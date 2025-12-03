UE aprobă calendarul pentru renunțarea totală la gazul rusesc. Interdicții etapizate până în 2027

17:00

Fostul deputat Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare, anunță că își închide toate proiectele sociale din Republica Moldova. Într-un mesaj video, el afirmă că fondurile pe care le transfera ar fi fost blocate, iar mai mulți angajați ai săi ar fi fost arestați. Acesta spune că nu mai poate continua activitățile de „sprijin […] Articolul Ilan Șor anunță că își închide toate proiectele sociale din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.