Gestionarea bugetului și a patrimoniului TRM, discutată în Parlament. „La Teleradio-Moldova, lucrurile sunt în ordine din punct de vedere financiar”
Radio Moldova, 3 decembrie 2025 22:30
Modul în care Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a utilizat resursele financiare și patrimoniul public, în perioada anilor 2023 - 2024, a fost dezbătut, pe 3 decembrie, la audierile parlamentare organizate pe marginea constatărilor din raportul de audit al Curții de Conturi. Managementul TRM a subliniat că instituția a eliminat anumite practici semnalate în audit și și-a exprimat deschiderea pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
22:30
Gestionarea bugetului și a patrimoniului TRM, discutată în Parlament. „La Teleradio-Moldova, lucrurile sunt în ordine din punct de vedere financiar” # Radio Moldova
Modul în care Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a utilizat resursele financiare și patrimoniul public, în perioada anilor 2023 - 2024, a fost dezbătut, pe 3 decembrie, la audierile parlamentare organizate pe marginea constatărilor din raportul de audit al Curții de Conturi. Managementul TRM a subliniat că instituția a eliminat anumite practici semnalate în audit și și-a exprimat deschiderea pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi.
Acum o oră
22:10
Gestionarea bugetului și a patrimoniului TRM, discutată la Parlament. Conducerea companiei: Majoritatea criticilor au fost îndepărtate # Radio Moldova
Modul în care Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a utilizat resursele financiare și patrimoniul public în perioada anilor 2023-2024 a fost miercuri dezbătut în cadrul audierilor parlamentare în baza raportului de audit al Curții de Conturi. Managementul TRM a subliniat că instituția a eliminat anumite practici semnalate în audit și și-a exprimat deschiderea pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi.
Acum 2 ore
21:30
Decizie fără precedent: UE va bloca toate importurile de gaze din Rusia până în 2027 # Radio Moldova
Decizie istorică la Bruxelles: Uniunea Europeană a convenit să renunțe complet la gazele rusești până în 2027. Consiliul European și Parlamentul European au ajuns la un acord care prevede interzicerea treptată, dar obligatorie din punct de vedere legal, a importurilor de gaze naturale - atât lichefiate, cât și prin conducte - din Federația Rusă.
Acum 4 ore
20:00
Majoritatea ucrainenilor, mai exact 51,4%, declară că ar participa la acțiuni de protest dacă, în timpul negocierilor, Ucraina ar aproba compromisuri inacceptabile, arată rezultatele unui sondaj realizat de Info Sapiens la comanda Centrului „Novaia Europa”, relatează „Evropeiskaia Pravda”. Doar aproximativ 5% dintre cetățenii consideră pe deplin acceptabile concesiile teritoriale din partea Ucrainei.
19:30
O echipă de medici, amenințată cu pistolul în timpul unei intervenții. CNAMUP: „Ambulanța nu este un câmp de luptă” # Radio Moldova
O echipă de asistență medicală urgentă din Ungheni a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții, pe 2 decembrie, incident calificat de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) drept un act de violență grav și inacceptabil. Deși se aflau în situație de risc major, medicii au reușit să acorde ajutorul necesar și să transporte pacienta la spital.
19:10
Guvernul elaborează o strategie de reintegrare a R. Moldova: „Aspectele sensibile necesită discreție”. Expert: Sunt necesare consultări publice ample # Radio Moldova
Guvernul de la Chișinău elaborează în prezent o strategie de reintegrare a R. Moldova, întrucât formatul de dialog „5+2” nu mai este valabil, a anunțat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului din 3 decembrie.
Acum 6 ore
18:10
Dincolo de „firul roșu sau albastru”: realitatea dură cu care se confruntă geniștii moldoveni # Radio Moldova
În filme totul e simplu – alegi firul roșu sau albastru și salvezi lumea! În realitate, munca geniștilor este mult mai complicată. De cele mai multe ori, nu există deloc fire, iar specialiștii se pot confrunta în orice moment cu situații complet imprevizibile. În Republica Moldova, sunt desfășurate constant exerciții de neutralizare a dispozitivelor explozive.
