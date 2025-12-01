Liderii europeni se mobilizează în sprijinul Ucrainei, în timp ce trimisul lui Trump pleacă la Moscova
Cotidianul, 1 decembrie 2025 20:20
Liderii europeni s-au mobilizat luni pentru a-și arăta sprijinul față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul discuțiilor americano-ucrainene privind revizuirea unui plan de pace care, în forma sa inițială, favoriza Rusia, în timp ce trimisul special al lui Donald Trump se îndrepta spre Moscova pentru a informa Kremlinul, scrie reuters.com. Zelenski a fost primit …
Acum 15 minute
20:30
Kaja Kallas: O pace durabilă în Ucraina și Europa depinde inclusiv de retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului # Cotidianul
Retragerea trupelor ruse din regiunea din stânga Nistrului, precum și din alte regiuni europene reprezintă un aspect esențial în negocierea unei păci durabile nu doar pentru Ucraina, ci pentru întregul continent european, a declarat Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, după Reuniunea miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, …
Acum 30 minute
20:20
Acum 2 ore
19:00
Guvernul modifică regulile de acordare a compensațiilor la energie pentru perioada noiembrie 2025 – martie 2026 # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova va aproba modificări importante la mecanismul de acordare a compensațiilor la energie în perioada rece a anului, stabilind noi plafoane, procente de compensare și criterii de eligibilitate pentru gospodăriile casnice. Noile reguli se vor aplica pentru intervalul noiembrie 2025 – martie 2026. Executivul a adoptat o hotărâre care ajustează atât regulamentul privind …
Acum 4 ore
17:30
Salariul mediu brut a ajuns la 15.488 lei în trimestrul III 2025, în creștere de aproape 10% față de anul trecut # Cotidianul
Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la 15.487,8 lei în trimestrul III 2025, în creștere cu 9,7% față de aceeași perioadă din 2024, arată datele Biroului Național de Statistică. În termeni reali, salariile au urcat cu 2,1%, iar numărul mediu al salariaților s-a majorat cu 1,4%. Biroul Național de Statistică anunță …
17:10
Președintele României, Nicușor Dan, l-a decorat de 1 Decembrie pe veteranul Ion Vasile Banu, în vârstă de 107 ani # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a marcat Ziua Națională a României printr-un gest simbolic, decorându-l pe veteranul de război Ion Vasile Banu, în vârstă de 107 ani, unul dintre puținii eroi ai celui de-Al Doilea Război Mondial care mai sunt în viață. Șeful statului i-a conferit Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, subliniind prin acest …
17:00
Cooperarea moldo-elvețiană, bazată pe numeroase proiecte cu impact direct asupra cetățenilor, precum și oportunitățile de dezvoltare a relațiilor investiționale dintre cele două state, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Elveției, Felix Baumann. Șeful Executivului a remarcat că cele două statele s-au apropiat și mai mult în ultimii ani, iar activitatea Biroului de …
17:00
Maia Sandu la decorat pe Ambasadorului Japoniei cu „Ordinul de Onoare” pentru sprijinul acordat Republicii Moldova # Cotidianul
Președinta Maia Sandu l-a decorat astăzi pe Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, cu distincția „Ordinul Onoarei”, în semn de recunoaștere a contribuției sale la consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două țări, cu ocazia încheierii mandatului acestuia în țara noastră. Șefa statului a apreciat sprijinul consistent acordat de Japonia în ultimii …
Acum 6 ore
16:40
Igor Boțan: „Situația din regiune este în continuă degradare. Nu în zadar se spune că regiunea a rămas una a pensionarilor și militarilor” # Cotidianul
Prezența redusă la urne la așa-zisul scrutin pentru pretinsul soviet suprem din regiunea transnistreană indică o demoralizare profundă a populației și o lipsă de încredere în structurile politice ale regimului de la Tiraspol. Declarația aparține expertului Igor Boțan și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice: „Transnistria: „alegerile” curente și alegerea civilizațională prin prismă istorică”, …
