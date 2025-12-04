Peste 50 de percheziții desfășurate pe întreg teritoriul R. Moldova în dosarul destabilizărilor și dezordinilor în masă
Cotidianul, 4 decembrie 2025 09:30
Poliția anunță că ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, desfășoară miercuri peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-un dosar privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă. Descinderile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează inclusiv deplasările și instruirile …
• • •
Percheziții CNA la Primăria Chișinău și la agenți economici, într-un dosar de corupție în achiziții publice # Cotidianul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, desfășoară joi acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare ce vizează presupuse acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Potrivit purtătoarei de cuvânt a instituției, Angela Starinschi, perchezițiile au loc la angajați ai Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, precum și la unii …
Acum 30 minute
09:30
Peste 50 de percheziții desfășurate pe întreg teritoriul R. Moldova în dosarul destabilizărilor și dezordinilor în masă # Cotidianul
Poliția anunță că ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, desfășoară miercuri peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-un dosar privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă. Descinderile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează inclusiv deplasările și instruirile …
Acum 12 ore
22:40
Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) a Parlamentului European a decis miercuri seara pe cine va susține pentru preluarea conducerii Parchetului European (EPPO), în contextul în care mandatul actualei șefe, Laura Codruța Kövesi, se apropie de final. În urma votului, Andrés Ritter, procuror german și actual adjunct al procurorului-șef european, a obținut …
22:40
Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord privind un regulament care prevede renunțarea treptată la importurile de gaze naturale din Rusia, scrie meduza.io. Potrivit comunicatului de presă emis de Consiliul UE, interdicția completă asupra contractelor pe termen lung pentru livrările de gaze rusești prin conducte către UE va intra în vigoare cel …
22:20
“Corectăm o inexactitate istorică!” – Parlamentul Ucrainei a eliminat “limba moldovenească” și a consfințit protejarea Limbii Române / Limba rusă, “retrogradată” # Cotidianul
Parlamentul Ucrainei a adoptat miercuri, 3 decembrie, o lege prin care actualizează lista limbilor care necesită protecție în conformitate cu Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare. Prin această lege, trebuie evidențiat faptul că a fost eliminată abominațiunea sovietică artificială intitulată drept “limba moldovenească”, pe de altă parte fiind consfințită Limba Română ca “limbă protejată”. …
22:00
VIDEO | „Vreau să-l privesc în ochi!” Filat vrea să meargă la o ședință de judecată a lui Plahotniuc: Sper că va găsi în el puterea să se uite și el # Cotidianul
Fostul premier Vlad Filat consideră că reținerea și aducerea în fața justiției a lui Vlad Plahotniuc reprezintă „finalul logic” al modului în care acesta și-a construit puterea. Filat afirmă că fostul lider democrat este „victima propriului caracter” și că întreaga situație în care se află astăzi este o consecință directă a acțiunilor sale de-a lungul …
20:50
FOTO | Ilan Șor își abandonează oamenii în prag de iarnă. Lux pentru șefi, amenzi și închisoare pentru activiști # Cotidianul
Rețeaua teritorială a grupării „ȘOR” a intrat în colaps după anunțul condamnatului fugar Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale”. Totuși, în timp ce activiștii de rând, mulți figurând în dosare pentru finanțarea ilegală prin aplicația PSB, au fost lăsați fără remunerări și suport juridic, liderii locali ai blocului „Pobeda” au o bunăstare financiară neașteptată, …
Acum 24 ore
18:40
VIDEO | Cinci noi învinuiți în dosarul „antrenamentelor pentru destabilizare” din Bosnia și Herțegovina, trimiși în judecată de PCCOCS # Cotidianul
