Olga Golban a prezidat ședința Comitetului de supraveghere a Proiectului de cooperare între Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Fiscală Suedeză
Sinteza, 27 noiembrie 2025 13:00
La data de 26 noiembrie 2025, directoarea Olga Golban a prezidat ședința Comitetului de supraveghere a Proiectului de cooperare între Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Agenția Fiscală Suedeză (AFS). Agenda ședinței a cuprins prezentarea retrospectivei proiectului de la inițiere în anul 2023 și până în prezent, identificarea provocărilor și impactului asupra contribuabililor, precum și […]
Deputata PAS, Anastasia Nichita, susține campania 16ZileDeActivism împotriva violenței de gen # Sinteza
Deputata de la PAS, Anastasia Nichita, a declarat public că susține cu fermitate campania #16ZileDeActivismîmpotrivaviolențeidegen, subliniind că violența împotriva femeilor și fetelor nu este o problemă privată, ci o gravă încălcare a drepturilor omului — un pericol real pentru siguranța societății. Potrivit declarației sale, aceste 16 zile de activism reprezintă un moment de reflecție și […]
Și-a atacat amicul cu o furculiță în scop de a-i sustrage bunurile. Inculpatul a fost condamnat # Sinteza
Procuratura Bălți informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 42 de ani pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Acesta a fost sancționat cu 9 ani de închisoare. Potrivit probelor, în anul 2024, făptuitorul, fiind declarant de instanța de judecată ca agresor familial și obligat să-și părăsească locuința pe o perioadă determinată de […]
VIDEO// Fadei Nagacevschi: „Maia Sandu a votat pentru acordarea garanțiilor bancare și ar trebui să fie invitată în procesul lui Vladimir Plahotniuc” # Sinteza
Șefa statului, Maia Sandu, ar trebui să fie chemată în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară” în care este vizat Vlad Plahotniuc. Cu această propunere vine fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care reamintește că, acum mai bine de un deceniu, Maia Sandu ar fi votat, în calitatea ei de ministru, pentru o garanție […]
Japonia va acorda un grant de 21 milioane lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” # Sinteza
Japonia va acorda companiei „Teleradio-Moldova” un grant de 21 de milioane de lei. Banii sunt destinați pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție și difuzare audiovizuală. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor acordului de grant dintre Guvernele Republicii Moldova și Japoniei. Proiectul are drept scop creșterea calității serviciilor media publice, precum […]
Procuratura continuă lupta împotriva violenței digitale și violenței de gen – 13 ani de închisoare pentru un tânăr care a abuzat sexual o minoră # Sinteza
În cadrul campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen” Procuratura va continua să informeze publicul despre condamnările persoanelor acuzate de abuz sexual împotriva minorilor, violența în familie și alte manifestări ilegale, care atentează la integritatea fizică și sexuală a victimelor. Astfel, Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză […]
A indicat eronat date pentru importul unui autoturism, însă acum va achita suplimentar peste 41 000 lei # Sinteza
Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal intern Bălți, după depunerea unei declarații vamale de către o persoană fizică rezidentă, pentru importul unui autoturism, din Uniunea Europeană. În urma aplicării analizei de risc, declarația a fost direcționată pe un culoar de control sporit, existând suspiciuni privind corectitudinea declarării tipului de propulsie. Astfel, a fost […]
Irina Vlah, către Igor Grosu: „Modificările din iunie 2025 au afectat securitatea juridică și competiția electorală” # Sinteza
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în contextul constatărilor îngrijorătoare formulate în Raportul APCE privind observarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, publicat la 20 noiembrie 2025. Politiciana a solicitat majorității parlamentare să anuleze modificările operate la Legea partidelor la 14 iunie 2025. Potrivit spuselor […]
În cadrul dosarului investigat de către autorități, a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, urmând a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și schimb de informații și probe. Potrivit datelor obținute în cadrul anchetei pe linie de cooperare internațională, au fost stabilite drept corp delict următoarele: – 18 elemente de […]
Cuvintele care îl enervează pe Vladimir Putin, interzise în Rusia. Cum arată noul dicționar explicativ al limbii de stat # Sinteza
Mai multe cuvinte au fost interzise în Rusia. Noul Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse vine cu o sumedenie de modificări. Vladimir Putin pare deranjat de anumite cuvinte din limba rusă, așa că a decis să le interzică. Din această cauză, un nou Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse a […]
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova va prezentă în zilele următoare un „buget de salvare” al țării, precum și o politică fiscală alternativă pentru anul 2026, a anunțat liderul formațiunii, Igor Dodon. Documentele vor conține propuneri economice și sociale colectate din teritoriu și vor fi înaintate Guvernului și Parlamentului în încercarea de a influența direcția politicilor […]
Studenții de la ciclul licență din instituțiile de învățământ superior din țară vor participa la un șir de instruiri privind integritatea academică și prevenirea practicilor ilegale. În anul universitar curent, la aceste activități vor lua parte circa 13 500 de studenți. Inițiativa se înscrie în prioritățile strategice ale Ministerului Educației și Cercetării și face parte […]
