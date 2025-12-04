Noua Strategie națională antidrog, în atenția autorităților 

09:00

Kremlinul a anunțat că discuțiile purtate cu reprezentanții administrației americane privind planul de pace pentru Ucraina au fost „constructive și substanțiale", însă fără un acord asupra punctelor esențiale. Declarațiile au fost făcute de consilierul prezidențial pentru politică externă, Iuri Ușakov, la finalul unei sesiuni de negocieri care a durat cinci ore la Moscova. Potrivit lui […]