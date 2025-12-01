Lecții din Basarabia: cum arată, în realitate, promisiunile de pace ale Rusiei (Revista Presei)

21:00

Vânzările online de produse și servicii în Republica Moldova au crescut cu 15% față de anul trecut, ajungând la circa 8,9 miliarde de lei, fără TVA, arată un studiu prezentat pe 28 noiembrie de Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham). Cu un volum total de peste 8,8 milioane de comenzi online, Republica Moldova rămâne totuși una dintre cele mai puțin digitalizate piețe de comerț din Europa, transmite IPN.