Mesajul lui Grosu la Summitul Platformei Internaționale Crimeea 2025: ”Lupta pentru democrație se poartă în fiecare secție de votare”
Sinteza, 24 noiembrie 2025 14:00
Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii. Declarația a fost făcută de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul celei de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. În cadrul discursului său, Igor Grosu a […]
Compania Națională de Asigurări în Medicină va găzdui, în perioada 24–28 noiembrie, o nouă misiune a experților europeni
Compania Națională de Asigurări în Medicină va găzdui, în perioada 24–28 noiembrie, o nouă misiune a experților europeni, care vor oferi asistență tehnică în avansarea procesului de implementare a cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEAS) în Republica Moldova. Aceasta este a treia misiune a experților străini, axată pe evaluarea implicațiilor practice ale implementării […]
Ialoveni va găzdui în decembrie 2025 a patra rundă de instruiri pentru tineri antreprenori din regiunea Centru
În perioada 9-11 decembrie 2025, în orașul Ialoveni va avea loc cea de-a patra rundă a programului de instruiri destinată tinerilor antreprenori și persoanelor care intenționează să lanseze o afacere. La activitate sunt invitați participanți din raioanele Ialoveni, Hîncești, Strășeni și Cimișlia. Programul este implementat în parteneriat cu Proiectul „Moldova este Europa – Sprijin pentru […]
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este extins în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea
Astăzi, 24 noiembrie 2025, se operaționalizează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea. În această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene, informațiile fiind introduse în bazele de date. Implementarea nu include, pentru moment, colectarea elementelor biometrice […]
Rezultatele campaniei Consiliului Audiovizualului de educație media din electorala 2025 – discutate de reprezentanții autorității și societatea civilă la Europa Café
De Ziua Mondială a Televiziunii, celebrată anual pe 21 noiembrie, conducerea Consiliului Audiovizualului (CA), împreună cu reprezentanții Direcției control servicii media audiovizuale, Secției juridice și ai Serviciului comunicare și relații externe au totalizat rezultatele campaniei de educație media, derulate de autoritatea de reglementare în contextul alegerilor parlamentare din această toamnă. Începând cu 03 mai, de […]
VIDEO// O bătrână din Chișinău acuză că i-au fost furați 1,6 milioane de lei, iar poliția nu investighează cazul: "Era tot ce aveam pentru bătrânețe"
O femeie în vârstă, afirmă că a fost victima unui furt de proporții, rămânând fără economiile strânse într-o viață – aproximativ 1 600 000 de lei. Banii ar fi fost sustrași din apartamentul ei din sectorul Botanica, iar principalul suspect, indicat chiar de victimă, ar fi o persoană care lucra în apropiere de locul unde […]
Recuperarea după operația de augmentare mamară. Sfaturi pentru o vindecare rapidă și eficientă
Recuperarea după o operație de augmentare mamară nu presupune doar repaus fizic, ci și grijă față de tine, răbdare și atenție la semnalele corpului. Este normal să-ți dorești să vezi rezultatele cât mai repede, însă trebuie să știi că transformarea are loc în timp, și fiecare etapă contează. Dacă urmează să treci printr-o astfel de […]
Peste 100 de primari participă la Chișinău la discuții despre integrarea europeană și dezvoltarea locală
Peste 100 de primari din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene discută astăzi, la Chișinău, progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare. Dialogul are loc pe platforma Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, reunit în cea de-a […]
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a APCEMN
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN). Evenimentul are loc în perioada 23 – 25 noiembrie, la Sofia, Bulgaria. Din delegația legislativului, prezentă la eveniment, fac parte deputatul Petru Burduja, care este și șeful acesteia, precum și deputate Larisa Novac și […]
Ministerul Educației și cadrele didactice analizează pilotarea curriculumului de limba găgăuză
Rezultatele pilotării noului curriculum la disciplina „Gagauz dili hem literatura okumakları” („Limba găgăuză și lectura literară”) pentru clasele I–IV au fost analizate în cadrul unei ședințe organizate la Comrat. La discuții au participat peste 50 de cadre didactice care predau limba găgăuză în clasele primare, dar și reprezentanți ai Direcției Generale Educație din UTA Găgăuzia […]
