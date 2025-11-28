Ultima zi pentru a solicita compensațiile la energie: cine aplică după termen nu va primi sprijin pentru luna curentă
#diez, 28 noiembrie 2025 13:45
Azi este ultima zi pentru depunerea cererilor pentru compensațiile la energie aferente acestei luni. Persoanele care se înregistrează după această dată nu vor primi ajutor pentru noiembrie, însă vor beneficia de compensații începând cu luna în care au depus solicitarea. De la 1 decembrie, termenul-limită de înregistrare va deveni data de 25 a fiecărei luni.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 15 minute
13:45
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică # #diez
Din 27 noiembrie 2025, maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al III-lea program de ofertă publică. Până pe 16 decembrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150 de milioane de lei, cu valoarea nominală de 20.000 de lei fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,67 %, formată din rata de referință (5,67 %) și marja fixă stabilită pentru clasa VI (1,0 %).
13:45
Ultima zi pentru a solicita compensațiile la energie: cine aplică după termen nu va primi sprijin pentru luna curentă # #diez
Azi este ultima zi pentru depunerea cererilor pentru compensațiile la energie aferente acestei luni. Persoanele care se înregistrează după această dată nu vor primi ajutor pentru noiembrie, însă vor beneficia de compensații începând cu luna în care au depus solicitarea. De la 1 decembrie, termenul-limită de înregistrare va deveni data de 25 a fiecărei luni.
Acum 2 ore
12:45
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Biroul Național de Statistică a prezentat datele pentru anul 2024. Astfel, în Republica Moldova trăiesc aproximativ 160 de mii de persoane cu dizabilități, ceea ce reprezintă 6,7 % din populația cu reședință obișnuită. Printre acestea se numără și 11,4 mii de copii.
Acum 4 ore
11:45
Studenții de la taxă din România vor putea primi din nou burse sociale, după ce ministrul educației, Daniel David, a anunțat că noul pachet de burse finanțate din fonduri europene va include și această categorie. „Planul este ca bursele din fonduri europene să vină pe o componentă socială care se adresează atât studenților de la buget, cât și celor de la taxă", a spus ministrul în raportul săptămânal din 26 noiembrie.
11:45
Cercetătorii moldoveni pot merge timp de trei luni la Bruxelles pentru a realiza un proiect de cercetare despre extinderea UE # #diez
Centrul de Politici Europene lansează înscrierile pentru bursa Connecting Europe. Inițiativa va oferi suport tinerilor cercetători din țările implicate în procesul de aderare pentru a-și dezvolta propriile lucrări, dar și pentru a contribui, în același timp, la dialogul transnațional privind viitorul Europei. Bursierii urmează să petreacă trei luni la Bruxelles pentru a lucra la un proiect de cercetare.
10:45
Învață și predă la facultate. Vladislava Cosovan, despre cum e să fii studentă și asistentă universitară în același timp # #diez
Știai că în Republica Moldova poți fi student(ă) și în același timp să predai la universitate? Acest lucru este posibil, însă doar cu o condiție – să urmezi un program de masterat. La prima vedere poate părea complicat să alternezi între participarea la cursuri, seminare și pregătirea pentru examene cu elaborarea lecțiilor, predarea și evaluarea propriilor studenți. Totuși, dacă știi să-ți organizezi eficient activitățile, le reușești pe toate. Cel puțin asta spune Vladislava Cosovan, care, pentru al doilea an combină statutul de studentă cu cel de asistentă universitară.
10:45
Interact Triumph organizează un eveniment dedicat pasionaților de jocuri de societate – „Game ON: Board Edition", un turneu structurat în trei runde, care combină strategia, colaborarea și competiția prietenoasă. Evenimentul este conceput pentru toate nivelurile de experiență, de la începători la jucători avansați.
