Participă la un workshop și automatizează-ți afacerea cu AI
#diez, 29 noiembrie 2025 18:30
Dacă ești antreprenor IMM și simți că sarcinile repetitive îți consumă tot timpul, atunci participă la un workshop practic și descoperă metode simple de automatizare cu Inteligența Artificială pentru a reduce munca manuală, a elimina erorile și a-ți eficientiza procesele zilnice. Workshopul va avea loc în două zile, pe 6 și 13 decembrie 2025.
Ți-ai imaginat vreodată cum ar putea arăta un advent calendar moldovenesc? Noi am decis să o facem. Am selectat produse locale, obiecte hand-made create aici și experiențe culturale pe care le putem trăi în Moldova. Fiecare propunere pe care o vei găsi mai jos arată o parte din viața noastră cotidiană și evidențiază producători, artiști și branduri care ne formează identitatea.
Asia își consolidează poziția ca una dintre cele mai puternice regiuni pentru dezvoltarea start-upurilor din domeniul fintech, adăugând trei orașe noi în clasament și ajungând la 51 de centre inovative recunoscute la nivel global. Care sunt top cinci orașe din Asia după dezvoltarea ecosistemelor start-upurilor, vă spunem în articolul de mai jos.
Burse pentru studii de licență, masterat și doctorat în China. Ce acte trebuie să conțină dosarul și unde îl poți depune # #diez
Vrei să cunoști sistemul educațional din China și să înveți într-un stat asiatic? Republica Populară Chineză oferă studenților din Republica Moldova trei burse de studii superioare (licență, masterat și doctorat) pentru anul academic 2026/2027.
Salariu de până la 40.000 de lei pe lună. Top 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din Moldova # #diez
A fost publicat topul celor mai bine plătite 100 de locuri de muncă vacante din Republica Moldova în luna noiembrie 2025. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe primul loc se află poziția de responsabil tehnic. Persoana care va ocupa acest post va ridica un salariu de până la 40.000 de lei pe lună.
Începând cu clasa a X-a, elevii din Republica Moldova trebuie să susțină în fiecare semestru (excepție semestrul II din clasa a XII-a) câte o teză la trei discipline. Este un test final, nota căreia este importantă pentru calcularea mediei la cele trei materii. În fiecare an, sesiunile de teze se organizează în ultimele două săptămâni ale fiecărui semestru.
Pe 27 noiembrie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" din Chișinău a organizat Gala Performanțelor 2025. În cadrul evenimentului au fost anunțați și premiați cei mai buni studenți ai anului academic 2024/2025. Pentru obținerea titlului „Studentul Anului 2025" au concurat 43 de candidați.
263 de milioane de lei vor ajunge din bugetul de stat în bugetul Chișinăului pentru salarii și primele anuale ale profesorilor # #diez
Bugetul Chișinăului va primi adițional din partea statului 263,1 milioane de lei pentru salariile destinate profesorilor în luna noiembrie și primele anuale care sunt achitate în decembrie. Decizia a fost luată de consilieri la ședința Consiliului Municipal Chișinău din 28 noiembrie și prevede ca banii vor fi alocați prin rectificări la Legea bugetului de stat 2025.
Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, anunță că în anul 2026 bursele studenților vor fi ajustate la nivelul inflației, iar pentru specialitățile STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) vor fi majorări semnificative.
Universitatea de Stat din Cahul ar putea fuziona cu (să fie absorbită de) Universitatea Tehnică a Moldovei. Despre aceasta a anunțat pe 27 noiembrie 2025 ministrul educației, Dan Perciun, în cadrul unei ședințe cu cadrele didactice din Cahul.
Două drone au survolat ilegal spațiul aerian al Moldovei. Toate zborurile de pe Aeroportul Chișinău au fost suspendate timp de o oră # #diez
În noapte de 28-29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43-23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică.
În ultimul weekend din toamna lui 2025 vom avea parte de ploi în toate regiunile țării. Dacă în Chișinău precipitațiile vor fi slabe, atunci la sud meteorologii promit ploi abundente. Iată cum va fi vremea în următoarele două zile.
