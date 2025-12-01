Spumantele moldovenești, premiate la Effervescents du Monde 2025. R. Moldova câștigă 20 de medalii și se clasează în Top 10 mondial

Spumantele moldovenești, premiate la Effervescents du Monde 2025. R. Moldova câștigă 20 de medalii și se clasează în Top 10 mondial

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md