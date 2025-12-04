Macron îi cere lui Xi Jinping să intensifice eforturile privind Ucraina și să colaboreze pentru reechilibrarea comerțului global
Ziua, 4 decembrie 2025 13:40
Președintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat joi pe liderul chinez Xi Jinping să coopereze mai strâns în domeniile geopolitic, economic și al mediului, în contextul în care Uniunea Europeană speră la un rol mai activ al Chinei în oprirea războiului din Ucraina, iar Beijingul caută victorii diplomatice în plin război comercial cu Statele Unite, relatează […]
• • •
Acum 15 minute
13:50
ATITUDINI | Alexandru Tănase: Despre selfie-uri duhovnicești și ipocrizia noastră, cea de toate zilele # Ziua
Fiind la un eveniment dedicat Zilei Naționale a tuturor românilor, organizat la Biblioteca Națională de Asociația Istoricilor, l-am auzit pe dl prof. Ion Negrei citând-o pe doamna președintă Maia Sandu, care – la recepția de la Ambasada României – ne-a îndemnat să spunem adevărul istoric „fără ezitare și fără cosmetizări". Ei bine, dacă tot avem, […]
Acum 30 minute
13:40
Macron îi cere lui Xi Jinping să intensifice eforturile privind Ucraina și să colaboreze pentru reechilibrarea comerțului global # Ziua
Președintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat joi pe liderul chinez Xi Jinping să coopereze mai strâns în domeniile geopolitic, economic și al mediului, în contextul în care Uniunea Europeană speră la un rol mai activ al Chinei în oprirea războiului din Ucraina, iar Beijingul caută victorii diplomatice în plin război comercial cu Statele Unite, relatează […]
Acum o oră
13:20
VIDEO | PDCM cere ca reprezentanții instituțiilor media finanțate din bugetul public sau din asistența externă să depună declarații de avere # Ziua
PDCM sa înregistrat o inițiativă legislativă care ar urma să oblige conducătorii instituțiilor media finanțate din bani publici, dar și din fonduri din străinătate, să depună și ei declarații de avere și interese personale. Potrivit liderului formațiunii, Ion Chicu, obiectivul este de a aduce mai multă transparență și echitate în utilizarea banilor publici, dar și […]
13:10
NYT: Patru capitole majore sunt negociate separat în discuțiile dintre SUA, Ucraina și Rusia privind planul de pace # Ziua
Patru domenii distincte se află în centrul negocierilor de pace privind războiul din Ucraina, discutate în prezent în paralel de negociatorii americani, ucraineni și ruși, relatează The New York Times. Acestea include aspecte legate de suveranitatea Ucrainei și limitările asupra armatei și armamentului, problema teritorială, cooperarea economică și arhitectura mai largă a securității europene. Consilierul […]
Acum 2 ore
12:50
„Nu suntem Coreea de Nord”. Val de nemulțumiri din cauza proiectului MEC care ar permite lui Viorel Bostan să rămână rector la UTM # Ziua
Ministerul Educației și Cercetării urmează să efectueze modificări la Codul Educației care, printre altele, va permite rectorilor universităților care au absorbit alte instituții de învățământ și de cercetare să mai obțină încă un mandat pe lângă cele două consecutive aprobate prin lege. Anunțul a stârnit nemulțumirea mediului academic din R. Moldova, care afirmă că modificarea […]
12:40
VIDEO | Fostul ministru ucrainean de Externe: „În 2026 vom pierde și mai multe teritorii. Ucraina nu poate schimba cursul războiului” # Ziua
Fostul ministru de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, susține că anul 2026 ar putea aduce noi pierderi teritoriale și umane pentru Ucraina, fără ca situația de pe front să se schimbe semnificativ. Într-o analiză publicată pe Instagram, acesta afirmă că resursele actuale și cele anticipate pentru anul viitor nu sunt suficiente pentru a „schimba traiectoria […]
12:20
Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026. Veniturile sunt estimate la 79,67 miliarde de lei, iar cheltuielile la 100,57 miliarde de lei, cu un deficit de 20,9 miliarde de lei sau cu 5,5% din PIB. Cheltuielile finanțate din surse externe vor constitui 5,71 miliarde de lei. Guvernul estimează o creștere economică de […]
12:10
Profesorii sunt nemulțumiți de buget și cer salarii decente: „Promisiunile politice nu pot compensa subfinanțarea cronică a sistemului educației” # Ziua
Sindicaliștii din educație se declară nemulțumiți de intenția Guvernului de a menține valoarea de referință pentru salarii la 2 500 de lei în bugetul pentru anul viitor, în condițiile în care inflația estimată ajunge la 7-9%. Federația Sindicală a Educației și Științei (FSES) consideră această măsură periculoasă pentru venituri și pentru stabilitatea sistemului de învățământ. […]
Acum 4 ore
11:50