Cum s-a desfășurat conferința MACRO 2025. Experții au discutat despre integrarea europeană și viitorul economic al Moldovei # #diez
Convergența economică a Moldovei cu Uniunea Europeană dar și soluțiile pentru reducerea sărăciei au fost printre principalele subiecte de discuții din cadrul conferinței MACRO 2025. Cea de-a XIII-a ediție a evenimentului a reunit reprezentanți ai Guvernului, ai mediului de afaceri, experți economici, organizații internaționale și parteneri de dezvoltare, oferind o platformă de dialog despre provocările și direcțiile de acțiune pentru dezvoltarea țării.
MINDS, xDIH și CONNECTINNO. La UTM au fost lansate trei proiecte transfrontaliere pentru a conecta excelența academică # #diez
Astăzi, 28 noiembrie 2025, Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit conferința de lansare a trei proiecte transfrontaliere majore, finanțate prin prestigiosul Program Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027. Aceste inițiative, apreciate drept punți solide trasate peste Prut, au menirea de a conecta excelența academică, de a stimula inovația și de a accelera dezvoltarea digitală în întreaga regiune.
Moldova a participat la prima ediție a Forumului UE pentru Extindere. Teodora Drucec, tânără ambasadoare europeană, ne-a împărtășit impresiile ei despre forum # #diez
Pe 18 noiembrie la Bruxelles a fost organizată prima ediție a Forumului European pentru Extindere, găzduit de comisara europeană Marta Kos. Forumul a adunat reprezentanți din statele-membre, din statele-candidate, dar și mai mulți lideri europeni. În cadrul evenimentului s-a discutat despre perspectivele de extindere a UE în contextul geopolitic actual.
Cyber Security and AI Week. Patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI # #diez
Municipiile Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat au găzduit timp de două săptămâni ediția 2025 a Cyber Security and AI Week, organizată de Orange Business. Evenimentele au fost create pentru a oferi organizațiilor, instituțiilor publice și comunităților din toată țara informații concrete, clare și aplicabile în domeniul securității cibernetice și al inteligenței artificiale.
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică # #diez
Din 27 noiembrie 2025, maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică. Până pe 16 decembrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150 de milioane de lei, cu valoarea nominală de 20.000 de lei fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,67 %, formată din rata de referință (5,67 %) și marja fixă stabilită pentru clasa VI (1,0 %).
Ultima zi pentru a solicita compensațiile la energie: cine aplică după termen nu va primi sprijin pentru luna curentă # #diez
Azi este ultima zi pentru depunerea cererilor pentru compensațiile la energie aferente acestei luni. Persoanele care se înregistrează după această dată nu vor primi ajutor pentru noiembrie, însă vor beneficia de compensații începând cu luna în care au depus solicitarea. De la 1 decembrie, termenul-limită de înregistrare va deveni data de 25 a fiecărei luni.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Biroul Național de Statistică a prezentat datele pentru anul 2024. Astfel, în Republica Moldova trăiesc aproximativ 160 de mii de persoane cu dizabilități, ceea ce reprezintă 6,7 % din populația cu reședință obișnuită. Printre acestea se numără și 11,4 mii de copii.
Studenții de la taxă din România vor putea primi din nou burse sociale, după ce ministrul educației, Daniel David, a anunțat că noul pachet de burse finanțate din fonduri europene va include și această categorie. „Planul este ca bursele din fonduri europene să vină pe o componentă socială care se adresează atât studenților de la buget, cât și celor de la taxă", a spus ministrul în raportul săptămânal din 26 noiembrie.
Cercetătorii moldoveni pot merge timp de trei luni la Bruxelles pentru a realiza un proiect de cercetare despre extinderea UE # #diez
Centrul de Politici Europene lansează înscrierile pentru bursa Connecting Europe. Inițiativa va oferi suport tinerilor cercetători din țările implicate în procesul de aderare pentru a-și dezvolta propriile lucrări, dar și pentru a contribui, în același timp, la dialogul transnațional privind viitorul Europei. Bursierii urmează să petreacă trei luni la Bruxelles pentru a lucra la un proiect de cercetare.