18:00
„Pentru vârstnici e o tragedie”: Compensațiile la căldură, plafonate la maximum 1.000 de lei, iar cele la energia electrică nu vor mai fi achitate în 2026 # Radio Moldova
Autoritățile renunță la compensațiile la lumină. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, pe 3 decembrie, la Guvern. Ultimele plăți aplicate direct în facturile la energie electrică vor fi acordate în decembrie, pentru consumul din luna noiembrie 2025.
18:00
La Chișinău s-a desfășurat primul Campionat Național de mini-fotbal pentru nevăzători # Radio Moldova
La prima ediție a campionatului de mini-fotbal pentru nevăzători au participat 6 echipe - 3 din Chișinău și câte una din Soroca, Tighina și Tiraspol. Sportivii a demonstrat că pasiunea pentru sport nu cunoaște limite.
17:30
O nouă dronă descoperită în R. Moldova: un localnic din Pepeni a încărcat-o în motocultor și o transporta spre casă # Radio Moldova
O dronă a fost descoperită de un localnic în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Imagini cu aparatul de zbor au fost publicate miercuri, 3 decembrie, de primarul localității, Oleg Cernei, pe Facebook. Poliția susține că obiectul a fost descoperit încă sâmbăta trecută, pe 29 noiembrie, de un localnic, care a decis s-o aducă astăzi acasă, fără să anunțe autoritățile.
17:30
Expert la Radio Moldova: „Modernizarea infrastructurii rutiere este mai importantă decât construcția de drumuri noi” # Radio Moldova
Mai mult decât de drumuri noi, Republica Moldova are nevoie de reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere existente. De această părere este fostul director al Administrației de Stat a Drumurilor (ASD), Andrei Cuculescu, expert în domeniul rutier.
17:20
Judecător implicat în schema „laundromat”, condamnat: a „legalizat” peste un miliard de dolari proveniți din Rusia # Radio Moldova
Fostul președinte al Judecătoriei Telenești, Iurie Hârbu, care a emis decizii ilegale pentru a „legaliza” un miliard și 30 de milioane de dolari prin schema cunoscută cu denumirea de „laundromat”, a fost condamnat de Curtea de Apel Centru. Totuși, acesta nu va ajunge la închisoare, întrucât termenele de tragere la răspundere penală au expirat.
17:00
O dronă a fost descoperită de un localnic în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Imagini cu aceasta au fost publicate miercuri, 3 decembrie, de primarul localității, Oleg Cernei, pe Facebook.
Acum 8 ore
16:40
Combaterea consumului de droguri, una dintre cele mai stringente provocări pentru stat: Comisia Națională Antidrog anunță măsurile prioritare # Radio Moldova
Autoritățile promit măsuri urgente menite să reducă oferta de droguri, să informeze, în special elevii, vizavi de pericolele stupefiantelor și să ofere tratament adecvat persoanelor afectate de viciu. Membrii Comisiei Naționale Antidrog, întruniți în ședință pe 3 decembrie, au anunțat acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru a contracara una dintre cele mai stringente provocări pentru stat și societate - combaterea consumului și traficului de droguri.
16:10
NATO își consolidează sprijinul pentru Ucraina, în timp ce România pune în prim-plan securitatea Mării Negre și a R. Moldova # Radio Moldova
Miniștrii de Externe ai statelor NATO s-au reunit la Bruxelles pe 3 noiembrie, fixând noi angajamente privind întărirea apărării aliate și menținerea sprijinului pentru Ucraina. Discuțiile au inclus și referiri la securitatea Republicii Moldova în contextul riscurilor regionale.
15:50
Libertatea presei din R. Moldova, între vulnerabilități și contestări: Amnesty și API, opinii divergente # Radio Moldova
Mass-media din Republica Moldova se confruntă cu presiuni politice tot mai mari, cu o legislație ambiguă și cu sancțiuni aplicate netransparent, arată un raport al organizației Amnesty International (AI) Moldova. Concluzia potrivit căreia asistăm la o creștere a vulnerabilității mass-media nu este însă împărtășită de Asociația Presei Independente, care consideră că autorii raportului au exagerat, tratând unele cazuri individuale drept un fenomen național.
