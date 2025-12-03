Politico: Ancheta de fraudă zguduie Bruxelles-ul. UE, în pragul celei mai grave crize din ultimele decenii. Ursula von der Leyen riscă o nouă moțiune de cenzură
Ziua, 3 decembrie 2025 09:20
Uniunea Europeană se confruntă cu cea mai serioasă provocare la adresa credibilității sale instituționale de după anii 1990, după ce Parchetul European (EPPO) a anunțat reținerea a două dintre cele mai influente personalități ale diplomației europene într-o anchetă de amploare privind fraude și conflicte de interese. Scandalul lovește direct în cercul apropiat al președintelui Comisiei
• • •
Acum 10 minute
09:40
Criza demografică și migrația masivă pustiesc școlile din sate. Numărul de elevi scade dramatic de la un an la altul # Ziua
În Republica Moldova, situația școlară diferă foarte mult de la o localitate la alta. În timp ce în capitală există școli care cu greu fac față numărului uriaș de elevi, în unele sate, clasele sunt aproape goale, cu doar câțiva copii. Această discrepanță evidențiază provocările sistemului educațional. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Educației și Cercetării
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:00
Kremlinul califică drept „constructive” negocierile cu SUA privind Ucraina, dar admite că nu a fost găsit niciun compromis # Ziua
Kremlinul a anunțat că discuțiile purtate cu reprezentanții administrației americane privind planul de pace pentru Ucraina au fost „constructive și substanțiale", însă fără un acord asupra punctelor esențiale. Declarațiile au fost făcute de consilierul prezidențial pentru politică externă, Iuri Ușakov, la finalul unei sesiuni de negocieri care a durat cinci ore la Moscova. Potrivit lui
Acum 24 ore
18:30
Ministrul german de externe avertizează că Ucraina ar putea fi forțată să facă „concesii dureroase” în procesul de pace # Ziua
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, susține că Ucraina ar putea ajunge să accepte „schimbări dureroase" în cadrul negocierilor menite să pună capăt agresiunii ruse. Într-un interviu acordat publicației Neue Osnabrücker Zeitung, oficialul german a declarat că procesul va fi „extraordinar de dificil" pentru Kiev și ar putea culmina chiar cu un referendum național. Potrivit
17:40
Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu Putin pentru a discuta planul de pace al SUA privind Ucraina. Emisarii lui Trump se întâlnesc mâine cu Zelenski # Ziua
Consilierii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit marți la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin pentru a încerca să obțină sprijinul Moscovei pentru versiunea actualizată a planului de pace propus de Statele Unite pentru încheierea războiului din Ucraina. Întâlnirea din capitala rusă are loc după două runde de negocieri SUA-Ucraina,
17:40
Consiliul Național de Securitate, convocat marți de președintele Maia Sandu, a aprobat „Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027". Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul „va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice", potrivit Președinției, citată de IPN. Maia Sandu a precizat că planul a fost elaborat pe baza experienței ultimelor
17:10
Zelenski, informat despre negocieri după toate întâlnirile din SUA. Documentul de la Geneva a fost din nou actualizat # Ziua
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că a primit un raport detaliat din partea delegației ucrainene după toate întâlnirile purtate în Statele Unite, inclusiv discuțiile de la Miami și cele desfășurate la nivel înalt în Florida. Liderul ucrainean a precizat că o parte dintre subiectele abordate au fost discutate personal, deoarece „nu pot fi comunicate la
17:00
VIDEO | Deputatul Nicolae Margarint întreabă unde au mers banii pentru vaccinurile anti-COVID și câte din ele au fost distruse # Ziua
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus o interpelare oficială către Ministerul Sănătății, în care solicită o informație completă despre achizițiile și administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 în perioada anilor 2020-2023. Acesta vrea să știe cantitățile exacte de vaccinuri procurate, costurile suportate, inclusiv sumele pentru campaniile de informare, condițiile contractuale și numărul de doze administrate, dar și
