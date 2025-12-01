ANSA a confiscat un lot de ulei de palmier cu niveluri excesive de contaminanți

19:00

Statele Unite ale Americii (SUA) continuă sprijinul pentru a spori securitatea națională a Republicii Moldova, inclusiv prin dezvoltarea unor capacități tehnologice critice. Unul dintre cele mai importante proiecte în desfășurare este un program de 15 milioane de dolari, care are drept scop îmbunătățirea comunicațiilor serviciilor de securitate din R. Moldova, în special pentru intervențiile în situații de urgență, a anunțat Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al SUA la Chișinău, în cadrul emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1.