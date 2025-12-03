Ministerul Mediului analizează posibilitatea introducerii unor restricții privind utilizarea produselor pirotehnice

12:40

Pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut în ultimele trei luni, a declarat pentru serviciul BBC Rusă, sub protecția anonimatului, un înalt oficial NATO. Potrivit datelor sale, în luna noiembrie, pierderile zilnice ale Rusiei - incluzând morți, răniți și prizonieri - au ajuns la aproximativ 1.100 de persoane pe zi, peste nivelul din octombrie, când se vorbea despre 1.000 de persoane pe zi. Conform estimărilor alianței, numărul total al morților și răniților în armata rusă se poate apropia acum de 1.15 milioane, scrie publicația The Moscow Times.