10:45
„În toaleta din curtea școlii este mult fum.” S-a schimbat sau nu situația WC-urilor pentru elevi # #diez
„În toaleta din curtea școlii este mult fum. Ea este folosită de elevi mai degrabă pentru aceasta. Plus, e «vai de steaua sa», miros urât, înțelegi ... full pachet, cum s-ar zice", povestește Ion*, elev într-un liceu din nordul țării. De câțiva ani, instituția tânărului are blocuri sanitare funcționale la fiecare dintre cele trei etaje, însă acestea pot fi vizitate doar atunci când personalul auxiliar nu le încuie ușa.
Acum 24 ore
18:15
Valoarea voucherului cultural s-ar putea dubla. Cum au cheltuit tinerii cei 1.000 de lei în anul 2024 # #diez
Valoarea voucherului cultural ar putea crește de la 1.000 la 2.000 de lei. Propunerea vine din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, care și-a propus să facă majorarea în primele 100 de zile ale mandatului. De asemenea, în Programul de Guvernare al noului executiv condus de Alexandru Munteanu putem observa că una dintre priorități este extinderea programului „Voucher Cultural" pentru tinerii de 16 ani și pentru persoanele vârstnice. În acest articol îți spunem cum au ales să valorifice voucherul cei 12.933 de tineri care au beneficiat de acesta în ultimii doi ani, dar și alte informații pe care trebuie să le cunoști dacă vrei să obții voucherul.
17:15
Susține siguranța stradală la noua ediție a Marșului de Noapte din Chișinău. Când se va desfășura evenimentul # #diez
Asociația Obștească „Laolaltă" organizează cea de-a treia ediție a Marșului de Noapte pentru siguranța stradală. Evenimentul are loc în contextul celor 16 zile de activism împotriva violenței de gen, care vin să atragă atenția autorităților asupra necesității urgente de a crea spații publice în care toate persoanele să se simtă în siguranță.
16:15
Pe 22 martie 2026, locuitorii din Găgăuzia vor alege viitorii deputați care urmează să facă parte din Adunarea Populară # #diez
Pe 22 martie 2026, locuitorii din UTA Găgăuzia sunt așteptați la urnele de vot pentru a alege viitorii deputați care vor face parte din Adunarea Populară. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței de astăzi, 27 noiembrie, de către deputații de la Comrat. Deși a fost stabilită ziua alegerilor, Găgăuzia încă nu are un organ electoral care urmează să desfășoare scrutinul, transmite IPN.
15:15
UTM și Poliția de Frontieră: un parteneriat care transformă tehnologia în siguranță pentru oameni # #diez
Cum se construiește, realmente, o punte solidă între excelența academică și instituțiile care veghează zi de zi la securitatea țării? Ce se întâmplă atunci când know-how-ul tehnic al tinerei generații întâlnește experiența de neprețuit din prima linie a apărării? Răspunsul a prins contur pe 26 noiembrie 2025, când Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) au semnat un Acord de Colaborare cu o miză clară: să propulseze strategic Republica Moldova în era digitală, asigurându-i frontiere sigure.
14:15
Antreprenorii din Moldova pot depune online declarația privind beneficiarul efectiv. Care este termenul-limită pentru înregistrare # #diez
Antreprenorii din Republica Moldova, care gestionează deja o afacere sau intenționează să inițieze una, sunt invitați să depună online declarația privind beneficiarul efectiv. Procesul este gratuit, iar termenul-limită pentru depunerea declarației este 31 decembrie 2025, informează Guvernul Republicii Moldova.
Ieri
13:15
Studiază gratuit la un program de licență, masterat sau doctorat în Slovacia. Care este valoarea burselor de care poți beneficia # #diez
Ministerul Educației, Științei, Cercetării și Sportului al Republicii Slovace oferă burse de studii pentru tinerii moldoveni. Bursele sunt destinate studenților care vor să urmeze un program de licență, masterat sau doctorat în anul academic 2026/2027. Lecțiile se vor desfășura în limba slovacă, dar vei avea posibilitatea să urmezi un curs gratuit de 10 luni pentru a învăța această limbă.
