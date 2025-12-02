Compensații la energia electrică: circa 115 milioane de lei pentru 1,2 milioane de gospodării
Observatorul de Nord, 2 decembrie 2025 07:20
Din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice. nGuvernul Republicii Moldova intenționează să ofere compensații la energia electrică pentru toate gospodăriile casnice în luna noiembrie 2025, potrivit notei de fundamentare a unui proiect aflat în lucru. În acest scop vor fi alocați aproximativ 115 milioane de lei pentru circa 1,2 gospodării. Astfel, compensația va acoperi diferența […]
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 10 minute
07:30
Educaţia pentru media în şcoli: cum au răstălmăcit propagandiștii declaraţiile ministrului Perciun # Observatorul de Nord
Unele site-uri şi canale de Telegram au atribuit afirmații false ministrului Educaţiei şi cercetării, Dan Perciun. Potrivit acestor surse, autorităţile „transformă lecţiile în şcoli în instrument de control și încorporează propaganda politică chiar la lecții". În realitate, oficialul se referea la necesitatea de a integra elementele de educație media în disciplinele de bază pentru a combate dezinformarea. Cum […]
Acum 30 minute
07:20
07:10
Horoscopul zilei de 2 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Energia nativilor în general este una bună. Aceștia trebuie să facă tot posibilul pentru a găsi o balanță între emoțiile intense și stabilitatea practică. În afaceri, e de preferat ca cei care vor să semneze contracte, să nu o facă mult prea rapid. Introspecțiile nu sunt de evitat în această perioadă. Descoperă ce îți rezervă […]
Acum 2 ore
06:20
Linia roșie peste care Ucraina nu va trece în negocierile de pace – retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului # Observatorul de Nord
În Florida au avut loc negocieri dintre Ucraina și SUA privind planul de pace, în cadrul cărora s-a discutat, inclusiv despre „aspectele problematice" ale unui potențial acord de pace, în special pe teritoriile disputate. Astfel, reprezentanții Ucrainei la negocieri au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă. Or, […]
Acum 8 ore
00:10
Inspectorii de mediu din raioanul Soroca, în colaborare cu angajații Inspectoratului de Poliție Soroca, au desfășurat razii de monitorizare și verificare a grupurilor de vânători la iepuri de câmp. Activitățile au avut scopul de a preveni abaterile și de a asigura respectarea cadrului legal în domeniul cinegetic. În urma controalelor efectuate, inspectorii de mediu nu […]
00:10
Dragoste în ciuda lipsurilor: Povestea unui bunel care crește două nepoțele singur # Observatorul de Nord
Două surori cu un destin dureros au nevoie de ajutorul oamenilor. Fetele au rămas orfane, după ce mama lor a decedat, iar tatăl le-a părăsit. Toată afecțiunea și grija de care au nevoie le oferă bunelul lor – Moș Nicolae, singura persoană apropiată care le mai rămâne (Foto: Captură ecran). Într-o casă veche și cu […]
Acum 24 ore
17:30
Astăzi, când românii din Țară și de oriunde sărbătoresc Ziua Națională a României, la Soroca au fost organizate mai multe activități de omagiu a acestei zile. Soroca, oraș din care a început Marea Unire atunci la 1918, nu a uitat de faptele înaintașilor. Activitățile au început cu un Te Deum la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni", […]
16:30
Astăzi, la Liceul Teoretic „C. Stere", elevii și cadrele didactice au celebrat Ziua Națională a Românilor de Pretutindeni, marcând totodată declararea Zilei Portului Național în instituție. Evenimentul a fost marcat printr-o atmosferă festivă, în care elevii au purtat cu mândrie portul tradițional românesc, simbol al identității și culturii naționale. Mesajul sărbătorii a fost unul de […]
16:10
Mihai Ojog și Gabriel Ojog au câștigat medaliile de aut la Turneul în memoria antrenorilor emeriți Petru Marta și Leonid Stoțchi # Observatorul de Nord
În municipiul Chișinău s-a desfășurat turneul național la lupte libere, lupte feminine și greco-romane „În memoria Antrenorilor Emeriți Petru Marta și Leonid Stoțchi", ediția 2025, rezervat tineretului U20. La acest turneu au participat doi discipoli ai Școlii Sportive Raionale Soroca, Mihai OJOG (70 kg) și Gabriel OJOG (74 kg) și nu oricum or, […]
