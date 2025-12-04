Corupție în achiziții publice: CNA și procurorii au decins cu percheziții la Direcția Generală Locativ-Comunală din Chișinău

08:00

Una dintre cele mai vechi case boierești din Republica Moldova - conacul Janovski din satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, ar putea prinde viață după decenii de paragină. Conacul, sau ceea ce a mai rămas din el, este acum proprietate privată, iar noul stăpân, un antreprenor din Chișinău, vrea să-l restaureze capital. Investiția se ridică la câteva milioane de lei, însă lucrările trebuie să treacă printr-un adevărat labirint birocratic. Și asta pentru că acest conac este inclus în registrul monumentelor ocrotite de stat. Moșia a devenit cunoscută și după ce acolo s-au filmat mai multe scene din celebrul film „Lăutarii” al regizorului Emil Loteanu.