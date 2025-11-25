PSRM anunță „bugetul de salvare” al țării și o politică fiscală alternativă pentru 2026

11:10

Un profesor de religie din comuna Săgeata, județul Buzău, care ocupa și funcția de director adjunct și era consilier local, se află sub anchetă penală după ce ar fi trimis mesaje cu conținut sexual unei eleve de doar 14 ani. Situația a ieșit la iveală atunci când părinții adolescentei au descoperit conversațiile, ceea ce a dus la deschiderea unui dosar […]