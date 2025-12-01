Premierul Alexandru Munteanu a discutat cu Ambasadorul Elveției, Felix Baumann

11:50

De Ziua Națională a tuturor românilor, 1 decembrie, Radio Chișinău a mers în stradă pentru a asculta vocea românilor din Chișinău. Ne-am propus să aflăm ce înseamnă România pentru ei, cum privesc această zi simbolică, ce își doresc pentru viitor și cum trăiesc legătura cu cealaltă parte a Prutului. Oamenii cu care a discutat colega noastră Mihaela Iorgu, au făcut refere la identitatea și istoria noastră comună, despre apropierea dintre românii care locuiesc în două state. Chiar dacă sunt despărțiți de o frontieră, România apare ca o parte firească a vieții lor – prin limbă, prin cultură, și sprijinul pe care l-au simțit de-a lungul anilor.