16:40
Aeroportul din Iași va amenaja o parcare specială pentru transportul public din Republica Moldova # Cotidianul
Aeroportul din Iași va avea o parcare destinată transportului public din Republica Moldova. Decizia lansării procedurii de proiectare a fost anunțată de către directorul aerogării, Romeo Vatră, transmite IPN. Potrivit lui Romeo Vatră, în spațiul respectiv vor staționa autocarele care fac legătura între aeroport și diferite orașe din România și Republica Moldova. În anul viitor …
16:20
Guvernul Republicii Moldova intenționează să ofere compensații la energia electrică pentru toate gospodăriile casnice în luna noiembrie 2025, potrivit notei de fundamentare a unui proiect aflat în lucru. Măsura va fi finanțată din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice. Compensația va acoperi diferența dintre prețul reglementat și prețul de referință pentru consumatorii casnici, în limita …
16:10
Oazu Nantoi: „Formatul de negocieri „5+2”, considerat ani la rând mecanismul principal pentru discuțiile privind reglementarea transnistreană, este inutil și contraproductiv pentru Republica Moldova” # Cotidianul
Formatul de negocieri „5+2”, considerat ani la rând mecanismul principal pentru discuțiile privind reglementarea transnistreană, este inutil și contraproductiv pentru Republica Moldova. Declarația aparține ex-deputatului Oazu Nantoi și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice: „Transnistria: „alegerile” curente și alegerea civilizațională prin prismă istorică”, organizată de Agenția de presă IPN. Oazu Nantoi consideră că formatul …
16:00
Ion Tăbîrță: Moștenirea sovietică și clișeele propagate îi fac pe moldoveni vulnerabili la frica de NATO # Cotidianul
Moștenirea colectivă și clișeele sovietice sunt motivele pentru care moldovenii sunt speriați cu soldații Alianței Nord-Atlantice ani la rând, consideră analistul și șeful Centrului de Informare și Documentare NATO din Chișinău, Ion Tăbîrță. Conform expertului, de regulă politicienii pro-ruși lansează falsuri, sperietori sau mesaje negative despre blocul militar, scrie Realitatea.md. Expertul a menționat în studioul …
15:50
Profesoară din Chișinău, omorâtă cu sânge rece de fiul ei: dosarul a ajuns în instanță. Tânărul riscă detenție pe viață # Cotidianul
Un tânăr de 23 de ani din Chișinău a fost trimis în judecată, fiind acuzat că și-a omorât mama, profesoară de clase primare. Anunțul a fost făcut de Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, în cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Băiatul riscă până la 20 de ani …
15:40
VIDEO | O armă chimică din Primul Război Mondial a fost folosită asupra protestatarilor în Georgia. Protestatar: „Simțeai cum te arde apa” # Cotidianul
Autoritățile georgiene ar fi folosit, în timpul protestelor antiguvernamentale, o substanță chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a dispersa mulțimile, și nu doar apă sau gaze lacrimogene, așa cum susțineau oficialii. O investigație BBC indică faptul că tunurile cu apă ar fi conținut „camite”, un agent extrem de iritant, despre care experții spun că …
15:30
Chișinăul riscă să piardă 2 miliarde de lei dacă nu va fi aprobat bugetul pentru 2026, avertizează consilierii PAS # Cotidianul
Chișinăul riscă să piardă două miliarde de lei dacă nu va fi votat bugetul pentru anul 2026, au anunțat într-o conferință de presă reprezentanții fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău. Potrivit consilierilor PAS, fără buget nu există investiții, proiecte și dezvoltare, iar primarul general declară că proiectul va fi prezentat după aprobarea …
15:00
O nouă forță politică în Republica Moldova: Partidul„Pentru Țară”, condus de Valentin Cimpoieș # Cotidianul
Republica Moldova se pregătește de apariția unei noi formațiuni politice pe scena publică. Fostul primar al orașului Basarabeasca, Valentin Cimpoieș, a lansat duminică partidul „Pentru Țară”, în cadrul congresului de constituire. „Alegerile parlamentare din 2025 au arătat că opoziția de altă dată nu a reușit să ofere țării o alternativă reală. Acest lucru a devenit …
