NATO își consolidează sprijinul pentru Ucraina, în timp ce România pune în prim-plan securitatea Mării Negre și a R. Moldova

09:10

Republica Moldova a demonstrat că războiul hibrid poate fi contracarat prin cooperare între instituțiile naționale și partenerii externi, iar scopul strategic al Moscovei rămâne spargerea unității Uniunii Europene (UE) pentru a-și realiza planul imperialist, susține expertul Comunității WatchDog, Ștefan Bejan. La rândul său, directorul executiv al Expert Forum România, Sorin Ioniță, afirmă că Planul pentru consolidarea rezilienței democratice, aprobat pe 2 decembrie de Consiliul Național de Securitate, reprezintă o experiență de apărare a democrației digitale, care trebuie prezentat statelor UE înainte de alegerile din 2026 - 2027.