16:00
Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5000 kg, a fost reținut de inspectorii Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct la depozitul importatorului. Motivele reținerii oficiale este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație (depistat 4500 µg /kg, admis 2500 µg /kg). Important!!! Urmare […]
14:50
Ce a pățit șoferul din Soroca, care a ignorat semnalul poliției. A crezut că scapă nepedepsit! # Observatorul de Nord
Un șofer din Soroca a aflat pe propria piele cât de costisitor poate fi să ignori semnalul poliției. În noaptea de 31 octombrie 2025, în jurul orei 01:14, aflat la volanul unui Mercedes, acesta nu a oprit la somația unui echipaj de patrulare aflat… Polițiștii au consemnat incidentul, iar la câteva zile distanță, pe 11 […]
13:40
Unul dintre beneficiarii Centrului de plasament temporar pentru copiii separați de părinți Soroca reușește să inspire prin talentul și dedicarea sa pentru muzică. Este membru al ansamblului vocal al Centrului de Creație din orașul Soroca, unde participă cu entuziasm la repetiții și la activitățile artistice alături de alți copii din comunitate. Repertoriul său este variat, […]
13:20
Ziua Mondială fără Tutun la Gimnaziul din Sofia: Campania „Nu te lăsa aburit(ă)” în acțiune! # Observatorul de Nord
Pe 21 noiembrie curent, elevii Gimnaziului „Viorel Cantemir" din satul Sofia, raionul Drochia, au participat la o activitate specială dedicată Zilei Mondiale fără Tutun, organizată în cadrul campaniei „Nu te lăsa aburit(ă)". Scopul acestei Campanii este de a informa tinerii despre riscurile fumatului, inclusiv al țigărilor electronice, și de a promova alegeri sănătoase. Evenimentul a […]
13:10
Gimnaziul „Viorel Cantemir” strălucește la SumoBot Challenge Moldova 2025 – Regiunea Nord! # Observatorul de Nord
Pe 22 noiembrie curent, la Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic Nortek din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo" din Bălți, s-a desfășurat o nouă ediție a competiției SumoBot Challenge Moldova 2025 – Regiunea Nord. Evenimentul a adunat peste 120 de elevi din întreaga regiune, transformând Nortek într-un adevărat ring al inovației, creativității și tehnologiei. […]
13:00
Ecoul Memoriei” – memorie colectivă, o mărturie vie despre destinul familiilor deportate # Observatorul de Nord
Proiectului „Ecoul Memoriei", implementat prin Programul „Acces la Cultură", finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, este un proiect dedicat memoriei familiilor deportate. În cadrul acestui proiect a fost amenajată o impresionantă expoziție foto – documentară în Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Sofia, în două săli recent renovate, fiind realizat și un film […]
12:50
Teatru Forum în Drochia: Tinerii Construiesc Comunități Incluzive prin Participare și Dialog # Observatorul de Nord
În cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova, tinerii din raionul Drochia și din comunitățile învecinate au participat la trei sesiuni consecutive de instruire, dedicate Teatrului Forum – o metodă participativă care aduce în scenă probleme reale și îi implică pe spectatori în găsirea soluțiilor. Coordonarea artistică a procesului a fost realizată de doamna regizoare Istrati Mariana, care […]
12:40
La Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost sărbătorită Ziua Agricultorului / VIDEO # Observatorul de Nord
Cu cânt, dans și multă voie bună așa a fost marcată Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Colegiul este una dintre cele mai vechi instituții din țară cu profil agrar, așa că, a devenit o tradiție, ca în fiecare an, să fie slăvită munca celor care ne […]
12:40
Apel al unei mame din Soroca, diagnosticată cu mai multe afecțiuni grave: „Suntem într-o situație critică” # Observatorul de Nord
Lesea Nistreanu din Soroca solicită sprijinul oamenilor după ce, în urma unor investigații medicale, a primit mai multe diagnostice severe care necesită intervenții urgente și costisitoare. Potrivit mesajului publicat pe rețelele de socializare, medicii i-au depistat sinuzită avansată și gaimarită, afecțiuni care impun intervenție chirurgicală. Mai grav însă, Lesea a aflat că are și o […]
10:40