Învață și predă la facultate. Vladislava Cosovan, despre cum e să fii studentă și asistentă universitară în același timp # #diez
Știai că în Republica Moldova poți fi student(ă) și în același timp să predai la universitate? Acest lucru este posibil, însă doar cu o condiție – să urmezi un program de masterat. La prima vedere poate părea complicat să alternezi între participarea la cursuri, seminare și pregătirea pentru examene cu elaborarea lecțiilor, predarea și evaluarea propriilor studenți. Totuși, dacă știi să-ți organizezi eficient activitățile, le reușești pe toate. Cel puțin asta spune Vladislava Cosovan, care, pentru al doilea an combină statutul de studentă cu cel de asistentă universitară.
Interact Triumph organizează un eveniment dedicat pasionaților de jocuri de societate – „Game ON: Board Edition", un turneu structurat în trei runde, care combină strategia, colaborarea și competiția prietenoasă. Evenimentul este conceput pentru toate nivelurile de experiență, de la începători la jucători avansați.
„În toaleta din curtea școlii este mult fum.” S-a schimbat sau nu situația WC-urilor pentru elevi # #diez
„În toaleta din curtea școlii este mult fum. Ea este folosită de elevi mai degrabă pentru aceasta. Plus, e «vai de steaua sa», miros urât, înțelegi ... full pachet, cum s-ar zice", povestește Ion*, elev într-un liceu din nordul țării. De câțiva ani, instituția tânărului are blocuri sanitare funcționale la fiecare dintre cele trei etaje, însă acestea pot fi vizitate doar atunci când personalul auxiliar nu le încuie ușa.
Valoarea voucherului cultural s-ar putea dubla. Cum au cheltuit tinerii cei 1.000 de lei în anul 2024 # #diez
Valoarea voucherului cultural ar putea crește de la 1.000 la 2.000 de lei. Propunerea vine din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, care și-a propus să facă majorarea în primele 100 de zile ale mandatului. De asemenea, în Programul de Guvernare al noului executiv condus de Alexandru Munteanu putem observa că una dintre priorități este extinderea programului „Voucher Cultural" pentru tinerii de 16 ani și pentru persoanele vârstnice. În acest articol îți spunem cum au ales să valorifice voucherul cei 12.933 de tineri care au beneficiat de acesta în ultimii doi ani, dar și alte informații pe care trebuie să le cunoști dacă vrei să obții voucherul.
Susține siguranța stradală la noua ediție a Marșului de Noapte din Chișinău. Când se va desfășura evenimentul # #diez
Asociația Obștească „Laolaltă" organizează cea de-a treia ediție a Marșului de Noapte pentru siguranța stradală. Evenimentul are loc în contextul celor 16 zile de activism împotriva violenței de gen, care vin să atragă atenția autorităților asupra necesității urgente de a crea spații publice în care toate persoanele să se simtă în siguranță.
Pe 22 martie 2026, locuitorii din Găgăuzia vor alege viitorii deputați care urmează să facă parte din Adunarea Populară # #diez
Pe 22 martie 2026, locuitorii din UTA Găgăuzia sunt așteptați la urnele de vot pentru a alege viitorii deputați care vor face parte din Adunarea Populară. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței de astăzi, 27 noiembrie, de către deputații de la Com
UTM și Poliția de Frontieră: un parteneriat care transformă tehnologia în siguranță pentru oameni # #diez
Cum se construiește, realmente, o punte solidă între excelența academică și instituțiile care veghează zi de zi la securitatea țării? Ce se întâmplă atunci când know-how-ul tehnic al tinerei generații întâlnește experiența de neprețuit din prima linie a apărării? Răspunsul a prins contur pe 26 noiembrie 2025, când Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) au semnat un Acord de Colaborare cu o miză clară: să propulseze strategic Republica Moldova în era digitală, asigurându-i frontiere sigure. Сообщение UTM și Poliția de Frontieră: un parteneriat care transformă tehnologia în siguranță pentru oameni появились сначала на #diez.
