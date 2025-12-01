Aproape 900 de persoane, diagnosticate cu HIV anul trecut, în Republica Moldova
Radio Moldova, 1 decembrie 2025 13:40
Un număr de 880 de persoane au fost diagnosticate, în anul trecut, cu HIV, iar aproape 300 au fost depistate în stadiul avansat al bolii SIDA. Potrivit Ministerului Sănătății, aproximativ 77% dintre cazurile confirmate cu maladia SIDA sunt diagnosticate concomitent cu infecția HIV, ceea ce denotă o depistare tardivă a persoanelor seropozitive.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 10 minute
13:50
Carențe în planificarea achizițiilor în sănătate – stocuri de medicamente expirate în valoare de 4.7 milioane de lei # Radio Moldova
Medicamente în valoare de 4.7 milioane lei, procurate în mod centralizat, au expirat și urmează a fi nimicite, la solicitarea a 36 de instituții medicale. Acestor cheltuieli li se adaugă altele, în sumă de 360 de mii de lei, aferente procedurilor de achiziții.
Acum 30 minute
13:40
Un număr de 880 de persoane au fost diagnosticate, în anul trecut, cu HIV, iar aproape 300 au fost depistate în stadiul avansat al bolii SIDA. Potrivit Ministerului Sănătății, aproximativ 77% dintre cazurile confirmate cu maladia SIDA sunt diagnosticate concomitent cu infecția HIV, ceea ce denotă o depistare tardivă a persoanelor seropozitive.
13:30
Internazionale Milano a urcat pe locul 3 în clasamentul primei divizii italiene de fotbal # Radio Moldova
Antrenorul român Cristian Chivu a obținut prima victorie pe banca formației Internazionale Milano, după două înfrângeri consecutive în Serie A. În etapa a 13-a, „nerazzurri” au învins cu 2:0 în deplasare pe Pisa Calcio - echipă la care evoluează și fotbalistul român Marius Marin - la capătul unui meci dificil în care gazdele au avut mai multe șanse de a marca. Deschiderea scorului s-a produs destul de târziu, fără ca Interul să domine clar.
Acum o oră
13:20
Conflict deschis între PAS și Primăria Chișinău pe marginea întârzierii bugetului capitalei pentru 2026 # Radio Moldova
„Chișinăul riscă să piardă peste două miliarde de lei din investiții externe, dacă bugetul municipal pentru anul 2026 nu va fi prezentat și votat la timp”. Avertismentul a fost lansat de membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC). Consilierii atrag atenția că, „asemenea anului trecut, capitala nu poate intra din nou în ianuarie în baza unei simple dispoziții semnate de primarul Ivan Ceban”. Edilul capitalei respinge acuzațiile și acuză PAS de „minciuni” și duble standarde.
13:10
Șor își suspendă „proiectele sociale” și își anunță retragerea. Experții vorbesc despre o schimbare de tactică a Moscovei # Radio Moldova
Fugarul Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul care vizează frauda bancară, anunță că-și suspendă „proiectelor sociale” din R. Moldova și acuză guvernarea că i-ar fi „blocat” toate posibilitățile de a „ajuta cetățenii”. De cealaltă parte, experții atrag atenția că mesajul lui Șor ar putea face parte dintr-o schimbare de strategie a Moscovei, care încearcă să-și reconfigureze instrumentele politice după eșecurile rețelelor proruse la ultimele alegeri din R. Moldova. Totodată, autoritățile de la Chișinău dau asigurări că procesele penale împotriva lui Șor vor continua.
Acum 2 ore
12:50
Clădirea fostului hotel „Național”, supravegheată video. Primăria vrea control și pentru alte clădiri riscante # Radio Moldova
Sistemul video prin care este supravegheat nonstop teritoriul din preajma clădirii fostului hotel „Național” este funcțional, la aproape o lună de la ultima tragedie care a avut loc acolo. Pretorul sectorului Centru din capitală, Vlad Hâncu, a raportat, la ședința Primăriei municipiului Chișinău din 1 decembrie, că autoritățile pot vedea în timp real ce se întâmplă în preajma acelui obiectiv, devenit, în ultimii ani, un adevărat pericol, mai ales pentru minori.
