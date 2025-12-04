VIDEO/ Sărăcie lucie la nici 60 de kilometri de Chișinău. Fiecare a doua casă este părăsită
4 decembrie 2025
Sărăcie lucie la nici 60 de kilometri de Chișinău. În satul Ștefănești din raionul Căușeni, fiecare a doua casă este părăsită, iar în localitate au mai rămas aproximativ șapte oameni. Din cauza lipsei locurilor de muncă și a sărăciei, tinerii pleacă peste hotare, iar bătrânii care au mai rămas o duc de azi pe mâine, […]
Salariile la câteva poziții de funcționari publici vor fi reduse. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu. El a precizat că salarizările acestora sunt exagerate. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru: „Am auzit și doleanțele populației cât privește salarizarea funcționarilor publici. În unele cazuri, vom reduce aceste salarii, care nu ne par juste. Vom reveni cu […]
Carburanții continuă să se ieftinească, mai ales motorina, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că, începând cu săptămâna trecută, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și […]
Munteanu, despre sistarea compensațiilor la energia electrică: „Din start era clar că e o măsură provizorie” # N4
Din start era clar că este o măsură provizorie. Astfel a comentat premierul Alexandru Munteanu sistarea compensațiilor pentru energia electrică, începând cu anul 2026. Potrivit lui, totuși, autoritățile continuă să caute posibilități de a sprijini categoriile de cetățeni vulnerabili. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru: „Din start era clar că e o măsură provizorie, dar noi continuăm să […]
Un atac cu drone rusești asupra regiunii Odessa din sudul Ucrainei a rănit șase persoane și a avariat infrastructura civilă și energetică, a declarat joi guvernatorul regional. Serviciul regional de urgență a publicat un videoclip în care se vede cum pompierii sting focurile și ajută persoanele rănite la locul atacului. Reuters nu a putut verifica […]
În Hoshcha, în vestul Ucrainei, o clinică de maternitate stă aproape goală, pe măsură ce numărul nașterilor se prăbușește din cauza războiului și a incertitudinii. „Satul se stinge. Și acum, mai ales, tinerii, au fost luați, pur și simplu. Chiar și fiii mei… unul, apoi celălalt. Am trei fii. Pur și simplu i-au luat la […]
Poliția informează că astăzi, în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, a fost observată o dronă, care nu era activă și nu se afla în zbor. La fața locului s-au deplasat polițiștii pentru verificări și evaluarea situației. A fost identificat bărbatul care a găsit, sâmbǎtǎ, drona, pe un deal din apropierea localitǎții, iar astǎzi acesta a decis […]
Finanțarea de 20 de milioane de euro oferită de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare va fi direcționată către achiziția de sisteme moderne de apărare antiaeriană pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Potrivit lui, fondurile europene fac parte dintr-un program dedicat întăririi infrastructurii de apărare a statelor partenere. […]
Economia Republicii Moldova va crește până la 2,8 la sută în anul 2026. Datele au fost prezentate de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu. El a precizat că economia a fost stabilizată în 2025 și că evoluția pozitivă ar urma să continue. EUGEN OSMOCHESCU, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării: „Avem o creștere prognozată de […]
Magistrații de la Judecătoria Chișinău, oficiul Buiucani, au acceptat miercuri, 3 decembrie, doar 27 din cei 168 de martori propuși de către fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, pentru a fi audiați în instanță. Printre martorii acceptați se regăsesc foști premieri, deputați sau conducători ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM) – ex-premierul Iurie Leancă, fostul președinte […]
Încă 133 de localități din întreaga țară vor primi finanțare din bugetul național pentru proiecte de modernizare, în cadrul celei de-a treia ediții a Programului „Europa este aproape”. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit lui, cele 133 de primării urmează să semneze contractele săptămâna viitoare și să desfășoare […]
Căutarea avionului dispărut al companiei Malaysia Airlines, zborul MH370, va fi reluată pe 30 decembrie, a anunțat miercuri Ministerul Transporturilor din Malaezia, la mai bine de un deceniu după ce zborul cu destinația Beijing a dispărut în unul dintre cele mai mari mistere aviatice din lume. Zborul MH370, un Boeing 777, transporta 227 de pasageri […]
Rusia și Statele Unite nu au ajuns la un compromis privind pacea în Ucraina, iar pacea nu este mai aproape, dar nici mai departe, a declarat miercuri consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov. El a menționat că părțile nu au reușit să ajungă la un compromis cu privire la una dintre cele mai dificile probleme – disputele […]
Putin: „Dacă Europa decide brusc să poarte război împotriva noastră și îl începe, suntem pregătiți chiar acum” # N4
Președintele Vladimir Putin a declarat marți că Rusia nu dorește un război cu puterile europene, dar este pregătită să lupte dacă Europa își dorește un conflict direct cu Moscova. Vladimir Putin, liderul de la Kremlin: „Nu intenționăm să luptăm cu Europa, am spus asta de o sută de ori. Dar dacă Europa decide brusc să poarte […]
