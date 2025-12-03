Ministrul Nosatîi: Finanțarea de 20 de milioane de euro oferită de UE va fi direcționată către achiziția de sisteme moderne de apărare antiaeriană
Radio Moldova, 3 decembrie 2025 13:10
Finanțarea de 20 de milioane de euro oferită de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare va fi direcționată către achiziția de sisteme moderne de apărare antiaeriană pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul incidentelor recente în care cel puțin zece drone rusești au survolat ilegal spațiul aerian național.
Joint border control: Moldova and Romania to implement system at Lipcani–Rădăuți Prut # Radio Moldova
Another border crossing point with Romania will be upgraded to coordinated control. On Wednesday, December 3, the executive approved initiating negotiations with the Romanian authorities to implement this system at the Lipcani-Rădăuți Prut road crossing. This measure aims to reduce waiting times for travellers and carriers, as well as to streamline the operations of border authorities.
Echipa la care este legitimat Vadim Rață are o evoluție sigură în Cupa României la fotbal # Radio Moldova
FC Argeș Pitești, la care este legitimat internaționalul moldovean Vadim Rață, a obținut a doua victorie consecutivă în grupa A a Cupei României la fotbal. Echipa argeșeană a dispus de Rapid București cu scorul de 2:1 și rămâne în cărți pentru calificarea în sferturile de finală. În meciul disputat pe stadionul din Clinceni, Rapidul a deschis scorul prin Claudiu Petrila în minutul 21. „Alb-violeții” nu au resimțit șocul, iar în minutul 38, la capătul unui contraatac, Robert Moldoveanu a restabilit egalitatea. Același atacant a marcat golul victoriei în minutul 53.
Guvernul inițiază negocierile cu Japonia pentru un grant de 21 de milioane de lei destinat modernizării TRM # Radio Moldova
Japonia ar putea acorda un grant nerambursabil în valoare de aproximativ 192 de milioane de yeni japonezi, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru un proiect de modernizare a echipamentelor de la Compania „Teleradio-Moldova” (TRM). Guvernul a aprobat, pe 3 decembrie, decizia de a iniția negocierile și de a semna Înțelegerea cu Japonia, fondurile urmând a fi gestionate de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională (JICA).
Ministerul Mediului analizează posibilitatea introducerii unor restricții privind utilizarea produselor pirotehnice # Radio Moldova
Ministerul Mediului analizează posibilitatea introducerii unor restricții privind utilizarea focurilor de artificii, petardelor și altor produse pirotehnice, în contextul îngrijorărilor legate de impactul lor asupra sănătății, animalelor și mediului.
Pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut în ultimele trei luni, a declarat pentru serviciul BBC Rusă, sub protecția anonimatului, un înalt oficial NATO. Potrivit datelor sale, în luna noiembrie, pierderile zilnice ale Rusiei - incluzând morți, răniți și prizonieri - au ajuns la aproximativ 1.100 de persoane pe zi, peste nivelul din octombrie, când se vorbea despre 1.000 de persoane pe zi. Conform estimărilor alianței, numărul total al morților și răniților în armata rusă se poate apropia acum de 1.15 milioane, scrie publicația The Moscow Times.
Mită pentru transmiterea lucrurilor interzise în penitenciar: un șef se secție, reținut # Radio Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins miercuri, 3 decembrie, împreună cu procurorii, la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție. Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și activă. O persoană a fost reținută.
Control comun la frontieră: R. Moldova și România pregătesc implementarea sistemului la Lipcani-Rădăuți Prut # Radio Moldova
Încă un punct de trecere a frontierei cu România va trece la control coordonat. Executivul a aprobat miercuri, 3 decembrie, inițierea negocierilor cu partea română pentru introducerea acestui sistem la punctul rutier Lipcani-Rădăuți Prut, o măsură care va reduce timpul de așteptare pentru călători și transportatori și va eficientiza activitatea autorităților de frontieră.
Patru focare de rabie și două de pestă porcină africană: ANSA avertizează asupra riscurilor de răspândire # Radio Moldova
Două focare de pestă porcină africană (PPA) și patru focare de rabie au fost confirmate în Republica Moldova în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a instituit măsuri de carantină și avertizează populația privind riscurile ridicate de răspândire a bolilor.
