Federația Sindicală a Educației și Științei (FSES) avertizează că această decizie pune presiune pe veniturile angajaților […] Articolul Profesorii, nemulțumiți de buget: sindicatele cer majorări salariale și ajustări după inflație apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Doi bărbați ar fi comis cel puțin cinci furturi din apartamente în capitală, prejudiciul fiind estimat la peste 800.000 de lei. Suspecții, cu vârste de 37 și 44 de ani, originari din Ucraina și regiunea transnistreană, au fost reținuți de polițiștii din Chișinău. Potrivit anchetei, cei doi ar fi pătruns în locuințe prin metoda „culegerii […] Articolul Furturi de peste 800.000 lei în Chișinău. Doi bărbați, reținuți după cinci spargeri apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Angajatul IGSU care a fost tamponat la Edineț se află în stare extrem de gravă la spital # Realitatea.md
Bărbatul de 40 de ani, angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a fost lovit miercuri seara, 3 decembrie, de un șofer băut și drogat, se află în stare extrem de gravă. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Bălți, Andreea Galici. „Pacientul a fost internat […] Articolul Angajatul IGSU care a fost tamponat la Edineț se află în stare extrem de gravă la spital apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Un Boeing 777 al companiei Redwings, cu 412 pasageri și 13 membri ai echipajului la bord, a luat foc imediat după decolarea de pe aeroportul Moscova-Domodedovo, în timpul unui zbor spre Phuket, transmite Current Time. Din fericire, nu au fost raportate victime. Potrivit informațiilor preliminare, focul a izbucnit la motorul stâng al avionului, la doar […] Articolul VIDEO Coșmar în aer: un avion ia foc lângă Moscova cu peste 400 de oameni la bord apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
12:00
Procuror dat afară pentru hărțuire sexuală: CSP îl eliberează pe Igor Buliga din funcție # Realitatea.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis, în ședința din 13 noiembrie 2025, eliberarea din funcție a procurorului Igor Buliga, din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, ca urmare a unei cauze disciplinare inițiate în baza autosesizării membrului CSP, Andrei Cebotari. Procedura a fost declanșată după apariția în spațiul public a unor informații privind comportamentul […] Articolul Procuror dat afară pentru hărțuire sexuală: CSP îl eliberează pe Igor Buliga din funcție apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Omor, furturi și tentativă de omor asupra unui polițist: Bărbat, trimis pe banca acuzațiilor # Realitatea.md
Un bărbat a fost trimis în judecată pentru comiterea mai multor infracțiuni: omor intenționat, furturi prin pătrundere în locuință, sustragerea și păstrarea ilegală a armelor și munițiilor, precum și tentativă de omor asupra unui polițist. Inegalitățile au început în luna decembrie 2024. În această perioadă, învinuitul a pătruns în curtea unui bărbat din satul Chetrosu, […] Articolul Omor, furturi și tentativă de omor asupra unui polițist: Bărbat, trimis pe banca acuzațiilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Uniunea Europeană intenționează să elimine complet importurile de gaze naturale din Rusia până în 2027. Măsura afectează inegal statele membre, în funcție de dependența energetică și de accesul fiecăreia la furnizori alternativi, scrie MediaFax.ro. România depinde semnificativ de gaz, iar alternativele la gazul rusesc rămân limitate. Regatul Unit, Ucraina, Ungaria și Țările de Jos se […] Articolul Planul UE de renunțare la gazul rusesc până în 2027: ce țări vor fi afectate apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, promovat drept „Bugetul Investițiilor Responsabile”, însă documentul ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea finanțelor publice. Deși Executivul vorbește despre modernizarea economiei și creșterea competitivității, bugetul vine cu un deficit masiv de 20,9 miliarde de lei și o dependență accentuată de finanțarea externă, estimată la […] Articolul Buget 2026, aprobat: Deficit record și dependență sporită de asistența externă apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Plahotniuc a refuzat să fie adus la Judecătoria Chișinău la şedinţa dosarului „frauda bancară” # Realitatea.md
