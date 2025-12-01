RBC-Ucraina: „Sfârșitul erei Ermak”. De ce l-a demis Zelenski pe șeful Administrației Prezidențiale și ce schimbări urmează la Kiev
Ziua, 1 decembrie 2025 15:40
Demiterea lui Andrei Ermak, unul dintre cei mai influenți colaboratori ai președintelui Volodimir Zelenski, marchează finalul unei etape politice importante în Ucraina. Șef al Biroului Prezidențial timp de aproape șase ani și prieten apropiat al președintelui încă dinainte ca acesta să intre în politică, Ermak a părăsit funcția după o discuție dificilă cu Zelenski, fără […] Articolul RBC-Ucraina: „Sfârșitul erei Ermak”. De ce l-a demis Zelenski pe șeful Administrației Prezidențiale și ce schimbări urmează la Kiev apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:10
VIDEO | Parada de 1 Decembrie la București. Aproape 3.000 de militari au defilat pe sub Arcul de Triumf # Ziua
Parada Militară organizată luni, 1 Decembrie, la București cu ocazia Zilei Naționale a adunat aproximativ 3.000 de militari și specialiști ai structurilor de apărare și ordine publică, care au defilat pe sub Arcul de Triumf în fața a peste 100.000 de participanți. Ceremonia s-a desfășurat în prezența președintelui Nicușor Dan, a premierului Ilie Bolojan, a […] Articolul VIDEO | Parada de 1 Decembrie la București. Aproape 3.000 de militari au defilat pe sub Arcul de Triumf apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
14:50
NATO analizează o abordare „mai agresivă” împotriva războiului hibrid al Rusiei. Alianța ia în calcul „acțiuni preventive” în fața sabotajelor și atacurilor cibernetice # Ziua
NATO ia în considerare o schimbare de strategie față de agresiunile hibride ale Rusiei, trecând de la reacție la o atitudine „mai agresivă” și potențial proactivă, a declarat pentru Financial Times amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al Alianței. Oficialul a subliniat că Moscova intensifică atacurile cibernetice, operațiunile de sabotaj și încălcările spațiului aerian, […] Articolul NATO analizează o abordare „mai agresivă” împotriva războiului hibrid al Rusiei. Alianța ia în calcul „acțiuni preventive” în fața sabotajelor și atacurilor cibernetice apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Aeroportul din Chișinău a scăpat de criza privind inspecțiile avioanelor Airbus 320. AAC: Orarul curselor nu s-a modificat # Ziua
Aeroportul Internațional Chișinău nu a fost afectat de criza din aviația civilă, când mii de avioane Airbus 320 au fost oprite la sol în urma unei vulnerabilități a sistemului de operare. Anunțul a fost făcut de Autoritatea Aeronautică Civilă, care precizează că în urma acestor inspecții tehnice orarul curselor nu a suferit modificări. „În Republica […] Articolul Aeroportul din Chișinău a scăpat de criza privind inspecțiile avioanelor Airbus 320. AAC: Orarul curselor nu s-a modificat apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
13:40
VIDEO | Rusia a lovit cu rachete balistice orașul Dnipro. Cel puțin patru oameni au murit și peste 20 au fost răniți # Ziua
Un atac rusesc cu rachetă balistică a lovit luni dimineață orașul Dnipro, provocând moartea a patru persoane și rănirea altor 22, potrivit autorităților ucrainene. Impactul s-a produs în apropierea unui service auto și a unor întreprinderi locale, provocând distrugeri importante ale clădirilor și vehiculelor din zonă. „În Dnipro sunt deja patru persoane decedate”, a scris […] Articolul VIDEO | Rusia a lovit cu rachete balistice orașul Dnipro. Cel puțin patru oameni au murit și peste 20 au fost răniți apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Cinci tone de ulei de palmier cu exces de substanțe toxice au fost ridicate de ANSA dintr-un depozit # Ziua
Un lot de cinci tone de ulei de palmier, contaminat cu substanțe toxice, a fost ridicat de experții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor dintr-un depozit al importatorului. Marfa nu a fost admisă spre comercializare și urmează să fie nimicită sau returnată producătorului. „Motivele reținerii oficiale este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, […] Articolul Cinci tone de ulei de palmier cu exces de substanțe toxice au fost ridicate de ANSA dintr-un depozit apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
VIDEO | Carambol uriaș pe o autostrada din SUA. 45 de vehicule implicate într-un accident provocat de polei. Nicio victimă gravă raportată # Ziua