Ședința CMC, întreruptă. Angajații întreprinderilor municipale au venit din nou să-și ceară salariile # Radio Moldova
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 3 decembrie a fost întreruptă după ce consilierii fracțiunii Acțiune și Solidaritate (PAS) au părăsit sala, acuzând executivul că pune presiune pe aleșii locali și grăbește examinarea proiectelor, mimând dezbaterile reale.
Promo-LEX, despre activitatea fostului Parlamentul: legi adoptate rapid și dialog minim cu opoziția # Radio Moldova
Activitatea fostului Parlament, de legislatura a XI-a, a fost una dintre cele mai intense din istoria recentă: aproape 2.000 de proiecte de acte normative, un ritm alert de adoptare și o dominanță clară a majorității în procesul decizional, arată concluziile unui raport al Asociației Promo-LEX.
Echipa națională de fotbal feminin a Spaniei a cucerit pentru a doua consecutiv trofeul Ligii Națiunilor UEFA. În finala disputată pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, „La Roja” a învins echipa similară a Germaniei cu 3:0. Campioană mondială în 2023 și vicecampioană europeană în 2025, Spania a cucerit un nou trofeu în fotbalul feminin internațional. Fără Aitana Bonmati, operată pentru fractură de peroneu, discipolele Sonia Bermúdez au câștigat cu 3:0 meciul-retur disputat în compania Germaniei, după ce partida primei manșe s-a încheiat la egalitate cu scorul alb de 0:0.
Noi reguli de acordare a compensațiilor la energie, aprobate de Guvern. Valoarea sprijinului va fi stabilită pentru fiecare gospodărie în parte # Radio Moldova
Valoarea compensației la energie va fi calculată individual în acest sezon rece, iar plafonul maxim se reduce de la 1.400 la 1.000 de lei pe lună. Noile reguli de acordare a compensațiilor pentru perioada rece a anului au fost aprobate miercuri, 3 decembrie, de Executiv. Sprijinul va fi determinat în funcție de consumul fiecărei gospodării, nivelul de vulnerabilitate și tipul de energie folosit.
Un nou sistem digital va urmări performanța instanțelor judecătorești: conceptul JUSTAT, aprobat oficial # Radio Moldova
Instanțele judecătorești vor fi monitorizate digital printr-un nou mecanism. Conceptul Sistemului Informațional JUSTAT, o platformă care va colecta, procesa și analiza date statistice despre activitatea instanțelor, a fost aprobat miercuri, 3 decembrie, de Cabinetul de Miniștri. Autorii documentului susțin că scopul este de a asigura o imagine clară a performanței judiciare și de a oferi instrumente obiective pentru planificarea și îmbunătățirea managementului instanțelor.
Primarul de Taraclia, afiliat fugarului Șor, pleacă din funcție: „Ne sunt blocate cele inițiativele” # Radio Moldova
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, ales pe listele fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional, și-a anunțat, pe 3 decembrie, demisia din funcție, la două zile după ce condamnatul Ilan Șor a spus că-și „retrage proiectele” din R. Moldova.
Washingtonul își reafirmă sprijinul pentru stabilitatea și reziliența Republicii Moldova # Radio Moldova
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au purtat discuții la Washington cu mai mulți congresmeni și senatori americani, axate pe aprofundarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite și pe întărirea cooperării în domeniul securității, în contextul situației regionale tensionate.
Doi ambasadori și mai mulți funcționari publici părăsesc funcțiile. Guvernul a acceptat demisiile # Radio Moldova
Guvernul a rechemat, pe 3 decembrie, ambasadorii din România și China, Ministerul Sănătății a rămas fără un secretar de stat, iar șefii oficiilor teritoriale de la Bălți și Edineț ale Cancelariei de Stat și-au prezentat demisiile.
Ministerul Finanțelor susține pachetul fiscal înregistrat de PAS. Ministrul Gavriliță: „Nu vor fi modificări bruște” # Radio Moldova
Ministerul Finanțelor sprijină pachetul fiscal propus de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Ministrul Andrian Gavriliță a declarat presei că nu vor exista modificări fiscale bruște începând cu 1 ianuarie 2026.
FC Barcelona și-a consolidat primul loc în clasamentul primei divizii spaniole de fotbal. Într-un meci din cadrul etapei a 19-a disputat în devans, gruparea „blaugrana” a învins cu 3:1 acasă pe Atletico Madrid. Diego Simeone a fost nevoit să facă o schimbare forțată în minutul 14. Accidentat, americanul Johnny Cardoso i-a lăsat locul în teren lui Koke. Cinci minute mai târziu, „Los Colcheneros” au preluat conducerea, grație golului marcat de Álex Baena. Barça a restabilit egalitatea în minutul 26, când brazilianul Raphinha l-a driblat pe portarul sloven Jan Oblak și a înscris din câțiva metri.