14:50
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, califică incidentul de la Vama Albița drept „diversiune menită să compromită imaginea Moldovei” # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a comentat recent incidentul legat de armamentul descoperit la Vama Albița, afirmând că acesta nu poate fi catalogat doar drept contrabandă, ci reprezintă o adevărată diversiune menită să discrediteze imaginea Republicii Moldova, în contextul războiului din Ucraina. În cadrul emisiunii „Mnenie” de la postul de televiziune 1TV, Tănase …
Acum 8 ore
14:30
Oligarhii lui Putin ar fi negociat în secret cu companii americane viitoare proiecte în Rusia # Cotidianul
Oligarhii apropiați de președintele rus Vladimir Putin, Iuri Kovalciuk, Ghenadii Timcenko și frații Arkadii și Boris Rotenberg, ar fi început negocieri confidențiale cu mai multe companii americane pentru viitoare investiții în Rusia, susțin surse citate de The Wall Street Journal. Discuțiile ar fi legate de posibila ridicare a sancțiunilor impuse Moscovei. Potrivit publicației, în cadrul …
14:00
Serviciul Vamal are, începând de astăzi, doi șefi adjuncți noi. Este vorba despre Carolina Gargaun, până acum șefă a Departamentului Venituri și Control Vamal, și Viorel Doagă, care a condus Departamentul Antifraudă și Conformare, transmite Serviciul Vamal, într-un comunicat de presă. Carolina Gargaun lucrează de peste 15 ani în domeniul vamal și are experiență atât …
13:30
Socialistul Igor Dodon a solicitat convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate. Liderul socialist i-a transmis o scrisoare oficială președintei Maia Sandu, cu acuzații de „insecuritate internă” și critică la adresa actualei conduceri pentru lipsa de reacție. Igor Dodon a transmis președintei Maia Sandu o solicitare oficială prin care cere convocarea imediată a Consiliului …
12:50
Armele descoperite la Vama Albița ar fi putut intra în Moldova prin regiunea transnistreană, avertizează ministra de Interne # Cotidianul
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că armele și munițiile descoperite recent la Vama Albița ar fi putut pătrunde în Republica Moldova prin segmentul de frontieră dintre Ucraina și regiunea transnistreană, care nu este complet controlat de autoritățile constituționale. În cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, Misail-Nichitin a explicat că, în contextul războiului …
Acum 12 ore
11:50
VIDEO | Oligarhul fugar Ilan Șor anunță din Federația Rusă „închiderea proiectelor sociale” din R. Moldova și acuză blocarea fondurilor. Condamnat la 15 ani, fugarul promite un „front național pentru răsturnarea guvernării” # Cotidianul
Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, a anunțat că își închide „proiectele sociale” din Republica Moldova. Într-un mesaj video transmis din Moscova, acesta susține că banii pe care îi trimitea în țară ar fi fost blocați, iar mai mulți angajați ai săi ar fi fost reținuți. …
11:50
Plahotniuc anunță că se va prezenta în fața judecătorilor și cere ca procesul să fie filmat integral: Vreau să facem lumină # Cotidianul
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a publicat o nouă declarație în care anunță că urmează să se prezinte în fața instanței, după ce ar fi finalizat examinarea materialelor dosarului în care este vizat. Acesta spune că absența sa de la ședințele precedente s-a datorat necesității de a studia documentele pentru a-și pregăti apărarea. „Acum, în …
10:20
Pe 1 Decembrie, România luminează în culorile tricolorului și își serbează cu mândrie Ziua Națională, amintind de entuziasmul istoric al Marii Uniri din 1918. Atunci, la Alba Iulia, românii din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș au decis, în unison, unirea cu Regatul Român, punând piatra de temelie a României moderne. Astăzi, această zi este prilej …
10:10