16:50
Plahotniuc susține că dosarul său este lipsit de probe și acuză procurorii că refuză să audieze martorii esențiali: „Pe acuzația principală nu avem nici un martor” # Ziua
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a ajuns marți, 2 decembrie, în fața judecătorilor și și-a prezentat prima pledoarie în dosarul „Frauda bancară" în care este învinuit. Acesta a declarat că acuzațiile înaintate de procurori la adresa sa sunt lipsite de probe și s-a declarat nevinovat. „Onorată instanță, în primul rând sunt un om care mă
16:10
VIDEO | ICR „Mihai Eminescu”, în căutarea unui sediu mai spațios în Chișinău. Babuc: Institutul Cultural Român trebuie să devină un hub cultural # Ziua
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu" din Republica Moldova roagă autoritățile de la Chișinău să identifice și să-i acorde un sediu mai spațios, care să-i permită organizarea în interior a unor evenimente culturale, astfel încât să nu fie nevoit, de fiecare dată să ia spații în chirie. Despre acest lucru a anunțat șefa instituției, Monica Babuc,
15:50
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, este împotriva unei cote de 50% pentru produse autohtone pe rafturile supermarketurilor # Ziua
Vicepremierul Eugen Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, consideră că inițiativa prin care se propune ca cel puțin 50% din lungimea liniară a rafturilor comerciale să fie destinată produselor autohtone nu este una compatibilă cu principiile economiei de piață. Oficialul a precizat că statul poate susține producătorii locali fără a încălca regulile concurențiale și
15:30
Două deflagrații provocate de un aragaz și o centrală termică. O femeie a ajuns la spital cu arsuri # Ziua
O femeie, în vârstă de 66 de ani, din Băcioi, municipiul Chișinău, a ajuns la spital cu arsuri de gradul III în urma unei deflagrații provocată de un aragaz. Aceasta a uitat gazul deschis la plită, iar atunci când se afla în altă încăpere a locuinței pentru a aprinde focul în centrala pe combustibil solid, acumularea de
15:10
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută la Bruxelles într-un scandal de corupție # Ziua
Fostul Înalt Reprezentant al UE pentru politică externă, Federica Mogherini, a fost reținută marți la Bruxelles în cadrul unei anchete anticorupție ce vizează atribuirea unor contracte publice în perioada 2021–2022. Informația a fost dezvăluită de presa belgiană, inclusiv de cotidianul Le Soir. Mogherini, în prezent rector al Colegiului Europei din Bruges, este suspectată în legătură
14:50
Scandal major de corupție la Bruxelles. Percheziții la SEAE și Colegiul Europei, într-o amplă anchetă privind deturnarea fondurilor UE # Ziua
Poliția belgiană a descins marți dimineață la sediul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) din Bruxelles, precum și la Colegiul Europei din Bruges și la mai multe locuințe private, ca parte a unei investigații privind presupusa deturnare și utilizare frauduloasă a fondurilor Uniunii Europene, relatează Euractiv. Potrivit unor surse apropiate anchetei și martorilor, descinderile au
14:40
Mai puțini bani pentru compensații! Guvernul va examina, la ședința de miercuri, reducerea plafonului # Ziua
Valoarea maximă a compensațiilor pentru căldură și energie electrică va scădea în acest sezon rece de la 1 400 la 1 000 de lei, iar suma minimă va fi de 500 de lei. Proiectul care prevede reducerea plafoanelor a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de miercuri, transmite IPN. Ministerul Muncii a
14:20
Londra avertizează că Bejingul reprezintă o amenințare la adresa securității Regatului Unit, dar cere consolidarea relațiilor economice cu China # Ziua
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că Beijingul reprezintă „amenințări la adresa securității naționale" a Regatului Unit, însă a apărat decizia guvernului său de a intensifica dialogul și cooperarea economică cu China, argumentând că relații comerciale mai profunde sunt în interesul direct al Marii Britanii. Starmer a subliniat că Regatul Unit trebuie să renunțe la
14:10
Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA, a sosit la Moscova, fiind întâmpinat pe aeroport de reprezentantul președintelui rus, Kirill Dmitriev. Witkoff urmează să poarte la Moscova negocieri cu președintele Vladimir Putin, în cadrul cărora este așteptat să fie discutat planul de pace propus de SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Purtătorul de
14:10
VIDEO | Monica Babuc: „Comunicarea între românii de pe cele două maluri ale Prutului a evoluat vizibil, dar lipsește o informare adecvată” # Ziua
Relațiile dintre românii din România și cei din Republica Moldova au devenit mult mai strânse, pe parcursul ultimelor trei decenii, în toate domeniile, dar există o problemă care ține de înțelegerea reciprocă a realităților de pe cele două maluri ale Prutului. Asupra acestui fapt a atras atenția Monica Babuc, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu"
13:50
ULTIMA ORĂ | Vlad Plahotniuc, în fața instanței. Participă pentru prima dată la ședințele de judecată # Ziua
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, participa astăzi, 2 decembrie, la ședința de judecată în dosarul „Frauda Bancară". Acesta a ajuns, cu puțin timp în urmă, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a anunțat că acesta va face declarații de presă după încheierea ședinței. Luni, Vlad Plahotniuc, învinuit în dosarul fraudei
13:30
VIDEO | Proteste masive în marile orașe ale Bulgariei împotriva bugetului de stat pe 2026. Ciocniri violente cu poliția la Sofia # Ziua
Zeci de mii de oameni au ieșit luni în stradă la Sofia și în principalele centre regionale din Bulgaria pentru a protesta împotriva proiectului de buget de stat pentru 2026. Manifestații simultane au avut loc la Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Pleven, Stara Zagora, Lovech, Veliko Târnovo, Dobrici, Blagoevgrad, Sliven, Șumen și Iambol. În capitală, mulțimea
13:00
Urma să ajungă în farfuriile noastre. Un lot de peste două tone de carne de pui, infectată cu Salmonella, depistat la frontieră # Ziua
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Întregul lot a fost pus sub restricție oficială, direct la depozitul importatorului, potrivit ANS. „Ulterior, conform procedurilor legale, lotul
12:40
Aur pentru R. Moldova la scrimă. Două tinere sportive au obținut primul loc la Cupa Mondială din Slovacia # Ziua
Republica Moldova a obținut aurul la Cupa Mondială la Scrimă U20, competiție destinată sportivilor sub 20 de ani. Tinerele Uliana-Dumitrița Josanu și Uliana Dobrînina, membre ale lotului național, s-au clasat pe primul loc în cadrul Cupei Mondiale care a avut loc în Samorin, Slovacia. Echipa Școlii Sportive Specializate în Scrimă a municipiului Chișinău a fost
12:20
Banca Centrală Europeană refuză să sprijine împrumutul de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina garantat din activele rusești înghețate # Ziua
Banca Centrală Europeană (BCE) a respins solicitarea Comisiei Europene de a acționa ca garant de ultimă instanță pentru un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei, bazat pe activele de stat rusești înghețate pe teritoriul UE, relatează Financial Times. Potrivit oficialilor citați, BCE a concluzionat că mecanismul propus încalcă mandatul său, întrucât ar
12:10
Șeful „Energocom” nu se grăbește să prezică o scădere a tarifului pentru gaz: Este prematur să vorbim de o reducere # Ziua
Prețul de achiziție a gazului este în prezent mai mic decât cel inclus în tariful actual, chiar și așa o eventuală reducere a prețului pentru consumatorul final este prematură. Declarația aparține directorului interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, care atenționează că informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă scădere a tarifului sunt pripite, întrucât tariful final include
11:50
Reuters: Trump i-a dat lui Maduro o săptămână să părăsească Venezuela, înainte de închiderea spațiului aerian. Liderul venezuelean a cerut amnistie totală # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, i-a oferit președintelui venezuelean Nicolás Maduro o perioadă de o săptămână pentru a părăsi în siguranță Venezuela, înainte ca Washingtonul să închidă complet spațiul aerian al țării. Termenul a expirat pe 28 noiembrie, iar decizia privind închiderea totală a fost anunțată pe 29 noiembrie, relatează Reuters, citând surse familiarizate cu discuția.