15:30
Expoziție aniversară: Colecție vestimentară inspirată de Regina Maria, prezentată publicului din Chișinău # Radio Moldova
O expoziție cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea singurei suverane a României - Regina Maria, a fost inaugurată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Au fost expuse 150 de opere de artă realizate manual de 15 artiști români. Timp de o lună, vizitatorii vor putea admira o colecție vestimentară inspirată din garderoba Reginei Maria - o serie de rochii ce redau farmecul și eleganța inconfundabilă a suveranei și care atrag privirea prin detaliile lor rafinate.
15:00
Incluziunea pe piața muncii: provocările și reușitele persoanelor cu dizabilități din R. Moldova # Radio Moldova
În Republica Moldova, peste 160 de mii de persoane trăiesc cu dizabilități, fiecare cu propria poveste de curaj. Multe dintre ele se confruntă însă cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, vă prezentăm poveștile lui Eugen Roșca și Stanislav Pivovarciuc, care, în ciuda obstacolelor, și-au găsit un loc de muncă și contribuie activ în comunitate.
Acum 12 ore
14:30
Guvernul de la Chișinău elaborează o strategie de reintegrare a R. Moldova: „Aspectele sensibile necesită discreție” # Radio Moldova
Guvernul de la Chișinău elaborează în prezent o strategie de reintegrare a R. Moldova, întrucât formatul de dialog „5+2” nu mai este valabil, a anunțat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului din 3 decembrie.
14:00
Încă un miliard de dolari, ajutor militar oferit Ucrainei de statele membre ale NATO # Radio Moldova
Mai multe țări din Alianța Nord-Atlantică (NATO) au anunțat, pe 3 decembrie, peste un miliard de dolari sub formă de ajutor militar suplimentar pentru Ucraina și au cerut Moscovei să înceteze cu amenințările și să înceapă negocieri serioase cu Kievul. Anunțul a fost făcut în timpul unei reuniuni a miniștrilor de Externe ai NATO, desfășurate la Bruxelles a doua zi după discuțiile între Rusia și Statele Unite la Moscova, informează AFP.
14:00
Noi inculpați în dosarul instruirilor din Bosnia pentru organizarea dezordinilor în masă planificate în perioada scrutinelor din 2024 # Radio Moldova
Alți cinci învinuiți care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă planificate în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024 din Republica Moldova au fost trimiși în judecată. Cei cinci, cu vârste între 27 și 50 de ani, ar fi fost instruiți în tactici de destabilizare, pilotare de drone și provocare a panicii în spațiul public.
13:40
Promo-LEX, despre activitatea fostului Parlament: legi adoptate rapid și dialog minim cu opoziția # Radio Moldova
Activitatea fostului Parlament, de legislatura a XI-a, a fost una dintre cele mai intense din istoria recentă: aproape 2.000 de proiecte de acte normative, un ritm alert de adoptare și o dominanță clară a majorității în procesul decizional, arată concluziile unui raport al Asociației Promo-LEX.
13:40
Control comun la frontieră: R. Moldova și România pregătesc implementarea sistemului la Lipcani - Rădăuți Prut # Radio Moldova
Încă un punct de trecere a frontierei cu România va trece la control coordonat. Executivul a dat undă verde, pe 3 decembrie, inițierii negocierilor cu partea română pentru introducerea acestui sistem la punctul rutier Lipcani - Rădăuți Prut, o măsură care va reduce timpul de așteptare pentru călători și transportatori și va eficientiza activitatea autorităților de frontieră.
13:40
Prognoză de creștere economică de 2.8%. Expert: Ritmul este de menținere, nu de dezvoltare accelerată # Radio Moldova
Autoritățile estimează pentru anul viitor o creștere economică de până la 2.8%, susținută de mai multe sectoare-cheie. Experții economici consideră că nivelul prognozat este modest și spun că sunt necesare investiții și reforme țintite pentru ca economia să crească simțitor.