12:30
Oficiali de la București, de Ziua Națională a României: „Datorită eroilor, trăim într-o țară liberă și europeană” # Radio Moldova
Întreaga Românie este datoare să îi cinstească pe cei care au apărat-o cu prețul vieții, pentru ca cetățenii români să trăiască astăzi într-o țară liberă, demnă, democratică și europeană. Mesajele a fost transmis de autoritățile de la București, pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României.
12:10
Unchi și nepoată, cercetați pentru migrație ilegală și tentativă de tâlhărie: victimele - doi cetățeni din Nepal # Radio Moldova
Patru persoane din raionul Hâncești au fost reținute și plasate în arest preventiv, după ce au încercat să transporte ilegal peste Prut doi cetățeni ai Nepalului, în schimbul sumei de 9.000 de euro. Tentativa a fost anihilată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în cooperare cu Poliția de Frontieră și Inspectoratul General al Poliției.
12:00
De la fose septice la utilități moderne: Copceac accelerează conectarea la canalizare prin Programul „Satul European” # Radio Moldova
În satul Copceac din autonomia găgăuză, rețeaua de canalizare se extinde datorită unui proiect implementat în cadrul programului național „Satul European”. Șase străzi vor fi conectate la rețea, iar investițiile se ridică la 7,5 milioane de lei.
12:00
„Alba Iulia este capitala de suflet a românilor”: 107 ani de la „ora astrală a României”, evocată la Moldova 1 # Radio Moldova
Mii de români din toate provinciile românești, inclusiv din Basarabia, s-au adunat, pe 1 decembrie, în municipiul Alba Iulia pentru a evoca „ora astrală a României”, a anunțat primarul acestui municipiu, Gabriel Pleșa, la emisiunea Bună dimineața de la Moldova 1.
Acum 4 ore
11:50
FCSB a obținut a șasea victorie în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Într-un meci al etapei a 18-a, campioana en-titre a învins cu 2:1 în deplasare pe Farul Constanța. Discipolii cipriotului Elias Charalambous au marcat ambele goluri în prima jumătate de oră a partidei disputate pe stadionul din Ovidiu. Adrian Șut a deschis scorul din pasa lui Darius Olaru, iar David Miculescu a majorat avantajul echipei-oaspete după ce portarul Alexandru Buzbuchi a scăpat mingea în fața.
11:30
„Fiți precauți cu forța de muncă ieftină și ilegală”, avertismentul SUA pentru Republica Moldova # Radio Moldova
Statele Unite ale Americii (SUA) avertizează autoritățile din Republica Moldova în privința riscurilor asociate migrației ilegale și importului de forță de muncă ieftină, care pot modifică inclusiv „structura națiunii”. Însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz, a declarat, la emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, că experiența americană ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru „o țară mică și vulnerabilă” precum R. Moldova.
11:10
Declarația de avere a premierului Munteanu: două apartamente, o casă și numeroase conturi bancare # Radio Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut venituri de peste patru milioane de lei în anul 2024. Șeful Guvernului are în proprietate terenuri agricole, două apartamente, o casă și numeroase conturi bancare, potrivit declarației de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate, odată cu preluarea șefiei Guvernului.
11:00
Real Madrid a înregistrat a 3-a remiză la rând în campionatul Spaniei. „Los Blancos” au încheiat la egalitate meciul cu formația din zona retrogradării, FC Girona, scor 1-1, în etapa a 14-a din La Liga.
10:50
The comprehensive road repair project linking Mîndîc village in Drochia district to the R12 highway has been successfully completed.
10:50
Fiscul anulează obligațiile fiscale de până la 10 lei: sunt vizați peste 120 de mii de contribuabili # Radio Moldova
Contribuabilii care au obligații fiscale de până la 10 lei sunt scutiți de aceste datorii. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a definitivat procedura de anulare a restanțelor înregistrate până la data de 31 decembrie 2024.
