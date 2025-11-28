Continuă să crească bilanțul morților, în urma incendiului din Hong Kong
N4, 28 noiembrie 2025 13:40
Bilanțul morților în cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimii aproape 80 de ani a crescut la cel puțin 130, iar aproximativ 200 de persoane rămân dispărute în urma incendiului care a cuprins un complex rezidențial de mare înălțime, a declarat vineri șeful securității orașului. Incendiul a izbucnit în complexul Wang Fuk Court, […]
• • •
Acum 30 minute
13:40
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că, începând cu săptămâna curentă, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu până la 2%, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu […]
13:40
13:40
Autoritățile anticorupție din Ucraina au anunțat că au efectuat vineri percheziții legate de șeful administrației președintelui Volodimir Zelenski și principalul negociator pentru pace, Andrii Iermak. Iermak a declarat pe Telegram că perchezițiile au loc la domiciliul său și că el cooperează pe deplin. Într-un comunicat comun, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei)și Parchetul Specializat Anticorupție au […]
13:40
Lucrările de construcție a podului peste Prut, de la Ungheni, avansează. Pe malul stâng lucrările sunt realizate în proporție de 20 la sută, iar pe cel drept- 25 la sută. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit lui, podul urmează a fi finalizat și dat în exploatare în toamna […]
Acum 4 ore
Ieri
13:10
Deputații au păstrat, în debutul ședinței Parlamentului, un minut de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu, erou național și simbol al rezistenței pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În timpul momentului solemn, deputații socialiști și comuniști au refuzat să se ridice în picioare pentru a-l comemora pe eroul național. Președintele Legislativului, Igor Grosu, […]
13:10
Un tribunal peruvian a condamnat fostul președinte Martín Vizcarra la 14 ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de luare de mită cu ani înainte de a ajunge în funcție, adăugându-l pe lista foștilor lideri încarcerați pentru corupție. Potrivit verdictului, Vizcarra a acceptat mită în valoare de 676.000 de dolari de la firme de […]
13:10
Incidentul privind contrabanda cu armament depistat la frontiera moldo-română va avea consecințe, inclusiv demisii în instituțiile responsabile. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu. El a mai subliniat că autoritățile așteaptă raportul final al anchetei, inclusiv stabilirea clară a persoanelor care nu și-au îndeplinit atribuțiile sau, eventual, au fost implicate direct în această […]
13:00
„Alternativa” propune o lege pentru decongestionarea traficului: „Chișinăul a fost construit pentru o capacitate de 90.000 de mașini” # N4
Deputații Blocului „Alternativa”, împreună cu primarul general al Capitalei, Ion Ceban, au depus, în Parlament, un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto în Chișinău și pe întreg teritoriul țării. Inițiativa urmărește introducerea unui cadru legal clar, adaptat la standardele europene, pentru gestionarea locurilor de parcare administrate de autoritățile locale. Potrivit […]
13:00
Mii de tineri belgieni au participat în ultimele săptămâni la sesiuni de informare privind o nouă campanie prin care sunt încurajați să petreacă un an în pregătire alături de armata țării – iar presa sugerează că Franța ar putea urma un model similar. Luna aceasta, toți tinerii belgieni de 17 ani au primit informații despre […]
12:30
O femeie a fost ucisă, iar un bărbat a fost grav rănit joi într-un atac de rechin pe o plajă din apropierea unui loc popular pentru surf de pe coasta de est a Australiei, au anunțat autoritățile. Serviciile de urgență au fost chemate joi dimineață la Kylies Beach, în Crowdy Bay, lângă Port Macquarie, la […]
12:30
După o perioadă de scumpiri semnificative, carburanții încep să mai scadă la preț, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 28 de bani, cu trei bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Plugaru: „Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat cu aproximativ 500 de lei, în 2026” # N4
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat proporțional cu scumpirea produselor incluse în lista de necesități pentru perioada de sarcină și naștere. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Ea a precizat că estimările arată o creștere de aproximativ 500 de lei a indemnizației pentru anul 2026. NATALIA […]
13:00
Misail-Nichitin: „Timpul de reacție al poliției va fi redus, iar numărul echipelor de patrulare va fi majorat” # N4
Timpul de reacție la apelurile către Serviciul de Urgență 112 va fi redus de la 32 la 15 minute, iar numărul echipelor de patrulare va fi majorat, în special în localitățile rurale. Măsura este prevăzută în Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030, aprobat de Guvern. DANIELLA MISAIL-NICHITIN, ministrul Afacerilor Interne: „Prin acest […]
12:20
Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra orașului ucrainean Zaporojie, în sud-estul țării, marți seara, provocând incendii, rănind 18 persoane și avariind grav clădiri și vehicule, a declarat guvernatorul regional. Ivan Fedorov, într-o postare pe aplicația Telegram, a spus că atacul a distrus magazine, a avariat șapte blocuri de locuințe și alte […]
12:20
Junghietu, despre neconcordanțele în facturile la gaz: „Vor rectifica și vor reface calculele pentru consumatorii finali” # N4
Neconcordanțele în facturile la gaz, semnalate de mai mulți cetățeni, ar fi generate de tranziția la noul furnizor și de dificultățile întâmpinate la citirea contoarelor. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei Dorin Junghietu. El a precizat că au fost cazuri în care a fost oprit pe drum de cetățeni care i-au semnalat erorile apărute […]
12:10
După o perioadă de scumpiri semnificative, carburanții încep să mai scadă la preț, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 31 de bani, cu cinci bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la […]
10:40
Președintele SUA Donald Trump a renunțat la termenul-limită de joi pentru ca Ucraina să accepte un plan de pace susținut de Statele Unite, afirmând că „termenul pentru mine este atunci când se termină”. Trump, vorbind jurnaliștilor la bordul Air Force One în timp ce zbura către Florida pentru vacanța de Ziua Recunoștinței, a spus că […]
10:40
Salariile cadrelor didactice ar urma să fie majorate începând cu anul viitor. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, la o emisiune de la Rlive. În același timp, oficialul nu a putut preciza, deocamdată, cuantumul acestor creșteri. DAN PERCIUN, ministrul Educației și Cercetării: „Așa se întâmplă în fiecare an și aici […]
10:20
Alegerile parlamentare anticipate din Kârgâzstan vor avea loc duminică, deși inițial erau programate pentru noiembrie, 2026. În septembrie, la solicitarea președintelui Kârgâzstanului, Sadyr Japarov, parlamentarii au argumentat că scrutinul anticipat este necesar deoarece organizarea alegerilor prezidențiale și parlamentare prea aproape una de cealaltă ar pune o povară financiară și organizatorică semnificativă asupra țării. Analiștii au […]
10:20
Dimineața de marți, 25 noiembrie, a adus neliniște și teamă în satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Ministerul Apărării a anunțat că șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una dintre ele s-a prăbușit pe o clădire dintr-o livadă, aflată la câteva sute de metri de gospodăriile oamenilor. Localnicii povestesc că […]
25 noiembrie 2025
14:00
Un sondaj realizat în noiembrie a indicat marți, pentru prima dată, că liderul francez de extremă dreapta, Jordan Bardella, ar câștiga alegerile prezidențiale indiferent de adversarii săi. Bardella, actualul președinte al partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN) și moștenitorul îndelungatei conduceri a lui Marine Le Pen, ar obține mai multe voturi decât oricine altcineva […]
13:50
Prețurile la ouă au crescut și în Uniunea Europeană, care se confruntă în prezent cu un val de gripă aviară. Astfel a comentat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața, la o emisiune de la postul public de televiziune, majorarea prețurilor pentru ouă în Republica Moldova. RADU MUSTEAȚA, directorul ANSA: „La momentul actual majoritatea […]
13:40
După o perioadă de scumpiri semnificative, carburanții încep să mai scadă la preț, chiar dacă nesemnificativ, # N4
După o perioadă de scumpiri semnificative, carburanții încep să mai scadă la preț, chiar dacă nesemnificativ, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 36 de bani, cu un ban mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea […]
13:40
Fosta deputată Iulia Dascălu a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate. Anunțul a fost făcut după ce, la recentele alegeri parlamentare, a fost lăsată în afara listei pentru un nou mandat. Într-o postare pe Facebook, Dascălu explică că a ales să plece întrucât valorile personale nu ar mai rezona cu situația actuală a organizației. […]
13:40
Numărul victimelor atacului masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de marți, 25 noiembrie, a crescut semnificativ. Potrivit Poliției din Kiev, cel puțin șase persoane au murit, iar peste zece au fost rănite în urma loviturilor cu rachete și drone. Operațiunile de salvare continuă la două blocuri rezidențiale din raioanele Dniprovskii și Desnianșkii, grav […]
13:40
Junghietu: „Consumatorii care au primit până acum facturi mai mari pentru consumul de gaze naturale vor recepționa, luna viitoare, date rectificate” # N4
Consumatorii care au primit până acum facturi mai mari pentru consumul de gaze naturale vor recepționa, luna viitoare, date rectificate. Asigurarea a fost dată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la o emisiune de la postul public de televiziune. El a precizat că cele mai multe plângeri privind facturile cu date exagerate sunt de la locuitorii […]
11:30
Acum câteva minute, într-o livadă din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă, informează Poliția Republicii Moldoa. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul – izolat de polițiștii din Florești.
09:40
24 noiembrie 2025
09:30
Dialoguri | Daniel Rachier: „Avem încă mult de lucru” Share Facebook Twitter Facebook Messenger OK.ru VK Telegram WhatsApp Viber...
