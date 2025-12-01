„Seri de film la înălțime”. La Muzeul de Istorie a orașului Chișinău vor fi proiectate șase documentare autohtone

12:00

Deși decembrie este perioada în care reflectăm asupra anului care a trecut și facem totalurile rezultatelor obținute timp de 12 luni, tot în această perioadă ne setăm obiectivele pentru următorul an. Programele internaționale, concursurile sau bursele de studiu, de asemenea, s-ar putea regăsi în lista ta de aspirații pentru 2026. De exemplu, pe final de an, te poți înscrie pentru o bursă de studii în SUA, poți participa la o simulare a Modelului Organizației Națiunilor Unite sau ai ocazia să mergi într-o vizită la sediul NATO din Bruxelles. Îți sugerăm să completezi formularul de înregistrare cât mai curând!