Cinci persoane suspectate că au participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea unor acțiuni destabilizatoare în Republica Moldova, în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024, au fost trimise în judecată. Potrivit PCCOCS, grupul ar fi fost pregătit în tactici de provocare a dezordinilor în masă, pilotare de drone și inducere a panicii …
17:50
Avertismentul Poliției după incidentul cu drona de la Pepeni: nu atingeți și transportați drone găsite pe câmp # Cotidianul
O dronă a fost descoperită astăzi în localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, însă nu în zona unde a căzut, ci în gospodăria unui localnic care a decis să o ducă acasă fără a informa autoritățile. Poliția anunță că aparatul nu era activ și nu se afla în zbor în momentul în care a fost observat. Potrivit …
17:30
Federica Mogherini și un diplomat de rang înalt al UE, acuzați de fraudă și corupție, eliberați din arest # Cotidianul
Poliția belgiană i-a eliberat din arest pe fostul diplomat de rang înalt al UE Federica Mogherini și pe fostul șef al serviciului diplomatic Stefano Sannino, după ce aceștia au fost reținuți pentru a fi interogați în legătură cu o anchetă privind o fraudă, a declarat miercuri dimineață procurorul general al UE, relatează Politico. Mogherini, rectorul …
17:20
VIDEO | Nou episod de sfidare a limbii române. Individul a solicitat traducător la un control al INP # Cotidianul
Un nou episod de sfidare a limbii române în Republica Moldova. Un filmuleț video, apărut recent pe rețelele sociale, arată o situație, petrecută în sudul țării, în timpul unui control al Inspectoratului Național de Patrulare. În imaginile video, pasagerul unui automobil, care nu se afla la volan, intervine în procedura poliției și insistă ca discuția …
17:10
Avocații lui Plahotniuc acuză instanța că a admis doar 27 de martori „aleși intenționat” pentru a compromite apărarea. Nagacevschi: Apar suspiciuni serioase privind selecția # Cotidianul
Decizia instanței de a admite doar 27 de martori din lista de peste 160 propusă de apărarea lui Vlad Plahotniuc a stârnit reacții dure din partea avocatului Lucian Rogac și a observatorului independent Fadei Nagacevschi. Cei doi susțin că selecția făcută de magistrați ar pune în pericol desfășurarea corectă a procesului și dreptul la apărare. …
16:50
Procurorul în dosarul lui Plahotniuc, după o nouă ședință de judecată: O treime dintre martorii lui Plahotniuc admiși sunt inculpați în alte cauze legate de „frauda bancară” # Cotidianul
Procurorul de caz a declarat, după ședința de judecată de astăzi, că instanța a acceptat 27 de persoane în calitate de martori din lista propusă de avocații lui Vlad Plahotniuc. Potrivit acestuia, apărătorii nu ar fi prezentat suficiente argumente pentru a demonstra utilitatea și relevanța declarațiilor celorlalți solicitanți, motiv pentru care doar o parte din …
16:30
Potrivit primarului Oleg Cernei, un localnic a urcat-o pe motocultor și a plimbat-o prin sat. „Drona a fost găsită pe deal, iar un sătean, mai puțin responsabil, fără a anunța în primul rând autoritățile, a luat-o și a adus-o în sat cu motocultorul", a spus primarul satului Pepeni, conform canalului de telegram „Radar Politic". Primarul …
16:20
Sondaj: Ucrainenii se pregătesc de proteste în cazul în care Kievul face concesii inacceptabile în cadrul negocierilor cu Moscova / Care este atitudinea ucrainenilor față de unele concesii în mod particular # Cotidianul
51,4% dintre ucraineni sunt dispuși să participe la acțiuni de protest în cazul în care Kievul face compromisuri inacceptabile în timpul negocierilor cu Moscova, potrivit unui sondaj realizat recent de Info Sapiens pentru New Europe Center. De asemenea, 44,3% dintre ucraineni nu intenționează să participe la proteste, în timp ce 4,4% nu s-au decis, conform …
15:40
VIDEO | Guvernul de la Chișinău elaborează o strategie de reintegrare a Republicii Moldova: Valeriu Chiveri: formatul 5+2 nu mai este valabil # Cotidianul