10:50
„România și R. Moldova au cea mai bună relație din istorie”. Mesajul ambasadorului Cristian-Leon Țurcanu, de 1 decembrie # Radio Moldova
Relațiile dintre România și Republica Moldova au ajuns astăzi la cel mai înalt nivel de cooperare, iar proiectele comune se extind în ritm accelerat în domenii precum energia, conectivitatea rutieră, transportul feroviar, educația și cultura. Declarațiile au fost făcute de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, la emisiunea Bună dimineața de la Moldova 1, cu prilejul Zilei Naționale a României, sărbătorite pe 1 decembrie.
10:50
Drumul care leagă satul Mândâc din raionul Drochia de șoseaua R12 a fost reparat capital. Tronsonul nu a fost reabilitat în ultimii 25 de ani, iar șoferii erau nevoiți să facă slalom printre gropi. De acest proiect vor beneficia locuitorii mai multor sate din raionul Drochia.
10:40
1 Decembrie 2025 | România celebrează Marea Unire: ceremonii, parade militare și evenimente în țară și peste hotare # Radio Moldova
România sărbătorește astăzi, 1 decembrie 2025, 107 ani de la Marea Unire, momentul istoric din 1918 când Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureș s-au unit cu Regatul României, punând bazele statului național modern.
10:40
Revista presei | Sprijin de 20 de milioane de euro pentru apărarea aeriană a R. Moldova din partea UE # Radio Moldova
Intensificarea apărării aeriene a Republicii Moldova, „alegerile” pentru Sovietul Suprem, desfășurate în regiunea transnistreană, dar și prioritățile bugetului pentru anul 2026 în viziunea experților, sunt câteva dintre subiectele reflectate de presa națională.
10:30
Doi șefi adjuncți noi la Serviciul Vamal: „Vom continua modernizarea sistemului vamal” # Radio Moldova
Serviciul Vamal are doi directori adjuncți noi. Este vorba despre Carolina Gargaun și Viorel Doagă, a anunțat luni, 1 decembrie, directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie.
10:30
De Ziua Națională a României, pasagerii unei curse Tarom au avut parte de un moment emoționant, organizat de Jandarmeria Română, care ulterior a făcut publice imaginile. Imnul României a fost interpretat de un jandarm la zece mii de metri altitudine.
10:10
O țigară aprinsă, lăsată la întâmplare, l-a costat viața pe un bărbat de 72 de ani din satul Pererâta, raionul Briceni. Pompierii i-au descoperit cadavrul carbonizat într-una dintre camerele locuinței sale, care a fost cuprinsă de flăcări.
10:10
CNA preia în administrare 18 milioane de lei în dosarul finanțării ilegale a unui partid politic de către grupul „Șor” # Radio Moldova
Aproximativ 18 milioane de lei au preluați în administrare de Centrul Național Anticorupție (CNA) în dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic de către grupul „Șor”. Potrivit instituției, „mijloacele financiare preluate au fost depuse pe conturile trezoreriale ale CNA, conform procedurilor legale”, iar restul sumelor ridicate în valută vor fi administrate imediat ce vor fi deschise conturile speciale.
10:00
Președintele Parlamentului și șeful diplomației de la Chișinău, vizită în SUA: întrevederi la Casa Albă și în Consiliul Național de Securitate # Radio Moldova
Atragerea investițiilor americane și consolidarea colaborării în domeniile securității, energiei și dezvoltării durabile vor fi principalele subiecte abordate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, în cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează în Statele Unite ale Americii (SUA), în perioada 1 – 10 decembrie curent.
10:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat, pe 1 decembrie 2025, când România își marchează ziua națională, moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”.
10:00
Revista presei internaționale | Disputele teritoriale și garanțiile de securitate – principalele obstacole în fața unui acord de pace în Ucraina # Radio Moldova
Presa internațională abordează evoluțiile recente din negocierile pentru încetarea focului în Ucraina, inclusiv discuțiile dintre delegațiile SUA și Ucraina în Florida și planurile emisarului american de a se întâlni cu Vladimir Putin la Moscova. În paralel, publicațiile străine reflectă evoluțiile politice din America Latină și intensificarea prezenței militare americane în regiunea Caraibelor.