Soroca a găzduit pe 28 noiembrie evenimentul „Soroca Folk Festival 2025", un proiect muzical dedicat promovării folclorului modern și consolidării legăturilor culturale dintre Soroca și Bistrița, România. Festivalul s-a desfășurat în incinta Palatului de Cultură și a adunat iubitori ai muzicii folk de toate vârstele. Concertul a fost inițiat de Anatol Rudei și Florin Săsărman, […]
09:40
În atenția numismaticilor colecționari: astăzi s-a pus în circulație moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere” # Observatorul de Nord
În cadrul seriei numismatice „Personalități", Banca Națională a Moldovei (BNM) pune în circulație, începând cu astăzi, 1 decembrie 2025, moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere". Astfel, BNM a remarcat personalitatea Reginei Maria, figură marcantă în istoria spațiului românesc, cunoscută pentru rolul său determinant în promovarea idealului național și […]
09:30
„Podul de fier" din Florești, construit acum mai bine de o sută de ani și atribuit unuia dintre inginerii care au lucrat alături de Gustave Eiffel, este în pericol de prăbușire. Dacă altădată pe aici treceau atât autoturisme, cât și vehicule militare, astăzi structura metalică este ruginită și reprezintă un risc real pentru trecători. De […]
09:10
Administrația Națională a Drumurilor și Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 au semnat un Acord de colaborare # Observatorul de Nord
Documentul a fost semnat de Ștefan Popa, director general al AND, și Anatolie Viniciuc, director al Serviciului 112, confirmând angajamentul comun de a îmbunătăți modul de gestionare a situațiilor de urgență, în sprijinul cetățenilor, transmite andsa.md „Prin această colaborare ne dorim să fim mai aproape de cetățeni, să creștem capacitățile instituționale și să asigurăm intervenții […]
09:00
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost audiat în dosarul denumit generic „Kuliok", în care este acuzat ex-președintele Igor Dodon. Informația a fost confirmată pentru TV8 de către procurorul Vitalie Codreanu. Menționăm că Plahotniuc are și statut de învinuit în această cauză penală. TV8 a solicitat informații în acest sens de la procuror, după ce […]
08:30
Pe Piața Libertății din Soroca a fost instalat un brad de 16 metri, care a costat 30.000 de lei # Observatorul de Nord
Municipiul Soroca a intrat în febra sărbătorilor de iarnă, iar prima „rândunică" în acest sens este tradiționalul brad care a fost instalat în Piața Libertății din centrul urbei. Cel mai important simbol al sărăbătorilor de iarnă, cu o înălțime de 16 metri, a costat 30.000 de lei și a fost procurat de la […]
08:20
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Este momentul ca nativii să vadă dincolo de dorințele lor orbitoare. Reușesc să se plaseze într-un loc din care să fie mândri de ce au realizat. Cel mai important este să pună accentul pe sentimente și pe faptul că își doresc totuși o relație de lungă durată. Descoperă ce îți rezervă astrele în […]
08:10
Curs valutar, 1 decembrie 2025: în prima zi de decembrie dolarul costă 17 lei, iar euro este cotat la 19,66 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei astăzi, 1 decembrie 2025, dolarul american costă 17 lei, iar moneda unică europeană este cotată la 19 lei și 66 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 86 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna ucraineană – 40 […]
Ieri
06:10
Meteo, 1 decembrie 2025: am putea avea ploi, iar valorile termice sunt adecvate perioadei # Observatorul de Nord
În prima zi de iarnă calendaristică, conform prognozelor meteorologilor în raioanele de nord ale Republicii Moldova am putea avea precipitații sub formă de ploaie, iar valorile termice vor fi adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între + 4 și +7 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului […]
30 noiembrie 2025
13:20
Medic obstetrician-ginecolog – condamnat după decesul unei femei însărcinate. I-a lezat organele vitale în timpul unei intervenții chirurgicale # Observatorul de Nord
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, care deținea funcția de șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă, pentru încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, faptă soldată cu decesul unei paciente, informează procuratura.md. Prin […]
09:00
