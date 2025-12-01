DOSAR TRANSNISTREAN | Dorin Chirtoacă: Reintegrarea înseamnă ca și ei să vrea acele standarde pe care încercăm să le construim aici la Chișinău pentru a fi împreună în Europa (Audio)
Radio Chisinau, 1 decembrie 2025 15:20
Rezolvarea dosarului transnistrean și reintegrarea teritorială a R. Moldova depind în primul rând de războiul din Ucraina, consideră politicianul Dorin Chirtoacă, fost primar al municipiului Chișinău. El a spus în cadrul emisiunii „Dosar transnistrean” de la Radio Chișinău că obiectivul principal al R. Moldova, de integrare în UE, nu trebuie să fie împiedicat de problema transnistreană.
• • •
Rezolvarea dosarului transnistrean și reintegrarea teritorială a R. Moldova depind în primul rând de războiul din Ucraina, consideră politicianul Dorin Chirtoacă, fost primar al municipiului Chișinău. El a spus în cadrul emisiunii „Dosar transnistrean” de la Radio Chișinău că obiectivul principal al R. Moldova, de integrare în UE, nu trebuie să fie împiedicat de problema transnistreană.
Aeroportul Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări pentru transportul public din Republica Moldova # Radio Chisinau
Conducerea Aeroportului Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări destinate transportului public din Republica Moldovei.
Istorici: „Unirea de la 1918 a fost rezultatul unei clase politice excepționale. A fost un caz unic în care Basarabia s-a unit cu România cu acceptul ambelor tabere” # Radio Chisinau
Unirea de la 1918 a fost rezultatul unei clase politice excepționale și al unui context diplomatic rar întâlnit, afirmă istoricii invitați la Radio Chișinău, pentru a vorbi despre semnificația evenimentului pentru Basarabia și implicațiile sale actuale. Aceștia subliniază însă, că nu trebuie să rămânem blocați în trecut, ci să ne continuăm calea europeană, unde nu există frontieră și pentru că aderarea la UE nu contravine ideii unirii.
Încasări de peste 987 milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat de peste 987 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 110,2%, iar în luna noiembrie 2025, instituția a colectat la bugetul de stat peste 3,6 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 101,8%.
Zece persoane reținute în dosarul „Tux”. Investigațiile vizează doi foști angajați MAI # Radio Chisinau
Zece persoane au fost reținute în cauza penală „Tux”, schemă financiară în care zeci de mii de oameni ar fi pierdut bani. Printre persoanele vizate sunt doi foști angajați ai MAI, a anunțat ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni la TV8, transmite IPN.
Agenția Moldsilva lansează vânzarea pomilor de Crăciun. Cele 24 de întreprinderi silvice scot în comerț 37 789 de arbori crescuți în pepiniere. Prețurile nu s-au schimbat din anul trecut. Un molid de până la doi metri costă între 90 și 360 de lei, iar pomii până la 6 metri – între 200 și 2 070 lei.
Fost vicepremier pentru reintegrare, despre alegerile din regiunea separatistă transnistreană: „Oamenii nu vor să facă parte din această farsă. Regimul de la Tiraspol controlat în totalitate de Rusia” # Radio Chisinau
Scrutinul desfășurat ieri în regiunea transnistreană pentru alegerea așa-numitului Soviet Suprem reprezintă o simulare democratică, organizată pentru a legitima un regim controlat de Moscova și pentru a menține aparența unui proces politic în teritoriu, au calificat experți în domeniul securității. În cadrul unei dezbateri la IPN, aceștia au subliniat că prezența redusă la vot și controlul total asupra listelor de candidați demonstrează lipsa de legitimitate a scrutinului și caracterul marionetă al administrației locale, transmite Radio Chișinău.
Uniunea Europeană către Trump: „Nu poți să-l ierți pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, ar fi o greșeală istorică” # Radio Chisinau
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forțele ruse, a avertizat comisarul UE pentru justiție, Michael McGrath, stabilind o nouă linie roșie pentru europeni într-un eventual acord de pace.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 2 decembrie.