„Jurnal TV” a fost sancționat cu 10 000 de lei pentru încălcarea normelor privind protecția minorilor la difuzarea filmului serial „Plaha” # Sinteza
În ședința din 24 noiembrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au amendat cu 10 000 de lei postul de televiziune „Jurnal TV”, pentru devieri de la reglementările legale cu privire la protecția minorilor în spațiul audiovizual. Mai exact, postul TV a fost sancționat pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (1) și alin. (7) lit. a) din […]
Droguri de peste un milion de lei reținute de polițiștii de frontieră și procurorii PCCOCS # Sinteza
Direcția investigare criminalitate transfrontalieră, în comun cu Direcția urmărire penală a IGPF, sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță reținerea unui bărbat și a unei femei pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă de aproximativ 1.200.000 lei. Bărbatul reținut are studii juridice superioare și are vârsta de 35 de ani, iar femeia reținută are vârsta […]
Aflat în Suedia, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu un grup de moldoveni stabiliți la Stockholm. Aceștia au discutat despre situația actuală din Republica Moldova, iar șeful legislativului le-a vorbit despre crizele și pericolele existente. În același timp, cetățenii s-au arătat interesați de securitatea energetică a țării și de agenda autorităților. La Stockholm, Președintele […]
Președinții CECE II au participat la o sesiune de instruire dedicată regulilor de finanțare și raportare financiară a partidelor politice și a campaniilor electorale # Sinteza
Președinții Consiliilor electorale de circumscripție electorală de nivelul II (CECE II) din țară au participat la o sesiune de instruire dedicată regulilor de finanțare și raportare financiară a partidelor politice și a campaniilor electorale. Conform legislației electorale, consiliile electorale de circumscripție electorală recepționează, examinează și publică rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale ale candidaților independenți în […]
Vice-ministrul Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale UNIDO # Sinteza
Viceministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republicii Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO). În intervenția din deschiderea evenimentului, ministrul Osmochescu a subliniat că dezvoltarea industrială modernă trebuie să fie bazată pe un leadership […]
Serviciul Vamal se alătură Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, axată în acest an pe prevenirea și combaterea violenței digitale, ce se va desfășura în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2025. În prima zi de lansare a campaniei, funcționarii și funcționarele Serviciului Vamal au prins la piept panglica portocalie – […]
Trei persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe defecte # Sinteza
Trei persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe defecte. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:17. Conform informațiilor recepționate, o femeie în vârstă de 58 de ani și […]
IGSU a găzduit o delegație daneză în prezența Ambasadorului Danemarcei în Republica Moldova # Sinteza
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a găzduit o delegație oficială din Danemarca, eveniment desfășurat în prezența Ambasadorului Rezident al Danemarcei în Republica Moldova, Søren Jensen. Întâlnirea a avut loc pe 24 noiembrie 2025 și a reprezentat un pas important în consolidarea colaborării dintre Republica Moldova și Regatul Danemarcei în domeniul protecției civile și al […]
Un control vamal efectuat pe A44, în apropiere de Bad Wünnenberg, s-a transformat într-o descoperire majoră pentru autoritățile germane. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, care tracta o remorcă frigorifică, a fost oprit, iar în interiorul acesteia vameșii au găsit aproximativ două tone de produse alimentare interzise. Acțiunea a avut loc pe 5 noiembrie, iar detaliile au fost […]
Dosarul „Kuliok” va fi reluat de la zero. Curtea Supremă de Justiție a dispus schimbarea completului de judecată în procesul lui Dodon # Sinteza
Dosarul numit generic „Kuliok”, în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii Supremă de Justiţie. Şedinţele au fost puse pe pauză încă de la sfârşitul lunii iunie, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit. […]
Compania Națională de Asigurări în Medicină va găzdui, în perioada 24–28 noiembrie, o nouă misiune a experților europeni # Sinteza
Compania Națională de Asigurări în Medicină va găzdui, în perioada 24–28 noiembrie, o nouă misiune a experților europeni, care vor oferi asistență tehnică în avansarea procesului de implementare a cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEAS) în Republica Moldova. Aceasta este a treia misiune a experților străini, axată pe evaluarea implicațiilor practice ale implementării […]
Ialoveni va găzdui în decembrie 2025 a patra rundă de instruiri pentru tineri antreprenori din regiunea Centru # Sinteza
În perioada 9-11 decembrie 2025, în orașul Ialoveni va avea loc cea de-a patra rundă a programului de instruiri destinată tinerilor antreprenori și persoanelor care intenționează să lanseze o afacere. La activitate sunt invitați participanți din raioanele Ialoveni, Hîncești, Strășeni și Cimișlia. Programul este implementat în parteneriat cu Proiectul „Moldova este Europa – Sprijin pentru […]