11:30
O companie de construcție din Chișinău și responsabili din cadrul firmei sunt vizați într-o anchetă privind organizarea unei scheme de evaziune fiscală de aproximativ opt milioane de lei. Acțiunile au fost deconspirate de procurorii PCCOCS și inspectorii fiscali, care au organizat mai multe percheziții. „Ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, potrivit datelor din dosarul
11:10
Al treilea petrolier rusesc atacat în Marea Neagră, în apropiere de Turcia. Nava transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia spre Georgia # Ziua
Un petrolier care transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia către Georgia a fost atacat în Marea Neagră, au anunțat marți autoritățile maritime turce, la doar câteva zile după ce două petroliere rusești din așa-numita „flotă din umbră" au fost lovite de drone navale ucrainene, relatează AP. Direcția Generală Maritimă a Turciei a precizat că nava
10:50
Primarul Chișinăului va prezenta, în această lună, un Plan Antidrog, care va avea drept scop combaterea consumului de droguri, în special în rândul tinerilor. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban. „Datele prezentate de poliție, precum că doar pe parcursul ultimei săptămâni au fost scoase din circuit droguri de peste 20 de milioane de
10:30
Macron pleacă în China în timp ce Europa încearcă să echilibreze rivalitatea și dependența economică față de Beijing # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron
10:10
Poliția anunță că a scos din circuit, timp de o săptămână, droguri în valoare de peste 20 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat de presă, în ultima perioadă, subdiviziunile specializate și teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției (IGP) au desfășurat ample acțiuni la nivel național, orientate spre combaterea circulației ilegale a drogurilor. În rezultat, […] Articolul Poliția a confiscat în doar o săptămână droguri în valoare de peste un milion de euro apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Vladimir Putin revendică „capturarea” orașelor Pokrovsk și Vovceansk înaintea negocierilor cu SUA # Ziua
Președintele rus Vladimir Putin a fost informat pe 30 noiembrie de șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, că trupele ruse ar fi capturat orașele Pokrovsk și Vovceansk din regiunile Donețk și Harkov. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe la unul dintre punctele de comandă ale grupării combinate de forțe, unde Putin a primit și […] Articolul Vladimir Putin revendică „capturarea” orașelor Pokrovsk și Vovceansk înaintea negocierilor cu SUA apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Prima ședință a noului Consiliu Național de Securitate. Campaniile de dezinformare, din nou pe agendă # Ziua
Șefa statului, Maia Sandu, convoacă azi ședința Consiliului Național de Securitate, prima întrunire într-o nouă componență și după reformarea structurii. Președinția anunță că membrii CNS vor examina „riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare […] Articolul Prima ședință a noului Consiliu Național de Securitate. Campaniile de dezinformare, din nou pe agendă apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
09:30
Primarul orașului Orhei, Tatiana Cociu, și-a anunțat demisia, la o zi după ce Ilan Șor le-a retras sprijinul politic aleșilor săi # Ziua
Primarul orașului Orhei, Tatiana Cociu, aleasă din partea partidului Forța de Alternativă și de Salvare a Moldvei (PPFASM), formațiune politică afiliată lui Ilan Șor, și-a anunțat demisia din funcție. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Cociu a declarat că ea și colegii săi „sunt amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm pentru oameni, iar […] Articolul Primarul orașului Orhei, Tatiana Cociu, și-a anunțat demisia, la o zi după ce Ilan Șor le-a retras sprijinul politic aleșilor săi apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Biserica îi cinstește azi pe Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie, mari duhovnici români și doi stâlpi de lumină # Ziua
Românii îl cinstesc azi pe Sfântul Cuvios Ilie Cleopa, un mare părinte duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe Române, stareț și arhimandrit al Mănăstirii Sihăstria, acolo unde a predicat cu dăruire și s-a stins exact acum 27 de ani, în 2 decembrie 1998. Alături de părintele Cleopa, azi este prăznuit și marele duhovnic al aceleiași mănăstiri Sihăstria, […] Articolul Biserica îi cinstește azi pe Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie, mari duhovnici români și doi stâlpi de lumină apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Explozii puternice și incendii în urma unui atac cu drone rusești în regiunea Odesa. Mai multe lovituri raportate la Bolgrad # Ziua
Regiunea Odesa a fost zguduită de explozii în noaptea de 2 decembrie, în urma unui nou atac cu drone kamikaze de tip Shahed. Potrivit Canal 24, care citează presa locală, orașul Bolgrad, aflat la doar câțiva kilometri de frontiera cu R. Moldova, a fost una dintre țintele lovite de Rusia. La scurt timp după miezul […] Articolul Explozii puternice și incendii în urma unui atac cu drone rusești în regiunea Odesa. Mai multe lovituri raportate la Bolgrad apare prima dată în ZIUA.md.
08:00
Atac cu drone în apropierea frontierei R. Moldova. Punctul de trecere Giurgiulești – Reni, închis temporar în timpul nopții # Ziua
Punctul de trecere a frontierei Giurgiulești – Reni a fost închis temporar în noaptea de 2 decembrie, după ce autoritățile din Republica Moldova au fost alertate despre un atac cu drone asupra orașului Bolgrad, în sudul Ucrainei. Potrivit Poliției de Frontieră, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a fost sistată preventiv, în urma informațiilor […] Articolul Atac cu drone în apropierea frontierei R. Moldova. Punctul de trecere Giurgiulești – Reni, închis temporar în timpul nopții apare prima dată în ZIUA.md.