De Ziua Națională a României, BNM lansează moneda comemorativă dedicată Reginei Maria (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, piesă care completează seria „Personalități”.
Componența Colegiului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a fost modificată. Un decret prezidențial în acest sens a fost semnat pe 28 noiembrie de președinta Maia Sandu, informează MOLDPRES.
Serviciul Vamal are de astăzi doi noi șefi adjuncți: Carolina Gargaun, șefă a Departamentului Venituri și Control Vamal, și Viorel Doagă, șef al Departamentului Antifraudă și Conformare.
Vlad Plahotniuc a anunțat că va participa la ședințele de judecată din dosarul în care este învinuit. Prin intermediul avocaților săi, fostul lider democrat a transmis că va prezenta magistraților propriile argumente și dovezi, dar și că va solicita instanței să permită accesul jurnaliștilor la ședințe, transmite IPN.
VOX Radio Chișinău | Cum se vede Ziua Națională a României în R. Moldova. „Avem aceeași limbă, împărtășim aceleași valori. Îmi doresc să rămânem un popor unit” (VIDEO) # Radio Chisinau
De Ziua Națională a tuturor românilor, 1 decembrie, Radio Chișinău a mers în stradă pentru a asculta vocea românilor din Chișinău. Ne-am propus să aflăm ce înseamnă România pentru ei, cum privesc această zi simbolică, ce își doresc pentru viitor și cum trăiesc legătura cu cealaltă parte a Prutului. Oamenii cu care a discutat colega noastră Mihaela Iorgu, au făcut refere la identitatea și istoria noastră comună, despre apropierea dintre românii care locuiesc în două state. Chiar dacă sunt despărțiți de o frontieră, România apare ca o parte firească a vieții lor – prin limbă, prin cultură, și sprijinul pe care l-au simțit de-a lungul anilor.
VOX Radio Chișinău | „Avem aceeași limbă, împărtășim aceleași valori. Îmi doresc să rămânem un popor unit, pentru că noi toți suntem o parte” # Radio Chisinau
De Ziua Națională a tuturor românilor, 1 decembrie, Radio Chișinău a mers în stradă pentru a asculta vocea românilor din Chișinău. Ne-am propus să aflăm ce înseamnă România pentru ei, cum privesc această zi simbolică, ce își doresc pentru viitor și cum trăiesc legătura cu cealaltă parte a Prutului. Oamenii cu care a discutat colega noastră Mihaela Iorgu, au făcut refere la identitatea și istoria noastră comună, despre apropierea dintre românii care locuiesc în două state. Chiar dacă sunt despărțiți de o frontieră, România apare ca o parte firească a vieții lor – prin limbă, prin cultură, și sprijinul pe care l-au simțit de-a lungul anilor.
Serviciul Fiscal de Stat a anulat obligațiile fiscale până la 10 lei total per contribuabil înregistrate la situația din 31 decembrie 2024. Instituția precizează că anularea acestor sume mici urmărește simplificarea administrării fiscale și optimizarea proceselor interne, transmite IPN.
LIVE | Parada militară cu prilejul Zilei Naționale a României. 2.900 de militari vor defila în zona Arcului de Triumf, printre care și un contingent din R. Moldova # Radio Chisinau
La București are loc parada militară prin care se marchează Ziua Națională a României. MApN a anunțat că la eveniment vor fi trase 21 de salve de tun și peste 2.900 de militari și specialiști, printre care și un contingent din R. Moldova, tehnică militară și 45 de aeronave vor defila în zona Arcului de Triumf din București.
CNA a pus sechestru pe 18 milioane de lei ridicate în dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic (FOTO) # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție a pus sechestru, săptămâna trecută, pe aproximativ 18 milioane de lei, ridicate în cadrul unui amplu dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Mijloacele financiare au fost preluate în administrare de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), conform unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală.
