Președintele interimar al Siriei, Ahmad al-Sharaa, eliminat din lista SIS a persoanelor implicate în activități teroriste
Ziua, 3 decembrie 2025 15:50
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) l-a exclus pe Ahmad al-Sharaa, cunoscut și sub numele de Abu Mohammed al-Jawlani, din lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste sau în proliferarea armelor de distrugere în masă. Ordinul, semnat de directorul SIS, Alexandru Musteața, la 21 noiembrie, a fost publicat în ediția de […] Articolul Președintele interimar al Siriei, Ahmad al-Sharaa, eliminat din lista SIS a persoanelor implicate în activități teroriste apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Acum 10 minute
16:00
Turcia discută cu NATO securitatea în Marea Neagră după atacurile asupra navelor rusești. Ankara avertizează că situația reprezintă „o escaladare periculoasă” # Ziua
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre siguranța în Marea Neagră, în contextul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale rusești sau legate de Rusia, unele revendicate de Ucraina. Informația a fost confirmată de o sursă din Ministerul turc de Externe, relatează Reuters. Turcia, stat membru NATO […] Articolul Turcia discută cu NATO securitatea în Marea Neagră după atacurile asupra navelor rusești. Ankara avertizează că situația reprezintă „o escaladare periculoasă” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
15:50
INVESTIGAȚIE | Ilan Șor își abandonează oamenii. Lux pentru șefi, amenzi și închisoare pentru activiști # Ziua
Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR” ar fi intrat în colaps după anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale”. Totuși, în timp ce activiștii de rând, mulți figurând în dosare pentru finanțarea ilegală prin aplicația PSB, au fost lăsați fără remunerări și suport juridic, liderii locali ai blocului „Pobeda” au o bunăstare financiară […] Articolul INVESTIGAȚIE | Ilan Șor își abandonează oamenii. Lux pentru șefi, amenzi și închisoare pentru activiști apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Acum o oră
15:30
Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului după protestele masive împotriva bugetului pe 2026 # Ziua
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut demisia guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliakov, după ample proteste declanșate de proiectul de buget pentru anul 2026. Solicitarea a fost formulată marți seara, într-un discurs televizat difuzat pe postul public BNT. Guvernul a retras proiectul de buget cu o zi înainte, în urma manifestațiilor desfășurate în întreaga […] Articolul Președintele Bulgariei cere demisia Guvernului după protestele masive împotriva bugetului pe 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
VIDEO | Partidul Nostru cere crearea unei comisii de anchetă, care să verifice contractele pentru energie din perioada stării de urgență # Ziua
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect privind instituirea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate în perioada stării de urgență, mai exact între 2022 și 2023. „Astăzi prezentăm un proiect care nu este despre politică. Este despre adevăr, dreptate și respect față de oameni. În perioada stării […] Articolul VIDEO | Partidul Nostru cere crearea unei comisii de anchetă, care să verifice contractele pentru energie din perioada stării de urgență apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
15:00
Control comun la o nouă vamă cu România. Mecanismul urmează să fie instituit și la punctul de la Lipcani # Ziua
Vama Lipcani – Rădăuți-Prut cu România urmează să devină al treilea punct rutier unde să fie instituit controlul comun în timpul traversării, mecanism ce reduce din timpul de așteptare. Guvernul a aprobat, miercuri, inițierea negocierilor cu autoritățile de la București privind introducerea controlului coordonat. „Odată introdus și la Lipcani – Rădăuți Prut, oamenii vor […] Articolul Control comun la o nouă vamă cu România. Mecanismul urmează să fie instituit și la punctul de la Lipcani apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Un bărbat de 56 de ani a murit, după ce a căzut în gol de la etajul șapte al unui bloc de pe strada Albișoara din Chișinău. O persoană a alertat Poliția despre acest caz. Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, la fața locului, oamenii legii au găsit […] Articolul Un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, acuzată oficial de fraudă, corupție și conflict de interese # Ziua
