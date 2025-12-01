Proteste în Israel, după ce premierul Benjamin Netanyahu a cerut să fie grațiat
N4, 1 decembrie 2025 15:10
Protestatarii s-au adunat în fața reședinței private a președintelui israelian Isaac Herzog, manifestând împotriva cererii premierului Benjamin Netanyahu de a primi grațiere în procesul său de corupție înainte de pronunțarea unui verdict. Într-o scrisoare, avocații lui Netanyahu au argumentat că procedurile penale îi afectează capacitatea de a guverna și că o grațiere ar fi benefică […]
• • •
Acum 5 minute
15:30
Pomul de Crăciun va fi inaugurat în Chișinău pe 5 decembrie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Tot în această zi va fi lansată și activitatea Târgului de Crăciun din centrul orașului. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: „În acest an, pe data de 5 […]
Acum 15 minute
15:20
Cetățenii vor resimți beneficii concrete pe măsură ce Republica Moldova avansează în procesul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, la un interviu pentru IPN. Oficialul a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană va deschide calea către un nivel de trai comparabil cu cel al statelor membre, ceea […]
15:20
Banca Națională a Moldovei a lansat, pe 1 decembrie, când România își marchează ziua națională, moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”. Piesa, care completează seria „Personalități”, este bătută în argint, are valoarea nominală de 100 de lei și un tiraj de 750 unități. Moneda este ambalată în capsulă […]
Acum 30 minute
15:10
Colecționarii de monede s-au așezat la coadă în fața Băncii Naționale a Bulgariei luni, dornici să pună mâna pe pachete cu primele monede bulgărești de euro proaspăt bătute. Banca centrală a lansat pachete de start care conțin monede euro necirculate, în contextul pregătirilor țării pentru adoptarea monedei unice la 1 ianuarie 2026. Monedele nefolosite, mai […]
15:10
Patru persoane au murit după ce 14 persoane au fost împușcate la o reuniune de familie în Stockton, în nordul Californiei, sâmbătă seara, au declarat polițiștii. Poliția a spus că a primit apeluri cu puțin înainte de ora locală 18:00 privind un schimb de focuri care a avut loc în apropierea unui bloc din Stockton. […]
15:10
Persoanele îndoliate au continuat luni să aducă un omagiu victimelor celui mai mortal incendiu din Hong Kong din ultimii peste 75 de ani, în timp ce Beijingul a avertizat că va reprima orice protest „anti-China” apărut în urma tragediei. Cauza incendiului dintr-un complex de apartamente înalt rămâne în curs de investigare, pe fondul furiei publice […]
15:10
Acum o oră
15:00
Benzina rămâne la același preț, în timp motorina continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că, începând cu săptămâna trecută, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu până la 2%, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi […]
Acum 2 ore
14:10
Oligarhul fugar Ilan Șor anunță că își închide toate proiectele sociale din Republica Moldova. Într-un mesaj video, el afirmă că fondurile pe care le transfera în țară ar fi fost blocate, iar mai mulți angajați ai săi ar fi fost arestați. Acesta spune că nu mai poate continua activitățile de „sprijin pentru populație”, dar promite […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Patru tineri din Chișinău, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, specialiști în domeniul IT, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că au înșelat cetățeni americani prin vânzări fictive de autovehicule retro. Prejudiciul estimat este de aproximativ zece milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, cei patru bănuiți ar fi creat prin […]
14:00
Trupul unui membru al Gărzii Naționale, care a murit după ce a fost împușcat lângă Casa Albă într-o ambuscadă, a fost transportat la biroul medicului legist din Washington D.C., joi seara. Membri ai Gărzii Naționale și diverse alte agenții au stat în formație pentru a aduce onoruri în timp ce un convoi de vehicule militare […]
14:00