Fostul lider al Partidul Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu a fost prezent astăzi, 4 decembrie la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la ședința prevăzută în dosarul „frauda bancară”. Despre absența acestuia au anunțat magistrații, precizând că inculpatul a refuzat să fie escortat. Amintim că marți, 2 decembrie, Vlad Plahotniuc, pentru prima dată s-a prezentat la ședința de […] Articolul Plahotniuc a refuzat să fie adus la Judecătoria Chișinău la şedinţa dosarului „frauda bancară” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Ministerul Apărării Naționale din România, a anunțat miercuri. 3 decembrie că Forțele Navale au distrus o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră. Obiectul a fost identificat la aproximativ 36 de mile marine est de Constanța, în zona monitorizată de Garda de Coastă. Potrivit autorităților române, drona era un vehicul de suprafață […] Articolul VIDEO România distruge o dronă ucraineană: Kievul neagă orice acuzație apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
VIDEO Premierul a aflat de la știri despre drona de la Pepeni. Ce spune despre securitatea aeriană a țării # Realitatea.md
Premierul a aflat de la știri despre drona găsită la Pepeni. Alexandru Munteanu susține că incidentul este „ciudat” și consideră că situația trebuie investigată. În același timp, conform șefului Guvernului, cât există război la hotar, securitatea aeriană a țării nu poate fi asigurată deplin. Totuși, Munteanu a oferit asigurări că autoritățile fac „tot ce e […] Articolul VIDEO Premierul a aflat de la știri despre drona de la Pepeni. Ce spune despre securitatea aeriană a țării apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Sindicatele cer creșterea salariilor funcționarilor din MAI și ANP pentru a reduce migrarea spre privat # Realitatea.md
Federația Sindicatelor din Moldova „Sindlex” cere majorarea cu 20% a salariilor funcționarilor publici din domeniul ordinii publice și securității statului, astfel încât acestea să se apropie de salariul mediu prognozat pe economie pentru 2026, de 17.400 de lei, transmite IPN. Potrivit federației, salariile sub media economică la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și la Administrația Națională […] Articolul Sindicatele cer creșterea salariilor funcționarilor din MAI și ANP pentru a reduce migrarea spre privat apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și Ion Burdiumov, șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun […] Articolul CNA: Șeful Direcției Locativ-Comunală Chișinău, REȚINUT apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Rusia continuă să violeze spațiul aerian european. Popșoi, la CNN: Investițiile în securitate „sunt un pas în direcția corectă” # Realitatea.md
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a subliniat într-un interviu pentru CNN că riscurile de securitate generate de agresiunea Federației Ruse în regiune rămân ridicate, în condițiile în care dronele rusești continuă să încalce spațiul aerian european, inclusiv pe cel al Republicii Moldova. Întrebat dacă Europa și NATO reacționează suficient de ferm la aceste încălcări, […] Articolul Rusia continuă să violeze spațiul aerian european. Popșoi, la CNN: Investițiile în securitate „sunt un pas în direcția corectă” apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Rețea de contrabandă cu mașini furate de 4 milioane lei, deconspirată: 15 percheziții și 2 reținuți # Realitatea.md
O schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța, evaluate la aproximativ 4.000.000 de lei, a fost descoperită de polițiștii de frontieră. În cadrul investigației, au fost efectuate 15 percheziții în raioanele Edineț, Anenii Noi și Ialoveni, vizând șase persoane suspecte, cu vârste între 35 și 50 de ani. Totodată, oamenii legii au reținut […] Articolul VIDEO Rețea de contrabandă cu mașini furate de 4 milioane lei, deconspirată: 15 percheziții și 2 reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Munteanu, despre solicitarea sindicatelor de a majora leafa minimă: Se preconizează în legea salarizării de anul viitor # Realitatea.md
În legea salarizării de anul viitor sunt preconizate modificări, pentru ca toți bugetarii să aibă lefuri mai mari, afirmă premierul Alexandru Munteanu. Șeful Executivului a comentat astfel solicitarea sindicaliștilor de a majora salariul minim la 8050 de lei. Munteanu a menționat că a avut discuții cu patronatele și sindicatele. În opinia sa, subiectul trebuie discutat […] Articolul Munteanu, despre solicitarea sindicatelor de a majora leafa minimă: Se preconizează în legea salarizării de anul viitor apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Negocierile pentru Ucraina stagnează: SUA propun patru teme separate pentru acordul de pace # Realitatea.md