Mesajul lui Grosu la Summitul Platformei Internaționale Crimeea 2025: ”Lupta pentru democrație se poartă în fiecare secție de votare” # Sinteza
Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii. Declarația a fost făcută de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul celei de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. În cadrul discursului său, Igor Grosu a […]
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea # Sinteza
Astăzi, 24 noiembrie 2025, se operaționalizează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea. În această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene, informațiile fiind introduse în bazele de date. Implementarea nu include, pentru moment, colectarea elementelor biometrice […]
Rezultatele campaniei Consiliului Audiovizualului de educație media din electorala 2025 – discutate de reprezentanții autorității și societatea civilă la Europa Café # Sinteza
De Ziua Mondială a Televiziunii, celebrată anual pe 21 noiembrie, conducerea Consiliului Audiovizualului (CA), împreună cu reprezentanții Direcției control servicii media audiovizuale, Secției juridice și ai Serviciului comunicare și relații externe au totalizat rezultatele campaniei de educație media, derulate de autoritatea de reglementare în contextul alegerilor parlamentare din această toamnă. Începând cu 03 mai, de […]
VIDEO// O bătrână din Chișinău acuză că i-au fost furați 1,6 milioane de lei, iar poliția nu investighează cazul: ”Era tot ce aveam pentru bătrânețe” # Sinteza
O femeie în vârstă, afirmă că a fost victima unui furt de proporții, rămânând fără economiile strânse într-o viață – aproximativ 1 600 000 de lei. Banii ar fi fost sustrași din apartamentul ei din sectorul Botanica, iar principalul suspect, indicat chiar de victimă, ar fi o persoană care lucra în apropiere de locul unde […]
Recuperarea după operația de augmentare mamară. Sfaturi pentru o vindecare rapidă și eficientă # Sinteza
Recuperarea după o operație de augmentare mamară nu presupune doar repaus fizic, ci și grijă față de tine, răbdare și atenție la semnalele corpului. Este normal să-ți dorești să vezi rezultatele cât mai repede, însă trebuie să știi că transformarea are loc în timp, și fiecare etapă contează. Dacă urmează să treci printr-o astfel de […]
Peste 100 de primari participă la Chișinău la discuții despre integrarea europeană și dezvoltarea locală # Sinteza
Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare. Dialogul are loc pe platforma Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, reunit în cea de-a […]
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a APCEMN # Sinteza
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN). Evenimentul are loc în perioada 23 – 25 noiembrie, la Sofia, Bulgaria. Din delegația legislativului, prezentă la eveniment, fac parte deputatul Petru Burduja, care este și șeful acesteia, precum și deputate Larisa Novac și […]
Ministerul Educației și cadrele didactice analizează pilotarea curriculumului de limba găgăuză # Sinteza
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Gagauz dili hem literatura okumakları” („Limba găgăuză și lectura literară”) pentru clasele I–IV au fost analizate în cadrul unei ședințe organizate la Comrat. La discuții au participat peste 50 de cadre didactice care predau limba găgăuză în clasele primare, dar și reprezentanți ai Direcției Generale Educație din UTA Găgăuzia […]
IGSU continuă campania „Tu poți ceea de ce au nevoie alții” pentru prevenirea incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon # Sinteza
IGSU continuă campania cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie alții” activitățile de prevenire și informare a populației privind riscurile asociate sezonului rece și pericolele intoxicațiilor cu monoxid de carbon în sectorul locativ. Campania a fost inaugurată la 14 noiembrie 2025, și acordă o atenție deosebită persoanelor în etate și celor cu necesități […]
Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, spune că UE trebuie să aibă un rol central în planul de pace pentru Ucraina. „Centralitatea” rolului Uniunii Europene trebuie să fie „reflectată pe deplin” într-un plan de pace pentru Ucraina, a declarat duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Euractiv. „Orice plan de pace credibil și durabil […]
De ce te balonezi pe parcursul zilei? Specialiștii explică cele 3 cauze principale și vin cu recomandări # Sinteza
Balonarea este o problemă cu care se confruntă aproape toată lumea la un moment dat, iar senzația poate fi extrem de neplăcută, deoarece afectează confortul zilnic și încrederea în sine. Deși cauzele pot fi multiple, înțelegerea motivelor care stau la baza acestui disconfort este un pas important pentru a-l putea preveni. Blanca Gómez, specialistă în […]
Activista de mediu Greta Thunberg a fost interzisă în Veneția, după ce a turnat vopsea verde în Canal Grande. Greta Thunberg s-a numărat printre zecile de activiști climatici amendați în Italia după ce în Canalul Mare (Canal Grande) din Veneția a fost turnată vopsea verde, în cadrul unui protest „Stop Ecocid”, notează Wanted in Milan. Greta Thunberg […]
Casă mistuită de flăcări la Dondușeni. Pompierii au prevenit o explozie prin evacuarea buteliilor de gaz # Sinteza
În noaptea zilei de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins în totalitate o casă de locuit cu un nivel și o anexă. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au […]