Un accident în lanț de proporții s-a produs sâmbătă pe o autostrada, aflată în apropiere de orașul Terre Haute, Indiana, aproape de granița cu statul American Illinois. Potrivit autorităților, condițiile de iarnă și poleiul de pe carosabil au dus la un carambol în care au fost implicate nu mai puțin de 45 de vehicule. Purtătorul […] Articolul VIDEO | Carambol uriaș pe o autostrada din SUA. 45 de vehicule implicate într-un accident provocat de polei. Nicio victimă gravă raportată apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Trump: Scandalul de corupție din Ucraina „nu ajută deloc” negocierile de pace, dar „există șanse reale” pentru un acord # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că investigațiile anticorupție recente din Ucraina, care au zguduit administrația de la Kiev, reprezintă „o problemă complicată” și „nu ajută deloc” negocierile privind încheierea războiului cu Rusia. Totuși, liderul american afirmă că vede „o bună oportunitate” pentru un acord. „Ucraina are câteva probleme serioase. Se confruntă cu o […] Articolul Trump: Scandalul de corupție din Ucraina „nu ajută deloc” negocierile de pace, dar „există șanse reale” pentru un acord apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Un bărbat, în vârstă de 72 de ani, a fost găsit mort în locuința sa cuprinsă de flăcări. Incendiul a fost provocat de imprudența în timpul fumatului. Tragedia a avut loc în satul Pererâta din raionul Briceni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, flăcările au cuprins bunurile materiale din interiorul unei camere de 8 […] Articolul Un bărbat, găsit mort în locuința sa în urma unui incendiu provocat de o țigară aprinsă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
11:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis luni un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind importanța relației dintre cele două state și rolul României în sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova. „Felicităm România de Ziua Națională și îi urăm la mulți ani ca stat și ca partener strategic al Republicii Moldova”, […] Articolul Ion Ceban, mesaj de 1 Decembrie: „România este partenerul de bază al Republicii Moldova” apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
În zona seismică Vrancea, în această dimineaţă, s-au produs două cutremure cu magnitudini de 3,8 şi, respectiv, 3,3, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Primul seism, de 3,8, s-a produs la ora locală 5:40, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 139,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 50 km vest […] Articolul Două cutremure cu magnitudini de 3,8 și 3,3 s-au produs luni în România apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Vlad Plahotniuc anunță că va veni la ședințele de judecată. Politicianul solicită ca presa să poată filma tot procesul # Ziua
Vlad Plahotniuc, învinuit în dosarul fraudei bancare, anunță că este pregătit să se prezintă la ședințele de judecată. Fostul lider al Partidului Democrat susține că a încheiat examinarea volumelor din dosar și că acum este pregătit să vină și să „prezinte dovezi vizavi de acuzațiile nefondate”. De asemenea, Plahotniuc solicită ca jurnaliștii să poată filma […] Articolul Vlad Plahotniuc anunță că va veni la ședințele de judecată. Politicianul solicită ca presa să poată filma tot procesul apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Mesajele liderilor de la Chișinău de Ziua Națională a României: Suntem binecuvântați să avem un frate peste Prut! # Ziua
De Ziua Națională a României, mesaje de felicitare au fost transmise și de înalți demnitari de la Chișinău. Șefa statului, premierul și președintele Parlamentului au reiterat „relațiile frățești” și importanța promovării în continuare a „valorilor comune românești”. „În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut […] Articolul Mesajele liderilor de la Chișinău de Ziua Națională a României: Suntem binecuvântați să avem un frate peste Prut! apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
CNN: Ucraina nu va fi obligată să renunțe la NATO, însă interdicția ar putea fi decisă între Rusia, SUA și Alianță # Ziua
Un scenariu discutat în cadrul negocierilor dintre Statele Unite și Ucraina, aflate în desfășurare pe teritoriul american, ar putea duce la blocarea de facto a parcursului Ucrainei către NATO, relatează CNN, citând surse familiarizate cu discuțiile. Potrivit postului american, această situație ar rezulta din potențiale acorduri negociate direct între state membre ale Alianței și Rusia, […] Articolul CNN: Ucraina nu va fi obligată să renunțe la NATO, însă interdicția ar putea fi decisă între Rusia, SUA și Alianță apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