1 decembrie 2025
18:10
Impactul scumpirilor asupra veniturilor lunare continuă. Creșterea reală a salariului mediu a fost de doar 2% # Ziua
Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la aproximativ 15.500 de lei, în al treilea trimestru din 2025, în creștere cu 9,7% față de aceeași perioadă din 2024. Chiar și așa, ajustată la inflație, creșterea reală este de doar 2,1%, ceea ce înseamnă că majorările salariale au fost în mare parte erodate de […] Articolul Impactul scumpirilor asupra veniturilor lunare continuă. Creșterea reală a salariului mediu a fost de doar 2% apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
MAE rus critică declarațiile NATO privind posibile lovituri preventive asupra Rusiei: „Un pas extrem de iresponsabil” # Ziua
Ministerul de Externe al Federației Ruse a condamnat ferm afirmațiile recente privind posibilitatea unor lovituri preventive ale NATO asupra teritoriului rus, calificându-le drept „un pas extrem de iresponsabil” și un semnal de escaladare din partea Alianței. „Considerăm declarația lui Giuseppe Cavo Dragone privind posibile lovituri preventive asupra Rusiei drept un pas extrem de iresponsabil”, a […] Articolul MAE rus critică declarațiile NATO privind posibile lovituri preventive asupra Rusiei: „Un pas extrem de iresponsabil” apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Zelenski și Macron au vorbit la telefon cu emisarul lui Trump, Steve Witkoff, în timpul negocierilor de la Paris # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au avut o convorbire telefonică cu reprezentantul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, precum și cu șeful delegației ucrainene de negociere, Rustem Umerov, în timpul discuțiilor desfășurate luni la Paris, a anunțat Palatul Élysée. Zelenski a precizat într-un mesaj publicat pe Telegram că la […] Articolul Zelenski și Macron au vorbit la telefon cu emisarul lui Trump, Steve Witkoff, în timpul negocierilor de la Paris apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Fostul deputat Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare, anunță că își închide toate proiectele sociale din Republica Moldova. Într-un mesaj video, el afirmă că fondurile pe care le transfera ar fi fost blocate, iar mai mulți angajați ai săi ar fi fost arestați. Acesta spune că nu mai poate continua activitățile de „sprijin […] Articolul Ilan Șor anunță că își închide toate proiectele sociale din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Rectorul Universității de Stat din Moldova, istoricul și profesorul Igor Șarov, a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași. Distincția onorifică i-a fost oferită în cadrul unei vizite în capitala istorică a Moldovei, acolo unde Igor Șarov a ridicat și Premiul Național Negruzzi, distincție care recompensează anual excelența în domeniile artistic, umanist și științific. […] Articolul Rectorul USM, Igor Șarov, a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
INTERVIUL ZILEI | Directorul ICR „M. Eminescu” la Chișinău, Monica Babuc: Despre 1 decembrie și rolul culturii române în înfăptuirea unității naționale # Ziua
Rolul culturii române în înfăptuirea idealului de unitate națională, importanța zilei de 1 decembrie pentru românii de pretutindeni, proiectele Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău desfășurate în Republia Moldova, relațiile dintre România și Republica Moldova pe dimensiune culturală și alte subiecte importante care permit apropierea celor două malujri ale Prutului. Despre toate aceste lucruri […] Articolul INTERVIUL ZILEI | Directorul ICR „M. Eminescu” la Chișinău, Monica Babuc: Despre 1 decembrie și rolul culturii române în înfăptuirea unității naționale apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
VIDEO | Trei suspecți, acuzați de omorul unui bărbat din Rezina care ar fi fost implicat în cămătării, au fost prinși și arestați de Poliție # Ziua
Polițiștii și procurorii anunță arestarea presupușilor autori ai omorului unui bărbat din satul Horodiște, raionului Rezina, care în luna septembrie a fost găsit fără suflare în locuința sa. Victima avea mâinile legate la spate și multiple leziuni cauzate de lovituri cu pumnii și picioarele. Suspecții prinși de ofițeri sunt doi bărbați, unul fiind cu antecedente […] Articolul VIDEO | Trei suspecți, acuzați de omorul unui bărbat din Rezina care ar fi fost implicat în cămătării, au fost prinși și arestați de Poliție apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
RBC-Ucraina: „Sfârșitul erei Ermak”. De ce l-a demis Zelenski pe șeful Administrației Prezidențiale și ce schimbări urmează la Kiev # Ziua
