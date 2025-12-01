Liderii europeni se mobilizează în sprijinul Ucrainei, în timp ce trimisul lui Trump pleacă la Moscova

22:10

Acum mai bine de un secol, la data de 28 noiembrie 1918, în contextul dezmembrării Imperiului Austriac, la Cernăuți s-a întrunit Congresul General al Bucovinei pentru a reda provinciei locul firesc în spațiul românesc. Era un moment pe care generații întregi îl așteptaseră, un moment despre care, în chiar textul declarației, se spune simplu și …