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat vineri după ce a recunoscut că a mințit în privința studiilor din CV-ul său, spunând că nu dorește ca „greșelile” lui personale să distragă atenția de la munca vitală de a menține țara în siguranță în fața Rusiei. Demisia lui Moșteanu a venit după ce ziarul Libertatea […]
13:40
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că, începând cu săptămâna curentă, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu până la 2%, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu […]
13:40
Bilanțul morților în cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimii aproape 80 de ani a crescut la cel puțin 130, iar aproximativ 200 de persoane rămân dispărute în urma incendiului care a cuprins un complex rezidențial de mare înălțime, a declarat vineri șeful securității orașului. Incendiul a izbucnit în complexul Wang Fuk Court, […]
13:40
Autoritățile anticorupție din Ucraina au anunțat că au efectuat vineri percheziții legate de șeful administrației președintelui Volodimir Zelenski și principalul negociator pentru pace, Andrii Iermak. Iermak a declarat pe Telegram că perchezițiile au loc la domiciliul său și că el cooperează pe deplin. Într-un comunicat comun, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei)și Parchetul Specializat Anticorupție au […]
13:40
Lucrările de construcție a podului peste Prut, de la Ungheni, avansează. Pe malul stâng lucrările sunt realizate în proporție de 20 la sută, iar pe cel drept- 25 la sută. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit lui, podul urmează a fi finalizat și dat în exploatare în toamna […]
27 noiembrie 2025
13:10
Deputații au păstrat, în debutul ședinței Parlamentului, un minut de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu, erou național și simbol al rezistenței pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În timpul momentului solemn, deputații socialiști și comuniști au refuzat să se ridice în picioare pentru a-l comemora pe eroul național. Președintele Legislativului, Igor Grosu, […]
13:10
Un tribunal peruvian a condamnat fostul președinte Martín Vizcarra la 14 ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de luare de mită cu ani înainte de a ajunge în funcție, adăugându-l pe lista foștilor lideri încarcerați pentru corupție. Potrivit verdictului, Vizcarra a acceptat mită în valoare de 676.000 de dolari de la firme de […]
13:10
Incidentul privind contrabanda cu armament depistat la frontiera moldo-română va avea consecințe, inclusiv demisii în instituțiile responsabile. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu. El a mai subliniat că autoritățile așteaptă raportul final al anchetei, inclusiv stabilirea clară a persoanelor care nu și-au îndeplinit atribuțiile sau, eventual, au fost implicate direct în această […]
13:00
„Alternativa” propune o lege pentru decongestionarea traficului: „Chișinăul a fost construit pentru o capacitate de 90.000 de mașini” # N4
Deputații Blocului „Alternativa”, împreună cu primarul general al Capitalei, Ion Ceban, au depus, în Parlament, un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto în Chișinău și pe întreg teritoriul țării. Inițiativa urmărește introducerea unui cadru legal clar, adaptat la standardele europene, pentru gestionarea locurilor de parcare administrate de autoritățile locale. Potrivit […]
13:00
Mii de tineri belgieni au participat în ultimele săptămâni la sesiuni de informare privind o nouă campanie prin care sunt încurajați să petreacă un an în pregătire alături de armata țării – iar presa sugerează că Franța ar putea urma un model similar. Luna aceasta, toți tinerii belgieni de 17 ani au primit informații despre […]
12:30
O femeie a fost ucisă, iar un bărbat a fost grav rănit joi într-un atac de rechin pe o plajă din apropierea unui loc popular pentru surf de pe coasta de est a Australiei, au anunțat autoritățile. Serviciile de urgență au fost chemate joi dimineață la Kylies Beach, în Crowdy Bay, lângă Port Macquarie, la […]
12:30
După o perioadă de scumpiri semnificative, carburanții încep să mai scadă la preț, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 28 de bani, cu trei bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la […]
26 noiembrie 2025
13:50
Plugaru: „Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat cu aproximativ 500 de lei, în 2026” # N4