La Teatrul „Veniamin Apostol" din Soroca s-a desfășurat o Serată Aniversară deosebită, ocazionată de împlinirea a 16 ani de la fondarea instituției și de comemorarea a 25 de ani de la trecerea în etern
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscop săptămânal Berbec: 1-7 decembrie 2025 Zilele noii săptămâni sunt destul de dificile din cauza situațiilor neplăcute în care te vei afla. Indiferent de prognoza meteorologică care se anunță, tu o să te afli mereu în mijlocul naturii. Anumite evenimente care au loc îți dau tot mai multe indicii că ceea ce trăiești nu este […] Post-ul Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 decembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Fix ca la Caragiale – cetățeanul turmentat și eterna comedie (electorală): vin, bere și versiuni paralele # Observatorul de Nord
La două luni după alegerile parlamentare, ecourile zilei de vot continuă să răsune prin sălile de judecată și prin conversațiile oamenilor. În timp ce clasa politică se pregătește pentru „rapoarte către alegători”, realitatea din teritoriu arată, cu un umor amar, că ziua votului rămâne un spectacol în sine. Iar unul dintre episoadele recente, ajuns în […] Post-ul Fix ca la Caragiale – cetățeanul turmentat și eterna comedie (electorală): vin, bere și versiuni paralele apare prima dată în Observatorul de Nord.
29 noiembrie 2025
21:00
Riscurile ascunse din spatele tatuajelor. Un nou studiu ridică îngrijorări, ce au descoperit oamenii de știință # Observatorul de Nord
Un nou studiu epidemiologic realizat în Suedia ridică întrebări importante despre legătura dintre tatuaje și riscul de melanom, unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer de piele. Cercetarea sugerează că persoanele tatuate prezintă un risc cu 29% mai mare de a dezvolta această boală gravă, comparativ cu cei fără tatuaje. Deși concluziile nu demonstrează o […] Post-ul Riscurile ascunse din spatele tatuajelor. Un nou studiu ridică îngrijorări, ce au descoperit oamenii de știință apare prima dată în Observatorul de Nord.
20:30
Andreea Marin, diagnosticată cu boala secolului. Care au fost primele semne ale afecțiunii: „A fost după nașterea fiicei mele” # Observatorul de Nord
Andreea Marin a vorbit deschis despre lupta sa cu depresia, dezvăluind care au fost primele semne care i-au atras atenția. Cum a realizat vedeta că avea nevoie de ajutor specializat. Andreea Marin a făcut mărturisiri emoționante într-un podcast moderat de Raluca Hagiu, vorbind pentru prima dată pe larg despre lupta sa cu depresia. Vedeta a […] Post-ul Andreea Marin, diagnosticată cu boala secolului. Care au fost primele semne ale afecțiunii: „A fost după nașterea fiicei mele” apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:50
Fuego (49 ani) a decis să renunțe la unele alimente pentru a duce o dietă sănătoasă, bazată pe carne slabă, supe și lactate fără grăsimi, dar și mere. Artistul a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, că a scos definitiv din regimul său alimentar un produs care, spune el, face mult rău organismului uman. Citeşte întreaga ştire: Alimentul la care Fuego a renunțat definitiv: „Cel mai nociv pentru ființa umană” # Observatorul de Nord
Fuego a ales un stil de viață sănătos, cu un regim alimentar pe măsură. Artistul a mărturisit în urmă cu câțiva ani, când a fost invitat în podcastul lui Horia Brenciu, că a scos din meniul lui câteva alimente care îi pot afecta nu doar silueta, ci și sănătatea, scrie unica.ro. Mai exact, cântărețul […] Post-ul Fuego (49 ani) a decis să renunțe la unele alimente pentru a duce o dietă sănătoasă, bazată pe carne slabă, supe și lactate fără grăsimi, dar și mere. Artistul a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, că a scos definitiv din regimul său alimentar un produs care, spune el, face mult rău organismului uman. Citeşte întreaga ştire: Alimentul la care Fuego a renunțat definitiv: „Cel mai nociv pentru ființa umană” apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Un minor din Soroca a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru două acte de jaf în plină stradă # Observatorul de Nord