Reguli noi pentru medicamentele compensate: rețete valabile 15 zile și prescriere pentru mai multe diagnostice # Radio Moldova
Accesul pacienților la medicamente compensate va fi simplificat, potrivit unui proiect aprobat miercuri, 3 decembrie, de Guvern. Modificările propuse de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) urmăresc reducerea barierelor administrative, eficientizarea prescrierii medicamentelor și flexibilizarea procedurilor pentru farmaciști, medici și pacienți.
Foști politicieni și angajați la BNM: Instanța va audia doar 16% din martorii propuși de Plahotniuc # Radio Moldova
Magistrații de la Judecătoria Chișinău, oficiul Buiucani, au acceptat miercuri, 3 decembrie, doar 27 din cei 168 de martori propuși de către fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, pentru a fi audiați în instanță.
Pâinea și pastele vor fi produse după reguli noi: Guvernul adoptă cerințe noi de calitate și siguranță alimentară # Radio Moldova
Noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase au fost aprobate miercuri, 3 decembrie, de Guvern. Potrivit autorilor, documentul actualizează standardele vechi de aproape două decenii și introduce criterii moderne pentru fabricarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea pâinii, produselor de panificație și pastelor, inclusiv a produselor fără gluten și a semifabricatelor congelate.
Doi ambasadori și mai mulți funcționari publici părăsesc funcțiile. Guvernul a aprobat modificările # Radio Moldova
Guvernul a aprobat miercuri, 3 decembrie, o serie de schimbări în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătății și Cancelariei de Stat, inclusiv rechemarea a doi ambasadori și eliberarea din funcție a mai multor conducători ai oficiilor teritoriale.
Revista presei | Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru 2026-2027, aprobat; Vladimir Plahotniuc, în fața instanței de judecată # Radio Moldova
Mass-media din R. Moldova reflectă rezultatele ședinței Consiliului Național de Securitate, convocată marți de președinta Maia Sandu. Din presă mai aflăm că fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a ajuns în fața judecătorilor, în dosarul „frauda bancară”.
Corespondență Dan Alexe | NATO discută Ucraina fără participarea secretarului de stat al SUA # Radio Moldova
La Bruxelles are loc miercuri, 3 decembrie 2025, reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, la care miniștrii vor analiza rezultatele Summitului NATO care a avut loc în Olanda în luna iunie și vor începe prima rundă de consultări privind pregătirile pentru summitul NATO din 2026, pe care Turcia îl va găzdui la Ankara în perioada 7–8 iulie.
MEC anunță 12 modificări la Codul Educației: necesare, dar greu de realizat în condițiile actuale ale sistemului educațional, spun profesorii # Radio Moldova
Școlile cu un număr mic de elevi urmează să fie reorganizate treptat. Procesul va viza 73 de școli în care își fac studiile peste 1.300 de elevi, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.
SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ | Conacul Pommer din Țaul, cândva mândria localnicilor, a ajuns într-o stare deplorabilă # Radio Moldova
Clădiri odinioară mândre, cu pridvoare luminoase și ferestre solemne se prăbușesc acum încet. Vorbim despre conacele din R. Moldova, care nu sunt doar ziduri, ci amintirea unei epoci, a unor familii și a unei culturi ce merită să fie păstrată. În curți, vegetația a recâștigat teritoriul pierdut, iar viile și grădinile, care însoțeau odinioară traiul nobilimii locale, cresc acum sălbatic.
Programul „Europa este aproape” se extinde: alte 133 de orașe și sate sunt incluse în proiect # Radio Moldova
Încă 133 de localități, incluse în lista Documentului Unic de Proiect (DUP), vor primi finanțare din bugetul național pentru proiecte de modernizare, în cadrul celei de-a treia ediții a Programului „Europa este aproape”. Lista a fost prezentată de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, 3 decembrie.
La un pas de tragedie: Patru membri ai unei familii din Ungheni, intoxicați cu monoxid de carbon # Radio Moldova
Patru persoane, o femeie de 44 de ani și trei copii de 8, 11 și 15 ani, au fost la un pas de tragedie în dimineața zilei de miercuri, 3 decembrie, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă în localitatea Grozasca, raionul Ungheni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), alerta la Serviciul 112 a fost înregistrată la ora 01:38.