VIDEO | Tupeul unui activist de la Comrat. Un exponent al „Inima Moldovei”, fost profesor de română, i-a cerut unui polițist să-i vorbească în rusă sau să i se aducă un traducător # Ziua
Victor Topal, fost șef al biroului din Găgăuzia al Serviciului de Informații și Securitate, actual activist la Partidul „Inima Moldovei", s-a dat în spectacol, zilele trecute, după ce, pe un ton ironic, l-a obligat pe un inspector de patrulare să-i vorbească în rusă, după ce mașina în care se afla a fost oprită pentru verificări. […]
11:30
SBU neagă că ar fi pierdut o dronă „Sea Baby” și afirmă că niciun aparat ucrainean nu a intrat în apele României # Ziua
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a respins informațiile potrivit cărora ar fi pierdut o dronă maritimă Sea Baby în timpul unei misiuni de luptă sau că unul dintre aceste aparate ar fi intrat în apele teritoriale ale României. Precizările au fost transmise de serviciul de presă al instituției într-un comentariu pentru Suspilne. Potrivit SBU, […]
11:10
Șeful Direcției Locativ-Comunale a Primăriei, Ion Burdiumov, și alți trei subalterni, reținuți într-un dosar privind trucarea licitațiilor # Ziua
Șeful Direcției Locativ-Comunale a Primăriei, Ion Burdiumov, și alți trei funcționari cu funcții de răspundere din cadrul instituției au fost reținuți de ofițerii CNA în urma perchezițiilor de dimineață într-un dosar privind trucarea licitațiilor publice. În urma descinderilor, au fost reținuți și trei responsabili ai unor agenți economici. Potrivit anchetei, funcționarii sunt bănuiți că, începând […]
11:00
Problema adicțiilor devine o provocare tot mai stringentă în rândul populației Republicii Moldova. Dependența de alcool, nicotină și droguri ilegale afectează peste 12 mii de moldoveni, iar autoritățile susțin că, în special în rândul tinerilor, consumul de droguri este în creștere. Problema a fost discutată în cadrul unei conferințe dedicate noii Strategii naționale antidrog, adaptată […]
10:30
VIDEO | „Bugetul investițiilor responsabile”, pe masa Guvernului. Munteanu: Am vrea să mărim salariile și pensiile, dar o vom face foarte prudent # Ziua
Cabinetul de miniștri a analizat astăzi proiectul bugetului de stat pentru 2026, care urmează să fie trimis Parlamentului spre aprobare. Documentul a fost supus dezbaterilor în cadrul unei ședințe extraordinare desfășurată astăzi la Guvern. Înaintea reuniunii, premierul Alexandru Munteanu a declarat că acesta este un buget al „investițiilor responsabile" bazat pe realitățile economice actuale. „Este […]
10:10
Politico: Ursula Von der Leyen se distanțează de scandalul de fraudă din diplomația europeană # Ziua
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se delimitează ferm de scandalul de corupție care a izbucnit în Serviciul European de Acțiune Externă (EEAS), după perchezițiile efectuate marți dimineață de autoritățile belgiene și reținerea fostului șef al diplomației europene, Federica Mogherini, și a fostului secretar general al EEAS, Stefano Sannino, scrie Politico. Potrivit oficialilor Comisiei, […]
Acum 6 ore
09:50
Putin, pregătit să rezolve problema împărţirii teritoriilor disputate cu Ucraina prin orice „mijloace necesare”: „Rusia va elibera Donbasul și Novorossia” # Ziua
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia își va atinge obiectivul strategic de „eliberare" a Donbasului și Novorossiei „prin orice mijloace necesare" – fie pe cale militară, fie prin alte forme de presiune. Afirmația, făcută într-un interviu pentru India Today în ajunul vizitei sale oficiale în India, vine în contextul intensificării negocierilor de pace […]
09:40
Peste 50 de percheziții în mai multe localități, în dosarul dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă # Ziua
Peste 50 de percheziții sunt efectuate astăzi pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-un dosar ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă, scrie IPN. Potrivit oamenilor legii, ancheta examinează inclusiv deplasările și instruirile desfășurate în Serbia în vara și toamna acestui an. Acțiunile sunt desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în […]
09:30
Primarul Capitalei califică drept presiuni politice perchezițiile matinale la o direcție municipală: Sunt show-uri ale structurilor de drept # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, califică drept presiuni politice perchezițiile matinale ale CNA la Direcția Locativ-Comunală din Chișinău. Edilul susține că acestea au loc la scurt timp după ce a criticat „creșterea îngijorătoare a datoriilor de stat". „După ce am anunțat că vom vorbi despre creșterea îngrijorătoare a datoriilor de stat, astăzi ne-am trezit cu noi […]
09:10
Negocierile SUA–Ucraina continuă la Miami după discuțiile de la Moscova. Casa Albă confirmă întâlnirea Witkoff–Umerov # Ziua
