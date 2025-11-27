Olga Golban a prezidat ședința Comitetului de supraveghere a Proiectului de cooperare între Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Fiscală Suedeză

13:10

Un bărbat de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost depistat la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să scoată țigări din țară fără a le declara. Acesta s-a prezentat pe direcția ieșire din Republica Moldova la volanul unui Citroën C5 Aircross, declarând că nu are bunuri supuse declarării. În urma controlului […]