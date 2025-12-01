Bulgarii se pregătesc să treacă la moneda euro

14:20

Scumpirile la carburanți se mai temperează, dar cresc un pic, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care spune că lipsa unor decizii finale privind soluțiile adoptate în statele din vecinătate generează în continuare o incertitudine care amplifică temerile traderilor de produse petroliere, în condițiile în care noi suntem dependenți sută la […]