Fostul Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Federica Mogherini, a fost acuzat oficial de fraudă în achiziții, corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional, a anunțat miercuri Parchetul European (EPPO). Alte două persoane sunt vizate în același dosar, care zguduie puternic comunitatea diplomatică europeană. Cei trei suspecți, printre care, potrivit unor surse […] Articolul Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, acuzată oficial de fraudă, corupție și conflict de interese apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Cetățenii care revin cu traiul în Republica Moldova vor putea aduce mai ușor bunurile personale. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) propune un proiect de lege care prevede majorarea vechimii admise a mașinilor de la 9 la 12 ani și a valorii vehiculului de la 400 la 550 de mii de lei. Pe […] Articolul PAS propune facilități la importul mașinilor pentru cetățenii care revin în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
14:00
Cursa pentru Primăria București, tot mai strânsă. Trei candidați se retrag cu doar câteva zile înainte de alegeri pentru a-i sprijini pe favoriții sondajelor # Ziua
Cu doar câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria București, ce vor avea loc în data de 7 decembrie 2025, jocurile de pe scena politică din capitala României se intensifică. Trei candidați, Alexandru Zidaru (Makaveli), Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici, au anunțat retragerea din cursa electorală, în încercarea de a consolida șansele altor competitori aflați […] Articolul Cursa pentru Primăria București, tot mai strânsă. Trei candidați se retrag cu doar câteva zile înainte de alegeri pentru a-i sprijini pe favoriții sondajelor apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, propune majorarea plafonului compensațiilor la căldură până la trei mii de lei # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, anunță că va înainta Guvernului o propunere privind majorarea plafonului compensațiilor pentru perioada rece a anului. Edilul-șef al Capitalei susține că actualul cadru de sprijin este insuficient pentru familiile cu venituri mici, în contextul creșterii constante a prețurilor la energie. „Propunem ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 […] Articolul Primarul Chișinăului, Ion Ceban, propune majorarea plafonului compensațiilor la căldură până la trei mii de lei apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Mecanismul de acordare a compensațiilor pentru energie, aprobat la Guvern. Plafonul maxim al ajutorului, redus cu aproximativ 30% # Ziua
Guvernul a aprobat, miercuri, mecanismul de acordare a compensațiilor la energie pentru acest sezon rece, după ce în 28 noiembrie s-a încheiat prima etapă, cea mai amplă, de depunere a cererilor. Proiectul a stabilit pentru această iarnă un plafon maxim al ajutorului de 1000 de lei, cu 400 de lei mai mic decât în sezonul […] Articolul Mecanismul de acordare a compensațiilor pentru energie, aprobat la Guvern. Plafonul maxim al ajutorului, redus cu aproximativ 30% apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Marco Rubio admite solicitările teritoriale ale Rusiei în Donbas, dar insistă că procesul diplomatic nu s-a încheiat # Ziua
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru Fox News unul dintre punctele centrale ale divergențelor din negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina. Potrivit acestuia, Rusia insistă ca Ucraina să își retragă trupele din aproximativ 20% din teritoriul regiunii Donețk care se află încă sub controlul Kievului, o zonă […] Articolul Marco Rubio admite solicitările teritoriale ale Rusiei în Donbas, dar insistă că procesul diplomatic nu s-a încheiat apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Un șef de secție a Penitenciarului din Soroca, reținut într-un dosar de corupție. Funcționarul lua mită de la rudele unui deținut # Ziua
Un șef de secție a Penitenciarului din Soroca a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Bălți, fiind acuzat de luare de mită. Funcționarul a cerut bani de la soția unui deținut pentru a-i transmite acestuia obiecte interzise. Printr-un comunicat, CNA a precizat că efectuează percheziții la mai multe persoane din conducerea […] Articolul Un șef de secție a Penitenciarului din Soroca, reținut într-un dosar de corupție. Funcționarul lua mită de la rudele unui deținut apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Zelenski anunță consultări la Bruxelles cu consilierii europeni pe Securitate, urmate de o nouă deplasare a delegației ucrainene în SUA # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare și șeful delegației ucrainene, a prezentat un raport privind pregătirea întâlnirilor de astăzi de la Bruxelles cu consilierii pentru securitate națională ai liderilor europeni. La discuții va participa și șeful Statului Major General, Andrii Gnatov. „Reprezentanții ucraineni îi […] Articolul Zelenski anunță consultări la Bruxelles cu consilierii europeni pe Securitate, urmate de o nouă deplasare a delegației ucrainene în SUA apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
