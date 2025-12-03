Un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Chișinău

Un bărbat de 56 de ani a murit, după ce a căzut în gol de la etajul șapte al unui bloc de pe strada Albișoara din Chișinău. O persoană a alertat Poliția despre acest caz. Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, la fața locului, oamenii legii au găsit […] Articolul Un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.

