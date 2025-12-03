Întâlnire Putin-Witkoff: Nu s-a ajuns la „niciun compromis” în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina

11:50

Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a publicat o nouă declarație în care anunță că urmează să se prezinte în fața instanței, după ce ar fi finalizat examinarea materialelor dosarului în care este vizat. Acesta spune că absența sa de la ședințele precedente s-a datorat necesității de a studia documentele pentru a-și pregăti apărarea. „Acum, în …