Acum 6 ore
09:50
Elita de afaceri a lui Putin caută parteneriate cu companii americane pentru era post-sancțiuni # Radio Moldova
Oligarhii apropiați președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin - Iuri Kovalciuk, Ghenadi Timcenko și frații Arkadi și Boris Rotenberg - au început să discute confidențial cu Statele Unite despre viitoare proiecte comune în Rusia, pentru momentul în care vor fi ridicate sancțiunile. Potrivit surselor The Wall Street Journal (WSJ), în cadrul unor întâlniri secrete, reprezentanții oamenilor de afaceri le-au propus companiilor americane acces la zăcăminte de gaze, metale rare și active energetice majore, scrie publicația The Moscow Times.
09:40
„O relație indestructibilă” | Mesaje din Chișinău de 1 Decembrie – sărbătoare pentru românii de pretutindeni # Radio Moldova
Conducerea Republicii Moldova a transmis mesaje de felicitare cu ocazia zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României. Șefa statului, Maia Sandu, a declarat că astăzi celebrăm momentul istoric din 1 decembrie 1918, „care a deschis, acum mai bine de un secol, drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român”.
09:20
Șeful diplomației de la Chișinău, vizită în SUA: întrevederi la casa Albă, în Congres, Consiliul Național de Securitate și Departamentul de Stat # Radio Moldova
Atragerea investițiilor americane și consolidarea colaborării în domeniile securității, energiei și dezvoltării durabile vor fi principalele subiecte abordate de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, în cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează în Statele Unite ale Americii (SUA), în perioada 1 – 9 decembrie curent.
08:40
Tranziția care a schimbat destine: un medic veterinar din Anenii Noi și noul său început în legumicultură # Radio Moldova
În spatele multor istorii de succes din agricultură se află alegeri dificile și vremuri care au modelat destine. Așa începe și povestea lui Ion Bîzgan, fermier din raionul Anenii Noi, care nu a visat dintotdeauna la câmpuri cu legume. Format ca medic veterinar, el a fost nevoit să-și regândească drumul odată cu schimbările dramatice ale anilor '90, când destrămarea Uniunii Sovietice și trecerea la economia de piață l-au orientat spre legumicultură - domeniu în care avea să-și găsească adevărata vocație.
08:30
Negocierile dintre delegațiile Statelor Unite și Ucrainei privind condițiile unui acord de pace s-au încheiat duminică seara, 30 noiembrie, în statul american Florida. Discuțiile au fost evaluate drept „foarte productive”, însă drumul către o înțelegere rămâne încă lung, potrivit declarațiilor oficiale.
Acum 8 ore
07:50
Bolile de inimă rămân una dintre cele mai mari amenințări la sănătatea globală — dar, odată cu noile tehnologii, tot mai mulți pacienți au șansa la viață normală și sănătoasă. Invitat al emisiunii „Sănătate pentru toți” de la Radio Moldova, cardiologul-electrofiziolog Ion Stepan explică cum intervențiile moderne în farmacologia inimii și procedurile de electrofiziologie oferă soluții concrete pentru persoanele cu aritmii, prevenind complicațiile grave și moartea subită.
07:40
1 Decembrie 2025: România celebrează Marea Unire și 20 de ani de la aderarea la NATO # Radio Moldova
România sărbătorește astăzi, 1 decembrie 2025, 107 ani de la Marea Unire, momentul istoric din 1918 când Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureș s-au unit cu Regatul României, punând bazele statului național modern. Ediția din acest an se desfășoară sub tema „România centenară și viitorul” și pune accent pe moștenirea istorică a Unirii, dar și pe împlinirea a 20 de ani de la aderarea României la NATO.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Zelenski la Paris: caruselul diplomatic ucrainean continuă # Radio Moldova
La doar două săptămâni de la ultima sa vizită la Paris, Volodimir Zelenski va fi primit de Emmanuel Macron în capitala Franței luni, 1 decembrie 2025. Cei doi vor discuta despre „condițiile unei păci juste și durabile”, potrivit Palatului Élysée, în timp ce americanii par să favorizeze în continuare interesele rusești în negocierile de pace în curs.