Negocierile pentru planul de pace privind războiul Rusia–Ucraina au intrat într-o nouă etapă, după ce termenul-limită stabilit de președintele Trump pentru un acord preliminar a fost depășit. Discuțiile dintre părți sunt în prezent blocate, iar Washingtonul trebuie să decidă în ce direcție va continua procesul diplomatic. Conform The New York Times, planul de pace american […] Articolul Negocierile pentru Ucraina stagnează: SUA propun patru teme separate pentru acordul de pace apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Mai multe acuzații au reapărut în spațiul public la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe fondul unei crize majore de credibilitate. Controversele au escaladat în contextul în care doi oficiali europeni au fost vizați într-o anchetă de fraudă. Situația a determinat-o pe Ursula von der Leyen să se distanțeze de investigația care […] Articolul Von der Leyen se disociează de scandalul din diplomația europeană apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Două persoane, printre care un angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), au ajuns la spital după ce, miercuri seara, 3 decembrie, au fost implicate într-un accident în satul Petrușeni, raionul Rîșcani. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit că un automobil de model Toyota Auris, condus de un bărbat de […] Articolul Accident grav în nordul țării: Un șofer beat și drogat a lovit un angajat al IGSU apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:00
Pensiile și alte prestații sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026, potrivit proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care urmează să fie examinat de Guvern în ședința din 4 decembrie. În prezent, pensia medie constituie 4407 lei, iar pensia minimă pentru stagiul complet de cotizare este de […] Articolul De la 1 aprilie 2026, pensiile ar urma să fie indexate cu 6,8% apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Surse: Victor Chirilă ar putea fi numit ambasador al Moldovei în Ucraina, iar Mihai Mîțu – în România # Realitatea.md
Victor Chirilă ar urma să fie numit ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihai Mîțu ar putea prelua funcția de ambasador în România, potrivit surselor IPN. Chirilă a fost recent rechemat din funcția de ambasador la București, în timp ce Mîțu ocupă în prezent funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. […] Articolul Surse: Victor Chirilă ar putea fi numit ambasador al Moldovei în Ucraina, iar Mihai Mîțu – în România apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Armata rusă a lansat, în cursul nopții, un atac cu drone asupra orașului-port Odesa. Atacul a provocat pagube unei clădiri administrative, precum și mai multor blocuri de locuințe din zonă, scrie rbc.ua. În total, șase persoane au fost rănite în urma atacului asupra Odessei. Autoritățile ucrainene au anunțat că, în urma loviturii, un incendiu de […] Articolul VIDEO Atacuri rusești peste noapte, soldate cu mai multe victime apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
VIDEO Reacția lui Ion Ceban după perchezițiile de la Direcția locativ-comunală din Chișinău # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a reacționat după perchezițiile efectuate în această dimineață, 4 decembrie, de către ofițerii CNA, în cadrul unor dosare privind presupuse acte de corupție în achizițiile publice în care sunt vizați angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău. „După ce am anunțat că vom vorbi despre creșterea îngrijorătoare […] Articolul VIDEO Reacția lui Ion Ceban după perchezițiile de la Direcția locativ-comunală din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Peste 50 de percheziții în țară, într-un dosar privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova # Realitatea.md
Poliția anunță că, la această oră, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, desfășoară peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și provocarea de dezordini în masă. „La această oră, ofițerii INI, […] Articolul Peste 50 de percheziții în țară, într-un dosar privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Percheziții la Direcția Locativ-Comunală a Primăriei Chișinău. Sunt vizați angajați ai instituției și agenți economici # Realitatea.md