12:15
Vino la SHIFT HAPPENS – conferință despre leadership și inteligență artificială pentru antreprenori # #diez
Pe 28 noiembrie 2025, la Digital Park Chișinău are loc conferința SHIFT HAPPENS by Kooperativa, un eveniment dedicat liderilor de business, specialiștilor în marketing și persoanelor creative care vor să înțeleagă cum pot folosi inteligența artificială în mod practic și responsabil.
11:15
(video) Începe luna decembrie la cinematograf. Trei filme pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la Cineplex # #diez
Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, trei filme vor fi difuzate în premieră, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. Hai să le vezi! În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una sau mai multe producții cinematografice. Premierele urmează să aibă loc joi, 4 decembrie.
11:15
Campusul UTM intră în viitorul verde. Trei cămine studențești vor fi complet renovate energetic prin proiectul INSPIREE # #diez
Căminele numărul 2, 15 și 16 ale Universității Tehnice a Moldovei se pregătesc pentru o transformare majoră, devenind simboluri ale confortului modern și ale sustenabilității. Grație proiectului INSPIREE și sprijinului european, spațiile care au găzduit mii de generații de studenți vor fi reabilitate la cele mai înalte standarde energetice, alături de alte trei cămine ale USM.
10:15
Promovează Moldova europeană pe contul tău de TikTok sau Instagram și beneficiază de o vizită de studiu într-un stat al UE # #diez
Mișcarea Civică „Inițiativa Europeană" este în căutarea a 10 tineri din toate regiunile țării, activi pe rețelele sociale, motivați să învețe și să creeze constant. Dacă vrei să realizezi materiale pentru rețelele sociale, să combați dezinformarea și să explici, pe înțelesul tuturor, ce înseamnă o Moldovă europeană, atunci nu ezita să aplici la oportunitatea despre care îți spunem în continuare.
26 noiembrie 2025
17:45
De ce în raionul Florești vor fi închise cinci școli: „Această decizie nu are scopul de a economisi bani” # #diez
Începând cu următorul an de studii, în raionul Florești vor fi închise patru gimnazii și o școală primară. Decizia a fost aprobată de Consiliul Raional Florești. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a explicat în cadrul unei emisiuni la Realitatea de ce această măsură este eficientă, unde vor învăța copiii și ce se va întâmpla cu clădirile școlilor, scrie ru.diez.
16:45
Cum să te protejezi de fraudele online în perioada Black Friday și a sărbătorilor de iarnă. Maib vine cu recomandări # #diez
A început perioada reducerilor, iar Internetul e plin de oferte tentante. Black Friday și sărbătorile de iarnă vin cu multe oportunități bune de shopping, dar și cu câteva capcane de care e bine să fim conștienți. Fraudatorii profită de aglomerația sezonului și creează site-uri sau reclame care imită brandurile cunoscute. Ca să te bucuri de cumpărături fără griji, maib vine cu recomandări.
16:45
Pe 25 noiembrie, patru perechi de studenți și-au reprezentat instituțiile la Balul Bobocilor 2025, etapa interuniversitară. În acest an, evenimentul a provocat participanții să se încadreze în conceptul „Miss & Mister Smith". Pentru aceasta studenții au respectat și dress code-ul elegant al concursului.
15:45
Andrei Pavaloi obligă școlile să-și ceară mereu permisiunea de a organiza activități extrașcolare. Ce zic profesorii și experții # #diez
Andrei Pavaloi, șeful adjunct al direcției educaționale din Chișinău, a semnat o circulară prin care obligă instituțiile de învățământ să-și ceară mereu permisiunea de a organiza activități extrașcolare. Măsura a fost criticată dur de profesori și experți, care susțin că circulara îngreunează munca cadrelor didactice, va reduce numărul activităților din școli și reprezintă o încercare a municipalității de a controla mai strict instituțiile – inclusiv prin filtrarea persoanelor și organizațiilor care pot colabora cu acestea.
