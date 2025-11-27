Susține siguranța stradală la noua ediție a Marșului de Noapte din Chișinău. Când se va desfășura evenimentul

19:15

Dacă construiești un start-up sau te gândești să începi unul, ar trebui să te asiguri că eviți mai multe greșeli care te pot încetini din dezvoltare. Participă pe 27 noiembrie la un workshop cu directorul general Fagura și află care sunt acele greșeli pe care ar trebui să le eviți. Сообщение 10 greșeli pe care le fac start-upurile la început de drum. Participă la un workshop cu Tudor Darie și află cum să le eviți появились сначала на #diez.