Cyber Security and AI Week. Patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI

18:15

Valoarea voucherului cultural ar putea crește de la 1.000 la 2.000 de lei. Propunerea vine din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, care și-a propus să facă majorarea în primele 100 de zile ale mandatului. De asemenea, în Programul de Guvernare al noului executiv condus de Alexandru Munteanu putem observa că una dintre priorități este extinderea programului „Voucher Cultural" pentru tinerii de 16 ani și pentru persoanele vârstnice. În acest articol îți spunem cum au ales să valorifice voucherul cei 12.933 de tineri care au beneficiat de acesta în ultimii doi ani, dar și alte informații pe care trebuie să le cunoști dacă vrei să obții voucherul.