Un minor din Soroca a fost condamnat la patru ani de închisoare, după ce instanța a stabilit că acesta a sustras, pe timp de noapte, două telefoane mobile de la alți tineri, în apropierea Colegiului Tehnic Agricol din municipiu. Sentința a fost pronunțată pe 27 noiembrie 2025 de Judecătoria Soroca, sediul Central, și va fi […] Post-ul Un minor din Soroca a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru două acte de jaf în plină stradă apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Prima instanță a respins cerere ex-vicepreședintelui democrat și mâna dreaptă a lui Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov, împotriva Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Iarolov cere, în instanță, anularea ordinului prin care a fost inclus în lista persoanelor afiliate lui Plahotniuc, subiect al restricțiilor internaționale. După hotărârea instanței de fond, acesta are la dispoziție 30 de zile pentru a o contesta. […] Post-ul Omul din umbra lui Plahotniuc, Serghei Iaralov, rămâne în „lista neagră” SIS apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Veste bună pentru moldovenii care vor să-și înregistreze casele edificate fără autorizațiile necesare. Termenul de înregistrare a construcțiilor de până la două etaje, din intravilan sau întovărășiri pomicole, ar putea fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028, transmite moldova1.md. O inițiativă legislativă în acest sens a fost propusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și […] Post-ul Legalizarea caselor fără acte: Procedura ar putea continua până în 2028 apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Este normal să ne doară periodic capul? Când trebuie, de fapt, să fugim la doctor! / VIDEO # Observatorul de Nord
Este normal să ne doară periodic capul? Celebrul neurochirurg clujean, dr. Ștefan Florian, șeful Secției de Neurochirurgie de la Spitalul Județean Cluj, explică limpede când durerea e banală și când, de fapt, trebuie tratată ca o urgență majoră, informează doctorcluj.ro În podcastul „În ogradă la Ion”, moderat de Dragostesc Ionuț, medicul spune că majoritatea durerilor de […] Post-ul Este normal să ne doară periodic capul? Când trebuie, de fapt, să fugim la doctor! / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 29 noiembrie 2025: euro are valoarea de 19 lei și 69 de bani, iar dolarul costă 6 lei și 99 de bani. # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 29 noiembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 69 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 99 de bani, leul românesc costă 3 lei și 86 de bani, rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna […] Post-ul Curs valutar, 29 noiembrie 2025: euro are valoarea de 19 lei și 69 de bani, iar dolarul costă 6 lei și 99 de bani. apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Horoscopul zilei de 29 noiembrie 2025. Berbecii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Odată cu desfășurarea celei de-a 9-a Zile Lunare, e important ca nativii să fie atenți la fluctuațiile emoționale care le pot influența dispoziția și modul de percepție. Emoțiile negative pot ieși la suprafață, cerând să fie recunoscute și vindecate. E important ca nativii să le aceepte. Nu e bine să le lase să umbrească starea […] Post-ul Horoscopul zilei de 29 noiembrie 2025. Berbecii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Într-o poveste care pare desprinsă din întâmplările satului moldovenesc, o neînțelegere mai veche despre câteva rânduri de porumb a ajuns din nou în fața judecătorului. În mijlocul lunii octombrie, o localnică din comuna Vărăncău a fost acuzată că ar fi strâns porumb de pe un teren care nu-i aparține, iar pricinile de anul trecut s-au […] Post-ul Judecată pentru porumb în comuna Vărăncău: conflict vechi, amendă nouă apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
O dronă a survolat raionul Soroca: spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis # Observatorul de Nord
Două drone au survolat nedetectate spațiul aerian al Republicii Moldova în regiunea de Nord, obligând autoritățile să închidă temporar cerul în această zonă și să inițieze verificări extinse pentru a evalua eventualele riscuri pentru populație. Incidentul, raportat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, ridică noi semne de întrebare privind securitatea frontierei în contextul tensiunilor […] Post-ul O dronă a survolat raionul Soroca: spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis apare prima dată în Observatorul de Nord.