12:00
Peskov respinge afirmația că Putin ar fi refuzat planul de pace al SUA: „Procesul e în curs, iar discuțiile trebuie purtate în liniște” # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că este incorectă formularea potrivit căreia președintele Vladimir Putin ar fi respins planul american de pace pentru Ucraina în timpul întâlnirii de marți cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner. „Această formulare este greșită. A avut loc abia primul […] Articolul Peskov respinge afirmația că Putin ar fi refuzat planul de pace al SUA: „Procesul e în curs, iar discuțiile trebuie purtate în liniște” apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
ANSA recheamă din comerț un lot de ouă de găină. „Au fost depistate reziduuri de medicamente de uz veterinar” # Ziua
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că recheamă din comerț un lot de ouă de găină. Motivul rechemării este că în ouă au fost depistate „reziduuri de medicamente de uz veterinar”. Este vorba de antibioticul Salinomicin, din grupa coccidiostaticelor. Producătorul vizat este „ADALVA” SRL, iar ouăle cu marcajul 3MD IL 017 aveau termen e […] Articolul ANSA recheamă din comerț un lot de ouă de găină. „Au fost depistate reziduuri de medicamente de uz veterinar” apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
UE aprobă calendarul pentru renunțarea totală la gazul rusesc. Interdicții etapizate până în 2027 # Ziua
Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord privind noul regulament care stabilește eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, marcând cel mai ambițios pas al blocului comunitar în direcția independenței energetice. Potrivit comunicatului oficial al Consiliului UE, interdicția totală asupra contractelor pe termen lung pentru gazul rusesc transportat prin […] Articolul UE aprobă calendarul pentru renunțarea totală la gazul rusesc. Interdicții etapizate până în 2027 apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
VIDEO | Noul film „Avatar” al lui James Cameron i-a impresionat pe critici înainte de lansarea în cinematografe # Ziua
„Foc și cenușă”, al treilea film din franciza „Avatar”, regizată de James Cameron, a fost prezentat presei americane înainte de premiera din 19 decembrie, iar primele reacții sunt extrem de favorabile, potrivit revistei Variety, citată de HotNews. Criticii laudă în special impactul vizual și intensitatea emoțională a noului film. Courtney Howard scrie că pelicula „amintește […] Articolul VIDEO | Noul film „Avatar” al lui James Cameron i-a impresionat pe critici înainte de lansarea în cinematografe apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Instanța a acceptat o listă de 27 de martori ai apărării în dosarul Plahotniuc. Avocații acuză o abordare discriminatorie # Ziua
Completul de judecată a acceptat o listă de 27 de martori ai apărării în dosarul „fraudei bancare” în care este vizat Vlad Plahotniuc, care miercuri s-a prezentat la o nouă ședință de judecată. Avocații politicianului denunță însă o nouă tentativă de discriminare și de încălcare a principiului unui proces echitabil. Astfel, din cei peste 160 […] Articolul Instanța a acceptat o listă de 27 de martori ai apărării în dosarul Plahotniuc. Avocații acuză o abordare discriminatorie apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Întâlnirea lui Zelenski cu Witkoff și Kushner, așteptată la Bruxelles, a fost anulată după discuțiile emisarilor americani cu Putin la Moscova # Ziua
Întâlnirea planificată între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care urma să aibă loc marți seara la Bruxelles, a fost anulată în ultimul moment. Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Alex Raufoglu pe platforma X. Potrivit jurnalistului, două surse direct familiarizate cu situația au confirmat marți după-amiază că „președintele […] Articolul Întâlnirea lui Zelenski cu Witkoff și Kushner, așteptată la Bruxelles, a fost anulată după discuțiile emisarilor americani cu Putin la Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
„Echipa lui Ilan Șor” se dezintegrează. După primarul de la Orhei, și cel de la Taraclia și-a depus mandatul # Ziua
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, urmează exemplul colegei sale de la Orhei, Tatiana Cociu, și și-a anunțat demisia, cu un an înainte de încheierea mandatului. Anunțul vine la două zile după ce Ilan Șor a anunțat că renunță la proiectele „sociale” din Republica Moldova și își retrage sprijinul pentru aleșii săi locali. „Demisionez. Este o […] Articolul „Echipa lui Ilan Șor” se dezintegrează. După primarul de la Orhei, și cel de la Taraclia și-a depus mandatul apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a fost rechemat. Decizia a fost luată de Guvern # Ziua