Antreprenorii din Moldova pot depune online declarația privind beneficiarul efectiv. Care este termenul-limită pentru înregistrare # #diez
Antreprenorii din Republica Moldova, care gestionează deja o afacere sau intenționează să inițieze una, sunt invitați să depună online declarația privind beneficiarul efectiv. Procesul este gratuit, iar termenul-limită pentru depunerea declarației este 31 decembrie 2025, informează Guvernul Republicii Moldova. Сообщение Antreprenorii din Moldova pot depune online declarația privind beneficiarul efectiv. Care este termenul-limită pentru înregistrare появились сначала на #diez.
Studiază gratuit la un program de licență, masterat sau doctorat în Slovacia. Care este valoarea burselor de care poți beneficia # #diez
Ministerul Educației, Științei, Cercetării și Sportului al Republicii Slovace oferă burse de studii pentru tinerii moldoveni. Bursele sunt destinate studenților care vor să urmeze un program de licență, masterat sau doctorat în anul academic 2026/2027. Lecțiile se vor desfășura în limba slovacă, dar vei avea posibilitatea să urmezi un curs gratuit de 10 luni pentru a învăța această limbă. Сообщение Studiază gratuit la un program de licență, masterat sau doctorat în Slovacia. Care este valoarea burselor de care poți beneficia появились сначала на #diez.
Vino la SHIFT HAPPENS – conferință despre leadership și inteligență artificială pentru antreprenori # #diez
Pe 28 noiembrie 2025, la Digital Park Chișinău are loc conferința SHIFT HAPPENS by Kooperativa, un eveniment dedicat liderilor de business, specialiștilor în marketing și persoanelor creative care vor să înțeleagă cum pot folosi inteligența artificială în mod practic și responsabil. Сообщение Vino la SHIFT HAPPENS – conferință despre leadership și inteligență artificială pentru antreprenori появились сначала на #diez.
(video) Începe luna decembrie la cinematograf. Trei filme pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la Cineplex # #diez
Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, trei filme vor fi difuzate în premieră, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. Hai să le vezi! În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una sau mai multe producții cinematografice. Premierele urmează să aibă loc joi, 4 decembrie. Сообщение (video) Începe luna decembrie la cinematograf. Trei filme pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la Cineplex появились сначала на #diez.
Campusul UTM intră în viitorul verde. Trei cămine studențești vor fi complet renovate energetic prin proiectul INSPIREE # #diez
Căminele numărul 2, 15 și 16 ale Universității Tehnice a Moldovei se pregătesc pentru o transformare majoră, devenind simboluri ale confortului modern și ale sustenabilității. Grație proiectului INSPIREE și sprijinului european, spațiile care au găzduit mii de generații de studenți vor fi reabilitate la cele mai înalte standarde energetice, alături de alte trei cămine ale USM. Сообщение Campusul UTM intră în viitorul verde. Trei cămine studențești vor fi complet renovate energetic prin proiectul INSPIREE появились сначала на #diez.
Promovează Moldova europeană pe contul tău de TikTok sau Instagram și beneficiază de o vizită de studiu într-un stat al UE # #diez
Mișcarea Civică „Inițiativa Europeană” este în căutarea a 10 tineri din toate regiunile țării, activi pe rețelele sociale, motivați să învețe și să creeze constant. Dacă vrei să realizezi materiale pentru rețelele sociale, să combați dezinformarea și să explici, pe înțelesul tuturor, ce înseamnă o Moldovă europeană, atunci nu ezita să aplici la oportunitatea despre care îți spunem în continuare. Сообщение Promovează Moldova europeană pe contul tău de TikTok sau Instagram și beneficiază de o vizită de studiu într-un stat al UE появились сначала на #diez.
De ce în raionul Florești vor fi închise cinci școli: „Această decizie nu are scopul de a economisi bani” # #diez
Începând cu următorul an de studii, în raionul Florești vor fi închise patru gimnazii și o școală primară. Decizia a fost aprobată de Consiliul Raional Florești. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a explicat în cadrul unei emisiuni la Realitatea de ce această măsură este eficientă, unde vor învăța copiii și ce se va întâmpla cu clădirile școlilor, scrie ru.diez. Сообщение De ce în raionul Florești vor fi închise cinci școli: „Această decizie nu are scopul de a economisi bani” появились сначала на #diez.