IGSU continuă campania „Tu poți ceea de ce au nevoie alții" pentru prevenirea incendiilor și intoxicațiilor cu monoxid de carbon
IGSU continuă campania cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie alții” activitățile de prevenire și informare a populației privind riscurile asociate sezonului rece și pericolele intoxicațiilor cu monoxid de carbon în sectorul locativ. Campania a fost inaugurată la 14 noiembrie 2025, și acordă o atenție deosebită persoanelor în etate și celor cu necesități […]
Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, spune că UE trebuie să aibă un rol central în planul de pace pentru Ucraina. „Centralitatea” rolului Uniunii Europene trebuie să fie „reflectată pe deplin” într-un plan de pace pentru Ucraina, a declarat duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Euractiv. „Orice plan de pace credibil și durabil […]
De ce te balonezi pe parcursul zilei? Specialiștii explică cele 3 cauze principale și vin cu recomandări
Balonarea este o problemă cu care se confruntă aproape toată lumea la un moment dat, iar senzația poate fi extrem de neplăcută, deoarece afectează confortul zilnic și încrederea în sine. Deși cauzele pot fi multiple, înțelegerea motivelor care stau la baza acestui disconfort este un pas important pentru a-l putea preveni. Blanca Gómez, specialistă în […]
Activista de mediu Greta Thunberg a fost interzisă în Veneția, după ce a turnat vopsea verde în Canal Grande. Greta Thunberg s-a numărat printre zecile de activiști climatici amendați în Italia după ce în Canalul Mare (Canal Grande) din Veneția a fost turnată vopsea verde, în cadrul unui protest „Stop Ecocid”, notează Wanted in Milan. Greta Thunberg […]
Casă mistuită de flăcări la Dondușeni. Pompierii au prevenit o explozie prin evacuarea buteliilor de gaz
În noaptea zilei de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins în totalitate o casă de locuit cu un nivel și o anexă. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au […]
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii corupției, precum și al măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, au fost desfășurate noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală a fost […]
MAI introduce standarde europene în ordine publică, securitate digitală și protecția infrastructurilor critice
Primele zece luni ale acestui an au adus o accelerare vizibilă a ritmului reformelor în domeniul ordinii publice, securității și combaterii criminalității. Printr-o serie de acte normative, programe naționale și transformări structurale, Ministerul Afacerilor Interne a orientat eforturile către un obiectiv comun: creșterea calității vieții cetățenilor printr-o siguranță mai mare, servicii publice mai eficiente și […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)” în mărime de 1120 kg. Investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar. Inspectorii ANSA au inițiat, imediat, un control inopinat la importator, lotul de ceai […]
Pompieri voluntari din patru raioane participă la cursul IGSU de intervenție în situații de urgență
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă să susțină dezvoltarea voluntariatului în rândul pompierilor, prin instruirea sistematică a acestora în domeniul intervenției în situații de urgență. În acest sens, în perioada 22–23 și 29-30 noiembrie 2025 un grup format din 21 de pompieri voluntari din raioanele Strășeni, Basarabeasca, Cimișlia și Anenii Noi participă la un […]
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 924,0 milioane lei în perioada 17 – 23 noiembrie 2025
În perioada 17 – 23 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 924,0 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 103,1%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 36,1 miliarde lei. Totodată, […]
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele PAS, Partidul Nostru și BE Alternativa
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidului Politic „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa“. Astfel, a fost validate cinci mandate ale deputaților aleși candidaților supleanți pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Este vorba despre Vladimir Rusu, care este la primul mandat și […]
Vasile Tarlev cere demisia conducerii Serviciului Vamal după reținerea unui camion cu armament la frontiera română
