Medici de urgență amenințați cu pistolul de un bărbat beat în timp ce acordau ajutor soției sale care leșinase

13:00

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Întregul lot a fost pus sub restricție oficială, direct la depozitul importatorului, potrivit ANS. „Ulterior, conform procedurilor legale, lotul […]