Un investitor italian dezvoltă industria textilă la Ungheni și Fălești: 65.000 de pantaloni cusuți lunar pentru un brand de renume din Europa # Radio Moldova
Pantaloni „made in Moldova” pentru un brand de renume din Germania. O fabrică de articole textile cu capital italian își extinde activitatea la Ungheni, unde antreprenorul italian Dario Fasson a deschis în 2022 o unitate de producție specializată în confecționarea pantalonilor bărbătești pentru un brand german. Fabrica are în prezent aproximativ 200 de angajați, iar lunar sunt cusute până la 65.000 de perechi de pantaloni destinate piețelor din Europa, precum și din China, Rusia și SUA.
Meci nebun în Premier League: Manchester City a învins cu 5:4 în deplasare pe FC Fulham # Radio Moldova
Meci nebun în prima divizie engleză de fotbal. În etapa a 14-a, Manchester City avea un avantaj confortabil în partida din deplasare cu FC Fulham. În startul reprizei secunde, „citadinii” conduceau cu 5:1, însă au tremurat pe final. Manchester City s-a dezlănțuit în prima repriză a meciului disputat pe stadionul londonez Craven Cottage. Discipolii antrenorului spaniol Pep Guardiola au marcat de trei ori în primele 45 de minute, prin norvegianul Erling Haaland, olandezul Tijjani Reijnders și Phil Foden. Năucită după o repriză de coșmar, echipa-gazdă a redus din handicap în minutul 45+2, prin Emile Smith Rowe.
Experți: R. Moldova – „laboratorul” în care UE își construiește reziliența în fața războiului hibrid rus # Radio Moldova
Republica Moldova a demonstrat că războiul hibrid poate fi contracarat prin cooperare între instituțiile naționale și partenerii externi, iar scopul strategic al Moscovei rămâne spargerea unității Uniunii Europene (UE) pentru a-și realiza planul imperialist, susține expertul Comunității WatchDog, Ștefan Bejan. La rândul său, directorul executiv al Expert Forum România, Sorin Ioniță, afirmă că Planul pentru consolidarea rezilienței democratice, aprobat pe 2 decembrie de Consiliul Național de Securitate, reprezintă o experiență de apărare a democrației digitale, care trebuie prezentat statelor UE înainte de alegerile din 2026 - 2027.
Un nou capitol în cariera lui Ștefan Burghiu: fundașul va pleca de la Zimbru Chișinău și va juca la o nouă echipă de club # Radio Moldova
A marcat în poarta echipei elene PAOK Salonik, putea retrograda, dar se și putea încununa campion național, iar la final a avut parte de o despărțire emoționantă. Fundașul central Ștefan Burghiu a avut o carieră cu de toate - și urcușuri, și coborâșuri - în tricoul formației Zimbru Chișinău. Jucătorul de 34 de ani mai are contract cu clubul din capitală până pe 31 decembrie, iar începând cu anul viitor urmează să-și găsească un nou angajament.
Rutte: „Garanțiile pentru Ucraina trebuie să prevină repetarea greșelilor Acordurilor de la Minsk” # Radio Moldova
„Aliații NATO sunt pregătiți, dispuși și capabili să facă față provocărilor de securitate actuale și viitoare”, a declarat Secretarul General al Organizației Nord-Atlantice, Mark Rutte, în ajunul reuniunii miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor aliate, care se va desfășura astăzi, 3 decembrie, la sediul NATO de la Bruxelles.
Echipa națională de fotbal feminin a Republicii Moldova a fost învinsă cu 0:2 de selecționata României, într-un meci amical disputat pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari. Discipolele italianului Massimo Pedrazzini au marcat ambele goluri în prima repriză. Ioana Bălăceanu a deschis scorul în minutul 3, iar Mihaela Ciolacu a înscris în minutul 39.
SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ, campanie Moldova 1 | Conacul Pommer din Țaul, cândva mândria localnicilor, este în stare deplorabilă # Radio Moldova
Continuăm campania în cadrul căreia readucem în atenția publicului valoarea istorică și culturală a conacelor lăsate în paragină. Prin reportaje și interviuri ne propunem să arătăm nu doar starea în care se află aceste clădiri, ci și potențialul lor de a deveni resurse turistice. Salvarea lor nu este doar o chestiune estetică sau turistică. Restaurarea acestor moșii poate aduce viață comunităților, poate transforma ruinele în muzee, centre culturale sau spații de educație.