15:45
Echipa Universității de Stat din Moldova este câștigătoarea Concursului interuniversitar Balul Bobocilor 2025 # #diez
Cei mai talentați boboci universitari în 2025, sunt USM-iști! Studenții Universității de Stat din Moldova, Ariana Ceban și Ion Bartoș au câștigat Marea Finală a concursului interuniversitar Balul Bobocilor 2025.
15:45
După ce șase drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, una căzând pe o casă din Florești, ambasadorul delegat al Moscovei a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). La ieșirea din instituție, acesta a fost întâmpinat de o dronă de tip „Gerbera", prăbușită ieri peste țara noastră.
14:45
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit ieri, 25 noiembrie, ceremonia de semnare a Acordului de colaborare cu privire la implementarea proiectului INSPIREE, care prevede reabilitarea energetică a trei cămine studențești ale USM: căminul nr. 1, nr. 3 și nr. 19. La eveniment au participat beneficiarii, partenerii de dezvoltare, membri ai corpului diplomatic și reprezentanții Guvernului. Cu această ocazie oficialii au vizitat, însoțiți de rectorul USM Igor Șarov, căminul nr. 3, care va beneficia de renovarea energetică.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:45
Pe 21 noiembrie 2025, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a remarcat contribuția a 23 de directori ai instituțiilor de învățământ preuniversitar cu diplome de gratitudine, în semn de recunoaștere a profesionalismului și a dedicării în promovarea unei educații moderne și incluzive.
13:45
Pe 21 noiembrie 2025, în Academia de Studii Economice din Moldova s-a desfășurat festivitatea de premiere a concursului „Cel Mai Bun Student", ediția a XXIII-a. În acest an, la concurs, au fost depuse 46 dosare de participare. Fiecare student, prin conţinutul dosarului, a reflectat competenţe, sârguinţă, dedicaţie, iar în urma jurizării
12:45
Parlamentul italian a votat în unanimitate introducerea infracțiunii de „feminicid” – uciderea unei femei motivată de gen – ca faptă distinctă, pedepsită automat cu închisoare pe viață. Votul a avut loc chiar în Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, scrie BBC. Сообщение Italia va pedepsi femicidul cu închisoare pe viață появились сначала на #diez.
11:45
Toate autobuzele școlare din Moldova au fost dotate cu dispozitive GPS pentru siguranța elevilor și asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor de transport. Deplasările vor fi monitorizate printr-o platformă digitală, accesibilă atât din browser, cât și prin aplicații mobile dedicate. Сообщение Toate autobuzele școlare vor avea GPS și vor putea fi urmărite online появились сначала на #diez.
11:45
SALTO – servicii de consultanță adaptate pentru creșterea sustenabilă a IMM-urilor din regiunile Moldovei # #diez
Antreprenorii din regiunile Moldovei demonstrează tot mai des că inovația nu se naște doar în marile orașe. Cu sprijinul programului SALTO, zeci de afaceri locale au făcut pași concreți spre modernizare, eficiență și extindere, transformând ideile în rezultate vizibile prin servicii de consultanță personalizate și mentorat profesional. Сообщение SALTO – servicii de consultanță adaptate pentru creșterea sustenabilă a IMM-urilor din regiunile Moldovei появились сначала на #diez.
10:45
Peste 3.000 de elevi din Republica Moldova susțin astăzi, pentru prima dată, testarea de competențe digitale. Proba are loc în 74 de instituții, este opțională, iar elevii își vor afla rezultatele la scurt timp după finalizare. Сообщение (foto) Cum are loc, în premieră, testarea privind competențele digitale ale elevilor появились сначала на #diez.
10:45
Congresul Național de Gastroenterologie și Hepatologie – o platformă eficientă pentru schimb de bune practici între specialiști # #diez
Circa 400 de medici gastroenterologi, hepatologi, interniști, ecografiști, endoscopiști și alți profesioniști din domeniile conexe au participat la cel de-al VI-lea Congres național de gastroenterologie și hepatologie cu participare internațională, în zilele de 21 și 22 noiembrie 2025. Сообщение Congresul Național de Gastroenterologie și Hepatologie – o platformă eficientă pentru schimb de bune practici între specialiști появились сначала на #diez.
