„Alternativa” propune o lege pentru decongestionarea traficului: „Chișinăul a fost construit pentru o capacitate de 90.000 de mașini”

Angajații din Republica Moldova sunt salarizați de două ori mai prost decât cei din Bulgaria, statul din Uniunea Europeană cu cele mai mici salarii. Totodată, în comparație cu salariul achitat în Luxemburg, unde sunt înregistrate cele mai mari retribuții din UE, moldovenii primesc de zece de ori mai puțin. Datele Oficiului statistic al Uniunii Europene […]