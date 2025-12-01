Serviciul Fiscal de Stat a anulat obligațiile fiscale până la 10 lei total

12:50

O femeie în vârstă, afirmă că a fost victima unui furt de proporții, rămânând fără economiile strânse într-o viață – aproximativ 1 600 000 de lei. Banii ar fi fost sustrași din apartamentul ei din sectorul Botanica, iar principalul suspect, indicat chiar de victimă, ar fi o persoană care lucra în apropiere de locul unde […]