10:45
Campania Națională „Prevenirea traumatismelor și siguranța copiilor în trafic”, ediția a IV-a # #diez
Departamentul Medicină Preventivă al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în parteneriat cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) desfășoară Campania națională cu genericul „Prevenirea traumatismelor și siguranța copiilor în trafic”, în perioada 16-30 noiembrie 2025. Сообщение Campania Națională „Prevenirea traumatismelor și siguranța copiilor în trafic”, ediția a IV-a появились сначала на #diez.
25 noiembrie 2025
19:15
10 greșeli pe care le fac start-upurile la început de drum. Participă la un workshop cu Tudor Darie și află cum să le eviți # #diez
Dacă construiești un start-up sau te gândești să începi unul, ar trebui să te asiguri că eviți mai multe greșeli care te pot încetini din dezvoltare. Participă pe 27 noiembrie la un workshop cu directorul general Fagura și află care sunt acele greșeli pe care ar trebui să le eviți. Сообщение 10 greșeli pe care le fac start-upurile la început de drum. Participă la un workshop cu Tudor Darie și află cum să le eviți появились сначала на #diez.
19:15
Dronele ieftine, produse în cantități mari, au devenit cea mai eficientă armă a „războiului modern”. Utilitatea lor s-a popularizat în special după ce Federația Rusă a invadat Ucraina, acestea fiind utilizate pentru a ataca ținte mari și mici, repartizarea resurselor, monitorizarea frontului sau „supraîncărcarea” sistemelor aeriene de apărare. Сообщение Ce trebuie să știi despre dronele „Gerbera” care au încălcat spațiul aerian al Moldovei появились сначала на #diez.
18:15
USMF a lansat ghidul „Practici recomandate în intervenția timpurie” și platforma digitală LearnECD # #diez
Profesioniști din sănătate, educație și protecție socială vor avea posibilitatea să utilizeze resurse esențiale pentru sprijinirea serviciilor de dezvoltare timpurie și consolidarea intervenției timpurii în copilărie în Republica Moldova – Ghidul „Practici recomandate în intervenția timpurie” și platforma digitală LearnECD. Cele două resurse au fost lansate la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, pe data de 21 noiembrie 2025, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Institutul Mamei și Copilului și Institutul Național de Intervenție Timpurie în Copilărie „Voinicel” (INITC). Сообщение USMF a lansat ghidul „Practici recomandate în intervenția timpurie” și platforma digitală LearnECD появились сначала на #diez.
18:15
Cunoscutul website dexonline.ro și Fundația World Vision Romania au cerut Academiei Române să actualizeze definiția și sinonimele pentru cuvântul „femeie” din DEX. Propunerea are menirea de a elimina violența rămasă în limbaj. Сообщение dexonline a cerut Academiei Române să actualizeze sinonimele pentru cuvântul „femeie” появились сначала на #diez.
18:15
Ești tânăr(ă) și ai o idee de start-up? Participă timp de două zile la programul Ideation Lab și beneficiază de mentorat # #diez
Tinerii și tinerele cu vârsta între 18 și 35 de ani, care vor să dezvolte start-upuri pentru comunitatea lor, sunt invitați/invitate să participe la programul gratuit Ideation Lab – Community Innovation Bootcamp, lansat de GLIA Impact Hub. Programul durează două zile și va începe pe 20 decembrie 2025. Сообщение Ești tânăr(ă) și ai o idee de start-up? Participă timp de două zile la programul Ideation Lab și beneficiază de mentorat появились сначала на #diez.