Încă un ales local de pe listele fostului Partid „Șor” a anunțat că pleacă din funcție. Este vorba despre primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov. Într-un mesaj video, publicat pe rețelele sociale, acesta a declarat că această decizie a fost un dificilă, dar în condițiile actuale, singura posibilă și oneastă. VEACESLAV LUPOV, primarul orașului Taraclia: „Demisionez! […]
Norii vor acoperi cerul, iar în unele regiuni ale țării ar putea cădea ploi slabe, potrivit meteorologilor. Astfel, joi, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 6 grade, iar noaptea coboară până la 1 grad, cu ploaie slabă. În Centru, termometrele vor indica până la 8 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până […]
Carburanții continuă să se ieftinească, mai ales motorina, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că, începând cu săptămâna trecută, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu până la 2%, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu […]
Valoarea compensației la energie va fi calculată individual în acest sezon rece, iar plafonul maxim se reduce de la 1.400 la 1.000 de lei pe lună. Noile reguli de acordare a compensațiilor pentru perioada rece a anului au fost aprobate de Executiv. Sprijinul va fi determinat în funcție de consumul fiecărei gospodării, nivelul de vulnerabilitate […]
Plugaru: „Compensațiile în factură pentru energia electrică nu vor mai fi acordate în anul 2026” # N4
Compensațiile în factură pentru energia electrică nu vor mai fi acordate în anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Ea a precizat că ultima plată va fi făcută în luna decembrie pentru luna noiembrie. NATALIA PLUGARU, ministrul Muncii și Protecției Sociale: „Această compensație în factură se va aplica […]
Consiliul European a anunțat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European privind eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenței de energia rusă. Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene: „Astăzi este într-adevăr o zi istorică pentru uniunea noastră. Aseară, […]
Pomul de Crăciun va fi inaugurat în Chișinău pe 5 decembrie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Tot în această zi va fi lansată și activitatea Târgului de Crăciun din centrul orașului. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: „În acest an, pe data de 5 […]
Cetățenii vor resimți beneficii concrete pe măsură ce Republica Moldova avansează în procesul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, la un interviu pentru IPN. Oficialul a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană va deschide calea către un nivel de trai comparabil cu cel al statelor membre, ceea […]
Banca Națională a Moldovei a lansat, pe 1 decembrie, când România își marchează ziua națională, moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”. Piesa, care completează seria „Personalități”, este bătută în argint, are valoarea nominală de 100 de lei și un tiraj de 750 unități. Moneda este ambalată în capsulă […]
Colecționarii de monede s-au așezat la coadă în fața Băncii Naționale a Bulgariei luni, dornici să pună mâna pe pachete cu primele monede bulgărești de euro proaspăt bătute. Banca centrală a lansat pachete de start care conțin monede euro necirculate, în contextul pregătirilor țării pentru adoptarea monedei unice la 1 ianuarie 2026. Monedele nefolosite, mai […]
Patru persoane au murit după ce 14 persoane au fost împușcate la o reuniune de familie în Stockton, în nordul Californiei, sâmbătă seara, au declarat polițiștii. Poliția a spus că a primit apeluri cu puțin înainte de ora locală 18:00 privind un schimb de focuri care a avut loc în apropierea unui bloc din Stockton. […]
Persoanele îndoliate au continuat luni să aducă un omagiu victimelor celui mai mortal incendiu din Hong Kong din ultimii peste 75 de ani, în timp ce Beijingul a avertizat că va reprima orice protest „anti-China” apărut în urma tragediei. Cauza incendiului dintr-un complex de apartamente înalt rămâne în curs de investigare, pe fondul furiei publice […]
Protestatarii s-au adunat în fața reședinței private a președintelui israelian Isaac Herzog, manifestând împotriva cererii premierului Benjamin Netanyahu de a primi grațiere în procesul său de corupție înainte de pronunțarea unui verdict. Într-o scrisoare, avocații lui Netanyahu au argumentat că procedurile penale îi afectează capacitatea de a guverna și că o grațiere ar fi benefică […]
Benzina rămâne la același preț, în timp motorina continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că, începând cu săptămâna trecută, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu până la 2%, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi […]
Oligarhul fugar Ilan Șor anunță că își închide toate proiectele sociale din Republica Moldova. Într-un mesaj video, el afirmă că fondurile pe care le transfera în țară ar fi fost blocate, iar mai mulți angajați ai săi ar fi fost arestați. Acesta spune că nu mai poate continua activitățile de „sprijin pentru populație”, dar promite […]
Patru tineri din Chișinău, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, specialiști în domeniul IT, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că au înșelat cetățeni americani prin vânzări fictive de autovehicule retro. Prejudiciul estimat este de aproximativ zece milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, cei patru bănuiți ar fi creat prin […]