INTERVIU | Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu: „R. Moldova nu va fi niciodată singură în eforturile sale. România îi va fi alături” # Ziua
România rămâne cel mai activ și vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european, iar acest lucru nu se va schimba. Datorită meritelor proprii, Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe clusterele 1, 2 și 6, iar Bucureștiul susține avansarea cât mai rapidă pe această componentă. Declarațiile au fost făcute de Excelența […] Articolul INTERVIU | Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu: „R. Moldova nu va fi niciodată singură în eforturile sale. România îi va fi alături” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
10:00
Igor Grosu și Mihai Popșoi pleacă din nou în SUA. Scopul anunțat – „consolidarea parteneriatului strategic” # Ziua
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, în perioada 2-10 decembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, anunță legislativul într-un comunicat. Din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul Ion Groza și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. La Washington, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, are planificate întrevederi cu mai mulți membri ai Senatului și […] Articolul Igor Grosu și Mihai Popșoi pleacă din nou în SUA. Scopul anunțat – „consolidarea parteneriatului strategic” apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Negocierile SUA – Ucraina s-au concentrat pe „noile granițe” de după război. Discuții „dificile” și „intense” la Miami # Ziua
Negocierile purtate duminică între delegațiile Statelor Unite și Ucrainei, într-o întâlnire de cinci ore la Miami, s-au axat aproape integral pe delimitarea viitoarei linii de control cu Rusia în cadrul unui posibil acord de pace, au declarat pentru Axios doi oficiali ucraineni. Discuțiile au fost descrise drept „dificile” și „intense”, dar constructive. Președintele rus Vladimir […] Articolul Negocierile SUA – Ucraina s-au concentrat pe „noile granițe” de după război. Discuții „dificile” și „intense” la Miami apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Parade militare de 1 Decembrie în marile orașe ale României. Manifestația principală are loc la București, cu participarea a 3000 de militari # Ziua
Parada militară de Ziua Națională a României începe la ora 11.00 în piața Arcului de Triumf din București, acolo unde vor participa 3000 de militari, inclusiv un contingent din R. Moldova. Manifestații militare vor avea loc și în cele mai mari orașe din țară, precum Alba Iulia, Cluj, Iași, Timișoara, Constanța, Brașov și Craiova, unde […] Articolul Parade militare de 1 Decembrie în marile orașe ale României. Manifestația principală are loc la București, cu participarea a 3000 de militari apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Banca Națională a Moldovei a lansat o monedă comemorativă, bătută în argint, în cinstea Reginei Maria # Ziua
Banca Națională a Moldovei a lansat astăzi în circuitul numismatic moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, piesă care completează seria „Personalități”. Moneda comemorativă este bătută în argint, are valoarea nominală de 100 de lei și un tiraj de 750 de unități, informează IPN. Potrivit BNM, moneda este emisă […] Articolul Banca Națională a Moldovei a lansat o monedă comemorativă, bătută în argint, în cinstea Reginei Maria apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Un detaliu despre aritmetica politică internă ucraineană: facțiunea prezidențială mai are 229 de deputați și are nevoie de 226 pentru a-și menține majoritatea. Dacă patru deputați părăsesc facțiunea partidului prezidențial orice este posibil. Sunt destui care au fost executați politic de Zelenski și abia așteaptă să-și achite datoria. Avem precedentul președintelui Radei Turcinov din februarie […] Articolul ANALIZĂ | George Damian: Posibil scenariu coreean în Ucraina, cu înghețarea liniei frontului apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
07:20
An de an, în ajunul și cu ocazia Zilei Naționale a României, apar voci care contestă, relativizează sau chiar ridiculizează semnificația Marii Uniri. Actul istoric de la 1 decembrie 1918 nu a fost întâmplător și nu s-a datorat hazardului, chiar dacă unele condiții externe au fost neașteptat de favorabile. „Ora astrală” a românilor nu s-ar […] Articolul ATITUDINI | Ion Mischevca: Marea Unire a fost gândită, pregătită și realizată de români apare prima dată în ZIUA.md.