Ambasadorul Republicii Moldova în România și prin cumul ambasador în Serbia și Muntenegru, Victor Chirilă, a fost rechemat. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de miercuri, 3 decembrie, a Guvernului. Victor Chirilă a fost numit în funcţia de ambasador la București în data de 12 noiembrie 2021. Tot astăzi, și Dumitru Braghiș, ambasador al […] Articolul Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a fost rechemat. Decizia a fost luată de Guvern apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
09:40
Criza demografică și migrația masivă pustiesc școlile din sate. Numărul de elevi scade dramatic de la un an la altul # Ziua
În Republica Moldova, situația școlară diferă foarte mult de la o localitate la alta. În timp ce în capitală există școli care cu greu fac față numărului uriaș de elevi, în unele sate, clasele sunt aproape goale, cu doar câțiva copii. Această discrepanță evidențiază provocările sistemului educațional. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Educației și Cercetării […] Articolul Criza demografică și migrația masivă pustiesc școlile din sate. Numărul de elevi scade dramatic de la un an la altul apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Politico: Ancheta de fraudă zguduie Bruxelles-ul. UE, în pragul celei mai grave crize din ultimele decenii. Ursula von der Leyen riscă o nouă moțiune de cenzură # Ziua
Uniunea Europeană se confruntă cu cea mai serioasă provocare la adresa credibilității sale instituționale de după anii 1990, după ce Parchetul European (EPPO) a anunțat reținerea a două dintre cele mai influente personalități ale diplomației europene într-o anchetă de amploare privind fraude și conflicte de interese. Scandalul lovește direct în cercul apropiat al președintelui Comisiei […] Articolul Politico: Ancheta de fraudă zguduie Bruxelles-ul. UE, în pragul celei mai grave crize din ultimele decenii. Ursula von der Leyen riscă o nouă moțiune de cenzură apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Kremlinul califică drept „constructive” negocierile cu SUA privind Ucraina, dar admite că nu a fost găsit niciun compromis # Ziua
Kremlinul a anunțat că discuțiile purtate cu reprezentanții administrației americane privind planul de pace pentru Ucraina au fost „constructive și substanțiale”, însă fără un acord asupra punctelor esențiale. Declarațiile au fost făcute de consilierul prezidențial pentru politică externă, Iuri Ușakov, la finalul unei sesiuni de negocieri care a durat cinci ore la Moscova. Potrivit lui […] Articolul Kremlinul califică drept „constructive” negocierile cu SUA privind Ucraina, dar admite că nu a fost găsit niciun compromis apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:30
Ministrul german de externe avertizează că Ucraina ar putea fi forțată să facă „concesii dureroase” în procesul de pace # Ziua
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, susține că Ucraina ar putea ajunge să accepte „schimbări dureroase” în cadrul negocierilor menite să pună capăt agresiunii ruse. Într-un interviu acordat publicației Neue Osnabrücker Zeitung, oficialul german a declarat că procesul va fi „extraordinar de dificil” pentru Kiev și ar putea culmina chiar cu un referendum național. Potrivit […] Articolul Ministrul german de externe avertizează că Ucraina ar putea fi forțată să facă „concesii dureroase” în procesul de pace apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu Putin pentru a discuta planul de pace al SUA privind Ucraina. Emisarii lui Trump se întâlnesc mâine cu Zelenski # Ziua
Consilierii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit marți la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin pentru a încerca să obțină sprijinul Moscovei pentru versiunea actualizată a planului de pace propus de Statele Unite pentru încheierea războiului din Ucraina. Întâlnirea din capitala rusă are loc după două runde de negocieri SUA-Ucraina, […] Articolul Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu Putin pentru a discuta planul de pace al SUA privind Ucraina. Emisarii lui Trump se întâlnesc mâine cu Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Consiliul Național de Securitate, convocat marți de președintele Maia Sandu, a aprobat „Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027”. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul „va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice”, potrivit Președinției, citată de IPN. Maia Sandu a precizat că planul a fost elaborat pe baza experienței ultimelor […] Articolul Consiliul Național de Securitate a aprobat „planul de consolidare a rezilienței democratice” apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Zelenski, informat despre negocieri după toate întâlnirile din SUA. Documentul de la Geneva a fost din nou actualizat # Ziua