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat proporțional cu scumpirea produselor incluse în lista de necesități pentru perioada de sarcină și naștere. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Ea a precizat că estimările arată o creștere de aproximativ 500 de lei a indemnizației pentru anul 2026. NATALIA […]
13:00
Misail-Nichitin: „Timpul de reacție al poliției va fi redus, iar numărul echipelor de patrulare va fi majorat” # N4
Timpul de reacție la apelurile către Serviciul de Urgență 112 va fi redus de la 32 la 15 minute, iar numărul echipelor de patrulare va fi majorat, în special în localitățile rurale. Măsura este prevăzută în Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030, aprobat de Guvern. DANIELLA MISAIL-NICHITIN, ministrul Afacerilor Interne: „Prin acest […]
12:20
Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra orașului ucrainean Zaporojie, în sud-estul țării, marți seara, provocând incendii, rănind 18 persoane și avariind grav clădiri și vehicule, a declarat guvernatorul regional. Ivan Fedorov, într-o postare pe aplicația Telegram, a spus că atacul a distrus magazine, a avariat șapte blocuri de locuințe și alte […]
12:20
Junghietu, despre neconcordanțele în facturile la gaz: „Vor rectifica și vor reface calculele pentru consumatorii finali” # N4
Neconcordanțele în facturile la gaz, semnalate de mai mulți cetățeni, ar fi generate de tranziția la noul furnizor și de dificultățile întâmpinate la citirea contoarelor. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei Dorin Junghietu. El a precizat că au fost cazuri în care a fost oprit pe drum de cetățeni care i-au semnalat erorile apărute […]
12:10
După o perioadă de scumpiri semnificative, carburanții încep să mai scadă la preț, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 31 de bani, cu cinci bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la […]
10:40
Președintele SUA Donald Trump a renunțat la termenul-limită de joi pentru ca Ucraina să accepte un plan de pace susținut de Statele Unite, afirmând că „termenul pentru mine este atunci când se termină”. Trump, vorbind jurnaliștilor la bordul Air Force One în timp ce zbura către Florida pentru vacanța de Ziua Recunoștinței, a spus că […]
10:40
Salariile cadrelor didactice ar urma să fie majorate începând cu anul viitor. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, la o emisiune de la Rlive. În același timp, oficialul nu a putut preciza, deocamdată, cuantumul acestor creșteri. DAN PERCIUN, ministrul Educației și Cercetării: „Așa se întâmplă în fiecare an și aici […]
10:20
Alegerile parlamentare anticipate din Kârgâzstan vor avea loc duminică, deși inițial erau programate pentru noiembrie, 2026. În septembrie, la solicitarea președintelui Kârgâzstanului, Sadyr Japarov, parlamentarii au argumentat că scrutinul anticipat este necesar deoarece organizarea alegerilor prezidențiale și parlamentare prea aproape una de cealaltă ar pune o povară financiară și organizatorică semnificativă asupra țării. Analiștii au […]
10:20
Dimineața de marți, 25 noiembrie, a adus neliniște și teamă în satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Ministerul Apărării a anunțat că șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una dintre ele s-a prăbușit pe o clădire dintr-o livadă, aflată la câteva sute de metri de gospodăriile oamenilor. Localnicii povestesc că […]
25 noiembrie 2025
14:00
Un sondaj realizat în noiembrie a indicat marți, pentru prima dată, că liderul francez de extremă dreapta, Jordan Bardella, ar câștiga alegerile prezidențiale indiferent de adversarii săi. Bardella, actualul președinte al partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN) și moștenitorul îndelungatei conduceri a lui Marine Le Pen, ar obține mai multe voturi decât oricine altcineva […]
13:50
Prețurile la ouă au crescut și în Uniunea Europeană, care se confruntă în prezent cu un val de gripă aviară. Astfel a comentat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața, la o emisiune de la postul public de televiziune, majorarea prețurilor pentru ouă în Republica Moldova. RADU MUSTEAȚA, directorul ANSA: „La momentul actual majoritatea […]