Deputatul, fostul prim-ministru al Moldovei (2001-2008) și președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, cere demisia imediată a conducerii Serviciului Vamal și a tuturor persoanelor responsabile, în urma reținerii, la frontiera română, a unui camion încărcat cu armament. Tarlev susține că este inadmisibil ca, în același mod, prin granițele țării să poată trece arme, droguri și […]
Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite vor continua cooperarea pentru fortificarea coeziunii sociale
Colaborarea dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite, precum și dezvoltarea programelor comune dedicate consolidării coeziunii sociale, au fost discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Rosemary A. DiCarlo, Subsecretar General al ONU pentru Afaceri Politice și Consolidarea Păcii. În cadrul întrevederii de astăzi, Premierul a mulțumit organizației pentru asistența oferită prin intermediul Agențiilor ONU care […]
Deputatul ucrainean Oleksiy Oleksiyovich Goncharenko a publicat cele 28 de puncte ale planului de pace pentru Ucraina care a fost realizat de Statele Unite ale Americii și de Federația Rusă. Oleksiy Oleksiyovich Goncharenko, deputat în Rada Supremă de la Kiev, a publicat, joi seară, cele 28 de puncte ale planului de pace pentru Ucraina care a fost […]
Contrabandă cu țigări la Sculeni. Șofer moldovean de 36 de ani prins cu 480 de pachete ascunse
Un bărbat de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost depistat la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să scoată țigări din țară fără a le declara. Acesta s-a prezentat pe direcția ieșire din Republica Moldova la volanul unui Citroën C5 Aircross, declarând că nu are bunuri supuse declarării. În urma controlului […]
60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE
60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei au participat la Reuniunea Comitetului Permanent al APCE, găzduită de Parlamentul Republicii Moldova. Evenimentul s-a desfășurat în contextul în care Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026. În deschiderea evenimentului, Președintele […]
Parlamentul Republicii Moldova va găzdui pe 25 noiembrie 2025 conferința națională dedicată angajamentului pentru Integrarea Europeană
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, și Biroul pentru Integrare Europeană organizează pe 25 noiembrie 2025 conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”, o platformă de dialog interinstituțional menită să consolideze rolul Legislativului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Evenimentul are loc în contextul publicării Raportului de Extindere al […]
STISC lansează proiectul STARC pentru consolidarea capacităților digitale și atragerea finanțărilor europene
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) beneficiază de un proiect de cooperare internațională, orientat spre consolidarea capacităților instituționale. Scopul principal al proiectului STARC este consolidarea competențelor STISC, în vederea îmbunătățirii capacității acesteia de a atrage finanțări pentru dezvoltarea sectorului comunicațiilor electronice, susținând procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. În cadrul proiectului […]
UNICEF și USMF lansează Ghidul pentru Intervenție Timpurie și platforma digitală LearnECD în Republica Moldova
Astăzi, 21 noiembrie, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF), Institutul Mamei și Copilului (IMC) și Institutul Național de Intervenție Timpurie în Copilărie „Voinicel” (INITC), sub egida Ministerului Sănătății, a lansat Ghidul „Practici recomandate în intervenția timpurie” și platforma digitală LearnECD – două […]
Moldova și China a semnat un nou acord educațional pentru burse, schimburi academice și extinderea predării limbii chineze
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză și-au reafirmat angajamentul pentru extinderea relațiilor educaționale bilaterale și deschiderea de noi oportunități pentru elevii, studenții, cadrele didactice și instituțiile de învățământ din ambele țări. Un acord în acest sens a fost semnat la Beijing de către ministrul Dan Perciun, care […]
Consiliul Audiovizualului a gestionat corect resursele publice în perioada 2021-2024, conform raportului Curții de Conturi
Curtea de Conturi a examinat azi, în ședință publică, Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului, în anii 2021-2024. Misiunea de audit a concluzionat că ”resursele financiare publice și patrimoniul public au fost gestionate în conformitate cu cerințele legale”. Conform raportului prezentat în ședință, […]