21 noiembrie 2025
14:20
Blocul „Alternativa” solicită autorităților centrale să instituie stare de urgență în legătură cu vânzarea și consumul de droguri # N4
Blocul „Alternativa” solicită autorităților centrale să instituie stare de urgență în legătură cu vânzarea și consumul de droguri, dar și să recunoască acest fenomen ca problemă națională. Apelul a fost lansat de primarul general al Capitalei și liderul Partidului „Mișcarea Alternativă Națională”, Ion Ceban. ION CEBAN, liderul MAN: „Astăzi vreau să atenționez o dată în […]
14:20
Rusia susține că a preluat controlul asupra orașului strategic Kupiansk din regiunea Harkov, în estul Ucrainei # N4
Rusia a anunțat joi că forțele sale armate au preluat controlul asupra orașului strategic Kupiansk din regiunea Harkov, în estul Ucrainei, în timp ce Ucraina a raportat în aceeași zi un atac asupra unei rafinării rusești de petrol. Șeful Statului Major al Forțelor Armate Ruse, Valeri Gherasimov, a raportat președintelui rus Vladimir Putin că unitățile […]
14:20
Popșoi: „Ozerov dă dovadă de o „abordare cinică” atunci când cere dovezi despre dronele rusești” # N4
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, dă dovadă de o „abordare cinică” atunci când cere dovezi despre dronele rusești care încalcă spațiul aerian al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la o emisiune de la postul TV8. El a precizat că survolarea ilegală a spațiului aerian […]
14:20
Un atac rusesc asupra orașului ucrainean Zaporojie, situat în sud-estul țării, joi seara, a ucis cinci persoane și a rănit alte trei, a declarat guvernatorul regional Ivan Fedorov. Guvernatorul emisese anterior un avertisment privind un posibil atac cu bombe ghidate rusești. Serviciile de urgență au fost mobilizate pentru a stinge incendiile și pentru a evacua […]
14:20
Scumpirile la carburanți se mai temperează, dar cresc un pic, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care spune că lipsa unor decizii finale privind soluțiile adoptate în statele din vecinătate generează în continuare o incertitudine care amplifică temerile traderilor de produse petroliere, în condițiile în care noi suntem dependenți sută la […]
14:10
Bulgaria a arestat 35 de persoane legate de o rețea criminală implicată în trafic la scară largă de bunuri culturale în întreaga Europă, a relatat agenția de presă BTA, citându-l pe șeful unității de combatere a crimei organizate din țară. „Am efectuat 131 de percheziții. În 24 de ore, 35 de persoane au fost reținute, […]
20 noiembrie 2025
15:50
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care spune că lipsa unor decizii finale privind soluțiile adoptate în statele din vecinătate generează în continuare o incertitudine care amplifică temerile traderilor de produse petroliere, în condițiile în care noi suntem dependenți sută la sută de importuri la acest […]
11:10
Cel puțin 26 de persoane au fost ucise și multe sunt date dispărute în urma unui atac nocturn cu drone și rachete rusești care a lovit blocuri de locuințe din orașul ucrainean Ternopil, a declarat miercuri ministrul ucrainean de interne. Imagini Reuters au arătat etajele superioare ale unei clădiri rezidențiale din Ternopil distruse în urma […]
11:10
Palestinienii au inspectat joi locul loviturii israeliene din suburbia Zeitoun a orașului Gaza, produsă miercuri. Cel puțin 25 de palestinieni au fost uciși în patru atacuri aeriene israeliene miercuri într-o zonă din Gaza aflată sub controlul Hamas de la intrarea în vigoare a unui armistițiu fragil în octombrie, au declarat autoritățile sanitare. Armata israeliană a […]
11:00
Locuitorii din Kiev resping un plan raportat al Statelor Unite pentru a pune capăt războiului cu Rusia, plan care ar necesita ca Ucraina să cedeze teritorii și să își reducă efectivele armatei. Unii locuitori ai capitalei ucrainenene au afirmat că planul de pace propus de SUA este inacceptabil pentru Ucraina și nu ar fi susținut […]
11:00
VIDEO/ Zeci de șoferi din nordul țării au fost trași pe dreapta de polițiști. Motivul – verificarea pneurilor # N4
Zeci de șoferi din nordul țării au fost trași pe dreapta. Aceștia au fost verificați dacă au reușit să schimbe la timp pneurile de iarnă. Acțiunea a fost desfășurată de către Polițiștii din cadrul Direcției Patrulare Nord, transmite TV Nord. „Pentru că nu sunt echipat cu pneuri de iarnă. -Cunoașteți că de la 1 noiembrie […]
19 noiembrie 2025
15:20
Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Economia țării a revenit pe creștere, iar exporturile, digitalizarea și investițiile transformă structural economia, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, într-un discurs la Summitul European de Afaceri 2025, desfășurat în perioada 17 – 20 noiembrie în capitala Belgiei. Participarea liderului […]
15:00
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de aproximativ 99 la sută, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. Anunțul a fost făcut de directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii, Ruslan Surugiu. Potrivit lui, după finalizarea lucrărilor de construcție, […]
15:00
Doi oficiali de rang înalt ai Armatei SUA au efectuat o vizită rară, în timpul războiului, la Kiev din partea administrației președintelui american Donald Trump, sosind într-o călătorie neanunțată pentru discuții cu liderii Ucrainei în încercarea de a reanima negocierile de pace blocate cu Rusia, a relatat Politico miercuri. Secretarul Armatei, Dan Driscoll, și șeful […]
15:00
Republica Moldova dispune și de surse alternative de finanțare, în contextul ratării tranșei de 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană și deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcel Spatari, la o emisiune de la Rlive. Totodată, el a precizat că legătura […]