CNA și procurorii au efectuat joi dimineață percheziții în cadrul unor dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Descinderile au avut loc la angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, precum și la mai mulți agenți economici care ar avea legături cu procedurile investigate. Potrivit informațiilor preliminare, […] Articolul Percheziții la Direcția Locativ-Comunală a Primăriei Chișinău. Sunt vizați angajați ai instituției și agenți economici apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Forțele Aeriene germane au pus în funcțiune prima componentă a scutului antirachetă de tip Arrow cu rază lungă de acțiune, destinat să întărească apărarea europeană împotriva amenințării reprezentate de Rusia. Potrivit inspectorului Luftwaffe, Holger Neumann, Germania va putea de acum „să se apere împotriva rachetelor balistice cu rază lungă de acțiune la altitudini de peste […] Articolul Germania activează scutul aerian Arrow în contextul amenințărilor Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Percheziții la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău. Sunt vizați angajați ai instituției și agenți economici # Realitatea.md
CNA și procurorii au efectuat joi dimineață percheziții în cadrul unor dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Descinderile au avut loc la angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, precum și la mai mulți agenți economici care ar avea legături cu procedurile investigate. Potrivit informațiilor preliminare, […] Articolul Percheziții la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău. Sunt vizați angajați ai instituției și agenți economici apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Autoritățile ruse au restricționat accesul la platforma americană de jocuri pentru copii Roblox, acuzând-o că răspândește conținut extremist și „propagandă LGBT”, potrivit relatărilor presei de stat. Platforma, care le permite utilizatorilor să își creeze propriile jocuri și să le partajeze cu alții, a fost cel mai descărcat joc mobil din Rusia în 2023, notează ziarul […] Articolul Roblox blocat în Rusia pentru conținut extremist și promovarea LGBT apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Negocierile pentru „planul de pace” continuă: emisarul lui Trump și Kushner se întâlnesc azi cu Umerov în Florida # Realitatea.md
Emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner se vor întâlni joi, în Florida, cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov, după discuțiile purtate marți la Moscova cu Vladimir Putin, a declarat miercuri un oficial american sub protecția anonimatului, potrivit AFP. Întâlnirea vine în contextul încercărilor de a continua discuțiile privind un posibil „plan de […] Articolul Negocierile pentru „planul de pace” continuă: emisarul lui Trump și Kushner se întâlnesc azi cu Umerov în Florida apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:50
Sistemul medical din Moldova se confruntă cu un deficit de peste 1 200 de specialiști # Realitatea.md
Sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu un deficit tot mai acut de cadre, atât în instituțiile publice, cât și în cele private. Conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), lipsesc peste 1 200 de specialiști în spitale, centre de sănătate și farmacii. Cea mai mare parte a posturilor vacante este în rândul […] Articolul Sistemul medical din Moldova se confruntă cu un deficit de peste 1 200 de specialiști apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Trump afirmă că Putin dorește să oprească războiul din Ucraina. Negocierile continuă joi # Realitatea.md
Donald Trump a declarat că Vladimir Putin își dorește „să încheie războiul” din Ucraina, la o zi după ce președintele rus a avut o „întâlnire foarte bună” la Moscova cu emisarul său, Steve Witkoff, care urmează să se întâlnească joi în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov. De două săptămâni, Washingtonul încearcă să adopte un […] Articolul Trump afirmă că Putin dorește să oprească războiul din Ucraina. Negocierile continuă joi apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Ziua de 4 decembrie 2025 aduce o energie proaspătă pentru toate zodiile. Fie că este vorba de carieră, iubire sau dezvoltare personală, astrele oferă claritate și impulsuri pozitive pentru schimbare. Unele zodii vor simți nevoia de introspecție, altele vor fi pline de determinare, însă toate sunt încurajate să-și asume transformările pe care le-a tot amânat. […] Articolul Horoscopul zilei – 4 decembrie 2025: Energie și oportunități pentru toate zodiile apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Pe 4 decembrie, vremea va fi predominant mohorâtă, cu cer acoperit, ploi slabe și ceață în majoritatea regiunilor țării. Meteorologii anunță temperaturi de până la +11°C ziua și minime de aproximativ +7°C în timpul nopții. Nord: maxime de până la +11°C, iar noaptea temperaturile vor coborî la +7°C. Centru: în timpul zilei se vor înregistra […] Articolul Prognoza meteo pentru 4 decembrie: Ploi slabe și ceață în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Detox digital și pauza de social media: De ce sunt importante și cum le faci fără stres # Realitatea.md