Un profesor de religie a ajuns pe banca acuzaților pentru mesaje indecente trimise unei eleve de 14 ani
Un profesor de religie din comuna Săgeata, județul Buzău, care ocupa și funcția de director adjunct și era consilier local, se află sub anchetă penală după ce ar fi trimis mesaje cu conținut sexual unei eleve de doar 14 ani. Situația a ieșit la iveală atunci când părinții adolescentei au descoperit conversațiile, ceea ce a dus la deschiderea unui dosar […]
Ministerul Educației și Inspectoratul pentru Migrație consolidează integrarea școlară a refugiaților ucraineni în Republica Moldova
Intervențiile comune pentru facilitarea integrării refugiaților din Ucraina în sistemul educațional și în comunitățile din Republica Moldova au fost analizate în cadrul unei ședințe comune dintre reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne. La discuție au participat și reprezentanți ai UNICEF, UNHCR și Consiliului Norvegian pentru Refugiați (NRC). […]
STUDIU// Alimentele ultra-procesate afectează toate organele și alimentează pandemia bolilor cronice
Un nou studiu global atrage atenția asupra efectelor nocive ale alimentelor ultra-procesate (UPF), care ar putea fi una dintre principalele cauze ale „pandemiei de boli cronice”. Cercetătorii susțin că aceste produse, din ce în ce mai prezente în dieta copiilor și a adulților, pot afecta toate sistemele majore de organe ale corpului uman, conform Ladbible. […]
Comisiile pentru politică externă din Moldova și România cer accelerarea aderării Republicii Moldova la UE
Comisiile pentru politică externă din Parlamentul Republicii Moldova și din Senatul României au aprobat o declarație comună prin care solicită deschiderea negocierilor de aderare a țării noastre la UE până la finele anului 2025. Documentul a fost semnat de către președinții celor două comisii, Doina Gherman, președinta Comisiei pentru integrare europeană din Parlamentul Republicii Moldova, […]
Incendiu puternic la Aluniș, Rîșcani. O cameră distrusă complet, iar acoperișul afectat din cauza supraîncălzirii sobei
În această noapte, pompierii din raionul Rîșcani au intervenit la lichidarea unui incendiu produs într-o casă de locuit din satul Aluniș. Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că arderea a afectat o cameră cu suprafața de 16 m², care a fost distrusă în totalitate de flăcări. De asemenea, a fost deteriorat parțial acoperișul construcției […]
Doi bărbați au fost arestați pentru organizarea migrației ilegale spre UE a persoanelor din India și Siria
Poliția de Frontieră, de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță reținerea a doi învinuiți de facilitarea migrației ilegale a persoanelor din India și Siria spre Uniunea Europeană. Cei doi membri ai grupului infracțional au fost reținuți în flagrant delict, în zona de frontieră, în timp ce încercau să […]
Curtea de Apel Centru a majorat pedeapsa într-un dosar de trafic de influență examinat de CNA și Procuratura Anticorupție
Centrul Național Anticorupție, în cooperare cu Procuratura Anticorupție, informează despre decizia Curții de Apel Centru, care a admis apelul procurorului și a dispus casarea parțială a sentinței Judecătoriei Strășeni (sediul Central) din 30 decembrie 2024, în partea ce ține de individualizarea pedepsei aplicate unui bărbat condamnat pentru două capete de acuzare de trafic de influență […]
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă
În această dimineață, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui avocat, precum și la Biroul de Probațiune Dondușeni, în cadrul unui dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit materialelor cauzei, avocatul ar fi pretins mijloace bănești de la soția unui condamnat pentru […]
Agenția Națională pentru Tineret sub egida Ministerului Educației și Cercetării anunță lansarea Programului de Granturi pentru asociațiile studențești – ediția 2026
Agenția Națională pentru Tineret sub egida Ministerului Educației și Cercetării anunță lansarea Programului de Granturi pentru asociațiile studențești – ediția 2026. Asociațiile studențești din toate universitățile din Republica Moldova pot accesa finanțare în sumă de până la 600.000 de lei pentru a transforma ideile și inițiativele lor în proiecte. Sunt încurajate proiectele care dezvoltă comunitățile […]
VIDEO// Deputatul PAS, Marcel Spătari, despre rezultatele slabe ale alegerilor locale de duminică: "PAS nu a pierdut, dar nu a câștigat"
