VIDEO/ Sărăcie lucie la nici 60 de kilometri de Chișinău. Fiecare a doua casă este părăsită

După o perioadă de scumpiri semnificative, carburanții încep să mai scadă la preț, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 28 de bani, cu trei bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la […]