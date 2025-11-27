Un șofer a murit după ce s-a izbit cu mașina într-o stație de așteptare și vehiculul a luat foc

15:30

Șefa statului, Maia Sandu, ar trebui să fie chemată în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară” în care este vizat Vlad Plahotniuc. Cu această propunere vine fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care reamintește că, acum mai bine de un deceniu, Maia Sandu ar fi votat, în calitatea ei de ministru, pentru o garanție […]