Acum 24 ore
22:00
Fermierii care își doresc să-și dezvolte afaceri din domeniul zootehnic, pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari. Condiția este ca antreprenorii să vină cu o contribuție proprie egală cu suma primită de la stat. Guvernul dispune de 21 de milioane de dolari pentru acest proiect, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Scopul este ca fermele din Republica Moldova să ajungă să producă lapte și carne la standard europene.
22:00
Zagarancea revine în licitațiile APP: autoritățile mizează pe investiții serioase în zonă # Radio Moldova
Agenția Proprietății Publice (APP) pune din nou pe piață bunuri importante ale statului. Pe 16 decembrie 2025, APP va scoate la licitație 31 de loturi, de la spații industriale și clădiri vechi, până la terenuri valoroase din mai multe raioane ale țării. Licitațiile vor avea loc la sediul instituției din Chișinău, iar cei care vor să participe trebuie să depună cererile până pe 15 decembrie, la ora prânzului.
21:50
„Podul de fier” din Florești, construit acum mai bine de o sută de ani și atribuit unuia dintre inginerii care au lucrat alături de Gustave Eiffel, este în pericol de prăbușire. Dacă altădată pe aici treceau atât autoturisme, cât și vehicule militare, astăzi structura metalică este ruginită și reprezintă un risc real pentru trecători. De ani buni, autoritățile nu au reușit să identifice fondurile necesare pentru renovarea lui.
21:20
Șofran crescut la Neculăieuca: povestea Irinei Marin și reacțiile oamenilor despre cel mai scump condiment # Radio Moldova
Cât curaj îți trebuie să începi să cultivi șofran în Republica Moldova, unul dintre cele mai pretențioase și scumpe condimente din lume? Antreprenoarea Irina Marin, din raionul Orhei, a demonstrat că se poate. Ea cultivă șofran care ajunge deja în bucătăriile restaurantelor selecte din Chișinău, acolo unde un gram poate costa între 150 și 250 de lei.
21:10
Peste 100 de fete au învățat să fie independente datorită Apartamentului Social al Diaconiei # Radio Moldova
Timp de 18 ani, proiectul social „Apartamentul Spre Independență” al Misiunii Diaconia a oferit sprijin esențial tinerelor provenite din familii vulnerabile, ajutându-le să își reconstruiască viața, să-și depășească traumele și să devină independente. În fiecare an, câte șase adolescente sunt găzduite și ghidate de o echipă de specialiști, care le oferă abilități practice și emoționale pentru un start sigur în viața adultă.
20:50
Tratament balnear în R. Moldova: câte bilete au fost repartizate și cine poate beneficia în 2025 # Radio Moldova
Tratamentele balneo-sanatoriale rămân o soluție necesară pentru cei afectați de stres, boli cronice sau suprasolicitare, iar interesul pentru aceste servicii este în creștere, afirmă Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). În cadrul emisiunii „Dimineața cu Radio Moldova”, consultantă principală în cadrul CNAS Victoria Dogotari a explicat cine are dreptul la bilete compensate, câte tichete au fost repartizate în 2024 - 2025 și ce schimbări legislative vor influența accesul la aceste tratamente.
20:40
Împușcături cu victime la o petrecere în California: poliția solicită ajutorul populației # Radio Moldova
Aniversarea unui copil din California s-a transformat într-o tragedie. Un atacator a deschis focul în localul în care era organizată petrecerea. Patru oameni au murit și 14 au fost răniți. Atacatorul a reușit să fugă și este căutat de poliție.