Guvernul de la Chișinău elaborează în prezent o strategie de reintegrare a Republicii Moldova, întrucât formatul de dialog „5+2” nu mai este valabil. Anunțul a fost făcut de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului din 3 decembrie. Necesitatea unei alternative reiese și din faptul că Rusia și Ucraina se află în prezent într-un război …
15:00
Deputații PAS propun extinderea criteriilor pentru repatrierea bunurilor. Moldovenii din diasporă ar putea aduce acasă mașini mai scumpe și mai vechi # Cotidianul
Fracțiunea PAS a înregistrat un proiect de lege care extinde criteriile de aplicare a Legii privind repatrierea bunurilor, cu scopul de a facilita revenirea în țară a cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare. Noile prevederi vizează în special repatrierea autovehiculelor și vin să lărgească categoria persoanelor eligibile. Potrivit proiectului, criteriile pentru repatrierea unui automobil vor fi …
15:00
Decretul de promulgare semnat de președinta Maia Sandu și legea privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Federația Rusă referitor la înființarea și funcționarea centrelor culturale au fost publicate în „Monitorul Oficial" și au intrat oficial în vigoare. Proiectul, elaborat de Ministerul Culturii, argumentează că, în contextul actualei situații geopolitice și al intensificării riscurilor …
14:20
Guvernul renunță la compensațiile în factură pentru energia electrică în 2026. Sprijinul va fi acordat doar sub formă monetară # Cotidianul
Compensațiile în factură pentru energia electrică nu vor mai fi acordate în 2026. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a precizat că Executivul își va concentra resursele pe sprijinul monetar destinat încălzirii, direcționat către familiile vulnerabile. Potrivit ministrei, ultima compensare aplicată direct în factura la energia electrică va …
14:00
VIDEO | Control unic la frontieră: Republica Moldova și România deschid un nou punct coordonat la Lipcani-Rădăuți Prut # Cotidianul
Republica Moldova și România fac încă un pas spre fluidizarea traficului transfrontalier. Guvernul de la Chișinău a dat undă verde inițierii Acordului privind instituirea unui nou punct de control coordonat la trecerea rutieră Lipcani – Rădăuți Prut, unde procedurile vor fi efectuate în sistem de oprire unică, pe ambele sensuri. Noul mecanism va accelera trecerea …
13:50
VIDEO | Anatolie Nosatîi: Din cele 20 de milioane de euro oferite de UE vor fi achiziționate sisteme moderne de apărare antiaeriană # Cotidianul
Finanțarea de 20 de milioane de euro oferită de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare va fi direcționată către achiziția de sisteme moderne de apărare antiaeriană pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul recentelor incidente în care cel puțin zece drone rusești au survolat ilegal spațiul aerian …
11:30
Criză sanitară majoră în Rusia: epidemia de HIV a scăpat de sub control pe fondul războiului purtat împotriva Ucrainei # Cotidianul
Numărul celor care sunt infectați cu HIV în Rusia a crescut rapid în anii de război. Șeful Centrului Federal Științific și Metodologic pentru Prevenirea și Combaterea SIDA, academicianul Vadim Pokrovsky, a declarat la o conferință de presă că acest număr a ajuns la sfârșitul anului 2024 la 1,215 milioane de oameni. “În prezent există aproximativ …
11:10
VIDEO | Eugen Osmochescu anunță prognoze optimiste în economie și extinderea sectorului digital # Cotidianul
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, anunță prognoze economice optimiste pentru anul 2026, estimând o creștere de 2,8% și creșteri semnificative în investiții publice, industrie, comerț extern și sectorul IT. Oficialul afirmă că stabilizarea din 2025 creează premisele unei evoluții economice solide în anii următori. Osmochescu a declarat că, potrivit calculelor recente ale ministerului, …
10:50
VIDEO | Încă 133 de localități primesc finanțare pentru modernizare. Vladimir Bolea: Atmosfera în sate se schimbă după ce apare un drum nou # Cotidianul
Programul „Europa este aproape” se extinde. Alte 133 de localități vor primi bani din bugetul național pentru proiecte de infrastructură, după ce Guvernul a aprobat cea de-a treia rundă de investiții. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, care a subliniat că primăriile vor semna contractele săptămâna viitoare, astfel încât lucrările să poată începe …