Statele Unite și Ucraina vor continua discuțiile de pace în Florida, a anunțat Casa Albă, după consultările de marți dintre emisarul special american Steve Witkoff și președintele rus Vladimir Putin, desfășurate la Kremlin. Witkoff urmează să se întâlnească joi, la Miami, cu secretarul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, pentru o nouă rundă […]
09:00
Angajați ai Direcției Locativ-Comunale a Primăriei Capitalei sunt vizați într-un dosar de corupție. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii desfășoară, în această dimineață, percheziții într-o cauză legată de scheme în achiziții publice. Descinderile au loc atât la funcționari ai direcției municipale, cât și la agenți economici implicați în posibilele acțiuni ilegale.
08:50
Sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu un deficit semnificativ de personal. În prezent, peste 1 200 de specialiști lipsesc în spitale, centre de sănătate și farmacii. Cea mai mare parte a acestui deficit o reprezintă asistenții medicali, pentru care există 847 de posturi neacoperite, urmați de medicii de familie, unde mai sunt necesari […]
08:30
VIDEO | Trump anunță că întâlnirea lui Witkoff și Kushner cu Putin a fost „destul de bună”: „Rusia ar dori să încheie războiul. Aceasta a fost impresia lor” # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că emisarul său special, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, au avut o „întâlnire destul de bună" cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, deși discuțiile nu au produs încă un acord concret privind încheierea războiului din Ucraina. „Nu știu ce face Kremlinul. Pot doar să vă […]
08:10
Pensiile și alte prestații sociale urmează să fie indexate la 1 aprilie 2026 cu 6,8 la sută. Asta prevede proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, care urmează să fie examinat în ședința de joi, 4 decembrie, a Guvernului. În prezent, pensia medie este de 4407 lei, iar pensia minimă pentru stagiul […]
Acum 24 ore
20:10
EDITORIAL | Macovei și „politicul” vs raportul Amnesty International despre starea dezastruoasă a presei din Moldova rezilientă # Ziua
Autoproclamatul reprezentant (ne)jurnalist al jurnaliștilor, Petru Macovei pe numele său, se arată stupefiat și enervat de-a dreptul de raportul Amnesty International, care a constatat că presa din Moldova Europeană abia de mai gâfâie, din cauza rezilienței tot mai reziliente a celor care ne conduc înapoi spre înainte. Cică cei care au scris raportul bat câmpii, […]
19:20
Guvernul se întrunește în ședință extraordinară joi, 4 decembrie. Pe ordinea zi sunt doar patru proiecte. Este vorba despre proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale și cel al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Ultimul proiect se referă la proiectul de dispoziție cu privire la instituirea Comisiei de […]
19:00
Ministerul de Externe de la Kiev: SUA apreciază pozitiv discuțiile purtate la Moscova cu Vladimir Putin # Ziua
Statele Unite apreciază pozitiv discuțiile purtate la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin și au transmis Ucrainei o invitație oficială pentru continuarea negocierilor în SUA în viitorul apropiat. Declarația a fost făcută de ministrul de externe Andrei Sibiga, după reuniunea miniștrilor de externe ai NATO desfășurată la Bruxelles, relatează corespondentul LIGA.net. Potrivit ministrului ucrainean, după […]
18:30
Un nou dar al Mănăstirii Hadâmbu pentru frații basarabeni. Starețul așezământului a donat alte patru tone de produse alimentare # Ziua
Alte peste patru tone de produse alimentare, care vor ajunge la familiile cu mulți copii și cele nevoiașe, au fost donate de Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași pentru frații de peste Prut. Cele 4300 de kilograme de alimente au fost recepționate de Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei în cadrul acțiunii filantropice a Campaniei „Daruri […]
18:10
Drona găsită la Pepeni, de tip „Gerbera”, dezmembrată de doi localnici. Poliția a recuperat toate componentele și confirmă că nu există explozibil # Ziua
Poliția anunță noi detalii în cazul dronei descoperite în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei. Potrivit anchetei preliminare, doi bărbați au găsit aparatul de zbor fără pilot și l-au dezmembrat, scoțând motorul și alte piese ale acestuia, fără a informa autoritățile. Astăzi, dispozitivul, deja incomplet, a fost adus în sat, iar Poliția a intervenit pentru verificări și […]
18:10
VIDEO | Forțele Navale Române au neutralizat o dronă marină ucraineană Sea Baby, la câteva zeci de kilometri în larg de Constanța # Ziua