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că a primit un raport detaliat din partea delegației ucrainene după toate întâlnirile purtate în Statele Unite, inclusiv discuțiile de la Miami și cele desfășurate la nivel înalt în Florida. Liderul ucrainean a precizat că o parte dintre subiectele abordate au fost discutate personal, deoarece „nu pot fi comunicate la […] Articolul Zelenski, informat despre negocieri după toate întâlnirile din SUA. Documentul de la Geneva a fost din nou actualizat apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
VIDEO | Deputatul Nicolae Margarint întreabă unde au mers banii pentru vaccinurile anti-COVID și câte din ele au fost distruse # Ziua
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus o interpelare oficială către Ministerul Sănătății, în care solicită o informație completă despre achizițiile și administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 în perioada anilor 2020-2023. Acesta vrea să știe cantitățile exacte de vaccinuri procurate, costurile suportate, inclusiv sumele pentru campaniile de informare, condițiile contractuale și numărul de doze administrate, dar și […] Articolul VIDEO | Deputatul Nicolae Margarint întreabă unde au mers banii pentru vaccinurile anti-COVID și câte din ele au fost distruse apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Plahotniuc susține că dosarul său este lipsit de probe și acuză procurorii că refuză să audieze martorii esențiali: „Pe acuzația principală nu avem nici un martor” # Ziua
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a ajuns marți, 2 decembrie, în fața judecătorilor și și-a prezentat prima pledoarie în dosarul „Frauda bancară” în care este învinuit. Acesta a declarat că acuzațiile înaintate de procurori la adresa sa sunt lipsite de probe și s-a declarat nevinovat. „Onorată instanță, în primul rând sunt un om care mă […] Articolul Plahotniuc susține că dosarul său este lipsit de probe și acuză procurorii că refuză să audieze martorii esențiali: „Pe acuzația principală nu avem nici un martor” apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
VIDEO | ICR „Mihai Eminescu”, în căutarea unui sediu mai spațios în Chișinău. Babuc: Institutul Cultural Român trebuie să devină un hub cultural # Ziua
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Republica Moldova roagă autoritățile de la Chișinău să identifice și să-i acorde un sediu mai spațios, care să-i permită organizarea în interior a unor evenimente culturale, astfel încât să nu fie nevoit, de fiecare dată să ia spații în chirie. Despre acest lucru a anunțat șefa instituției, Monica Babuc, […] Articolul VIDEO | ICR „Mihai Eminescu”, în căutarea unui sediu mai spațios în Chișinău. Babuc: Institutul Cultural Român trebuie să devină un hub cultural apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
15:50
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, este împotriva unei cote de 50% pentru produse autohtone pe rafturile supermarketurilor # Ziua
Vicepremierul Eugen Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, consideră că inițiativa prin care se propune ca cel puțin 50% din lungimea liniară a rafturilor comerciale să fie destinată produselor autohtone nu este una compatibilă cu principiile economiei de piață. Oficialul a precizat că statul poate susține producătorii locali fără a încălca regulile concurențiale și […] Articolul Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, este împotriva unei cote de 50% pentru produse autohtone pe rafturile supermarketurilor apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Două deflagrații provocate de un aragaz și o centrală termică. O femeie a ajuns la spital cu arsuri # Ziua
O femeie, în vârstă de 66 de ani, din Băcioi, municipiul Chișinău, a ajuns la spital cu arsuri de gradul III în urma unei deflagrații provocată de un aragaz. Aceasta a uitat gazul deschis la plită, iar atunci când se afla în altă încăpere a locuinței pentru a aprinde focul în centrala pe combustibil solid, acumularea de […] Articolul Două deflagrații provocate de un aragaz și o centrală termică. O femeie a ajuns la spital cu arsuri apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută la Bruxelles într-un scandal de corupție # Ziua