10:50
Vlad Plahotniuc, prezent și astăzi în instanță: Continuă ședința în dosarul „furtul miliardului” # Cotidianul
Magistrații au aprobat audierea a 27 de martori în dosarul „frauda bancară”, din cei 168 solicitați de fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc. Printre persoanele acceptate se numără foștii șefi ai Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu și Emma Tăbârță, ex-premierul Iurie Leancă, fostul președinte al Parlamentului Andrian Candu, dar și deputații Sergiu Sîrbu, Oleg …
10:30
Cabinetul de miniștri s-a întrunit miercuri, 3 decembrie, în ședința săptămânală, având pe ordinea de zi 19 subiecte. Printre cele mai importante proiecte examinate se numără hotărârea privind acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară, precum și proiectul pentru aprobarea noilor Cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase. În cadrul …
10:00
Încă un primar al lui Șor își dă demisia după retragerea „proiectelor sociale”: „Maia Sandu și PAS au distrus blocul nostru, dar ne vom întoarce” # Cotidianul
La doar o zi după demisia primăriței de Orhei, Tatiana Cociu, un alt edil apropiat grupării conduse de Ilan Șor renunță la mandat. Primarul municipiului Taraclia, Veaceslav Lupov, a anunțat miercuri că demisionează, invocând presiuni politice și condiții care nu i-ar mai permite să își exercite funcția. Amintim că oligarhul fugar Ilan Șor, a declarat că …
10:00
Cu privire la resursele umane 2. (HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase (număr unic 639/MAIA/2025) 3. (HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea unor acte normative (ajustarea reglementărilor privind asigurarea obligatorie de asistență medicală) (număr unic …
Ieri
09:30
Întâlnire Putin-Witkoff: Nu s-a ajuns la „niciun compromis” în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina # Cotidianul
Nu s-a ajuns la niciun „compromis” în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, după o întâlnire la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, care i-a prezentat planul Washingtonului pentru a pune capăt celor aproape patru ani de război în Ucraina, relatează AFP. Witkoff, însoțit de ginerele președintelui …
2 decembrie 2025
21:50
Planul de Consolidare a Rezilienței Democratice: o schimbare structurală în protejarea proceselor electorale # Cotidianul
În contextul unui mediu geopolitic tensionat și al unor cicluri electorale marcate de interferențe externe, Republica Moldova face un pas important prin adoptarea Planului de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul reunește 24 de acțiuni care acoperă trei dimensiuni cheie ale funcționării democratice: integritatea spațiului informațional, securitatea cibernetică și transparența financiară. Planul este …
19:10
Maia Sandu, despre scandalul TUX: Nu cred că a demisionat cineva, dar admit că unele persoane sunt anchetate # Cotidianul
Președinta Maia Sandu susține că nu are informații despre eventuale demisii în rândul angajaților SPPS în scandalul financiar TUX, însă confirmă că există persoane anchetate, inclusiv din alte instituții ale statului. Șefa statului afirmă că măsurile aprobate astăzi la ședința Consiliului Național de Securitate ar putea preveni în viitor scheme similare. „Nu cred că a …
18:40
Maia Sandu, despre scandalul TUX: Nu cred că a demisionat cineva, dar admit că unele personae sunt anchetate # Cotidianul
Președinta Maia Sandu susține că nu are informații despre eventuale demisii în rândul angajaților SPPS în scandalul financiar TUX, însă confirmă că există persoane anchetate, inclusiv din alte instituții ale statului. Șefa statului afirmă că măsurile aprobate astăzi la ședința Consiliului Național de Securitate ar putea preveni în viitor scheme similare. „Nu cred că a …
18:20
