Lucrările de construcție  a podului peste Prut, de la Ungheni, avansează

Președintele SUA Donald Trump a renunțat la termenul-limită de joi pentru ca Ucraina să accepte un plan de pace susținut de Statele Unite, afirmând că „termenul pentru mine este atunci când se termină”. Trump, vorbind jurnaliștilor la bordul Air Force One în timp ce zbura către Florida pentru vacanța de Ziua Recunoștinței, a spus că […]