13:10
Ministrul Nosatîi: Finanțarea de 20 de milioane de euro oferită de UE va fi direcționată către achiziția de sisteme moderne de apărare antiaeriană # Radio Moldova
Finanțarea de 20 de milioane de euro oferită de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare va fi direcționată către achiziția de sisteme moderne de apărare antiaeriană pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul incidentelor recente în care cel puțin zece drone rusești au survolat ilegal spațiul aerian național.
13:00
Joint border control: Moldova and Romania to implement system at Lipcani–Rădăuți Prut # Radio Moldova
Another border crossing point with Romania will be upgraded to coordinated control. On Wednesday, December 3, the executive approved initiating negotiations with the Romanian authorities to implement this system at the Lipcani-Rădăuți Prut road crossing. This measure aims to reduce waiting times for travellers and carriers, as well as to streamline the operations of border authorities.
13:00
Echipa la care este legitimat Vadim Rață are o evoluție sigură în Cupa României la fotbal # Radio Moldova
FC Argeș Pitești, la care este legitimat internaționalul moldovean Vadim Rață, a obținut a doua victorie consecutivă în grupa A a Cupei României la fotbal. Echipa argeșeană a dispus de Rapid București cu scorul de 2:1 și rămâne în cărți pentru calificarea în sferturile de finală. În meciul disputat pe stadionul din Clinceni, Rapidul a deschis scorul prin Claudiu Petrila în minutul 21. „Alb-violeții” nu au resimțit șocul, iar în minutul 38, la capătul unui contraatac, Robert Moldoveanu a restabilit egalitatea. Același atacant a marcat golul victoriei în minutul 53.
12:50
Guvernul inițiază negocierile cu Japonia pentru un grant de 21 de milioane de lei destinat modernizării TRM # Radio Moldova
Japonia ar putea acorda un grant nerambursabil în valoare de aproximativ 192 de milioane de yeni japonezi, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru un proiect de modernizare a echipamentelor de la Compania „Teleradio-Moldova” (TRM). Guvernul a aprobat, pe 3 decembrie, decizia de a iniția negocierile și de a semna Înțelegerea cu Japonia, fondurile urmând a fi gestionate de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională (JICA).
12:40
Ministerul Mediului analizează posibilitatea introducerii unor restricții privind utilizarea produselor pirotehnice # Radio Moldova
Ministerul Mediului analizează posibilitatea introducerii unor restricții privind utilizarea focurilor de artificii, petardelor și altor produse pirotehnice, în contextul îngrijorărilor legate de impactul lor asupra sănătății, animalelor și mediului.
12:40
Pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut în ultimele trei luni, a declarat pentru serviciul BBC Rusă, sub protecția anonimatului, un înalt oficial NATO. Potrivit datelor sale, în luna noiembrie, pierderile zilnice ale Rusiei - incluzând morți, răniți și prizonieri - au ajuns la aproximativ 1.100 de persoane pe zi, peste nivelul din octombrie, când se vorbea despre 1.000 de persoane pe zi. Conform estimărilor alianței, numărul total al morților și răniților în armata rusă se poate apropia acum de 1.15 milioane, scrie publicația The Moscow Times.
12:40
Mită pentru transmiterea lucrurilor interzise în penitenciar: un șef se secție, reținut # Radio Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins miercuri, 3 decembrie, împreună cu procurorii, la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție. Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și activă. O persoană a fost reținută.
12:40
Control comun la frontieră: R. Moldova și România pregătesc implementarea sistemului la Lipcani-Rădăuți Prut # Radio Moldova
Încă un punct de trecere a frontierei cu România va trece la control coordonat. Executivul a aprobat miercuri, 3 decembrie, inițierea negocierilor cu partea română pentru introducerea acestui sistem la punctul rutier Lipcani-Rădăuți Prut, o măsură care va reduce timpul de așteptare pentru călători și transportatori și va eficientiza activitatea autorităților de frontieră.
12:20
Patru focare de rabie și două de pestă porcină africană: ANSA avertizează asupra riscurilor de răspândire # Radio Moldova
Două focare de pestă porcină africană (PPA) și patru focare de rabie au fost confirmate în Republica Moldova în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a instituit măsuri de carantină și avertizează populația privind riscurile ridicate de răspândire a bolilor.
