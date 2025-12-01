Corespondență Dan Alexe | Zelenski la Paris: caruselul diplomatic ucrainean continuă

17:10

Judocanul moldovean Mihail Latîșev a mai obținut o performanță remarcabilă! După ce, la începutul lunii, a devenit vicecampion european la Chișinău, de data asta sportivul bălțean a cucerit medalia de argint la Grand-Prixul de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.Latîșev a concurat în categoria de greutate de până la 90 de kilograme și a obținut 4 victorii până a ajunge în finală. În lupta decisivă, moldoveanul a fost învins de dublul campion olimpic, georgianul Lașa Bekauri,Latîșev este al doilea judocan moldovean care cucerește o medalie la turneul din Abu Dhabi. Mai devreme, Victor Sterpu a intrat în posesia medaliei de bronz în concursul categoriei de greutate de până la 81 de kilograme.