28 noiembrie 2025
18:40
Ultimul suspin al izvoarelor. În Cotova, apele satului se transformă în amintiri… # Observatorul de Nord
Într-o dimineață liniștită de toamnă, la marginea satului Cotova, r. Drochia, o fântână veche stă în tăcere. Mătușa Alexandra, o localnică de 82 de ani, privește în adânc și oftează: „Pe vremuri, trecătorii se opreau aici să-și potolească setea, alții veneau cu ulcioarele, apa era limpede, rece. Înainte de Paște, dimineața, ne adunam aici și […] Post-ul Ultimul suspin al izvoarelor. În Cotova, apele satului se transformă în amintiri… apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:20
La Liceul Teoretic „Constantin Stere” a avut loc o activitate interactivă dedicată prevenirii violenței digitale, un subiect tot mai actual în rândul tinerilor. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea elevilor clasei a VII-a, sub coordonarea dirigintei Olimpia Gatman, în parteneriat cu Liudmila Jitari, specialist principal în domeniul prevenirii violenței în familie și reabilitării victimelor infracțiunilor. Activitatea […] Post-ul Avantajele și dezavantajele violenței digitale / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Sorocenii sunt invitați să celebreze Ziua Marii Uniri: „Suntem o Țară și un Neam” # Observatorul de Nord
Soroca marchează Ziua Marii Uniri – 1 Decembrie – printr-un program amplu de ceremonii religioase, momente comemorative și activități culturale, reunind comunitatea locală în spiritul unității și al identității românești. Evenimentele, desfășurate pe parcursul întregii zile, sunt organizate de AO „Consiliul Unirii din Soroca” și partenerii săi, sub genericul „Suntem o Țară și un Neam”. […] Post-ul Sorocenii sunt invitați să celebreze Ziua Marii Uniri: „Suntem o Țară și un Neam” apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
in memoriam Valentina Basiul, jurnalistă decedată în data de 26 noiembrie 2025, la doar 43 de ani. # Observatorul de Nord
Absolventă a Facultății de Jurnalism a Universității din București (2005) și cu două decenii de experiență în presă, Valentina Basiul a fost una dintre cele mai bune jurnaliste din Republica Moldova, fiind respectată și apreciată de colegii de breaslă, de public, dar și de cei despre care a relatat. Râuri de regrete, condoleanțe și evocări […] Post-ul in memoriam Valentina Basiul, jurnalistă decedată în data de 26 noiembrie 2025, la doar 43 de ani. apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
La două luni de la alegeri am invitat deputații soroceni la discuții, doar unul a venit / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi se împlinesc două luni de la Alegerile Parlamentare din Republica Moldova. Și fiindcă parlamentarii până a-și primi mandatele mergeau din casă în casă ca să vă ceară votul, la redacția Observatorul de Nord ne-am gândit că ar fi bine periodic ca ca aceștia să vină și să raporteze alegătorilor ce au făcut între timp. […] Post-ul La două luni de la alegeri am invitat deputații soroceni la discuții, doar unul a venit / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, marcată la Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi, Palatul de Cultură din municipiul Soroca a găzduit evenimentul dedicat Zilei Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare. Agricultorii din raion, alături de specialiști, conducători agricoli, mecanizatori și veterani ai muncii, s-au reunit pentru a marca un an întreg de muncă pe câmp și în sectorul prelucrător. Cei prezenți au fost apreciați pentru efortul depus […] Post-ul Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare, marcată la Soroca / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Ieri, la Soroca, a avut loc ultima întâlnire din cadrul Proiectului „Cartea care unește – punți culturale spre valorile europene”, parte a Programului Național „Acces la cultură 2025”, desfășurat sub genericul „Chipuri ale demnității și culturii locale: Ana Bejan și prietenii săi la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu„”. Pe parcursul implementării, proiectul a cuprins 12 ședințe […] Post-ul Ana Bejan – femeia care ține aprinsă flacăra culturii apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Seara de Revelion este momentul în care mesele devin vedeta serii. Iar un meniu de revelion bine ales poate transforma orice petrecere într-o experiență memorabilă pentru invitați. Este important să combini gusturi diverse, preparate echilibrate și prezentări atractive, astfel încât fiecare farfurie să spună o poveste. Gustări care deschid apetitul Începe seara cu gustări care […] Post-ul Meniu de Revelion gustos și variat: surprinde-ți invitații! apare prima dată în Observatorul de Nord.