Forțele Navale Române au distrus miercuri, 3 decembrie, o dronă maritimă ucraineană de tip Sea Baby, depistată la 36 de mile marine (aproximativ 67 km) est de Constanța, potrivit unui comunic
17:40
Ușakov: „Rusia nu negociază acum cu nimeni altcineva în afară de SUA”. Kremlinul spune că evoluțiile de pe front influențează discuțiile # Ziua
Rusia poartă în prezent negocieri privind războiul din Ucraina exclusiv cu Statele Unite, a declarat miercuri consilierul prezidențial Iuri Ușakov, la o zi după întâlnirea de la Kremlin cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner. Oficialul rus a precizat că, în cadrul discuțiilor, a fost abordată și problema aderării […] Articolul Ușakov: „Rusia nu negociază acum cu nimeni altcineva în afară de SUA”. Kremlinul spune că evoluțiile de pe front influențează discuțiile apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Poliția confirmă descoperirea unei drone la Pepeni. Dispozitivul urmează să fie analizat în condiții speciale # Ziua
Poliția anunță că astăzi, în localitatea Pepeni din raionul Sîngerei, a fost observată o dronă aflată la sol, neactivă și fără a se afla în zbor. O echipă de polițiști s-a deplasat imediat la fața locului pentru verificări și evaluarea situației. Potrivit poliției, a fost identificat bărbatul care a găsit drona sâmbătă, pe un deal […] Articolul Poliția confirmă descoperirea unei drone la Pepeni. Dispozitivul urmează să fie analizat în condiții speciale apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
VIDEO | O dronă, găsită pe un câmp de un localnic din raionul Sângerei. Aparatul este de un model similar celui căzut în Florești # Ziua
O dronă a fost găsită de un localnic din satul Pepeni, raionul Sângerei. Despre acest lucru a anunțat primarul satului, Oleg Cernei, care a publicat imagini cu aparatul încărcat în remorca unui motocultor. Drona a fost depistată pe un câmp dintre satele Pepeni și Copăceni și ar fi similară cu cea găsită, acum mai bine […] Articolul VIDEO | O dronă, găsită pe un câmp de un localnic din raionul Sângerei. Aparatul este de un model similar celui căzut în Florești apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Medici de urgență amenințați cu pistolul de un bărbat beat în timp ce acordau ajutor soției sale care leșinase # Ziua
O echipă de urgență din Ungheni a fost amenințată cu o armă de un bărbat în vârstă de 50 de ani. Medicii au fost chemați să acorde ajutor soției agresorului care leșinase. Ajunși în locuință, echipajul a găsit trei persoane în stare de ebrietate. Imediat după ce medicii au început să acorde ajutor femeii, care […] Articolul Medici de urgență amenințați cu pistolul de un bărbat beat în timp ce acordau ajutor soției sale care leșinase apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Turcia discută cu NATO securitatea în Marea Neagră după atacurile asupra navelor rusești. Ankara avertizează că situația reprezintă „o escaladare periculoasă” # Ziua
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre siguranța în Marea Neagră, în contextul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale rusești sau legate de Rusia, unele revendicate de Ucraina. Informația a fost confirmată de o sursă din Ministerul turc de Externe, relatează Reuters. Turcia, stat membru NATO […] Articolul Turcia discută cu NATO securitatea în Marea Neagră după atacurile asupra navelor rusești. Ankara avertizează că situația reprezintă „o escaladare periculoasă” apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
INVESTIGAȚIE | Ilan Șor își abandonează oamenii. Lux pentru șefi, amenzi și închisoare pentru activiști # Ziua
Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR” ar fi intrat în colaps după anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale”. Totuși, în timp ce activiștii de rând, mulți figurând în dosare pentru finanțarea ilegală prin aplicația PSB, au fost lăsați fără remunerări și suport juridic, liderii locali ai blocului „Pobeda” au o bunăstare financiară […] Articolul INVESTIGAȚIE | Ilan Șor își abandonează oamenii. Lux pentru șefi, amenzi și închisoare pentru activiști apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Președintele interimar al Siriei, Ahmad al-Sharaa, eliminat din lista SIS a persoanelor implicate în activități teroriste # Ziua
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) l-a exclus pe Ahmad al-Sharaa, cunoscut și sub numele de Abu Mohammed al-Jawlani, din lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste sau în proliferarea armelor de distrugere în masă. Ordinul, semnat de directorul SIS, Alexandru Musteața, la 21 noiembrie, a fost publicat în ediția de […] Articolul Președintele interimar al Siriei, Ahmad al-Sharaa, eliminat din lista SIS a persoanelor implicate în activități teroriste apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului după protestele masive împotriva bugetului pe 2026 # Ziua