Cinci ore de discuții la Kremlin, fără un acord: Moscova și Washingtonul nu au ajuns la un plan comun pentru încetarea războiului din Ucraina # Radio Moldova
Negocierile-maraton de la Moscova dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, însoțit de ginerele liderului american, Jared Kushner, nu au dus la un compromis privind un posibil acord de pace în Ucraina, notează Reuters. Discuțiile au durat aproape cinci ore și s-au încheiat după miezul nopții.
Spiritul Crăciunului în casele oamenilor. Multe familii împodobesc bradul din primele zile de iarnă # Radio Moldova
Sărbătorile se apropie, iar multe familii împodobesc bradul chiar din primele zile de iarnă. În familia Hîncu din satul Floreni, Anenii Noi, cei mici și cei mari s-au adunat în jurul pomului de Crăciun. Acesta a fost decorat cu jucării moștenite din generație în generație sau confecționate manual.
Un posibil referendum pentru revocarea primăriței din Hăsnășenii Mari. Localnicii au păreri împărțite # Radio Moldova
Satul Hăsnășenii Mari, din raionul Drochia, ar putea rămâne fără primar. Un grup de inițiativă din 20 de persoane a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru colectarea semnăturilor pentru organizarea unui referendum local de revocare a Angelei Moroșan din funcție. Decizia vine pe fondul unor acuzații de lipsă de transparență și proiecte nerealizate, dar și tensiuni dintre actuala administrație și consilierii locali. Primărița respinge acuzațiile, iar sătenii au opinii împărțite.
Volodimir Zelenski face apel la încetarea războiului, nu doar la o pauză între lupte # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut marți, 2 decembrie, apel la o încetare a războiului și nu doar la o întrerupere temporară a ostilităților, într-un moment în care emisari ai Casei Albe erau așteptați la Kremlin pentru negocieri cu privire la conflictul în Ucraina, relatează AFP.
Avertismentul președintelui rus, Vladimir Putin: „Dacă Europa vrea război, suntem pregătiți” # Radio Moldova
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, 2 decembrie, că Rusia nu dorește un război cu statele europene care sprijină Ucraina, dar dacă aceste țări doresc război cu Rusia, atunci aceasta este pregătită de luptă chiar acum, relatează agențiile AFP și Reuters.
Serviciu social de zi pentru persoanele vârstnice sau cu necesități speciale, deschis la Târnova # Radio Moldova
Un Serviciu social de zi pentru persoanele vârstnice, aflate în dificultate sau cu necesități speciale, a fost inaugurat pe 2 decembrie, în satul Târnova, raionul Dondușeni,
Persoane necunoscute cer date personale, sub pretextul schimbării contoarelor, atenționează Premier Energy # Radio Moldova
Premier Energy Distribution îi avertizează pe consumatori că persoane necunoscute sună și cer date personale, sub pretextul de-a fi schimbate contoarele. Compania precizează că nu cere la telefon date din buletin, iar schimbarea contoarelor se face planificat și fără a necesita date personale.
Deputații PAS propun amânarea TVA-lui pentru autovehicule. Expert: „Un rezultat al lobby-ului exercitat de importatori” # Radio Moldova
Guvernarea propune amânarea aplicării Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) la importul autovehiculelor. Măsura, prevăzută într-un proiect înregistrat de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pe 2 decembrie, este calificată de unii experți drept „un abuz, lipsă de coerență și chiar corupție politică”.
Autoritățile din Republica Moldova caută soluții pentru a spori investițiile în echipamente de protecție a spațiului aerian, în contextul în care dronele rusești survolează tot mai des, ilegal, în R. Moldova. Potrivit președintei Maia Sandu, dronele reprezintă un pericol real la adresa cetățenilor.
Analist: Ucraina își „primenește” rândurile în plin război. Scandalul de corupție - argument pentru Occident # Radio Moldova
Scandalul de corupție, cu demiteri în lanț, are impact politic și geopolitic pentru administrația prezidențială de la Kiev, constată analistul în spațiul Mării Negre Mihai Isac. Potrivit expertului, deși imaginii Ucrainei îi sunt aduse prejudicii temporare, funcționarea independentă a instituțiilor și a mecanismelor anticorupție, chiar și în plin război, reprezintă un argument puternic în favoarea continuării sprijinului occidental.