Igor Grosu și Mihail Popșoi, în vizită oficială în Statele Unite: agenda include întâlniri la Casa Albă și întâlniri cu diaspora în Washington, Chicago și Carolina de Nord # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, în perioada 2–10 decembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Potrivit unui comunicat al legislativului, din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul PAS, Ion Groza și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi. La Washington, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, are planificate întrevederi cu mai mulți membri ai …
09:50
Aeroportul din Vilnius, închis din nou după ce baloane suspecte au încălcat spațiul aerian lituanian # Cotidianul
Aeroportul din Vilnius, Lituania, și-a suspendat duminică, 30 noiembrie, temporar activitatea din cauza unor baloane suspecte aflate în spațiul său aerian, cea mai recentă într-o serie de perturbări ale zborurilor din această țară baltică, scrie agenția britanică de știri Reuters. Aviația europeană a fost aruncată în mod repetat în haos în ultimele luni din cauza …
09:40
Mesajele transmise de Maia Sandu și Alexandru Munteanu cu ocazia Zilei Naționale a României: „Datoria noastră este să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României, afirmând că „momentul de la 1 decembrie 1918 a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român”, însă aceste valori sunt astăzi „amenințate mai mult ca oricând”. „În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte …
Ieri
18:20
Pozițiile exprimate recent de Federația Rusă în contactul diplomatic cu Statele Unite conturează tot mai clar intenția strategică a Moscovei de a obține recunoașterea de facto a teritoriilor ocupate în urma agresiunii asupra Ucrainei, în schimbul unei aparente „stabilizări” a conflictului. În esență, Rusia urmărește un aranjament politic prin care Occidentul să accepte anexările teritoriale …
16:30
Ambasada Ucrainei la Chișinău, după atacul masiv asupra Kievului: Aceasta este adevărata reacție a Rusiei la eforturile de pace. Vrea să continue războiul și să ucidă și mai mult # Cotidianul
Ambasada Ucrainei la Chișinău a reacționat dur, într-o postare pe Facebook, după atacul nocturn lansat de Federația Rusă asupra capitalei ucrainene, soldat cu morți, zeci de răniți și pagube semnificative în zonele rezidențiale. Potrivit misiunii diplomatice, agresiunea reprezintă „răspunsul real al Rusiei la toate eforturile internaționale pentru pace”, demonstrând că Moscova nu are nicio intenție …
16:10
Parada militară din București va reuni peste 2 900 de militari și 200 de mijloace tehnice # Cotidianul
Parada militară de 1 Decembrie din București va reuni peste 2 900 de militari și peste 200 de mijloace tehnice. Ceremonia oficială va începe la ora 11:00, cu defilarea detașamentelor militare și a tehnicii pe sub Arcul de Triumf. Zona va fi survolată de 45 de aeronave, transmite IPN. Alături de militarii români, vor defila …
16:00
Ucraina impune sancțiuni dure: Rosneft, Lukoil și producătorii de drone rusești, pe lista neagră # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat două decrete prin care pune în aplicare deciziile Consiliului Național de Securitate și Apărare (NSDC) privind sincronizarea sancțiunilor cu Statele Unite și impunerea de restricții împotriva persoanelor și entităților implicate în producerea și operarea diferitelor tipuri de drone rusești. Potrivit Ukrinform, informația a fost publicată pe site-ul Președintelui. Decretul …
14:40
Cinci morţi şi un rănit în nord-estul Franţei, într-un incendiu într-o clădire cu trei niveluri # Cotidianul
Cinci persoane au murit într-un incendiu, la Neuves-Maisons, în Meurthe-et-Moselle (nord-est), anunţă duminică pompierii şi prefectura, relatează AFP, citat de news.ro. Un bărbat în vârstă de 59 de ani, o femeie în vârstă de 60 de ani, o femeie în vârstă de 20 de ani şi un adolescent în vârstă de 16 ani au murit, …
13:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat sâmbătă Palatul Élysée, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia. „Cei doi lideri vor discuta despre situaţia şi …
13:30
ISTORIA NE IMPLICĂ: Cine poate garanta securitatea R.Moldova? Mulți moldoveni s-au lăsat păcăliți de propagandă și privesc NATO ca pe o forță ostilă # Cotidianul
