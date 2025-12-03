Politico: Ancheta de fraudă zguduie Bruxelles-ul. UE, în pragul celei mai grave crize din ultimele decenii. Ursula von der Leyen riscă o nouă moțiune de cenzură

13:30

Un lot de cinci tone de ulei de palmier, contaminat cu substanțe toxice, a fost ridicat de experții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor dintr-un depozit al importatorului. Marfa nu a fost admisă spre comercializare și urmează să fie nimicită sau returnată producătorului. „Motivele reținerii oficiale este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, […] Articolul Cinci tone de ulei de palmier cu exces de substanțe toxice au fost ridicate de ANSA dintr-un depozit apare prima dată în ZIUA.md.