Fostul Înalt Reprezentant al UE pentru politică externă, Federica Mogherini, a fost reținută marți la Bruxelles în cadrul unei anchete anticorupție ce vizează atribuirea unor contracte publice în perioada 2021–2022. Informația a fost dezvăluită de presa belgiană, inclusiv de cotidianul Le Soir. Mogherini, în prezent rector al Colegiului Europei din Bruges, este suspectată în legătură […] Articolul Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută la Bruxelles într-un scandal de corupție apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Scandal major de corupție la Bruxelles. Percheziții la SEAE și Colegiul Europei, într-o amplă anchetă privind deturnarea fondurilor UE # Ziua
Poliția belgiană a descins marți dimineață la sediul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) din Bruxelles, precum și la Colegiul Europei din Bruges și la mai multe locuințe private, ca parte a unei investigații privind presupusa deturnare și utilizare frauduloasă a fondurilor Uniunii Europene, relatează Euractiv. Potrivit unor surse apropiate anchetei și martorilor, descinderile au […] Articolul Scandal major de corupție la Bruxelles. Percheziții la SEAE și Colegiul Europei, într-o amplă anchetă privind deturnarea fondurilor UE apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Mai puțini bani pentru compensații! Guvernul va examina, la ședința de miercuri, reducerea plafonului # Ziua
Valoarea maximă a compensațiilor pentru căldură și energie electrică va scădea în acest sezon rece de la 1 400 la 1 000 de lei, iar suma minimă va fi de 500 de lei. Proiectul care prevede reducerea plafoanelor a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de miercuri, transmite IPN. Ministerul Muncii a […] Articolul Mai puțini bani pentru compensații! Guvernul va examina, la ședința de miercuri, reducerea plafonului apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Londra avertizează că Bejingul reprezintă o amenințare la adresa securității Regatului Unit, dar cere consolidarea relațiilor economice cu China # Ziua
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că Beijingul reprezintă „amenințări la adresa securității naționale” a Regatului Unit, însă a apărat decizia guvernului său de a intensifica dialogul și cooperarea economică cu China, argumentând că relații comerciale mai profunde sunt în interesul direct al Marii Britanii. Starmer a subliniat că Regatul Unit trebuie să renunțe la […] Articolul Londra avertizează că Bejingul reprezintă o amenințare la adresa securității Regatului Unit, dar cere consolidarea relațiilor economice cu China apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA, a sosit la Moscova, fiind întâmpinat pe aeroport de reprezentantul președintelui rus, Kirill Dmitriev. Witkoff urmează să poarte la Moscova negocieri cu președintele Vladimir Putin, în cadrul cărora este așteptat să fie discutat planul de pace propus de SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Purtătorul de […] Articolul Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a ajuns la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
VIDEO | Monica Babuc: „Comunicarea între românii de pe cele două maluri ale Prutului a evoluat vizibil, dar lipsește o informare adecvată” # Ziua
Relațiile dintre românii din România și cei din Republica Moldova au devenit mult mai strânse, pe parcursul ultimelor trei decenii, în toate domeniile, dar există o problemă care ține de înțelegerea reciprocă a realităților de pe cele două maluri ale Prutului. Asupra acestui fapt a atras atenția Monica Babuc, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” […] Articolul VIDEO | Monica Babuc: „Comunicarea între românii de pe cele două maluri ale Prutului a evoluat vizibil, dar lipsește o informare adecvată” apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
ULTIMA ORĂ | Vlad Plahotniuc, în fața instanței. Participă pentru prima dată la ședințele de judecată # Ziua
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, participa astăzi, 2 decembrie, la ședința de judecată în dosarul „Frauda Bancară”. Acesta a ajuns, cu puțin timp în urmă, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a anunțat că acesta va face declarații de presă după încheierea ședinței. Luni, Vlad Plahotniuc, învinuit în dosarul fraudei […] Articolul ULTIMA ORĂ | Vlad Plahotniuc, în fața instanței. Participă pentru prima dată la ședințele de judecată apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
VIDEO | Proteste masive în marile orașe ale Bulgariei împotriva bugetului de stat pe 2026. Ciocniri violente cu poliția la Sofia # Ziua
Zeci de mii de oameni au ieșit luni în stradă la Sofia și în principalele centre regionale din Bulgaria pentru a protesta împotriva proiectului de buget de stat pentru 2026. Manifestații simultane au avut loc la Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Pleven, Stara Zagora, Lovech, Veliko Târnovo, Dobrici, Blagoevgrad, Sliven, Șumen și Iambol. În capitală, mulțimea […] Articolul VIDEO | Proteste masive în marile orașe ale Bulgariei împotriva bugetului de stat pe 2026. Ciocniri violente cu poliția la Sofia apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Urma să ajungă în farfuriile noastre. Un lot de peste două tone de carne de pui, infectată cu Salmonella, depistat la frontieră # Ziua