07:00
România celebrează astăzi Ziua Națională, în cinstea Marii Uniri de la 1918. La mulți ani, români de pretutindeni! # Ziua
Românii din întreaga lume celebrează astăzi Ziua Națională, care marchează momentul creării României Mari, odată cu unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României. Evenimentul din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia încheia astfel procesul de revenire la trupul țării-mamă a provinciilor înstrăinate și marca împlinirea idealului de unitate națională. Rezoluția adoptată la […] Articolul România celebrează astăzi Ziua Națională, în cinstea Marii Uniri de la 1918. La mulți ani, români de pretutindeni! apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
17:30
FOTO | Catedrala Națională din București și-a sărbătorit primul hram de toamnă, închinat Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul României # Ziua
Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, hramul de toamnă al Catedralei Naționale, a fost sărbătorit duminică, printr-un program duhovnicesc desfășurat la noua Catedrală Patriarhală, transmite Basilica. Cu această ocazie, cuvântul de învățătură a fost rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. Preafericirea Sa a vorbit despre misiunea Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea și […] Articolul FOTO | Catedrala Națională din București și-a sărbătorit primul hram de toamnă, închinat Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul României apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Negocieri decisive SUA-Ucraina la Miami. Umerov anunță că au început discuțiile cu partea americană pentru o „pace demnă” # Ziua
Secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, aflat în Statele Unite pentru discuții privind posibilitățile de încheiere a războiului, a anunțat că întâlnirea delegației ucrainene cu partea americană a început deja. „În Statele Unite a început deja întâlnirea delegației ucrainene cu partea americană privind pașii necesari pentru atingerea unei păci demne. […] Articolul Negocieri decisive SUA-Ucraina la Miami. Umerov anunță că au început discuțiile cu partea americană pentru o „pace demnă” apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
16:00
Premierul Netanyahu cere să fie grațiat de președintele Israelului. Este acuzat de fraudă, delapidare și luare de mită # Ziua
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a depus o cerere de grațiere la președintele Isaac Herzog. Netanyahu este acuzat de fraudă, delapidare şi luare de mită. Potrivit BBC, citat de Adevărul, Biroul președintelui a precizat că Herzog va primi mai întâi avize de la oficialii din justiție înainte de a analiza „această cerere extraordinară, care are implicații […] Articolul Premierul Netanyahu cere să fie grațiat de președintele Israelului. Este acuzat de fraudă, delapidare și luare de mită apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Consolidare de forțe la vârful AUR din România. Cunoscutul expert în geopolitică Dan Dungaciu va fi noul prim-vicepreședinte al partidului # Ziua
Sociologul Dan Dungaciu va fi validat astăzi în funcția de prim-vicepreședinte al AUR, în cadrul Congresului partidului care are loc la Alba-Iulia, potrivit unor surse de la vârful formațiunii, citate de Gândul.ro, care subliniază că este una dintre cele mai interesante mutări de pe scena politică din ultima perioadă. Ca prim-vicepreședinte, Dan Dungaciu va fi […] Articolul Consolidare de forțe la vârful AUR din România. Cunoscutul expert în geopolitică Dan Dungaciu va fi noul prim-vicepreședinte al partidului apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