Te-ai surprins vreodată uitându-te prea mult la telefon? Poate că și tu ai avut momente în care ai derulat la nesfârșit videoclipuri sau fotografii fără un motiv clar. Nu ești singura. Cercetările arată că aproximativ 61% dintre oameni recunosc că sunt dependenți de internet și de dispozitivele lor. Ce este digital detox? Conectarea continuă la […] Articolul Detox digital și pauza de social media: De ce sunt importante și cum le faci fără stres apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 4 decembrie. Euro ajunge la 19 lei și 76 de bani, înregistrând o creștere de 5 bani. Dolarul american scade cu 3 bani și ajunge la 16 lei și 94 de bani. Leul românesc urcă la 3 lei și 88 de bani, […] Articolul Curs valutar 4decembrie 2025: Euro și leul cresc, dolarul în ușoară scădere apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
Tensiuni uriașe în Bulgaria. Noi proteste de amploare au loc în această seară, miercuri, 3 decembrie curent, în 12 orașe, inclusiv în Sofia. Într-o mișcare fără precedent, Parlamentul a retras propunerea de buget pentru 2026 în această seară în speranța că va evita astfel noi alegeri anticipate, cerute de președintele bulgar. „Mai mult decât o […] Articolul Tensiuni uriașe în Bulgaria. Proteste de amploare continuă în 12 orașe apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei” # Realitatea.md
Preşedintele rus Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a declarat miercuri, 3 decembrie curent, premierul britanic Keir Starmer, după discuţiile de cinci ore din ajun între trimişii SUA şi liderul rus la Kremlin, informează știrileprotv.ro. Marea Britanie va continua să depună eforturi pentru a „exercita presiuni […] Articolul Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei” apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar. Femeile au ajuns degeaba la chimioterapie # Realitatea.md
Zeci de paciente au fost greșit diagnosticate cu cancer de sân, în Bremen, Germania, iar ca urmare, au fost tratate incorect. Femeile au primit terapie cu anticorpi și, în unele cazuri, chimioterapie, scrie adevărul.ro. „Un total de 34 de paciente sunt afectate”, a transmis rețeaua medicală Gesundheit Nord (Geno), care administrează clinica în care s-au […] Articolul Un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar. Femeile au ajuns degeaba la chimioterapie apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Empatie și diversitate: elevii își prezintă lucrările în Parlament de Ziua Persoanelor cu Dizabilități # Realitatea.md
În contextul marcării Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Parlamentul găzduiește expoziții ale copiilor care reflectă această problematică. Este vorba despre tablourile realizate de elevii Școlii auxiliare nr. 7 din Chișinău, precum și creațiile învingătorilor de la concursul republican de desene și pliante educative dedicate promovării educației incluzive. Astfel, în perioada 1 – 5 decembrie, […] Articolul Empatie și diversitate: elevii își prezintă lucrările în Parlament de Ziua Persoanelor cu Dizabilități apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Igor Grosu, întâlniri la nivel înalt în SUA: discuții despre reforme, securitate și sprijin pentru proiecte strategice # Realitatea.md
Vizita oficială în Statele Unite ale Americii a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, a început cu o serie de întrevederi la nivel înalt în Congresul american, în cadrul cărora au fost discutate progresele țării noastre și consolidarea parteneriatului bilateral. Șeful Executivului a subliniat „saltul enorm” realizat de Republica Moldova în ultimii ani în procesul său de […] Articolul Igor Grosu, întâlniri la nivel înalt în SUA: discuții despre reforme, securitate și sprijin pentru proiecte strategice apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.