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcel Spătari, afirmă că formațiunea de guvernământ „nu a pierdut, dar nu a câștigat”, comentând rezultatele alegerilor locale anticipate desfășurate duminica trecută, în toate cele șase localități unde au fost organizate scrutinuri. În pofida faptului că PAS nu a obținut victoria în niciuna dintre localități, Spătari respinge ideea unui […]
Auditul Curții de Conturi: Nereguli majore la gestionarea gazelor și energiei de către „Energocom" în perioada 2021–2023
Gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni „Energocom” în anii 2021-2023 a constituit subiectul raportului de audit examinat de Comisia pentru control al finanțelor publice. Misiunea de audit, realizată de Curtea de Conturi, a evaluat conformitatea gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către „Energocom”. De asemenea, au fost […]
Președinta Comisiei Electorale Centrale a participat la Forumul de Securitate al Moldovei 2025
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a participat la Forumul de Securitate al Moldovei 2025. Președinta CEC a vorbit despre interferențele străine în procesele electorale din Republica Moldova și despre impactul manipulării informaționale asupra scrutinelor din Republica Moldova. În intervenția sa, din panelul dedicate discuțiilor despre combaterea amenințărilor hibride în contextul proceselor electorale și […]
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu moldovenii stabiliți în Belgia și Luxemburg
Premierul Alexandru Munteanu și-a încheiat vizita la Bruxelles cu o discuție cu cetățenii moldoveni care locuiesc în Belgia și Luxemburg. În cadrul întâlnirii au fost discutate transformările interne din Republica Moldova, care vin să îmbunătățească calitatea vieții și să ne apropie de Uniunea Europeană. Șeful Guvernului a vorbit despre reformele actuale, axate, în primul rând, […]
Viceprim-ministrul și Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Prim-ministrul au participat la primul Forum al Extinderii Uniunii Europene de la Bruxelles
Viceprim-ministrul și Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, împreună cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a participat astăzi la primul Forum al Extinderii Uniunii Europene de la Bruxelles, organizat în premieră de Comisara pentru Extindere, Marta Kos. Evenimentul a oferit un cadru privilegiat pentru reafirmarea angajamentului Republicii Moldova față de valorile europene și procesul ferm de […]
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, timp de două zile, cea de-a IX-a ediție a proiectului educațional „Parlamentul Tinerilor"
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, timp de două zile, cea de-a IX-a ediție a proiectului educațional „Parlamentul Tinerilor”, la care au participat 51 de tineri din toate regiunile țării. Tinerii au intrat în rolul unui deputat și au luat parte atât la elaborarea și prezentarea inițiativelor legislative, cât și la simularea principalelor proceduri de constituire […]
Partidul Republican „Inima Moldovei" cere anularea măsurii de limitare a activității. Irina Vlah: „Termenul legal de două luni a expirat"
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „dosarul „Inima Moldovei” a ajuns într-un impas: Ministerul Justiției nu a prezentat nicio probă privind „finanțarea ilegală”, iar termenul de examinare a cererii a expirat deja”. Astfel, astăzi, politiciana s-a adresat Curții de Apel cu apelul de a ridica restricția asupra activității partidului. Potrivit spuselor sale, Partidul Republican […]
Consumul de droguri „a scăpat de sub control" – Ion Ceban discută cu Poliția Capitalei acțiuni urgente
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei privind un plan comun de acțiuni pentru stoparea fenomenului distribuirii și consumului de droguri în Chișinău, în special în rândul tinerilor, transmite libertv.md. Potrivit edilului, autoritățile examinează mai multe măsuri concrete, printre care discuții directe în școli, campanii de informare, intensificarea […]
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un cetățean străin în momentul transmiterii unor mijloace bănești unui inspector vamal din cadrul PTF „Aeroportul Internațional Chișinău”. Bănuitul a fost denunțat la CNA după ce anterior a mai comis o tentativă de corupere a funcționarului vamal. Potrivit materialelor cauzei, […]
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filiala în Fălești. Aceasta este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale. Potrivit probatoriului, în perioada 2012–2015, inculpata, contabilă a băncii, prin falsificarea documentelor bancare, a sustras mijloace […]