Cum să te protejezi de fraudele online în perioada Black Friday și a sărbătorilor de iarnă. Maib vine cu recomandări # #diez
A început perioada reducerilor, iar Internetul e plin de oferte tentante. Black Friday și sărbătorile de iarnă vin cu multe oportunități bune de shopping, dar și cu câteva capcane de care e bine să fim conștienți. Fraudatorii profită de aglomerația sezonului și creează site-uri sau reclame care imită brandurile cunoscute. Ca să te bucuri de cumpărături fără griji, maib vine cu recomandări. Сообщение Cum să te protejezi de fraudele online în perioada Black Friday și a sărbătorilor de iarnă. Maib vine cu recomandări появились сначала на #diez.
Pe 25 noiembrie, patru perechi de studenți și-au reprezentat instituțiile la Balul Bobocilor 2025, etapa interuniversitară. În acest an, evenimentul a provocat participanții să se încadreze în conceptul „Miss & Mister Smith”. Pentru aceasta studenții au respectat și dress code-ul elegant al concursului. Сообщение Cine sunt câștigătorii Balului Bobocilor 2025, etapa interuniversitară появились сначала на #diez.
Andrei Pavaloi obligă școlile să-și ceară mereu permisiunea de a organiza activități extrașcolare. Ce zic profesorii și experții # #diez
Andrei Pavaloi, șeful adjunct al direcției educaționale din Chișinău, a semnat o circulară prin care obligă instituțiile de învățământ să-și ceară mereu permisiunea de a organiza activități extrașcolare. Măsura a fost criticată dur de profesori și experți, care susțin că circulara îngreunează munca cadrelor didactice, va reduce numărul activităților din școli și reprezintă o încercare a municipalității de a controla mai strict instituțiile – inclusiv prin filtrarea persoanelor și organizațiilor care pot colabora cu acestea. Сообщение Andrei Pavaloi obligă școlile să-și ceară mereu permisiunea de a organiza activități extrașcolare. Ce zic profesorii și experții появились сначала на #diez.
Echipa Universității de Stat din Moldova este câștigătoarea Concursului interuniversitar Balul Bobocilor 2025 # #diez
Cei mai talentați boboci universitari în 2025, sunt USM-iști! Studenții Universității de Stat din Moldova, Ariana Ceban și Ion Bartoș au câștigat Marea Finală a concursului interuniversitar Balul Bobocilor 2025. Сообщение Echipa Universității de Stat din Moldova este câștigătoarea Concursului interuniversitar Balul Bobocilor 2025 появились сначала на #diez.
După ce șase drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, una căzând pe o casă din Florești, ambasadorul delegat al Moscovei a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). La ieșirea din instituție, acesta a fost întâmpinat de o dronă de tip „Gerbera”, prăbușită ieri peste țara noastră. Сообщение (video) Ambasadorul rus „față în față” cu drona căzută pe o casă din Florești появились сначала на #diez.
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit ieri, 25 noiembrie, ceremonia de semnare a Acordului de colaborare cu privire la implementarea proiectului INSPIREE, care prevede reabilitarea energetică a trei cămine studențești ale USM: căminul nr. 1, nr. 3 și nr. 19. La eveniment au participat beneficiarii, partenerii de dezvoltare, membri ai corpului diplomatic și reprezentanții Guvernului. Cu această ocazie oficialii au vizitat, însoțiți de rectorul USM Igor Șarov, căminul nr. 3, care va beneficia de renovarea energetică. Сообщение Trei cămine studențești ale USM vor fi renovate energetic появились сначала на #diez.
Pe 21 noiembrie 2025, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a remarcat contribuția a 23 de directori ai instituțiilor de învățământ preuniversitar cu diplome de gratitudine, în semn de recunoaștere a profesionalismului și a dedicării în promovarea unei educații moderne și incluzive. Сообщение ASEM premiază directorii de licee pentru excelență și leadership educațional появились сначала на #diez.