ISTORIA NE IMPLICĂ și ne pune mereu în fața unor alegeri! Cine poate garanta securitatea Republicii Moldova atunci când țara vecină este devastată de războiul dus de Putin, iar dronele Rusiei zboară pe deasupra capetelor noastre? NATO, cea mai puternică organizație militară mondială îi învață pe moldoveni să se apere, însă propaganda rusă a transformat …
13:10
Transnistria își „alege” liderii separatiști. Scrutin fără legitimitate, organizat sub protecția militară rusă # Cotidianul
Regiunea separatistă Transnistria organizează astăzi un nou exercițiu electoral lipsit de recunoaștere internațională, în cadrul căruia urmează să fie desemnați așa-zișii deputați ai „Consiliului Suprem”, consilieri locali și șefi de localități. Procesul, prezentat drept „alegeri democratice”, are loc în 246 de secții deschise pe teritoriul controlat de administrația de la Tiraspol, în timp ce aproximativ …
12:30
Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis 5 persoane și au rănit 38 în ultimele 24 de ore # Cotidianul
Atacurile Rusiei asupra întregii Ucraine au ucis cel puțin cinci civili și au rănit cel puțin alți 38 în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale în dimineața zilei de 30 noiembrie, scrie kyivindependent.com. Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat că au interceptat 104 dintre cele 122 de drone lansate de Rusia peste noapte. Rusia …
12:20
Kaja Kallas, după încălcarea spațiului aerian al RM: Cerul Moldovei nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei # Cotidianul
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a reacționat dur pe platforma X (Twitter) după ce două drone rusești au încălcat în noaptea de vineri spre sâmbătă spațiul aerian al Republicii Moldova, incident care a dus la închiderea temporară a cerului pentru traficul civil. În mesajul său, Kallas …
29 noiembrie 2025
21:20
Maia Sandu, după atacul de 10 ore asupra Ucrainei: Aceasta nu este limba diplomației și nici a unei țări care pretinde că negociază pacea # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat dur pe platforma X (Twitter) după atacul masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, care a durat aproape 10 ore și a vizat mai multe orașe, provocând victime și distrugeri. Șefa statului subliniază că amploarea atacului nu are nimic de-a face cu limbajul diplomatic sau cu pretențiile Moscovei de …
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Reţeaua care a transformat ruşi, ucraineni şi moldoveni în cetăţeni români. Cum au ajuns oligarhii ruși să aibă buletin românesc # Cotidianul
Reţeaua care a transformat cetăţeni ruşi, ucraineni şi moldoveni în cetăţeni români a operat cu ajutorul angajaţilor statului român. În mai multe procese soluţionate, în care tot statul a cerut anularea documentelor, scrie negru pe alb că documentele false au fost transcrise la Starea Civilă, în România. Nimeni nu a verificat sau nu a vrut …
16:10
Pro-rusul Dodon îl ridică în slăvi pe Viktor Orbán după vizita la Kremlin: Un lider înțelept. Moldova ar trebui să-i urmeze exemplul # Cotidianul
Fostul președinte și lider socialist Igor Dodon revine cu un nou mesaj pro-rus, de această dată lăudându-l pe premierul Ungariei, Viktor Orbán, pentru politica sa prietenoasă față de Moscova și pentru întâlnirea recentă cu Vladimir Putin. Dodon susține că Orbán ar fi „un exemplu de lider înțelept”, care ar pune pe primul loc „interesele țării …
16:00
VIDEO | La 10 ani distanță, Filat explică de ce nu a făcut declarații care să „sară în aer tot sistemul politic”. Leancă a fost al lui Plahotniuc, iar „totul a culminat cu instalarea Guvernului Filip” # Cotidianul
Fostul premier Vlad Filat revine cu un mesaj public adresat cetățenilor, în care explică de ce, în ultimii ani, nu a venit cu dezvăluiri care să „sară totul în aer”, așa cum mulți i-au cerut după declarația făcută în Parlament, pe 15 octombrie 2015. El susține că „furtul miliardului”, demisiile de guverne și arestarea sa …
15:40
Rusia a atact din nou Ucraina: 36 de rachete, aproape 600 de drone și sute de mii de oameni fără electricitate # Cotidianul