12:20
Ședința CMC, întreruptă. Angajații întreprinderilor municipale au venit din nou să-și ceară salariile # Radio Moldova
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 3 decembrie a fost întreruptă după ce consilierii fracțiunii Acțiune și Solidaritate (PAS) au părăsit sala, acuzând executivul că pune presiune pe aleșii locali și grăbește examinarea proiectelor, mimând dezbaterile reale.
12:20
Promo-LEX, despre activitatea fostului Parlamentul: legi adoptate rapid și dialog minim cu opoziția # Radio Moldova
Activitatea fostului Parlament, de legislatura a XI-a, a fost una dintre cele mai intense din istoria recentă: aproape 2.000 de proiecte de acte normative, un ritm alert de adoptare și o dominanță clară a majorității în procesul decizional, arată concluziile unui raport al Asociației Promo-LEX.
12:00
Echipa națională de fotbal feminin a Spaniei a cucerit pentru a doua consecutiv trofeul Ligii Națiunilor UEFA. În finala disputată pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, „La Roja” a învins echipa similară a Germaniei cu 3:0. Campioană mondială în 2023 și vicecampioană europeană în 2025, Spania a cucerit un nou trofeu în fotbalul feminin internațional. Fără Aitana Bonmati, operată pentru fractură de peroneu, discipolele Sonia Bermúdez au câștigat cu 3:0 meciul-retur disputat în compania Germaniei, după ce partida primei manșe s-a încheiat la egalitate cu scorul alb de 0:0.
12:00
Guvernul inițiază negocierile cu Japonia pentru un grant de 21 milioane de lei destinat modernizării TRM # Radio Moldova
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Înțelegerii cu Japonia privind un proiect tehnic de modernizare a echipamentelor de producție televiziune ale Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM). Documentul prevede acordarea unui grant nerambursabil de aproximativ 192 milioane yeni japonezi, echivalentul a aproape 21 milioane de lei, fonduri care vor fi gestionate de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională (JICA).
11:50
Noi reguli de acordare a compensațiilor la energie, aprobate de Guvern. Valoarea sprijinului va fi stabilită pentru fiecare gospodărie în parte # Radio Moldova
Valoarea compensației la energie va fi calculată individual în acest sezon rece, iar plafonul maxim se reduce de la 1.400 la 1.000 de lei pe lună. Noile reguli de acordare a compensațiilor pentru perioada rece a anului au fost aprobate miercuri, 3 decembrie, de Executiv. Sprijinul va fi determinat în funcție de consumul fiecărei gospodării, nivelul de vulnerabilitate și tipul de energie folosit.
11:50
Un nou sistem digital va urmări performanța instanțelor judecătorești: conceptul JUSTAT, aprobat oficial # Radio Moldova
Instanțele judecătorești vor fi monitorizate digital printr-un nou mecanism. Conceptul Sistemului Informațional JUSTAT, o platformă care va colecta, procesa și analiza date statistice despre activitatea instanțelor, a fost aprobat miercuri, 3 decembrie, de Cabinetul de Miniștri. Autorii documentului susțin că scopul este de a asigura o imagine clară a performanței judiciare și de a oferi instrumente obiective pentru planificarea și îmbunătățirea managementului instanțelor.
11:40
Primarul de Taraclia, afiliat fugarului Șor, pleacă din funcție: „Ne sunt blocate cele inițiativele” # Radio Moldova
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, ales pe listele fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional, și-a anunțat, pe 3 decembrie, demisia din funcție, la două zile după ce condamnatul Ilan Șor a spus că-și „retrage proiectele” din R. Moldova.
11:30
Guvernul a aprobat noile reguli de acordare a compensațiilor la energie. Valoarea sprijinului va fi stabilită pentru fiecare gospodărie în parte # Radio Moldova
Valoarea compensației la energie în acest sezon rece va fi calculată individual, iar plafonul maxim se reduce de la 1.400 la 1.000 de lei pe lună. Noile reguli de acordare a compensațiilor pentru perioada rece a anului au fost aprobate miercuri, 3 decembrie, de Executiv. Sprijinul va fi determinat în funcție de consumul fiecărei gospodării, nivelul de vulnerabilitate și tipul de energie folosit.