Maia Sandu, despre dronele care au survolat spațiul aerian: „Pericol real. Nu sunt soluții magice. Ele pot să existe pe Facebook, dar în realitate soluții magice nu sunt” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni, după ședința Consiliului Național de Securitate, că dronele care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă un pericol real pentru securitatea națională și pentru cetățeni. Șefa statului a făcut apel la responsabilitate și a cerut oamenilor să nu se lase manipulați de campanii de dezinformare. „Dronele …
17:20
VIDEO | Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate: Provocarea cea mare este manipularea informațională și cripto-valuta # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a prezentat, după ședința de astăzi a Consiliului Național de Securitate, Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027, un set amplu de măsuri menite să protejeze statul și procesele electorale de manipulare informațională, atacuri cibernetice și finanțare ilegală. Potrivit șefei statului, planul se axează pe trei direcții majore: reziliența informațională, …
17:10
Descoperire șocantă în această după-amiază într-o parcare a unui centru comercial din sectorul Ciocana al capitalei. Un bărbat a fost găsit fără suflare într-un automobil de taxi, parcat lângă magazinul Kaufland. Potrivit Poliției, oamenii legii au fost alertați după ce trecători au observat o persoană inconștientă pe scaunul șoferului. La sosirea echipajelor, medicii nu au …
16:40
Ion Ceban cere instituirea unui control riguros asupra formării prețurilor și evitarea majorării tarifelor la energie electrică # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, solicită autorităților centrale să inițieze un control amplu asupra procesului de formare a prețurilor și tarifelor la nivel național, în contextul îngrijorărilor legate de posibile scumpiri în perioada următoare. Într-o declarație publică, acesta afirmă că populația este tot mai afectată de costul ridicat al …
16:30
Ședința Consiliului Național de Securitate are loc în aceste momente la Președinție. Maia Sandu va susține o conferință de presă # Cotidianul
Membrii CNS examinează riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride, inclusiv a campaniilor de dezinformare și manipulare îndreptate împotriva Republicii Moldova. Potrivit anunțului Președinției, discuțiile sunt axate pe identificarea vulnerabilităților actuale și pe stabilirea unor acțiuni urgente de răspuns …
15:30
Vlad Plahotniuc a ieșit astăzi cu o serie de acuzații dure în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, în dosarul „frauda bancară”, susținând că procurorii evită deliberat audierea unor martori-cheie care ar putea schimba cursul procesului, scrie jurnalista canalului de telegram Morari.News, care se află la ședință. În declarația făcută în sala de judecată, fostul …
15:20
PAS anunță noi facilități fiscale: cotă zero la profit reinvestit și deduceri extinse pentru educație # Cotidianul
Un proiect de lege cu mai multe măsuri fiscale de stimulare a unor sectoare economice a fost înregistrat în Parlament de un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. Printre propuneri se numără menținerea cotei zero la impozitul pe …
15:10
Fosta şefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, a fost reţinută de Parchetul European sub suspiciunea de fraudă # Cotidianul
Fosta Înaltă Reprezentantă a Uniunii Europene pentru politică externă, Federica Mogherini, a fost reținută marți în timpul unor percheziții efectuate de poliție în cadrul unei investigații anti-fraudă, transmit instituțiile media belgiene, scrie euronews.com. Potrivit presei, Mogherini se numără printre cele trei persoane arestate marți dimineață, după ce autoritățile belgiene au percheziționat sediul Serviciului European de …
14:30
Jurnalistul Gheorghe Gonța lansează o nouă speculație legată de posibilele decizii ale Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Acesta afirmă că se așteaptă ca autoritățile să intervină asupra platformei Telegram, sugerând chiar o potențială blocare a aplicației. „Eu nu cred că se vor anina de TikTok. Eu cred că se vor anina de paginile de Telegram. …
14:10