Ucraina a fost lovită în această dimineață de unul dintre cele mai masive atacuri combinate cu rachete și drone din ultimele luni. Potrivit vicepremierului ucrainean Oleksii Kuleba, Rusia a lansat aproximativ 36 de rachete și aproape 600 de drone asupra mai multor orașe ucrainene, provocând victime și pagube extinse. „Din păcate, există morți și răniți. …
15:20
O rachetă balistică rusească a explodat la lansare, în regiunea Orenburg din Rusia. Un nor toxic violet s-a ridicat # Cotidianul
Un nor de fum violet s-a ridicat deasupra orașului Yasnîi, din regiunea rusă Orenburg, unde se află o bază de rachete, după ce localnicii au auzit sunetul unei explozii mai devreme. Informația a fost relatată de canalul de Telegram Astra, transmite Ukrinform. Locuitorii afirmă că explozia ar fi fost cauzată de o lansare eșuată de …
10:30
Cetățenii vor resimți beneficii concrete pe măsură ce Republica Moldova avansează în procesul de integrare europeană, afirmă viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. Într-un interviu pentru IPN, oficiala a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană va deschide calea către un nivel de trai comparabil cu cel al statelor membre, ceea ce înseamnă salarii mai mari, infrastructură rutieră …
10:20
Noi detalii despre închiderea spațiului aerian: Două avioane au fost redirecționate către România. Ce spune Ministerul Apărării # Cotidianul
Ministerul Apărării a venit, la aproape 10 ore de la incident, cu primele explicații oficiale privind închiderea spațiului aerian în noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2025. Instituția confirmă că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar, timp de aproximativ o oră și 10 minute, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal …
08:30
Noapte de alertă maximă: Spațiul aerian al Republicii Moldova, închis pentru câteva ore, după ce două drone au traversat țara # Cotidianul
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în noaptea de vineri spre sâmbătă, pentru câteva ore, după ce două drone au traversat teritoriul național în regiunea de nord, anunță Poliția de Frontieră. Decizia a fost luată după ce Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a informat autoritățile despre survolarea neautorizată. Potrivit datelor preliminare, dronele …
28 noiembrie 2025
22:10
Acum mai bine de un secol, la data de 28 noiembrie 1918, în contextul dezmembrării Imperiului Austriac, la Cernăuți s-a întrunit Congresul General al Bucovinei pentru a reda provinciei locul firesc în spațiul românesc. Era un moment pe care generații întregi îl așteptaseră, un moment despre care, în chiar textul declarației, se spune simplu și …
20:40
The Telegraph: Trump își trimite emisarii la Moscova cu o ofertă pentru Putin: recunoașterea teritoriilor ocupate în Ucraina # Cotidianul
Președintele SUA trimite emisari la Moscova cu un plan de pace care recunoaște câștigurile teritoriale ale Rusiei. Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și altor teritorii ocupate din Ucraina, pentru a asigura încheierea unui acord de pace. The Telegraph scrie că Donald Trump și-a trimis emisarul pentru pace, Steve Witkoff, și …
20:30
Scandalul de corupție de la Kiev: Șeful administrației prezidențiale, Andrii Iermak, demis de Zelenski # Cotidianul
Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a fost demis de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vineri, 28 noiembrie, la doar câteva ore după ce anchetatorii anticorupție i-au percheziționat locuința. Decretul de demitere a fost plasat pe pagina Președinției de la Kiev. O amplă investigație privind corupția la nivel înalt, într-un moment în care Ucraina luptă pentru …
20:00
VIDEO | „Ministerul Sănătății protejează pedofilii”: Protest amplu în fața instituției, în cazul medicului Meșteșug, acuzat că ar fi violat doi copii # Cotidianul
Mai multe persoane au ieșit astăzi în fața Ministerului Sănătății pentru a cere sancționarea medicului anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, după apariția unor informații potrivit cărora acesta ar fi abuzat, în urmă cu aproximativ 15 ani, două minore. Activiști și membri ai organizației „Femei pentru Femei / Women 4 Women” au afișat mesaje precum: „Vreau să aplaud …