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Întregul lot a fost pus sub restricție oficială, direct la depozitul importatorului, potrivit ANS. „Ulterior, conform procedurilor legale, lotul […] Articolul Urma să ajungă în farfuriile noastre. Un lot de peste două tone de carne de pui, infectată cu Salmonella, depistat la frontieră apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Aur pentru R. Moldova la scrimă. Două tinere sportive au obținut primul loc la Cupa Mondială din Slovacia # Ziua
Republica Moldova a obținut aurul la Cupa Mondială la Scrimă U20, competiție destinată sportivilor sub 20 de ani. Tinerele Uliana-Dumitrița Josanu și Uliana Dobrînina, membre ale lotului național, s-au clasat pe primul loc în cadrul Cupei Mondiale care a avut loc în Samorin, Slovacia. Echipa Școlii Sportive Specializate în Scrimă a municipiului Chișinău a fost […] Articolul Aur pentru R. Moldova la scrimă. Două tinere sportive au obținut primul loc la Cupa Mondială din Slovacia apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Banca Centrală Europeană refuză să sprijine împrumutul de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina garantat din activele rusești înghețate # Ziua
Banca Centrală Europeană (BCE) a respins solicitarea Comisiei Europene de a acționa ca garant de ultimă instanță pentru un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei, bazat pe activele de stat rusești înghețate pe teritoriul UE, relatează Financial Times. Potrivit oficialilor citați, BCE a concluzionat că mecanismul propus încalcă mandatul său, întrucât ar […] Articolul Banca Centrală Europeană refuză să sprijine împrumutul de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina garantat din activele rusești înghețate apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Șeful „Energocom” nu se grăbește să prezică o scădere a tarifului pentru gaz: Este prematur să vorbim de o reducere # Ziua
Prețul de achiziție a gazului este în prezent mai mic decât cel inclus în tariful actual, chiar și așa o eventuală reducere a prețului pentru consumatorul final este prematură. Declarația aparține directorului interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, care atenționează că informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă scădere a tarifului sunt pripite, întrucât tariful final include […] Articolul Șeful „Energocom” nu se grăbește să prezică o scădere a tarifului pentru gaz: Este prematur să vorbim de o reducere apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Reuters: Trump i-a dat lui Maduro o săptămână să părăsească Venezuela, înainte de închiderea spațiului aerian. Liderul venezuelean a cerut amnistie totală # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, i-a oferit președintelui venezuelean Nicolás Maduro o perioadă de o săptămână pentru a părăsi în siguranță Venezuela, înainte ca Washingtonul să închidă complet spațiul aerian al țării. Termenul a expirat pe 28 noiembrie, iar decizia privind închiderea totală a fost anunțată pe 29 noiembrie, relatează Reuters, citând surse familiarizate cu discuția. […] Articolul Reuters: Trump i-a dat lui Maduro o săptămână să părăsească Venezuela, înainte de închiderea spațiului aerian. Liderul venezuelean a cerut amnistie totală apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
O companie de construcție din Chișinău și responsabili din cadrul firmei sunt vizați într-o anchetă privind organizarea unei scheme de evaziune fiscală de aproximativ opt milioane de lei. Acțiunile au fost deconspirate de procurorii PCCOCS și inspectorii fiscali, care au organizat mai multe percheziții. „Ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, potrivit datelor din dosarul […] Articolul O companie de construcție din Chișinău, acuzată de evaziuni fiscale de 8 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Al treilea petrolier rusesc atacat în Marea Neagră, în apropiere de Turcia. Nava transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia spre Georgia # Ziua
Un petrolier care transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia către Georgia a fost atacat în Marea Neagră, au anunțat marți autoritățile maritime turce, la doar câteva zile după ce două petroliere rusești din așa-numita „flotă din umbră” au fost lovite de drone navale ucrainene, relatează AP. Direcția Generală Maritimă a Turciei a precizat că nava […] Articolul Al treilea petrolier rusesc atacat în Marea Neagră, în apropiere de Turcia. Nava transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia spre Georgia apare prima dată în ZIUA.md.