13:40
După o perioadă de scumpiri semnificative, carburanții încep să mai scadă la preț, chiar dacă nesemnificativ, # N4
După o perioadă de scumpiri semnificative, carburanții încep să mai scadă la preț, chiar dacă nesemnificativ, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 36 de bani, cu un ban mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea […]
13:40
Fosta deputată Iulia Dascălu a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate. Anunțul a fost făcut după ce, la recentele alegeri parlamentare, a fost lăsată în afara listei pentru un nou mandat. Într-o postare pe Facebook, Dascălu explică că a ales să plece întrucât valorile personale nu ar mai rezona cu situația actuală a organizației. […]
13:40
Numărul victimelor atacului masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de marți, 25 noiembrie, a crescut semnificativ. Potrivit Poliției din Kiev, cel puțin șase persoane au murit, iar peste zece au fost rănite în urma loviturilor cu rachete și drone. Operațiunile de salvare continuă la două blocuri rezidențiale din raioanele Dniprovskii și Desnianșkii, grav […]
13:40
Junghietu: „Consumatorii care au primit până acum facturi mai mari pentru consumul de gaze naturale vor recepționa, luna viitoare, date rectificate” # N4
Consumatorii care au primit până acum facturi mai mari pentru consumul de gaze naturale vor recepționa, luna viitoare, date rectificate. Asigurarea a fost dată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la o emisiune de la postul public de televiziune. El a precizat că cele mai multe plângeri privind facturile cu date exagerate sunt de la locuitorii […]
11:30
Acum câteva minute, într-o livadă din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă, informează Poliția Republicii Moldoa. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul – izolat de polițiștii din Florești.
09:40
24 noiembrie 2025
09:30
Dialoguri | Daniel Rachier: „Avem încă mult de lucru” Share Facebook Twitter Facebook Messenger OK.ru VK Telegram WhatsApp Viber...
21 noiembrie 2025
14:20
Blocul „Alternativa” solicită autorităților centrale să instituie stare de urgență în legătură cu vânzarea și consumul de droguri # N4
Blocul „Alternativa” solicită autorităților centrale să instituie stare de urgență în legătură cu vânzarea și consumul de droguri, dar și să recunoască acest fenomen ca problemă națională. Apelul a fost lansat de primarul general al Capitalei și liderul Partidului „Mișcarea Alternativă Națională”, Ion Ceban. ION CEBAN, liderul MAN: „Astăzi vreau să atenționez o dată în […]
14:20
Rusia susține că a preluat controlul asupra orașului strategic Kupiansk din regiunea Harkov, în estul Ucrainei # N4
Rusia a anunțat joi că forțele sale armate au preluat controlul asupra orașului strategic Kupiansk din regiunea Harkov, în estul Ucrainei, în timp ce Ucraina a raportat în aceeași zi un atac asupra unei rafinării rusești de petrol. Șeful Statului Major al Forțelor Armate Ruse, Valeri Gherasimov, a raportat președintelui rus Vladimir Putin că unitățile […]
14:20
Popșoi: „Ozerov dă dovadă de o „abordare cinică” atunci când cere dovezi despre dronele rusești” # N4
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, dă dovadă de o „abordare cinică” atunci când cere dovezi despre dronele rusești care încalcă spațiul aerian al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la o emisiune de la postul TV8. El a precizat că survolarea ilegală a spațiului aerian […]
14:20
Un atac rusesc asupra orașului ucrainean Zaporojie, situat în sud-estul țării, joi seara, a ucis cinci persoane și a rănit alte trei, a declarat guvernatorul regional Ivan Fedorov. Guvernatorul emisese anterior un avertisment privind un posibil atac cu bombe ghidate rusești. Serviciile de urgență au fost mobilizate pentru a stinge incendiile și pentru a evacua […]
14:20
Scumpirile la carburanți se mai temperează, dar cresc un pic, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care spune că lipsa unor decizii finale privind soluțiile adoptate în statele din vecinătate generează în continuare o incertitudine care amplifică temerile traderilor de produse petroliere, în condițiile în care noi suntem dependenți sută la […]