Mihai Popșoi va efectua o vizită în SUA: va avea întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA și Casei Albe # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, în perioada 1-9 decembrie.
Alexandru Munteanu și Igor Grosu, mesaje de recunoștință de Ziua Națională a României: „Solidaritatea României ne oferă încrederea că și R. Moldova va reuși” # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei Naționale a României, sărbătorită anual la 1 Decembrie, conducerea Republicii Moldova, a transmis mesaje de felicitare prin care au fost subliniate importanța legăturilor istorice, culturale și spirituale dintre cele două țări, dar și angajamentul ferm pentru consolidarea relațiilor bilaterale.
Volodimir Zelenski exprimă recunoștința Ucrainei, în mesajul adresat cu prilejul Zillei Naționale a României # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei Volodmir Zelenski a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan, de Ziua Națională a României. Zelenski mulțumește conducerii de la Cotroceni pentru „poziția fermă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei”, anunță Mediafax.
„SUA și România au un parteneriat puternic în dezvoltare”. Mesajele transmise de Donald Trump și Marco Rubio de Ziua Națională a României # Radio Chisinau
Președintele SUA Donald Trump a trimis României un mesaj elogios cu ocazia Zilei Naționale a României. În scrisoarea adresată președintelui Nicușor Dan, liderul de la Casa Albă a scris că Statele Unite ale Americii au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România. De asemenea, Donald Trump a lăudat eforturile depuse de România ca aliat NATO și rolul pe care îl joacă în menținerea stabilității la Marea Neagră. Totodată, președintele american a remarcat că diplomația cetățenească rămâne o „piatră de temelie” a alianției cu SUA.
Lecții din Basarabia: cum arată, în realitate, promisiunile de pace ale Rusiei (Revista Presei) # Radio Chisinau
Negocierile pentru pace ]n Ucraina și impactul asupra securității R. Moldova este subiectul care ține capul de afiș al articolelor de presă apărute astăzi.
LIVE | Ediție specială a emisiunii INTERVIURI MATINALE, dedicată Zilei Naționale a României. Invitatul emisiunii este istoricul Octavian Țîcu # Radio Chisinau
Ediție specială a emisiunii INTERVIURI MATINALE, dedicată Zilei Naționale a României. Invitatul emisiunii este istoricul Octavian Țîcu.
1 decembrie și ziua lansării oficiale a postului Radio Chișinău. Postul nostru, parte a Radio România, succesorul Radio Basarabia, împlinește astăzi 14 ani de la reînființare.
Maia Sandu, de Ziua Națională a României: „Datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia” # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei Naționale a României, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj prin care subliniază importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și valorile care au stat la baza Marii Uniri. Într-o postare publicată pe Facebook, șefa statului a amintit că evenimentul de acum peste un secol a deschis drumul „spre pace, libertate și democrație pentru poporul român”.
O armă chimică din Primul Război Mondial a fost folosită asupra protestatarilor în Georgia (BBC) # Radio Chisinau
Autoritățile din Georgia au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a reprima protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează dovezile obținute de BBC.
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 1 decembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 66 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei.
România marchează astăzi, 1 decembrie, Ziua Națională. Semnificația istorică a acestei zilei # Radio Chisinau
Românii de pretutindeni sărbătoresc pe 1 Decembrie Ziua Națională a României, cel mai important moment din istoria românilor. În urmă cu 107 ani, la 1918, la Alba Iulia a avut loc Marea Adunare ce a votat unirea Transilvaniei cu România, și a consfințit ceea ce acum numim România Mare. Pe ce alte date a fost în trecută sărbătorită ziua României, ce obiceiuri și tradiții au românii de această zi specială, ce manifestări sunt planificate azi, care sunt regulile de acces și zona restricțiilor rutiere, toate în articolul următor.