18:15
10 start-upuri din Moldova ne-au reprezentat la Web Summit – una dintre cele mai importante conferințe tech din lume # #diez
La ediția a 10-a a Web Summitului de la Lisabona, unde au participat 2.725 de start-upuri din peste 100 de țări ale lumii, Republica Moldova a fost reprezentată de 10 start-upuri. Mai mult decât atât, fondatorul start-upului CityFarm a ieșit pe scena principală a evenimentului purtând drapelul Moldovei în fața a 70.000 de oameni. Сообщение 10 start-upuri din Moldova ne-au reprezentat la Web Summit – una dintre cele mai importante conferințe tech din lume появились сначала на #diez.
17:15
Căsătoriile între persoane de același sex, înregistrate într-o țară UE unde sunt permise, trebuie acceptate în toate țările UE # #diez
O nouă hotărâre a Curții de Justiție a UE, pronunțată pe 25 noiembrie 2025, stabilește că un stat membru al Uniunii Europene nu poate refuza recunoașterea unei căsătorii între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat UE dacă soții și-au exercitat dreptul la libera circulație și ședere. Refuzul este considerat discriminatoriu și capabil să afecteze viața administrativă, profesională și personală a cuplurilor. Сообщение Căsătoriile între persoane de același sex, înregistrate într-o țară UE unde sunt permise, trebuie acceptate în toate țările UE появились сначала на #diez.
16:15
La USMF a fost lansat proiectul „Consolidarea parteneriatului Franța – Moldova pentru formarea specialiștilor în sănătatea publică” # #diez
Disciplina de igienă din cadrul Departamentului Medicină Preventivă (DMP) a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a organizat reuniunea de lansare a proiectului Consolidarea parteneriatului Franța – Republica Moldova pentru formarea specialiștilor în Sănătate Publică (Renforcement du partenariat France – République de Moldavie pour la formation des spécialistes en Santé Publique – FRAMO). Evenimentul s-a desfășurat pe data de 19 noiembrie 2025, în format online. Сообщение La USMF a fost lansat proiectul „Consolidarea parteneriatului Franța – Moldova pentru formarea specialiștilor în sănătatea publică” появились сначала на #diez.
16:15
Într-o lume în care tehnologia definește viitorul, Tekwill Junior creează Generația TEK în Moldova. Programul, de care au beneficiat peste 700 de elevi, cu aproximativ 50 de ore de instruire, cu 417 tineri certificați și patru centre Certiport în Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul, nu se limitează la dezvoltarea competențelor IT. El formează o comunitate activă de tineri curioși, responsabili și orientați spre performanță, pregătiți să devină liderii digitali ai viitorului. Сообщение Un an de Tekwill Junior: peste 700 de tineri construiesc Generația TEK în Moldova появились сначала на #diez.
15:15
Maib susține tinerii să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale. Prima ediție a Innovation Camp s-a desfășurat la Edineț # #diez
Maib continuă să investească în educație și în dezvoltarea generației tinere, contribuind la crearea unui mediu în care ideile elevilor pot prinde viață și pot genera schimbări pozitive în comunitățile din Moldova. Acest angajament este susținut prin contribuția băncii de 2 milioane de lei în cadrul proiectului „Educaţie economică şi antreprenorială în școlile model”. Сообщение Maib susține tinerii să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale. Prima ediție a Innovation Camp s-a desfășurat la Edineț появились сначала на #diez.
15:15
Care sunt cele mai supraaglomerate și cele mai puțin utilizate școli din municipiul Chișinău, conform MEC # #diez
Numărul elevilor din capitală a crescut cu peste 15.000 în ultimii cinci ani, iar tot mai multe instituții au clase cu peste 30 de elevi. O analiză realizată de Ministerul Educației și Cercetării relevă un dezechilibru major în rețeaua școlară din Chișinău: licee precum „Mihai Viteazul”, „Mihail Berezovschi”, „Liviu Deleanu”, „Dante Alighieri”, „Onisifor Ghibu” sau „Hyperion” depășesc cu mult capacitatea de proiect, unele clase ajungând până la 42 de elevi, în timp ce alte instituții, aflate la distanțe relativ mici, dispun de sute de locuri libere. Сообщение Care sunt cele mai supraaglomerate și cele mai puțin utilizate școli din municipiul Chișinău, conform MEC появились сначала на #diez.