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut demisia guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliakov, după ample proteste declanșate de proiectul de buget pentru anul 2026. Solicitarea a fost formulată marți seara, într-un discurs televizat difuzat pe postul public BNT. Guvernul a retras proiectul de buget cu o zi înainte, în urma manifestațiilor desfășurate în întreaga […] Articolul Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului după protestele masive împotriva bugetului pe 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
VIDEO | Partidul Nostru cere crearea unei comisii de anchetă, care să verifice contractele pentru energie din perioada stării de urgență # Ziua
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect privind instituirea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate în perioada stării de urgență, mai exact între 2022 și 2023. „Astăzi prezentăm un proiect care nu este despre politică. Este despre adevăr, dreptate și respect față de oameni. În perioada stării […] Articolul VIDEO | Partidul Nostru cere crearea unei comisii de anchetă, care să verifice contractele pentru energie din perioada stării de urgență apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Control comun la o nouă vamă cu România. Mecanismul urmează să fie instituit și la punctul de la Lipcani # Ziua
Vama Lipcani – Rădăuți-Prut cu România urmează să devină al treilea punct rutier unde să fie instituit controlul comun în timpul traversării, mecanism ce reduce din timpul de așteptare. Guvernul a aprobat, miercuri, inițierea negocierilor cu autoritățile de la București privind introducerea controlului coordonat. „Odată introdus și la Lipcani – Rădăuți Prut, oamenii vor […] Articolul Control comun la o nouă vamă cu România. Mecanismul urmează să fie instituit și la punctul de la Lipcani apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Un bărbat de 56 de ani a murit, după ce a căzut în gol de la etajul șapte al unui bloc de pe strada Albișoara din Chișinău. O persoană a alertat Poliția despre acest caz. Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, la fața locului, oamenii legii au găsit […] Articolul Un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, acuzată oficial de fraudă, corupție și conflict de interese # Ziua
Fostul Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Federica Mogherini, a fost acuzat oficial de fraudă în achiziții, corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional, a anunțat miercuri Parchetul European (EPPO). Alte două persoane sunt vizate în același dosar, care zguduie puternic comunitatea diplomatică europeană. Cei trei suspecți, printre care, potrivit unor surse […] Articolul Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, acuzată oficial de fraudă, corupție și conflict de interese apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Cetățenii care revin cu traiul în Republica Moldova vor putea aduce mai ușor bunurile personale. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) propune un proiect de lege care prevede majorarea vechimii admise a mașinilor de la 9 la 12 ani și a valorii vehiculului de la 400 la 550 de mii de lei. Pe […] Articolul PAS propune facilități la importul mașinilor pentru cetățenii care revin în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:00
Cursa pentru Primăria București, tot mai strânsă. Trei candidați se retrag cu doar câteva zile înainte de alegeri pentru a-i sprijini pe favoriții sondajelor # Ziua
Cu doar câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria București, ce vor avea loc în data de 7 decembrie 2025, jocurile de pe scena politică din capitala României se intensifică. Trei candidați, Alexandru Zidaru (Makaveli), Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici, au anunțat retragerea din cursa electorală, în încercarea de a consolida șansele altor competitori aflați […] Articolul Cursa pentru Primăria București, tot mai strânsă. Trei candidați se retrag cu doar câteva zile înainte de alegeri pentru a-i sprijini pe favoriții sondajelor apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, propune majorarea plafonului compensațiilor la căldură până la trei mii de lei # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, anunță că va înainta Guvernului o propunere privind majorarea plafonului compensațiilor pentru perioada rece a anului. Edilul-șef al Capitalei susține că actualul cadru de sprijin este insuficient pentru familiile cu venituri mici, în contextul creșterii constante a prețurilor la energie. „Propunem ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 […] Articolul Primarul Chișinăului, Ion Ceban, propune majorarea plafonului compensațiilor la căldură până la trei mii de lei apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Mecanismul de acordare a compensațiilor pentru energie, aprobat la Guvern. Plafonul maxim al ajutorului, redus cu aproximativ 30% # Ziua