Trupul unui membru al Gărzii Naționale, care a murit după ce a fost împușcat lângă Casa Albă într-o ambuscadă, a fost transportat la biroul medicului legist din Washington D.C., joi seara. Membri ai Gărzii Naționale și diverse alte agenții au stat în formație pentru a aduce onoruri în timp ce un convoi de vehicule militare […]
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat vineri după ce a recunoscut că a mințit în privința studiilor din CV-ul său, spunând că nu dorește ca „greșelile” lui personale să distragă atenția de la munca vitală de a menține țara în siguranță în fața Rusiei. Demisia lui Moșteanu a venit după ce ziarul Libertatea […]
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că, începând cu săptămâna curentă, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu până la 2%, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu […]
Bilanțul morților în cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimii aproape 80 de ani a crescut la cel puțin 130, iar aproximativ 200 de persoane rămân dispărute în urma incendiului care a cuprins un complex rezidențial de mare înălțime, a declarat vineri șeful securității orașului. Incendiul a izbucnit în complexul Wang Fuk Court, […]
Autoritățile anticorupție din Ucraina au anunțat că au efectuat vineri percheziții legate de șeful administrației președintelui Volodimir Zelenski și principalul negociator pentru pace, Andrii Iermak. Iermak a declarat pe Telegram că perchezițiile au loc la domiciliul său și că el cooperează pe deplin. Într-un comunicat comun, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei)și Parchetul Specializat Anticorupție au […]
Lucrările de construcție a podului peste Prut, de la Ungheni, avansează. Pe malul stâng lucrările sunt realizate în proporție de 20 la sută, iar pe cel drept- 25 la sută. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit lui, podul urmează a fi finalizat și dat în exploatare în toamna […]
Deputații au păstrat, în debutul ședinței Parlamentului, un minut de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu, erou național și simbol al rezistenței pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În timpul momentului solemn, deputații socialiști și comuniști au refuzat să se ridice în picioare pentru a-l comemora pe eroul național. Președintele Legislativului, Igor Grosu, […]
Un tribunal peruvian a condamnat fostul președinte Martín Vizcarra la 14 ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de luare de mită cu ani înainte de a ajunge în funcție, adăugându-l pe lista foștilor lideri încarcerați pentru corupție. Potrivit verdictului, Vizcarra a acceptat mită în valoare de 676.000 de dolari de la firme de […]
Incidentul privind contrabanda cu armament depistat la frontiera moldo-română va avea consecințe, inclusiv demisii în instituțiile responsabile. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu. El a mai subliniat că autoritățile așteaptă raportul final al anchetei, inclusiv stabilirea clară a persoanelor care nu și-au îndeplinit atribuțiile sau, eventual, au fost implicate direct în această […]
„Alternativa” propune o lege pentru decongestionarea traficului: „Chișinăul a fost construit pentru o capacitate de 90.000 de mașini” # N4
Deputații Blocului „Alternativa”, împreună cu primarul general al Capitalei, Ion Ceban, au depus, în Parlament, un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto în Chișinău și pe întreg teritoriul țării. Inițiativa urmărește introducerea unui cadru legal clar, adaptat la standardele europene, pentru gestionarea locurilor de parcare administrate de autoritățile locale. Potrivit […]
Mii de tineri belgieni au participat în ultimele săptămâni la sesiuni de informare privind o nouă campanie prin care sunt încurajați să petreacă un an în pregătire alături de armata țării – iar presa sugerează că Franța ar putea urma un model similar. Luna aceasta, toți tinerii belgieni de 17 ani au primit informații despre […]
O femeie a fost ucisă, iar un bărbat a fost grav rănit joi într-un atac de rechin pe o plajă din apropierea unui loc popular pentru surf de pe coasta de est a Australiei, au anunțat autoritățile. Serviciile de urgență au fost chemate joi dimineață la Kylies Beach, în Crowdy Bay, lângă Port Macquarie, la […]
După o perioadă de scumpiri semnificative, carburanții încep să mai scadă la preț, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 28 de bani, cu trei bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la […]
Plugaru: „Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat cu aproximativ 500 de lei, în 2026” # N4
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat proporțional cu scumpirea produselor incluse în lista de necesități pentru perioada de sarcină și naștere. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Ea a precizat că estimările arată o creștere de aproximativ 500 de lei a indemnizației pentru anul 2026. NATALIA […]
Misail-Nichitin: „Timpul de reacție al poliției va fi redus, iar numărul echipelor de patrulare va fi majorat” # N4
Timpul de reacție la apelurile către Serviciul de Urgență 112 va fi redus de la 32 la 15 minute, iar numărul echipelor de patrulare va fi majorat, în special în localitățile rurale. Măsura este prevăzută în Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030, aprobat de Guvern. DANIELLA MISAIL-NICHITIN, ministrul Afacerilor Interne: „Prin acest […]
