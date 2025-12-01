Aproape 900 de persoane, diagnosticate cu HIV anul trecut, în Republica Moldova

17:50

La Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău, florile nu sunt doar un decor, ci materialul din care se nasc creații, meserii și vocații. De peste 40 de ani, profesoara Maria Pavlicenco îi învață pe copii floricultura și designul floral, insuflându-le pasiune pentru natură, pentru frumos și pentru munca făcută cu mâna. Despre acest parcurs, ea a vorbit într-un interviu pentru emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.