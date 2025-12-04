Primarul Capitalei califică drept presiuni politice perchezițiile matinale la o direcție municipală: Sunt show-uri ale structurilor de drept

16:50

Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a ajuns marți, 2 decembrie, în fața judecătorilor și și-a prezentat prima pledoarie în dosarul „Frauda bancară" în care este învinuit. Acesta a declarat că acuzațiile înaintate de procurori la adresa sa sunt lipsite de probe și s-a declarat nevinovat. „Onorată instanță, în primul rând sunt un om care mă […]