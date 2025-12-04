Macron îi cere lui Xi Jinping să intensifice eforturile privind Ucraina și să colaboreze pentru reechilibrarea comerțului global

11:50

Victor Topal, fost șef al biroului din Găgăuzia al Serviciului de Informații și Securitate, actual activist la Partidul „Inima Moldovei”, s-a dat în spectacol, zilele trecute, după ce, pe un ton ironic, l-a obligat pe un inspector de patrulare să-i vorbească în rusă, după ce mașina în care se afla a fost oprită pentru verificări. […] Articolul VIDEO | Tupeul unui activist de la Comrat. Un exponent al „Inima Moldovei”, fost profesor de română, i-a cerut unui polițist să-i vorbească în rusă sau să i se aducă un traducător apare prima dată în ZIUA.md.