Pe 21 noiembrie 2025, în Academia de Studii Economice din Moldova s-a desfășurat festivitatea de premiere a concursului „Cel Mai Bun Student”, ediția a XXIII-a. În acest an, la concurs, au fost depuse 46 dosare de participare. Fiecare student, prin conţinutul dosarului, a reflectat competenţe, sârguinţă, dedicaţie, iar în urma jurizării au fost desemnaţi cei mai buni dintre cei buni. Сообщение ASEM și-a desemnat cel mai bun student появились сначала на #diez.
Parlamentul italian a votat în unanimitate introducerea infracțiunii de „feminicid” – uciderea unei femei motivată de gen – ca faptă distinctă, pedepsită automat cu închisoare pe viață. Votul a avut loc chiar în Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, scrie BBC. Сообщение Italia va pedepsi femicidul cu închisoare pe viață появились сначала на #diez.
Toate autobuzele școlare din Moldova au fost dotate cu dispozitive GPS pentru siguranța elevilor și asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor de transport. Deplasările vor fi monitorizate printr-o platformă digitală, accesibilă atât din browser, cât și prin aplicații mobile dedicate. Сообщение Toate autobuzele școlare vor avea GPS și vor putea fi urmărite online появились сначала на #diez.
SALTO – servicii de consultanță adaptate pentru creșterea sustenabilă a IMM-urilor din regiunile Moldovei # #diez
Antreprenorii din regiunile Moldovei demonstrează tot mai des că inovația nu se naște doar în marile orașe. Cu sprijinul programului SALTO, zeci de afaceri locale au făcut pași concreți spre modernizare, eficiență și extindere, transformând ideile în rezultate vizibile prin servicii de consultanță personalizate și mentorat profesional. Сообщение SALTO – servicii de consultanță adaptate pentru creșterea sustenabilă a IMM-urilor din regiunile Moldovei появились сначала на #diez.
Peste 3.000 de elevi din Republica Moldova susțin astăzi, pentru prima dată, testarea de competențe digitale. Proba are loc în 74 de instituții, este opțională, iar elevii își vor afla rezultatele la scurt timp după finalizare. Сообщение (foto) Cum are loc, în premieră, testarea privind competențele digitale ale elevilor появились сначала на #diez.
Congresul Național de Gastroenterologie și Hepatologie – o platformă eficientă pentru schimb de bune practici între specialiști # #diez
Circa 400 de medici gastroenterologi, hepatologi, interniști, ecografiști, endoscopiști și alți profesioniști din domeniile conexe au participat la cel de-al VI-lea Congres național de gastroenterologie și hepatologie cu participare internațională, în zilele de 21 și 22 noiembrie 2025. Сообщение Congresul Național de Gastroenterologie și Hepatologie – o platformă eficientă pentru schimb de bune practici între specialiști появились сначала на #diez.
Campania Națională „Prevenirea traumatismelor și siguranța copiilor în trafic”, ediția a IV-a # #diez
Departamentul Medicină Preventivă al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în parteneriat cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) desfășoară Campania națională cu genericul „Prevenirea traumatismelor și siguranța copiilor în trafic”, în perioada 16-30 noiembrie 2025. Сообщение Campania Națională „Prevenirea traumatismelor și siguranța copiilor în trafic”, ediția a IV-a появились сначала на #diez.
10 greșeli pe care le fac start-upurile la început de drum. Participă la un workshop cu Tudor Darie și află cum să le eviți # #diez
Dacă construiești un start-up sau te gândești să începi unul, ar trebui să te asiguri că eviți mai multe greșeli care te pot încetini din dezvoltare. Participă pe 27 noiembrie la un workshop cu directorul general Fagura și află care sunt acele greșeli pe care ar trebui să le eviți. Сообщение 10 greșeli pe care le fac start-upurile la început de drum. Participă la un workshop cu Tudor Darie și află cum să le eviți появились сначала на #diez.