Guvernul a aprobat, miercuri, mecanismul de acordare a compensațiilor la energie pentru acest sezon rece, după ce în 28 noiembrie s-a încheiat prima etapă, cea mai amplă, de depunere a cererilor. Proiectul a stabilit pentru această iarnă un plafon maxim al ajutorului de 1000 de lei, cu 400 de lei mai mic decât în sezonul […] Articolul Mecanismul de acordare a compensațiilor pentru energie, aprobat la Guvern. Plafonul maxim al ajutorului, redus cu aproximativ 30% apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Marco Rubio admite solicitările teritoriale ale Rusiei în Donbas, dar insistă că procesul diplomatic nu s-a încheiat # Ziua
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru Fox News unul dintre punctele centrale ale divergențelor din negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina. Potrivit acestuia, Rusia insistă ca Ucraina să își retragă trupele din aproximativ 20% din teritoriul regiunii Donețk care se află încă sub controlul Kievului, o zonă […] Articolul Marco Rubio admite solicitările teritoriale ale Rusiei în Donbas, dar insistă că procesul diplomatic nu s-a încheiat apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Un șef de secție a Penitenciarului din Soroca, reținut într-un dosar de corupție. Funcționarul lua mită de la rudele unui deținut # Ziua
Un șef de secție a Penitenciarului din Soroca a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Bălți, fiind acuzat de luare de mită. Funcționarul a cerut bani de la soția unui deținut pentru a-i transmite acestuia obiecte interzise. Printr-un comunicat, CNA a precizat că efectuează percheziții la mai multe persoane din conducerea […] Articolul Un șef de secție a Penitenciarului din Soroca, reținut într-un dosar de corupție. Funcționarul lua mită de la rudele unui deținut apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Zelenski anunță consultări la Bruxelles cu consilierii europeni pe Securitate, urmate de o nouă deplasare a delegației ucrainene în SUA # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare și șeful delegației ucrainene, a prezentat un raport privind pregătirea întâlnirilor de astăzi de la Bruxelles cu consilierii pentru securitate națională ai liderilor europeni. La discuții va participa și șeful Statului Major General, Andrii Gnatov. „Reprezentanții ucraineni îi […] Articolul Zelenski anunță consultări la Bruxelles cu consilierii europeni pe Securitate, urmate de o nouă deplasare a delegației ucrainene în SUA apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Peskov respinge afirmația că Putin ar fi refuzat planul de pace al SUA: „Procesul e în curs, iar discuțiile trebuie purtate în liniște” # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că este incorectă formularea potrivit căreia președintele Vladimir Putin ar fi respins planul american de pace pentru Ucraina în timpul întâlnirii de marți cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner. „Această formulare este greșită. A avut loc abia primul […] Articolul Peskov respinge afirmația că Putin ar fi refuzat planul de pace al SUA: „Procesul e în curs, iar discuțiile trebuie purtate în liniște” apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
ANSA recheamă din comerț un lot de ouă de găină. „Au fost depistate reziduuri de medicamente de uz veterinar” # Ziua
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că recheamă din comerț un lot de ouă de găină. Motivul rechemării este că în ouă au fost depistate „reziduuri de medicamente de uz veterinar”. Este vorba de antibioticul Salinomicin, din grupa coccidiostaticelor. Producătorul vizat este „ADALVA” SRL, iar ouăle cu marcajul 3MD IL 017 aveau termen e […] Articolul ANSA recheamă din comerț un lot de ouă de găină. „Au fost depistate reziduuri de medicamente de uz veterinar” apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
UE aprobă calendarul pentru renunțarea totală la gazul rusesc. Interdicții etapizate până în 2027 # Ziua
Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord privind noul regulament care stabilește eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, marcând cel mai ambițios pas al blocului comunitar în direcția independenței energetice. Potrivit comunicatului oficial al Consiliului UE, interdicția totală asupra contractelor pe termen lung pentru gazul rusesc transportat prin […] Articolul UE aprobă calendarul pentru renunțarea totală la gazul rusesc. Interdicții etapizate până în 2027 apare prima dată în ZIUA.md.
