Mai puțini bani pentru compensații! Guvernul va examina, la ședința de miercuri, reducerea plafonului 

România rămâne cel mai activ și vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european, iar acest lucru nu se va schimba. Datorită meritelor proprii, Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe clusterele 1, 2 și 6, iar Bucureștiul susține avansarea cât mai rapidă pe această componentă. Declarațiile au fost făcute de Excelența […]