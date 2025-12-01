CNN: Ucraina nu va fi obligată să renunțe la NATO, însă interdicția ar putea fi decisă între Rusia, SUA și Alianță

16:00

Kievul trebuie să îi urmărească penal pe actorii politici și oamenii de afaceri corupți dacă dorește să adere la Uniunea Europeană, a avertizat un oficial de rang înalt de la Bruxelles, în timp ce presiunea asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski crește din cauza unor acuzațiilor de corupție. Într-un interviu acordat publicației POLITICO, comisarul european pentru […] Articolul Mesaj dur de la Bruxelles. Ucraina nu va avansa în procesul de aderare la UE fără rezultate concrete în dosarele de corupție la „vârful societății” apare prima dată în ZIUA.md.