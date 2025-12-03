Criză sanitară majoră în Rusia: epidemia de HIV a scăpat de sub control pe fondul războiului purtat împotriva Ucrainei

15:30

Chișinăul riscă să piardă două miliarde de lei dacă nu va fi votat bugetul pentru anul 2026, au anunțat într-o conferință de presă reprezentanții fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău. Potrivit consilierilor PAS, fără buget nu există investiții, proiecte și dezvoltare, iar primarul general declară că proiectul va fi prezentat după aprobarea …