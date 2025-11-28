Atacul din apropierea Casei Albe: Un soldat a murit

11:00

Zeci de șoferi din nordul țării au fost trași pe dreapta. Aceștia au fost verificați dacă au reușit să schimbe la timp pneurile de iarnă. Acțiunea a fost desfășurată de către Polițiștii din cadrul Direcției Patrulare Nord, transmite TV Nord. „Pentru că nu sunt echipat cu pneuri de iarnă. -Cunoașteți că de la 1 noiembrie […]