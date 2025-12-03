Încă un primar al lui Șor își dă demisia după retragerea „proiectelor sociale”: „Maia Sandu și PAS au distrus blocul nostru, dar ne vom întoarce”

14:30

Jurnalistul Gheorghe Gonța lansează o nouă speculație legată de posibilele decizii ale Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Acesta afirmă că se așteaptă ca autoritățile să intervină asupra platformei Telegram, sugerând chiar o potențială blocare a aplicației. „Eu nu cred că se vor anina de TikTok. Eu cred că se vor anina de paginile de Telegram. …