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii corupției, precum și al măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, au fost desfășurate noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală a fost […]
MAI introduce standarde europene în ordine publică, securitate digitală și protecția infrastructurilor critice # Sinteza
Primele zece luni ale acestui an au adus o accelerare vizibilă a ritmului reformelor în domeniul ordinii publice, securității și combaterii criminalității. Printr-o serie de acte normative, programe naționale și transformări structurale, Ministerul Afacerilor Interne a orientat eforturile către un obiectiv comun: creșterea calității vieții cetățenilor printr-o siguranță mai mare, servicii publice mai eficiente și […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)” în mărime de 1120 kg. Investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar. Inspectorii ANSA au inițiat, imediat, un control inopinat la importator, lotul de ceai […]
Pompieri voluntari din patru raioane participă la cursul IGSU de intervenție în situații de urgență # Sinteza
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă să susțină dezvoltarea voluntariatului în rândul pompierilor, prin instruirea sistematică a acestora în domeniul intervenției în situații de urgență. În acest sens, în perioada 22–23 și 29-30 noiembrie 2025 un grup format din 21 de pompieri voluntari din raioanele Strășeni, Basarabeasca, Cimișlia și Anenii Noi participă la un […]
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 924,0 milioane lei în perioada 17 – 23 noiembrie 2025 # Sinteza
În perioada 17 – 23 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 924,0 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 103,1%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 36,1 miliarde lei. Totodată, […]
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele PAS, Partidul Nostru și BE Alternativa # Sinteza
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidului Politic „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa“. Astfel, a fost validate cinci mandate ale deputaților aleși candidaților supleanți pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Este vorba despre Vladimir Rusu, care este la primul mandat și […]
Vasile Tarlev cere demisia conducerii Serviciului Vamal după reținerea unui camion cu armament la frontiera română # Sinteza
Deputatul, fostul prim-ministru al Moldovei (2001-2008) și președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, cere demisia imediată a conducerii Serviciului Vamal și a tuturor persoanelor responsabile, în urma reținerii, la frontiera română, a unui camion încărcat cu armament. Tarlev susține că este inadmisibil ca, în același mod, prin granițele țării să poată trece arme, droguri și […]
Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite vor continua cooperarea pentru fortificarea coeziunii sociale # Sinteza
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării coeziunii sociale, au fost discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Rosemary A. DiCarlo, Subsecretar General al ONU pentru Afaceri Politice și Consolidarea Păcii. În cadrul întrevederii de astăzi, Premierul a mulțumit organizației pentru asistența oferită prin intermediul Agențiilor ONU care […]
Deputatul ucrainean Oleksiy Oleksiyovich Goncharenko a publicat cele 28 de puncte ale planului de pace pentru Ucraina care a fost realizat de Statele Unite ale Americii și de Federația Rusă. Oleksiy Oleksiyovich Goncharenko, deputat în Rada Supremă de la Kiev, a publicat, joi seară, cele 28 de puncte ale planului de pace pentru Ucraina care a fost […]
Contrabandă cu țigări la Sculeni. Șofer moldovean de 36 de ani prins cu 480 de pachete ascunse # Sinteza
Un bărbat de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost depistat la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să scoată țigări din țară fără a le declara. Acesta s-a prezentat pe direcția ieșire din Republica Moldova la volanul unui Citroën C5 Aircross, declarând că nu are bunuri supuse declarării. În urma controlului […]
60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE # Sinteza
60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE, găzduită de Parlamentul Republicii Moldova. Evenimentul s-a desfășurat în contextul în care Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026. În deschiderea evenimentului, Președintele […]
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui pe 25 noiembrie 2025 conferința națională dedicată angajamentului pentru Integrarea Europeană # Sinteza
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, și Biroul pentru Integrare Europeană organizează pe 25 noiembrie 2025 conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”, o platformă de dialog interinstituțional menită să consolideze rolul Legislativului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Evenimentul are loc în contextul publicării Raportului de Extindere al […]
STISC lansează proiectul STARC pentru consolidarea capacităților digitale și atragerea finanțărilor europene # Sinteza
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) beneficiază de un proiect de cooperare internațională, orientat spre consolidarea capacităților instituționale. Scopul principal al proiectului STARC este consolidarea competențelor STISC, în vederea îmbunătățirii capacității acesteia de a atrage finanțări pentru dezvoltarea sectorului comunicațiilor electronice, susținând procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. În cadrul proiectului […]