15:15
Studenții de la USMF au organizat un flashmob dedicat Zilei europene a informării despre antibiotice # #diez
Europa înregistrează în fiecare an aproximativ 670.000 de infecții provocate de bacterii rezistente la antibiotice, care cauzează peste 35.000 de decese. Aceste cifre semnalează un fenomen grav ce necesită amplificarea acțiunilor de informare, educare și intervenție în domeniu. Сообщение Studenții de la USMF au organizat un flashmob dedicat Zilei europene a informării despre antibiotice появились сначала на #diez.
14:00
Cum ar putea fi rezolvată problema supraaglomerării școlilor din capitală. Propunerile MEC pentru Primăria Chișinău # #diez
În mai multe școli din Chișinău, clasele ajung să fie formate din câte 40 de elevi. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat o listă de soluții pentru problema supraaglomerării. Potrivit ministrului Dan Perciun, măsurile nu necesită schimbări legislative, ci doar voință administrativă din partea Primăriei Chișinău. Printre propuneri se numără și transmiterea a două clădiri către primărie pentru extinderea școlilor existente sau deschiderea unora noi. Сообщение Cum ar putea fi rezolvată problema supraaglomerării școlilor din capitală. Propunerile MEC pentru Primăria Chișinău появились сначала на #diez.
13:00
Apple a lansat noul iPhone 17, iar diferențele față de predecesorul său, iPhone 16, sunt mai evidente decât par la prima vedere. Noul model aduce un ecran mai mare, autonomie extinsă, o cameră frontală îmbunătățită și puterea noului cip A19. În continuare, găsești o analiză a principalele diferențe dintre cele două telefoane. Сообщение iPhone 17 vs iPhone 16: ce s-a schimbat și merită upgrade-ul появились сначала на #diez.
13:00
Știi momentul când intri într-un apartament și simți că ăsta e locul tău? Când deja îți imaginezi cum ar arăta canapeaua, sau cum miroase cafeaua într-o dimineață de duminică? După săptămâni de căutări, vizionări și calcule, singurul lucru pe care nu ți-l mai dorești e încă un drum complicat până la visul tău. Сообщение Ai găsit locuința visurilor tale? Energbank îți oferă finanțarea potrivită появились сначала на #diez.
12:00
Vrei să descoperi arta scrisului frumos? Participă la un atelier de caligrafie pentru adulți organizat la Strășeni # #diez
Dacă dorești să înveți tehnici de scris care pun accent pe detaliu și precizie, acest articol e pentru tine. Ministerul Culturii te invită la un atelier de caligrafie organizat la Biblioteca Publică Raională „M. Sadoveanu” din Strășeni. Evenimentul va avea loc pe 28 noiembrie, începând cu ora 14.00 și va fi ghidat de Olesea Talmazan – învățătoare la Școala Primară nr. 82. Сообщение Vrei să descoperi arta scrisului frumos? Participă la un atelier de caligrafie pentru adulți organizat la Strășeni появились сначала на #diez.
12:00
Studenții din Moldova vor învăța ce înseamnă corupția, favoritismul și conflictul de interese, dar și cum se sancționează # #diez
Studenții și studentele de la ciclul licență vor participa la instruiri privind integritatea academică și prevenirea practicilor ilegale. Inițiativa se înscrie în prioritățile strategice ale Ministerului Educației și Cercetării și face parte dintr-o campanie națională de promovare a integrității academice. În anul universitar 2025/2026, vor fi instruiți/instruire circa 13.500 de tineri și tinere. Сообщение Studenții din Moldova vor învăța ce înseamnă corupția, favoritismul și conflictul de interese, dar și cum se sancționează появились сначала на #diez.