În timp ce oamenii săi negociază cu americanii, Zelenski merge la Paris, pentru a se întâlni cu Macron # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va merge din nou la Paris, unde se întâlni cu liderul francez Emmanuel Macron, a informat astăzi biroul lui Macron. Asta în timp ce o delegație condusă de Secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare, Rustem Umerov, se află în Statele Unite, pentru a discuta despre planul de pace propus de […] Articolul În timp ce oamenii săi negociază cu americanii, Zelenski merge la Paris, pentru a se întâlni cu Macron apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
ATITUDINI | Iurie Ciocan: Despre alegerile din „Transnistria” și tăcerea strategică a experților și politicienilor de la Chișinău # Ziua
Azi, în cele 5 raioane furate de regimul de la Moscova din corpul Republicii Moldova, numite regiunea transnistreană, au loc alegeri. Oamenii de acolo „aleg” așa-zisa administrație locală și așa-zisul Soviet Suprem. Toate funcțiile eligibile, cu excepția celei de așa-zis președinte, azi vor fi „legitimate” prin „alegeri”. Așadar, primarii, consilierii locali și deputații în Sovietul […] Articolul ATITUDINI | Iurie Ciocan: Despre alegerile din „Transnistria” și tăcerea strategică a experților și politicienilor de la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Lucrările de reabilitare și amenajare a scuarului, aleilor, scărilor și pilonilor Complexului Memorial Cimitirul Eroilor din sectorul Botanica al capitalei sunt aproape de final. Proiectul, în valoare de 5 milioane de lei, este realizat de Primăria Chișinău, în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău, România. Dina Guba, pretorul sectorului Botanica, a menționat, citată de IPN, că […] Articolul Lucrările la Complexul Memorial Cimitirul Eroilor din Chișinău, pe ultima sută de metri apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Terminal petrolier rusesc lovit din nou de dronele ucrainene. Atacul afectează și rafinăriile din România # Ziua
Ucraina a atacat din nou terminalul petrolier CPC din portul rusesc Novorossiisk, nod esențial pentru exporturile de țiței kazah și sursă principală pentru rafinăriile din România. Încărcarea petrolierelor a fost oprită, iar Kazahstanul a protestat oficial, cerând încetarea loviturilor asupra infrastructurii energetice civile. Atacul cu drone navale, produs sâmbătă dimineață în jurul orei 4:00, a […] Articolul Terminal petrolier rusesc lovit din nou de dronele ucrainene. Atacul afectează și rafinăriile din România apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Alegeri „parlamentare” și „locale” în stânga Nistrului. Aproape 400 de mii de cetățeni din regiunea separatistă sunt chemați să voteze # Ziua
Alegeri legislative şi locale au loc duminică în regiunea separatistă transnistreană, unde au fost deschise 246 de secţii de votare. Locuitorii îşi aleg cei 33 de deputaţi ai așa-numitului Soviet Suprem de la Tiraspol, dar și 76 de primari și 469 de consilieri locali. Potrivit autorității electorale din regiune, aproximativ 395.000 de persoane sunt aşteptate […] Articolul Alegeri „parlamentare” și „locale” în stânga Nistrului. Aproape 400 de mii de cetățeni din regiunea separatistă sunt chemați să voteze apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
OPINII | George Damian: Mutarea lui Zalujnîi, atac direct la Zelenski, a cărui strategie ar risca să ducă la dispariția statului # Ziua
Generalul Zalujnîi anunță de la Londra un program politic pentru Ucraina. În condițiile în care legitimitatea lui Zelenski este pusă sub semnul întrebării nu doar de Rusia și în momentul când scaunul prezidențial de la Kiev este cutremurat de un gigantic scandal de corupție. Generalul Zalujnîi spune lucrurilor pe nume, dincolo de propagandă: obiectivul Rusiei […] Articolul OPINII | George Damian: Mutarea lui Zalujnîi, atac direct la Zelenski, a cărui strategie ar risca să ducă la dispariția statului apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Soluțiile lui Zalujnîi pentru Ucraina: aderarea la NATO, arme nucleare sau un contingent militar aliat masiv pe teritoriul ucrainean # Ziua
Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, în prezent ambasador la Londra, susține, într-un editorial publicat în The Telegraph, că Ucraina are nevoie de garanții de securitate reale pentru a putea opri războiul cu Rusia și pentru a evita o nouă agresiune în viitor. În plus, acesta consideră că este necesară o înghețare a conflictului, […] Articolul Soluțiile lui Zalujnîi pentru Ucraina: aderarea la NATO, arme nucleare sau un contingent militar aliat masiv pe teritoriul ucrainean apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Toate bisericile Patriarhiei Române, inclusiv din R. Moldova, vor săvârși slujbe de Te Deum, în cinstea Zilei Naționale a României # Ziua
De Ziua Națională a României, care va fi celebrată luni, 1 decembrie, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba de Te Deum (mulțumire), anunță Patrirhia Română într-un comunicat. Clerul și credincioșii își vor manifesta astfel recunoștința pentru libertatea și […] Articolul Toate bisericile Patriarhiei Române, inclusiv din R. Moldova, vor săvârși slujbe de Te Deum, în cinstea Zilei Naționale a României apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Șapte la sută dintre cetățenii R. Moldova sunt persoane cu dizabilități. Banii de la stat nu le ajung nici pentru minimul de existență # Ziua
Aproape 7 la sută din populația Republicii Moldova suferă de dizabilități, arată datele Biroului Național de Statistică. La 1 ianuarie 2025, la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale se aflau 160 de mii de beneficiari de pensii și alocații de dizabilitate, dintre care 11,4 mii erau copii. Aproape fiecare a doua persoană se încadrează în […] Articolul Șapte la sută dintre cetățenii R. Moldova sunt persoane cu dizabilități. Banii de la stat nu le ajung nici pentru minimul de existență apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
VIDEO | Republica Moldova ar putea implementa ușor votul electronic, susține fostul președinte al CEC, Iurie Ciocan # Ziua
Fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, susține că Republica Moldova are de ani buni toate condițiile tehnice pentru a introduce votul electronic, însă autoritățile întârzie nejustificat implementarea acestei reforme. Potrivit lui Ciocan, tehnologiile de autentificare biometrică sunt folosite zilnic de cetățeni, de la deblocarea telefonului cu amprenta digitală sau recunoașterea facială, până la […] Articolul VIDEO | Republica Moldova ar putea implementa ușor votul electronic, susține fostul președinte al CEC, Iurie Ciocan apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Turismul din Republica Moldova înregistrează un salt puternic. Cifre record în trimestrul trei din 2025 # Ziua
Agențiile de turism au raportat 252 de mii de persoane deservite în al treilea trimestru al acestui an – cel mai mare indicator trimestrial de turiști înregistrat vreodată în Republica Moldova. Datele au fost prezentate de expertul economic IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, potrivit căruia, 2025 este cel mai bun an pentru turismul moldovenesc. Specialistul explică, […] Articolul Turismul din Republica Moldova înregistrează un salt puternic. Cifre record în trimestrul trei din 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
7% dintre cetățenii R. Moldova sunt persoane cu dizabilități, iar banii de la stat nu le ajung nici pentru minimul de existență # Ziua
Aproape 7 la sută din populația Republicii Moldova suferă de dizabilități, arată datele Biroului Național de Statistică. La 1 ianuarie 2025, la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale se aflau 160 de mii de beneficiari de pensii și alocații de dizabilitate, dintre care 11,4 mii erau copii. Aproape fiecare a doua persoană se încadrează în […] Articolul 7% dintre cetățenii R. Moldova sunt persoane cu dizabilități, iar banii de la stat nu le ajung nici pentru minimul de existență apare prima dată în ZIUA.md.