11:20
Washingtonul își reafirmă sprijinul pentru stabilitatea și reziliența Republicii Moldova # Radio Moldova
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au purtat discuții la Washington cu mai mulți congresmeni și senatori americani, axate pe aprofundarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite și pe întărirea cooperării în domeniul securității, în contextul situației regionale tensionate.
11:10
Doi ambasadori și mai mulți funcționari publici părăsesc funcțiile. Guvernul a acceptat demisiile # Radio Moldova
Guvernul a rechemat, pe 3 decembrie, ambasadorii din România și China, Ministerul Sănătății a rămas fără un secretar de stat, iar șefii oficiilor teritoriale de la Bălți și Edineț ale Cancelariei de Stat și-au prezentat demisiile.
11:10
Ministerul Finanțelor susține pachetul fiscal înregistrat de PAS. Ministrul Gavriliță: „Nu vor fi modificări bruște” # Radio Moldova
Ministerul Finanțelor sprijină pachetul fiscal propus de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Ministrul Andrian Gavriliță a declarat presei că nu vor exista modificări fiscale bruște începând cu 1 ianuarie 2026.
11:10
FC Barcelona și-a consolidat primul loc în clasamentul primei divizii spaniole de fotbal. Într-un meci din cadrul etapei a 19-a disputat în devans, gruparea „blaugrana” a învins cu 3:1 acasă pe Atletico Madrid. Diego Simeone a fost nevoit să facă o schimbare forțată în minutul 14. Accidentat, americanul Johnny Cardoso i-a lăsat locul în teren lui Koke. Cinci minute mai târziu, „Los Colcheneros” au preluat conducerea, grație golului marcat de Álex Baena. Barça a restabilit egalitatea în minutul 26, când brazilianul Raphinha l-a driblat pe portarul sloven Jan Oblak și a înscris din câțiva metri.
11:00
Reguli noi pentru medicamentele compensate: rețete valabile 15 zile și prescriere pentru mai multe diagnostice # Radio Moldova
Accesul pacienților la medicamente compensate va fi simplificat, potrivit unui proiect aprobat miercuri, 3 decembrie, de Guvern. Modificările propuse de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) urmăresc reducerea barierelor administrative, eficientizarea prescrierii medicamentelor și flexibilizarea procedurilor pentru farmaciști, medici și pacienți.
10:50
Foști politicieni și angajați la BNM: Instanța va audia doar 16% din martorii propuși de Plahotniuc # Radio Moldova
Magistrații de la Judecătoria Chișinău, oficiul Buiucani, au acceptat miercuri, 3 decembrie, doar 27 din cei 168 de martori propuși de către fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, pentru a fi audiați în instanță.
10:40
Pâinea și pastele vor fi produse după reguli noi: Guvernul adoptă cerințe noi de calitate și siguranță alimentară # Radio Moldova
Noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase au fost aprobate miercuri, 3 decembrie, de Guvern. Potrivit autorilor, documentul actualizează standardele vechi de aproape două decenii și introduce criterii moderne pentru fabricarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea pâinii, produselor de panificație și pastelor, inclusiv a produselor fără gluten și a semifabricatelor congelate.
10:30
Doi ambasadori și mai mulți funcționari publici părăsesc funcțiile. Guvernul a aprobat modificările # Radio Moldova
Guvernul a aprobat miercuri, 3 decembrie, o serie de schimbări în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătății și Cancelariei de Stat, inclusiv rechemarea a doi ambasadori și eliberarea din funcție a mai multor conducători ai oficiilor teritoriale.
10:20
Revista presei | Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru 2026-2027, aprobat; Vladimir Plahotniuc, în fața instanței de judecată # Radio Moldova
Mass-media din R. Moldova reflectă rezultatele ședinței Consiliului Național de Securitate, convocată marți de președinta Maia Sandu. Din presă mai aflăm că fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a ajuns în fața judecătorilor, în dosarul „frauda bancară”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.