Viktor Orban, abandonat de președintele naționalist al Poloniei. Karol Nawrocki își anulează o întâlnire cu premierul ungar, în urma vizitei acestuia la Moscova # Radio Chisinau
Președintele polonez Karol Nawrocki și-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova, relatează Euronews.
Galerie FOTO | Crăciunul mEU acasă. Expoziție de ilustrații lansată la Guvern, cu zeci de lucrări semnate de copii și artiști din toată țara # Radio Chisinau
Republica Moldova intră oficial în sezonul de iarnă, iar atmosfera sărbătorilor a fost deschisă simbolic prin lansarea expoziției de ilustrații „Crăciunul mEU acasă”, găzduită de Biroul pentru Integrare Europeană în incinta Guvernului, transmite MOLDPRES.
Oamenii de știință au înregistrat peste 2.000 de urme de falii seismice active în Grecia, creând prima bază de date completă din această țară lovită de cutremure, a anunțat sâmbătă un membru al echipei de cercetare care a realizat studiul, notează AFP, potrivit Agerpres.
Ministrul francez de Externe, mesaj către Vladimir Putin: Să accepte armistițiul sau să se resemneze cu faptul că expune Rusia la noi sancțiuni care îi vor paraliza economia # Radio Chisinau
Vladimir Putin „trebuie să accepte armistițiul sau să se resemneze expunând Rusia unor noi sancțiuni care îi vor paraliza economia, precum și unui sprijin european reînnoit pentru Ucraina”, a transmis ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, prin intermediul unui interviu acordat publicației La Tribune Dimanche, citată de Agerpres.
Digitalizare în silvicultură. Echipamentul donat de Slovacia înlocuiește munca a 10 specialiști # Radio Chisinau
Un echipament performant, donat de Ambasada Republicii Slovacia, va înlocui munca a zece specialiști implicați în monitorizarea și colectarea datelor forestiere. Dacă până acum aceste informații erau adunate și analizate manual, echipamentul Field-Map va facilita inventarierea pădurilor în format electronic, transmite IPN.
Polonia: Unități germane cu sisteme Patriot au fost activate vineri din cauza unor avioane de vânătoare rusești # Radio Chisinau
Unități ale forțelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spațiului aerian polonez prezența unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei, informează duminică EFE, preluat de Agerpres.
Lucrările la Cimitirul Eroilor din sectorul Botanica, pe ultima sută de metri. Proiectul este realizat în parteneriat cu CJ Buzăui # Radio Chisinau
Lucrările la Complexul Memorial Cimitirul Eroilor din sectorul Botanica al capitalei sunt aproape de final. Proiectul, în valoare de 5 milioane de lei, este realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău, România, transmite IPN.
TVR MOLDOVA premiază excelența. De la ora 17:00 începe gala prin care vor fi premiate promovarea limbii române, excelența în educație și în efortul de integrare europeană # Radio Chisinau
Astăzi, la ora 17:00, Teatrul Național „Mihai Eminescu" din Chișinău, TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, excelența în educației, dar și în efortul de integrare europeană.
Autobuzele școlare din R. Moldova, monitorizate prin GPS. Ministerul Educației introduce un sistem modern pentru siguranța elevilor # Radio Chisinau
Toate autobuzele școlare din Republica Moldova au fost dotate cu dispozitive GPS, o măsură menită să sporească siguranța elevilor și să optimizeze utilizarea transportului școlar, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul transmisiunii sale live din această săptămână, transmite MOLDPRES.
Naționala de handbal feminin a României s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial # Radio Chisinau
Naționala României a obținut sâmbătă, la Rotterdam, a doua victorie din grupa preliminară A, cu Japonia, scor 31-27, și și-a asigurat calificarea în grupele principale. Sâmbătă s-au mai jucat meciuri în grupele B, G și H.
