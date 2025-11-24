Mesajul lui Grosu la Summitul Platformei Internaționale Crimeea 2025: ”Lupta pentru democrație se poartă în fiecare secție de votare”

14:20

Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, timp de două zile, cea de-a IX-a ediție a proiectului educațional „Parlamentul Tinerilor”, la care au participat 51 de tineri din toate regiunile țării. Tinerii au intrat în rolul unui deputat și au luat parte atât la elaborarea și prezentarea inițiativelor legislative, cât și la simularea principalelor proceduri de constituire […]