08:00
Ministerul Muncii vine cu o soluție de compromis. Salariul mediu ar urma crească până la 17 400 lei, în 2026 # Ziua
Salariul mediu lunar pe economie va constitui 17 400 de lei în anul viitor, conform proiectului de hotărâre înaintat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, transmite IPN. Autoritățile propun un adaus de 1 300 de lei la salariul mediu actual de 16 100 de lei. Documentul elaborat de ministerul de resort este prezentat pentru consultări […] Articolul Ministerul Muncii vine cu o soluție de compromis. Salariul mediu ar urma crească până la 17 400 lei, în 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
07:50
Negocieri în SUA pentru pace în Ucraina. Rubio și Witkoff se întâlnesc astăzi cu delegația de la Kiev, condusă de Umerov # Ziua
Secretarul de stat american Marco Rubio și emisarul special al președintelui SUA Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni duminică în Florida cu o delegație ucraineană, a declarat pentru AFP un responsabil guvernamental american, citat de Agerpres. Ei vor fi însoțiți de Jared Kushner, ginerele președintelui american, după prezentării de către Donald Trump, în ultimele […] Articolul Negocieri în SUA pentru pace în Ucraina. Rubio și Witkoff se întâlnesc astăzi cu delegația de la Kiev, condusă de Umerov apare prima dată în ZIUA.md.
07:30
Sărbătoare mare în calendarul îndreptat. Astăzi este cinstit Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat, încreștinătorul și ocrotitorul românilor # Ziua
Creștinii ortodocși de stil nou îl cinstesc astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, numit în tradiția Bisericii „cel dintâi chemat”, pentru că a fost primul dintre ucenici care a răspuns chemării Mântuitorului Iisus Hristos de a-Lurma. Sărbătoarea subliniază începutul propovăduirii Evangheliei și rolul esențial al apostolilor în întemeierea Bisericii Creștine. Sfântul Andrei s-a născut în Betsaida […] Articolul Sărbătoare mare în calendarul îndreptat. Astăzi este cinstit Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat, încreștinătorul și ocrotitorul românilor apare prima dată în ZIUA.md.
29 noiembrie 2025
16:40
VIDEO | Mihai Isac, despre necesitatea unei vizite în R. Moldova a Patriarhului Daniel: Ar trebui să vină la Chișinău așa cum merge la Iași # Ziua
Credincioșii români din Republica Moldova așteaptă de zeci de ani o vizită Patriarhului Daniel, iar aceasta nu este doar un gest simbolic, ci o necesitate istorică și spirituală. Despre acest lucru a vorbit jurnalistul și istoricul român Mihai Isac, în cadrul în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. De menționat că, deși Mitropolia Basarabiei a […] Articolul VIDEO | Mihai Isac, despre necesitatea unei vizite în R. Moldova a Patriarhului Daniel: Ar trebui să vină la Chișinău așa cum merge la Iași apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
FOTO | Seară specială la Cahul. Grupul psaltic Tronos a încântat publicul cu un concert de excepție dedicat Zilei Naționale a României # Ziua
Seară cu emoții și aplauze la Cahul, unde Grupul psaltic Tronos al Patriarhiei Române, unul dintre cele mai apreciate ansambluri corale bizantine din România, a susținut vineri un concert la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros”. Evenimentul, dedicat Zilei Naționale a României, a cuprins un repertoriu de muzică psaltică și patriotică, care a încântat publicul spectator. […] Articolul FOTO | Seară specială la Cahul. Grupul psaltic Tronos a încântat publicul cu un concert de excepție dedicat Zilei Naționale a României apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că spațiul aerian deasupra Venezuelei și din jurul acesteia va fi închis în totalitate, marcând o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și regimul de la Caracas. „Către toate companiile aeriene, piloții, traficanții de droguri și traficanții de persoane: vă rog să considerați SPAȚIUL AERIAN DEASUPRA ȘI DIN […] Articolul ULTIMA ORĂ | SUA închid complet spațiul aerian deasupra și în jurul Venezuelei apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Criză fără precedent în aviația civilă, după descoperirea unei vulnerabilități critice la avioanele Airbus # Ziua