MARIA – Regina tuturor românilor. Premieră a Teatrului Național Radiofonic, la Radio România Cultural, luni, 1 decembrie # Radio Chisinau
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră, luni, 1 decembrie 2025, de la ora 22.00, la Radio România Cultural, spectacolul MARIA – Regina tuturor românilor. Scenariul este semnat de Liana Ceterchi, după opera Jurnal de război – volumele I, II și III de Maria, Regina României. Traducerea aparține Ancăi Bărbulescu, iar ediția este îngrijită și prefațată de Lucian Boia, publicată la Editura Humanitas. Adaptarea radiofonică: Ion-Costin Manoliu.
Au loc alegeri legislative și locale în autoproclamata republică moldovenească nistreană # Radio Chisinau
În regiunea separatistă Transnistria au loc duminică alegeri legislative și locale, în urma cărora urmează să fie desemnați 33 de deputați în așa-numitul Consiliul Suprem, 469 de consilieri locali și 76 de șefi de localități. Autoritățile locale au deschis 246 de secții de votare, iar scrutinul se desfășoară pe parcursul întregii zile, urmând să se încheie la ora 20:00, transmite MOLDPRES.
Dialog European | Nicu Ștefănuță:: România are o responsabilitate față de Republica Moldova atât prin sprijinul diplomatic, cât și prin investiții strategice (Audio) # Radio Chisinau
Parlamentul European a aprobat săptămâna aceasta bugetul UE pentru 2025, care include o suplimentare de 25 de milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova. „R.Moldova a demonstrat că vrea calea europeană. Mingea este la noi acum și trebuie să arătăm că suntem serioși”, a spus Ștefănuță, membru al Comisiei pentru Bugete, la emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău. Acesta a precizat că sprijinul financiar este orientat în special către statul de drept, combaterea corupției și consolidarea societății civile.
Peste 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 60 881 traversări, în ultimele 24 de ore, transmite un comunicat al Poliției de Frontieră.
UE investește 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a Republicii Moldova, anunță Kaja Kallas # Radio Chisinau
UE investește 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a Republicii Moldova pentru a contribui la consolidarea securității țării.a transmis Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, într-o postare pe X, după ce mai mulkte drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova.
„MAREA UNIRE – O NAȚIUNE, UN IDEAL”. Biblioteca Națională a R. Moldova invită publicul să viziteze o expoziție organizată cu prilejul Zilei Naționale a României # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul să viziteze expoziția tematică „MAREA UNIRE – O NAȚIUNE, UN IDEAL”, organizată cu prilejul Zilei Naționale a României. Vizitatorii vor putea redescoperi colecția de cărți istorice consacrate Marii Uniri, reunite sub titlul „ROMÂNIA: MAREA UNIRE 1918–2018”, publicată de Editura Tipo Moldova (Iași) sub coordonarea prof. univ. dr. Ioan Scurtu.
Petrecerea unui copil s-a transformat într-o tragedie. 14 persoane împușcate, 4 au murit, într-un atac armat în California # Radio Chisinau
Patru persoane au murit după ce 14 persoane au fost împușcate la o reuniune de familie în Stockton, în nordul Californiei, sâmbătă seara, a declarat poliția, informează Reuters.
Rubio, Witkoff și Jared Kushner se întâlnesc duminică în Florida cu o delegație ucraineană # Radio Chisinau
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni duminică în Florida cu o delegație ucraineană, a confirmat un oficial american citat de AFP și preluat de Mediafax.
Sfântul Andrei, creștinătorul neamului românesc, este sărbătorit astăzi de creștinii ortodocși pe stil nou. Tradiții, obiceiuri supersiții în Noaptea Sfântului Andrei # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși pe stil nou îl prăznuiesc, duminică, pe Sfântul Apostol Andrei, considerat creștinătorul neamului românesc. Noaptea din ajun este asociată în popor cu obiceiuri precreștine, precum apariția strigoilor, farmece, ghicirea ursitului și a vremii.
„Acesta nu este limbajul diplomației”. Maia Sandu denunță încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de către drone rusești # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei și denunță încălcarea spațiului aerian al Moldovei de către drone rusești.
