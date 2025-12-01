Primii cinci kilometri de autostradă din Republica Moldova, anunțați oficial. Când se vor începe lucrările

15:20

Un nor de fum violet s-a ridicat deasupra orașului Yasnîi, din regiunea rusă Orenburg, unde se află o bază de rachete, după ce localnicii au auzit sunetul unei explozii mai devreme. Informația a fost relatată de canalul de Telegram Astra, transmite Ukrinform. Locuitorii afirmă că explozia ar fi fost cauzată de o lansare eșuată de …