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost adus vineri la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, sub escorta mascaților, unde magistrații examinează o nouă etapă a procesului în celebrul dosar al „furtului miliardului”. Prezența sa în instanță a atras atenția presei, însă reprezentanții apărării au evitat să ofere detalii despre eventuale demersuri procesuale. Avocatul Lucian …
13:50
Speculații din partea lui Ion Chicu. Acesta acuză guvernarea că ar cere de la oameni cei 1.000 de lei, indemnizație pentru pregătirea de școală # Cotidianul
Deputatul blocului „Alternativa”, Ion Chicu, acuză guvernarea că ar cere înapoi banii oferiți în septembrie pentru pregătirea copiilor de școală, însă evită să menționeze că indemnizația de 1.000 de lei era acordată doar familiilor care întruneau anumite criterii de eligibilitate. Totuși, el susține că oamenii sunt „bulversați” și că autoritățile ar retrage sumele fără explicații …
13:10
Mircea Surdu a sesizat Procuratura Generală pe marginea încălcărilor de la Teleradio-Moldova, constatate recent de Curtea de Conturi # Cotidianul
Fostul director al Televiziunii Publice, Mircea Surdu, anunță că a depus o sesizare la Procuratura Generală a Republicii Moldova, solicitând investigarea presupuselor nereguli semnalate de Curtea de Conturi în raportul privind activitatea Instituției Publice „Teleradio-Moldova” (TRM). Într-o declarație publică, Surdu critică modul în care conducerea TRM și Consiliul de Supraveghere gestionează situația, numind-o „teatrul absurdului …
13:00
Un bărbat din Ceadâr-Lunga, trimis în judecată. Acesta ar fi primit ruble rusești pe carduri MIR pentru a plăti alegători # Cotidianul
Un bărbat de 55 de ani din Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia, este acuzat că ar fi primit bani în ruble rusești pe carduri MIR, i-ar fi convertit în lei moldovenești și i-ar fi folosit pentru a plăti alegători în cadrul mai multor scrutine. Procuratura anunță că dosarul său, deschis pentru corupere electorală, a ajuns în instanță. …
12:50
Motto: „La Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, în 1918, Tricolorul unităţii naţionale l-au înălţat românii, nu misionarii Moscovei, Vienei sau Budapestei.” Cominterniștii de ieri și de azi, împreună cu liliputanii locali convertiți la neomarxism și la falsa „corectitudine politică”, după ce au trecut cu buldozerul proletcultist prin cultura și istoria națională, după ce au interpretat …
12:00
Dodon dă lecții de guvernare și oferă previziuni: Guvernarea nu va ajunge până la sfârșit de mandat # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon a prezentat un nou set de previziuni sumbre pentru actuala guvernare, acuzând-o pe șefa statului, Maia Sandu, de gestionare defectuoasă a sprijinului extern. Dodon este sigur că guvernarea nu ajunge nici măcar la sfârșit de iarnă, nemaivorbind de sfârșitul mandatului. Igor Dodon susține că oamenii părăsesc țara din disperare, în timp ce …
10:50
Economia Republicii Moldova a intrat într-o pantă de creștere, iar Guvernul pregătește un Plan național de creștere economică, care ar urma să aducă mai multe investiții, locuri de muncă mai bine plătite și o absorbție accelerată a celor 1.9 miliarde de euro oferiți de Uniunea Europeană. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul …
10:10
Municipiul Orhei rămâne fără primar: Tatiana Cociu renunță la mandat și acuză presiuni din partea autorităților # Cotidianul
Primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a anunțat marți, 2 decembrie, că demisionează din funcție. Decizia vine la o zi după ce condamnatul fugar Ilan Șor a declarat că închide toate „proiectele sociale” din Republica Moldova și retrage sprijinul politic pentru aleșii locali ai blocului „Pobeda”. În mesajul publicat, Cociu afirmă că ea și colegii săi …
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Maia Sandu convoacă Consiliul Suprem de Securitate. Vezi ce subiecte urmează să fie discutate # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). Potrivit anunțului oficial, membrii CNS vor examina riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride. În cadrul ședinței, membrii CNS vor aborda, de asemenea, campaniile …