20:00
Gustul Moldovei: păstrăv crescut manual în nord și dulceață de trandafir unică în Călărași # Radio Moldova
Republica Moldova devine o destinație tot mai atractivă pentru turiștii care caută experiențe culinare autentice. Bucătăria tradițională, cu influențe slave, românești și ucrainene, își păstrează farmecul în satele unde rețetele se transmit din generație în generație. Un reportaj realizat în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova arată cum localitățile Naslavcea și Călărași își transformă patrimoniul gastronomic într-un motor de turism.
19:30
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a anunțat că în Florida au început negocierile dintre delegațiile ucraineană și americană. Părțile discută planul de pace elaborat de administrația lui Donald Trump împreună cu partea rusă și modificat după recentele discuții purtate cu Ucraina și țările europene la Geneva, relatează BBC News.
19:20
Bolile de inimă rămân una dintre cele mai mari amenințări la sănătatea globală — dar, odată cu noile tehnologii, tot mai mulți pacienți au șansa la viață normală și sănătoasă. Invitat al emisiunii „Sănătate pentru Toți” de la Radio Moldova, cardiologul-electrofiziolog Ion Stepan explică cum intervențiile moderne în farmacologia inimii și procedurile de electrofiziologie oferă soluții concrete pentru persoanele cu aritmii, prevenind complicațiile grave și moartea subită.
19:00
SUA ajută R. Moldova să-și creeze o rețea proprie de comunicații pentru securitate: „Vom fi cu voi și în viitor” # Radio Moldova
Statele Unite ale Americii (SUA) continuă sprijinul pentru a spori securitatea națională a Republicii Moldova, inclusiv prin dezvoltarea unor capacități tehnologice critice. Unul dintre cele mai importante proiecte în desfășurare este un program de 15 milioane de dolari, care are drept scop îmbunătățirea comunicațiilor serviciilor de securitate din R. Moldova, în special pentru intervențiile în situații de urgență, a anunțat Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al SUA la Chișinău, în cadrul emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1.
18:50
Și-au îmbunătățit cunoștințele în domeniul taekwondo-ului, versiunea olimpică. 22 de profesori de sport din 21 de raioane ale țării au participat la un nou Atelier de formare profesională continuă, pentru predarea acestui gen de sport de contact în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Arbitrul internațional Maxim Gaus le-a adus la cunoștință ultimele schimbări din acest domeniu, iar printre istructori s-a numărat și Dumitru Bordeniuc, președintele Comisiei de atestare a Federației naționale de Taekwondo.
18:50
Prima săptămână de post, încheiată cu împărtășanie pentru creștinii ortodocși de stil vechi # Radio Moldova
Creștinii ortodocși de stil vechi care au ținut prima săptămână de post au mers să se împărtășească. Mulți dintre enoriași au spus că este o tradiție pe care o păstrează cu strictețe din copilărie. Preoții amintesc: postul nu este doar despre restricții alimentare, ci și despre rugăciune. Duminică piețele din capitală au fost pline de cumpărători care căutau fructe, legume și alte produse care să înlocuiască lactatele și carnea.
18:20
Benjamin Netanyahu a adresat președintelui Israelului o cerere oficială de grațiere în cauza sa de corupție # Radio Moldova
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, s-a adresat oficial președintelui țării, Isaac Herzog, cu o solicitare de grațiere. În declarația biroului prezidențial se menționează că cererea a fost transmisă departamentului pentru grațieri al Ministerului Justiției, care va colecta opiniile „tuturor instituțiilor relevante” pentru șeful statului. După primirea tuturor avizelor, președintele „va examina cererea în mod responsabil și conștiincios”, transmite Meduza Live.
17:50
40 de ani printre flori: povestea unei profesoare care transformă pasiunea în meserie # Radio Moldova
La Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău, florile nu sunt doar un decor, ci materialul din care se nasc creații, meserii și vocații. De peste 40 de ani, profesoara Maria Pavlicenco îi învață pe copii floricultura și designul floral, insuflându-le pasiune pentru natură, pentru frumos și pentru munca făcută cu mâna. Despre acest parcurs, ea a vorbit într-un interviu pentru emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.