Mii de avioane Airbus au fost oprite la sol după ce producătorul a descoperit o vulnerabilitate a software-ului care calculează altitudinea în zbor. Mai exact, la anumite altitudini, radiațiile solare puternice pot corupe aceste date, afectând sistemele fly-by-wire ale aeronavelor. Problema a ieșit la iveală după un incident din octombrie, când un avion JetBlue care […] Articolul Criză fără precedent în aviația civilă, după descoperirea unei vulnerabilități critice la avioanele Airbus apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Zelenski l-a trimis pe Umerov în SUA, pentru a discuta despre planul de pace convenit la Geneva # Ziua
O delegație ucraineană, condusă de Secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare, Rustem Umerov, a plecat în Statele Unite ale Americii, pentru a discuta despre pașii necesari încheierii războiului. Anunțul a fost făcut de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, care a precizat că vizita în SUA vine ca o continuare a negocierilor purtate recent […] Articolul Zelenski l-a trimis pe Umerov în SUA, pentru a discuta despre planul de pace convenit la Geneva apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Ziua Leului Moldovenesc. În urmă cu 32 de ani, Republica Moldova introducea propria monedă națională # Ziua
Republica Moldova marchează astăzi Ziua Leului Moldovenesc, introdus oficial la 29 noiembrie 1993. Acesta a înlocuit cupoanele de consum, un sistem provizoriu de plată aplicat din 1992, pe fundalul hiperinflației din spațiul postsovietic, care, până atunci, circulau paralel cu rubla și au generat distorsiuni majore pe piață. Apariția monedei naționale a reprezentat unul dintre cei […] Articolul Ziua Leului Moldovenesc. În urmă cu 32 de ani, Republica Moldova introducea propria monedă națională apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Perioada de solicitare a compensațiilor la resursele energetice pentru luna noiembrie s-a încheiat, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit instituției, pe platforma compensatii.gov.md au fost depuse 780 187 de cereri, dintre care peste 409 494 au fost completate cu ajutorul registratorilor. Toate cererile depuse sunt supuse unui proces de verificare, începând cu 29 noiembrie. […] Articolul Aproape 800 de mii de gospodării au solicitat compensații pentru luna noiembrie apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Profitul băncilor din Republica Moldova a crescut la 3,4 miliarde lei. Câștigul se datorează, în special, creditelor imobiliare și de consum # Ziua
Profitul sectorului bancar din Republica Moldova a ajuns la 3,4 miliarde de lei în primele nouă luni ale acestui an, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă din 2023, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei, evoluția este determinată în principal de majorarea portofoliului de credite. Cele mai mari creșteri au […] Articolul Profitul băncilor din Republica Moldova a crescut la 3,4 miliarde lei. Câștigul se datorează, în special, creditelor imobiliare și de consum apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Andrei Ermak, fostul șef al administrației prezidențiale de le Kiev și consilier principal al lui Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj dur după demisia sa în urma unor percheziții la domicilul său efectuate de Biroul Anticorupție de la Kiev. Fostul demnitar a declarat pentru NYP că merge pe front, după ce a fost făcut de […] Articolul Andrei Ermak pleacă pe front după demisie: „M-au făcut de rușine!” apare prima dată în ZIUA.md.
