VIDEO | „Vreau să-l privesc în ochi!” Filat vrea să meargă la o ședință de judecată a lui Plahotniuc: Sper că va găsi în el puterea să se uite și el

Primii cinci kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova vor fi construiți în parteneriat cu România, anunță secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu. Acesta a confirmat, la emisiunea „Zi de zi” de la Radio Moldova, că lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, numit și …