Demiterea lui Andrei Ermak, unul dintre cei mai influenți colaboratori ai președintelui Volodimir Zelenski, marchează finalul unei etape politice importante în Ucraina. Șef al Biroului Prezidențial timp de aproape șase ani și prieten apropiat al președintelui încă dinainte ca acesta să intre în politică, Ermak a părăsit funcția după o discuție dificilă cu Zelenski, fără […] Articolul RBC-Ucraina: „Sfârșitul erei Ermak”. De ce l-a demis Zelenski pe șeful Administrației Prezidențiale și ce schimbări urmează la Kiev apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
VIDEO | Parada de 1 Decembrie la București. Aproape 3.000 de militari au defilat pe sub Arcul de Triumf # Ziua
Parada Militară organizată luni, 1 Decembrie, la București cu ocazia Zilei Naționale a adunat aproximativ 3.000 de militari și specialiști ai structurilor de apărare și ordine publică, care au defilat pe sub Arcul de Triumf în fața a peste 100.000 de participanți. Ceremonia s-a desfășurat în prezența președintelui Nicușor Dan, a premierului Ilie Bolojan, a […] Articolul VIDEO | Parada de 1 Decembrie la București. Aproape 3.000 de militari au defilat pe sub Arcul de Triumf apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
NATO analizează o abordare „mai agresivă” împotriva războiului hibrid al Rusiei. Alianța ia în calcul „acțiuni preventive” în fața sabotajelor și atacurilor cibernetice # Ziua
NATO ia în considerare o schimbare de strategie față de agresiunile hibride ale Rusiei, trecând de la reacție la o atitudine „mai agresivă” și potențial proactivă, a declarat pentru Financial Times amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al Alianței. Oficialul a subliniat că Moscova intensifică atacurile cibernetice, operațiunile de sabotaj și încălcările spațiului aerian, […] Articolul NATO analizează o abordare „mai agresivă” împotriva războiului hibrid al Rusiei. Alianța ia în calcul „acțiuni preventive” în fața sabotajelor și atacurilor cibernetice apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Aeroportul din Chișinău a scăpat de criza privind inspecțiile avioanelor Airbus 320. AAC: Orarul curselor nu s-a modificat # Ziua
Aeroportul Internațional Chișinău nu a fost afectat de criza din aviația civilă, când mii de avioane Airbus 320 au fost oprite la sol în urma unei vulnerabilități a sistemului de operare. Anunțul a fost făcut de Autoritatea Aeronautică Civilă, care precizează că în urma acestor inspecții tehnice orarul curselor nu a suferit modificări. „În Republica […] Articolul Aeroportul din Chișinău a scăpat de criza privind inspecțiile avioanelor Airbus 320. AAC: Orarul curselor nu s-a modificat apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
VIDEO | Rusia a lovit cu rachete balistice orașul Dnipro. Cel puțin patru oameni au murit și peste 20 au fost răniți # Ziua
Un atac rusesc cu rachetă balistică a lovit luni dimineață orașul Dnipro, provocând moartea a patru persoane și rănirea altor 22, potrivit autorităților ucrainene. Impactul s-a produs în apropierea unui service auto și a unor întreprinderi locale, provocând distrugeri importante ale clădirilor și vehiculelor din zonă. „În Dnipro sunt deja patru persoane decedate”, a scris […] Articolul VIDEO | Rusia a lovit cu rachete balistice orașul Dnipro. Cel puțin patru oameni au murit și peste 20 au fost răniți apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Cinci tone de ulei de palmier cu exces de substanțe toxice au fost ridicate de ANSA dintr-un depozit # Ziua
Un lot de cinci tone de ulei de palmier, contaminat cu substanțe toxice, a fost ridicat de experții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor dintr-un depozit al importatorului. Marfa nu a fost admisă spre comercializare și urmează să fie nimicită sau returnată producătorului. „Motivele reținerii oficiale este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, […] Articolul Cinci tone de ulei de palmier cu exces de substanțe toxice au fost ridicate de ANSA dintr-un depozit apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
VIDEO | Carambol uriaș pe o autostrada din SUA. 45 de vehicule implicate într-un accident provocat de polei. Nicio victimă gravă raportată # Ziua
Un accident în lanț de proporții s-a produs sâmbătă pe o autostrada, aflată în apropiere de orașul Terre Haute, Indiana, aproape de granița cu statul American Illinois. Potrivit autorităților, condițiile de iarnă și poleiul de pe carosabil au dus la un carambol în care au fost implicate nu mai puțin de 45 de vehicule. Purtătorul […] Articolul VIDEO | Carambol uriaș pe o autostrada din SUA. 45 de vehicule implicate într-un accident provocat de polei. Nicio victimă gravă raportată apare prima dată în ZIUA.md.
